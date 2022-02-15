https://ria.ru/20220215/gormony-1772943569.html

Зачем и когда сдавать анализы на гормоны: мнения врачей

Анализы крови на гормоны: какие сдают, сколько делается, расшифровка результатов

Зачем и когда сдавать анализы на гормоны: мнения врачей

Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции и играют важнейшую роль в функционировании организма. Зачем сдавать анализы на гормоны, при каких симптомах... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:46

2022-02-15T16:46

2022-02-15T16:46

гормоны

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции и играют важнейшую роль в функционировании организма. Зачем сдавать анализы на гормоны, при каких симптомах мужчинам и женщинам назначают исследование крови, сколько оно делается, как подготовиться к сдаче, как расшифровать результаты — в материале РИА Новости.Анализы крови на гормоныЛабораторные тесты на гормоны обладают высокой диагностической ценностью. Исследования определенного гормона или группы позволяют выявить различные патологии, разобраться в причинах проявления той или иной симптоматики и подтвердить или опровергнуть подозрения врача.Зачем делаютПо результатам анализа гормонов можно:Показания к сдаче анализаПоказаниями к сдаче анализов на гормоны служат:Нередко эндокринные нарушения считаются первоисточником проблем с наступлением беременности. Синдром поликистозных яичников, к примеру, является самой частой эндокринной причиной бесплодия. "Если пара в течение года не может зачать ребенка, стоит обратиться к репродуктологу, который назначит гормональное обследование, — поясняет Александр Лапшихин, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением ВРТ Института репродуктивной медицины Remedi. — Чаще всего смотрят на показатели антимюллерова гормона (АМГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, пролактина. Если уровень антимюллерова гормона упал ниже 1 нг/мл, это свидетельствует о снижении запаса яйцеклеток, и, возможно, потребуется применение вспомогательных репродуктивных технологий".Эксперт отмечает, что нет доказательств, что гормональные нарушения приводят к невынашиванию беременности. Основные причины - генетическая неполноценность эмбриона, хронический эндометрит, деформация полости матки, антифосфолипидный синдром, наследственная тромбофилия.Назначают проведение анализов на гормоны гинеколог, гастроэнтеролог, эндокринолог или другой узкий специалист.Виды анализовВрач направляет пациента на анализы, чтобы выявить нарушения гормонального баланса, установить причину заболевания и подобрать грамотный курс лечения.Гормоны гипофизаТТГ (тиреотропный гормон) — управляет работой щитовидной железы, отвечает за продуцирование гормонов (Т3 и Т4), увеличивает количество и размер тиреоидных клеток и поглощение ими йода, синтез белков, фосфолипидов и нуклеиновых кислот. Снижение или увеличение уровня тиреотропного гормона говорит о сбоях в функционировании щитовидной железы.ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) — гормон, выделяемый передней долей гипофиза, регулирующий секрецию половых гормонов у мужчин и женщин. Работает вместе с лютеинизирующим гормоном. Анализ ФСГ назначают для расчета менструального цикла в период полового созревания, определения эффективности гормонотерапии, причин бесплодия, причин развития половой дисфункции.ЛГ (лютеинизирующий гормон) — гормон гипофиза, у мужчин и женщин регулирует секрецию половых гормонов. Определение уровня ЛГ используется для оценки функции репродуктивных органов (яичников или яичек) и гипофиза, в комплексном и обследовании при нарушениях фертильности.Пролактин — исследование проводится с целью выявления гипоталамо-гипофизарных расстройств и нарушений репродуктивной функции.Макропролактин — биологически неактивный комплекс гормона пролактина, как правило, с иммуноглобулином G (белком, также называемым антителом и выполняющим ряд иммунных функций; этот тип антител является самым высококонцентрированным в крови человека).АКТГ (адренокортикотропный гормон) — регулирует деятельность коркового вещества (коры) надпочечников. Исследуется при диагностике патологии надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы, а также при наличии новообразований, связанных с избыточной продукцией гормона.