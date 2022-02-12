https://ria.ru/20220212/gormony-1772433942.html
Когда сдавать женские гормоны: сроки, методы, рекомендации
Женские гормоны: какие сдавать анализы, нормы и влияние на здоровье организма
Когда сдавать женские гормоны: сроки, методы, рекомендации
Здоровье человека и его работоспособность во многом зависят от "регуляторов живых организмов" - гормонов. За что отвечают женские гормоны, на что они влияют,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:39
2022-02-12T12:39
2022-02-12T12:40
здоровье - общество
общество
гормоны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772429837_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_58788c633b33aa210603fd7c64a4333a.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье человека и его работоспособность во многом зависят от "регуляторов живых организмов" - гормонов. За что отвечают женские гормоны, на что они влияют, что нельзя делать перед сдачей крови на анализ, какие существуют виды половых гормонов и что такое мастопатия молочных желез, - в материале РИА Новости.Женские гормоныГормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Несмотря на то, что их содержание в крови в сравнении с другими компонентами незначительно, влияние на организм велико.Гормоны регулируют не только работу внутренних органов, но и эмоциональное состояние. Они влияют на репродуктивную систему, волосы, кожу, ногти и многое другое.ВидыЧтобы получить наиболее полную картину, специалисты рекомендуют сдать анализы на следующие гормоны:1. Половые гормоны2. Гормоны гипофиза3. Гормоны надпочечниковКогда необходимо сдавать анализы на женские гормоныГормональные анализы врач назначает при подозрениях на нарушение функции желез внутренней секреции.Кроме того, к показаниям к сдаче анализа на женские половые гормоны эксперты относят нарушения менструального цикла, неспособность выносить ребенка, бесплодие и т.д.Нарушение менструального циклаГинеколог Анна Стрельцова отмечает основные виды нарушений менструального цикла:БесплодиеБесплодие фиксируется, если в течение года регулярной половой жизни без предохранения женщине не удалось забеременеть.Выделяют первичное и вторичное женское бесплодие. Первичное диагностируют женщинам, которые прежде никогда не были беременными. Вторичное бесплодие диагностируют, если ранее была хотя бы одна беременность.Невынашивание беременностиНевынашивание - это самопроизвольное прерывание беременности на сроке от зачатия до 37-й недели. Оно включает в себя самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды.Угревая сыпьНекоторые виды воспалений на лице, включая угревую сыпь, связаны с гормональными изменениями в организме (половое созревание, беременность). Когда организм перестраивается, они чаще всего проходят. Но нередки случаи, когда угревая сыпь может быть сигналом гормональных нарушений.Избыточный весИзбыточный вес может быть следствием не только пищевых нарушений, но и эндокринных. Ожирение – сигнал того, что женщине необходимо сдать гормоны (кортизол, ТТГ, пролактин и т.д ). Если показатели будут в норме, значит причина не в гормональном фоне.Кистозно-фиброзная мастопатияФиброзно-кистозная мастопатия молочных желез – это состояние, которое характеризуется появлением уплотнений в груди. Любое изменение в тканях молочной железы связано с дисбалансом гормонального фона. Длительные нарушения в этой сфере приводят к развитию мастопатии.Гормональный скринингГормональный скрининг, или определение гормонов крови, – диагностический метод, направленный на выявление эндокринных нарушений в организме женщины. Они могут привести к появлению новообразований в репродуктивных органах, а также могут стать причиной бесплодия или преждевременных родов.Определить, анализ на какие гормоны нужно сдавать женщине, должен врач. Все зависит от жалоб пациентки, ее возраста и характера менструального цикла. Анализ крови позволяет не только выявить причины гормонального дисбаланса, но и установить причину заболевания и подобрать грамотный курс лечения.Расшифровка результатовОтклонения показателей от нормы могут свидетельствовать о наличии различных патологий, связанных с эндокринной и репродуктивной системой. Но установить причину изменений гормонального фона может только специалист. Изучив результаты анализов, он должен составить план лечения, благодаря которому проблема будет ликвидирована.Что может повлиять на результатыНакануне анализа запрещено употребление алкоголя. Также рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. За час до сдачи анализа желательно не курить.Если пациент принимает гормональные лекарства, то за неделю до сдачи анализа необходимо прекратить прием, предварительно обсудив это с врачом.Где можно сдатьСдают анализы на гормоны в лабораториях поликлиник и стационаров. Но некоторые тесты не включены в программу ОМС. Их делают платно в частных клиниках и лабораториях.