Гормоны щитовидной железыТ4 (тироксин) общий — исследования позволяют определить общую концентрацию тироксина — доминирующего гормона щитовидной железы.Т3 (трийодтиронин) общий — показывает уровень общего трийодтиронина. Анализ назначается для диагностики и мониторинга тиреотоксикоза и гипотиреоза.ТГ (тиреоглобулин) — исследование на данный гормон предназначено для наблюдения пациентов с диагнозом дифференцированного рака щитовидной железы. Также определение тиреоглобулина необходимо при:Гормоны поджелудочной железыИнсулин помогает переносить сахар из крови к другим клеткам организма. Он вырабатывается поджелудочной железой. Исследование инсулина проводится с целью диагностики гиперинсулинемии, глюкокортикоидной недостаточности или тяжелых заболеваний печени, а также сахарного диабета и резистентности к инсулину.Гормоны надпочечниковДЭА-с (дегидроэпиандростерона сульфат) — стероидный гормон, исследование назначается с целью диагностики гиперандрогенных состояний у женщин (гирсутизм, алопеция, акне, нарушение менструального цикла, вирилизация, нарушение репродуктивной функции), для оценки статуса андрогенов при задержках полового развития.Кортизол — глюкокортикоидный гормон, индикатор функции коры надпочечников. Определение его уровня в крови проводится с целью дифференциальной диагностики синдрома Иценко-Кушинга и болезни Аддисона, скрининга и диагностики первичной и вторичной недостаточности надпочечников, а также для оценки эффективности лечения вышеуказанных патологий.Альдостерон — основной гормон коры надпочечников. Он влияет на водно-солевой баланс, обмен калия и натрия в почечных канальцах. Исследование назначается врачом для выявления причин повышения артериального давления, неэффективности стандартной терапии артериальной гипертензии, ортостатической и постуральной гипотензии, гипокалиемии и в диагностике опухолей.Адреналин — гормон стресса, блокирует болевой шок при травмах и в экстремальных ситуациях. Способен проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать на ЦНС.Норадреналин — гормон и нейромедиатор, который обеспечивает передачу нервного импульса между нейронами. При выработке норадреналина кровеносные сосуды сужаются, кровяное давление повышается.Половые гормоныТестостерон — стероидный гормон, вырабатываемый в мужском организме и в небольшом количестве у женщин. Его основная функция у мужчин — регуляция развития сперматозоидов, также он влияет на поведение, регулирует развитие костной и мышечной ткани. У женщин участвует в развитии фолликула и влияет на половое влечение.Свободный тестостерон — форма стероидного гормона тестостерона, не связанная с белками. Это активная, рабочая форма гормона и определение ее уровня более информативно в ситуациях, связанных с патологическими изменениями.Эстрогены (женские половые гормоны прогестерон и эстрадиол). Прогестерон — стероидный гормон желтого тела яичников, основной функцией которого является подготовка организма женщины к беременности.Эстрадиол — основной женский стероидный гормон. Участвует в развитии половых органов, регуляции менструального цикла и наступлении беременности. Определение уровня эстрадиола может указать на нарушения гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, наличие гинекомастии и опухолей яичников, гиперплазии коры надпочечников.ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) — исследование важно для определения причин бесплодия, снижения полового влечения или эректильной дисфункции у мужчин; нарушений цикла, невынашивания беременности, бесплодия или избыточного оволосения (гирсутизма) у женщин.ОнкомаркерыКальцитонин — это гормон щитовидной железы, вырабатываемый в ее С–клетках. Он является онкомаркером, позволяющим диагностировать рак щитовидной железы и проанализировать обмен кальция и фосфора в организме.Маркер АФП — в онкологии сигнализирует о возможном развитии рака печени, яичников, молочной железы, бронхов и легких, ЖКТ.Анализ на онкомаркеры позволяет определить положительную (либо отрицательную) динамику в терапии рака, а также увидеть образование метастаз при отсутствии симптомов. Основываясь на результатах исследования, можно предотвратить развитие рецидива.