https://ria.ru/20211214/gormon-1763635389.html
https://ria.ru/20210408/svadba-1604355641.html
https://ria.ru/20211207/komedony-1762629607.html
https://ria.ru/20201105/gormony-1583082979.html
https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772429837_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_0d323d57c194e8602aa73971f5136d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, гормоны, россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье человека и его работоспособность во многом зависят от "регуляторов живых организмов" - гормонов. За что отвечают женские гормоны, на что они влияют, что нельзя делать перед сдачей крови на анализ, какие существуют виды половых гормонов и что такое мастопатия молочных желез, - в материале РИА Новости.
Женские гормоны
Гормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Несмотря на то, что их содержание в крови в сравнении с другими компонентами незначительно, влияние на организм велико.
Гормоны регулируют не только работу внутренних органов, но и эмоциональное состояние. Они влияют на репродуктивную систему, волосы, кожу, ногти и многое другое.
Виды
Чтобы получить наиболее полную картину, специалисты рекомендуют сдать анализы на следующие гормоны:
1. Половые гормоны
—Прогестерон - вырабатывается после созревания яйцеклетки и оказывает влияние на менструальный цикл, беременность и развитие эмбриона.
—Тестостерон – стероидный гормон, который воздействует на развитие половых органов и на формирование вторичных половых признаков, рост костей и мышц; вырабатывается у женщин в яичниках.
—Эстрадиол – наиболее активный половой гормон, который воздействует на все половые органы женщины.
2. Гормоны гипофиза
—Тиреотропный гормон (ТТГ) – активизирует кровоснабжение тканей щитовидной железы.
—Адренокортикотропный – важный стимулятор коры надпочечников;
—Лютеинизирующий – важный элемент эндокринной системы, он вырабатывается и накапливается в передней доле гипофиза.
—Фолликулостимулирующий (ФСГ) - это гликопротеиновый гормон, который вырабатывается и накапливается в передней доле гипофиза и влияет на функционирование половых желез.
—Пролактин – стимулятор лактации после родов; при беременности он снижает выделение фолликулостимулирующего гормона.
3. Гормоны надпочечников
—Кортизол – образуется в коре надпочечников, защищает организм от стресса и участвует в обменных процессах.
—17-гидроксипрогестерон – это второстепенный прогестерон, по составу напоминающий стероидный женский половой гормон; является одним из регуляторов половой функции и менструального цикла.
—ДГЭА-сульфат- необходим для синтеза тестостерона и эстрогенов.
Когда необходимо сдавать анализы на женские гормоны
Гормональные анализы врач назначает при подозрениях на нарушение функции желез внутренней секреции.
Кроме того, к показаниям к сдаче анализа на женские половые гормоны эксперты относят нарушения менструального цикла, неспособность выносить ребенка, бесплодие и т.д.
Нарушение менструального цикла
Гинеколог Анна Стрельцова отмечает основные виды нарушений менструального цикла:
1Редкие менструации (цикл длится более 35 дней).
2Частые менструации (цикл менее 21 дня).
3Слишком короткая (менее двух дней) или слишком длинная (более семи дней) продолжительность менструации.
4Слишком обильные или, напротив, скудные менструации.
Бесплодие
Бесплодие фиксируется, если в течение года регулярной половой жизни без предохранения женщине не удалось забеременеть.
Выделяют первичное и вторичное женское бесплодие. Первичное диагностируют женщинам, которые прежде никогда не были беременными. Вторичное бесплодие диагностируют, если ранее была хотя бы одна беременность.
Невынашивание беременности
Невынашивание - это самопроизвольное прерывание беременности на сроке от зачатия до 37-й недели. Оно включает в себя самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды.
Угревая сыпь
Некоторые виды воспалений на лице, включая угревую сыпь, связаны с гормональными изменениями в организме (половое созревание, беременность). Когда организм перестраивается, они чаще всего проходят. Но нередки случаи, когда угревая сыпь может быть сигналом гормональных нарушений.
Избыточный вес
Избыточный вес может быть следствием не только пищевых нарушений, но и эндокринных. Ожирение – сигнал того, что женщине необходимо сдать гормоны (кортизол, ТТГ, пролактин и т.д ). Если показатели будут в норме, значит причина не в гормональном фоне.
Кистозно-фиброзная мастопатия
Фиброзно-кистозная мастопатия молочных желез – это состояние, которое характеризуется появлением уплотнений в груди. Любое изменение в тканях молочной железы связано с дисбалансом гормонального фона. Длительные нарушения в этой сфере приводят к развитию мастопатии.
Гормональный скрининг
Гормональный скрининг, или определение гормонов крови, – диагностический метод, направленный на выявление эндокринных нарушений в организме женщины. Они могут привести к появлению новообразований в репродуктивных органах, а также могут стать причиной бесплодия или преждевременных родов.
Определить, анализ на какие гормоны нужно сдавать женщине, должен врач. Все зависит от жалоб пациентки, ее возраста и характера менструального цикла. Анализ крови позволяет не только выявить причины гормонального дисбаланса, но и установить причину заболевания и подобрать грамотный курс лечения.
Расшифровка результатов
Отклонения показателей от нормы могут свидетельствовать о наличии различных патологий, связанных с эндокринной и репродуктивной системой. Но установить причину изменений гормонального фона может только специалист. Изучив результаты анализов, он должен составить план лечения, благодаря которому проблема будет ликвидирована.
Гормон
Показатели нормы
Тиреотропный гормон
0,4-4,0 мЕд/л
Лютеинизирующий
I фаза менструального цикла (с момента окончания менструации до овуляции) – 3,35-21,63 мЕд/мл;
II фаза (с момента овуляции до начала цикла) – 1,11-13,99 мЕд/мл;
постменопауза – 2,58-150,53 мЕд/мл;
девочки до 9 лет - 0,03-3,9 мЕд/мл.
Адренокортикотропный
9-52 пг/мл
Фолликулостимулирующий
I фаза – 3,35-21,63 мЕд/мл;
II фаза – 1,11-13,99 мЕд/мл;
постменопауза – 2,58-150,53 мЕд/мл;
девочки до 9 лет 0,2-4,2 мЕд/мл
Пролактин
1,2-29,93 нг/мл
Тестостерон
0,38-1,97 нмоль/л
Эстрадиол
фаза - 198-284 пМ/л;
II фаза - 439-570 пМ/л;
для постменопаузы – 51-133 пМ/л
Альдостерон
35 - 350 пг/мл
Кортизол
для детей до 16 лет – 3-21 мкг/дл;
для взрослого человека - 3,7-19,4 мкг/дл
ДЭА-с
810-8991 нмоль/л
17-гидроксипрогестерон
до 2 нг/мл
Что может повлиять на результаты
Накануне анализа запрещено употребление алкоголя. Также рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. За час до сдачи анализа желательно не курить.
Если пациент принимает гормональные лекарства, то за неделю до сдачи анализа необходимо прекратить прием, предварительно обсудив это с врачом.
Где можно сдать
Сдают анализы на гормоны в лабораториях поликлиник и стационаров. Но некоторые тесты не включены в программу ОМС. Их делают платно в частных клиниках и лабораториях.