Пренатальная диагностикаАлександр Лапшихин отмечает, что исследование уровня общего ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) позволяет определить наличие беременности. Анализ свободного ХГЧ проводится при первом скрининге. Анализы на эти гормоны назначают женщинам для контроля течения гестации. Референсные значения ХГЧ меняются в зависимости от срока беременности. Снижение ХГЧ при беременности — тревожный признак, который может свидетельствовать об угрозе выкидыша, замершей беременности и других отклонениях.Подготовка к процедуреПо словам Кирилла Ювченко, правила подготовки к исследованию можно условно разделить на:За сутки до сдачи анализа нужно отказаться от:Все это может повлиять на гормональный фон. Кроме того, чтобы получить максимально точный результат, перед диагностикой лучше избегать стресса и не употреблять жирную пищу."Кровь нужно сдавать с утра натощак, за пару часов следует отказаться от курения и любых напитков кроме воды. Некоторые исследования могут требовать более специфичной подготовки, пациента должен проинструктировать врач, который назначает эти исследования. Например, женщинам при сдаче анализов на половые гормоны необходимо дождаться определенного дня менструального цикла", — поясняет Кирилл Ювченко.Проведение исследованияКровь на анализ берут из вены. В зависимости от симптоматики доктор выделяет группу гормонов, которые нужно проверить. После забора крови пробирка попадает в лабораторию. "Первым делом ее отстаивают, чтобы образовался и осел сгусток из клеток крови и фибрина (специфический белок). Затем сгусток центрифугируют, чтобы отделить сыворотку. Далее пробирку помещают в анализатор, где робот берет небольшую порцию сыворотки и смешивает ее со специальным реагентом — сложным биотехнологическим продуктом, который связывается с искомым веществом и помечает его, инкубирует при определенной температуре, облучает лазером и фиксирует наличие и интенсивность свечения, чтобы определить наличие и количество интересующего вещества", — поясняет Кирилл Ювченко. Есть и менее высокотехнологичные ручные методики. По словам эксперта, они обходятся дешевле и позволяют отделить больных пациентов от здоровых. Далее проба может быть направлена на дополнительное исследование либо пациенту предложат сдать кровь повторно.Расшифровка результатовКак правило, уровень содержания гормонов указывают в Ед/л, МЕ/л, Ед/мл. Могут использоваться и альтернативные единицы — пикомоли или нанограммы на литр или миллилитр плазмы крови (такое обозначение чаще используют в государственных медицинских учреждениях).Показатели нормыПо словам Кирилла Ювченко, в медицине понятия нормы какого-либо гормона не существует, есть понятие референсные значения. Их устанавливает производитель тест-систем, используемых в лаборатории. В зависимости от производителя значения будут заметно колебаться."Учитывая усредненные данные из справочника, можно ошибиться в интерпретации результатов. Кроме того, норма будет колебаться в зависимости от параметров состояния организма. Например, референсные значения половых гормонов у беременных женщин будут значительно отличаться от небеременных, а при беременности норма будет меняться в зависимости от срока. Также при диагностике не рассматривают конкретный гормон в вакууме, важно его соотношение с другими гормонами", — утверждает эксперт.Отклонение показателей от нормыПоказатели содержания тех или иных гормонов зависят от множества факторов:Специалисты отмечают, что отклонение от нормы не всегда является показателем патологии. Нужно проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти диагностику еще раз. Только доктор может грамотно расшифровать результаты, опираясь на данные других исследований и жалобы пациента, дать рекомендации по стабилизации гормонального баланса, а при выявлении недуга назначить терапию.Что может повлиять на результатыПричинами ошибок в исследованиях крови на гормоны могут быть:Для получения наиболее точных результатов важно перед исследованием гормонального фона выполнять рекомендации лечащего врача.Где можно сдать"Кровь на гормоны можно сдать в обычной поликлинике — при соответствующем направлении врача, в процедурном кабинете коммерческой лаборатории или на дому (специалисты организуют выезд к пациенту)", — поясняет Кирилл Ювченко.

https://sn.ria.ru/20220129/predokhranenie-1769973672.html

https://ria.ru/20211214/gormon-1763635389.html

https://ria.ru/20211213/skrining-1763534167.html

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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