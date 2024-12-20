https://ria.ru/20241220/gormony-1772433942.html

Когда сдавать женские гормоны: сроки, методы, рекомендации

Женские гормоны: какие сдавать анализы, нормы и влияние на здоровье организма

Когда сдавать женские гормоны: сроки, методы, рекомендации

Здоровье человека и его работоспособность во многом зависят от "регуляторов живых организмов" - гормонов. За что отвечают женские гормоны, на что они влияют,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:16:00+03:00

2024-12-20T10:16:00+03:00

2024-12-20T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье человека и его работоспособность во многом зависят от "регуляторов живых организмов" - гормонов. За что отвечают женские гормоны, на что они влияют, что нельзя делать перед сдачей крови на анализ, какие существуют виды половых гормонов и что такое мастопатия молочных желез, - в материале РИА Новости.Женские гормоныГормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Несмотря на то, что их содержание в крови в сравнении с другими компонентами незначительно, влияние на организм велико.Гормоны регулируют не только работу внутренних органов, но и эмоциональное состояние. Они влияют на репродуктивную систему, волосы, кожу, ногти и многое другое.ВидыЧтобы получить наиболее полную картину, специалисты рекомендуют сдать анализы на следующие гормоны:1. Половые гормоны2. Гормоны гипофиза3. Гормоны надпочечниковКогда необходимо сдавать анализы на женские гормоныГормональные анализы врач назначает при подозрениях на нарушение функции желез внутренней секреции.Кроме того, к показаниям к сдаче анализа на женские половые гормоны эксперты относят нарушения менструального цикла, неспособность выносить ребенка, бесплодие и т.д.Нарушение менструального циклаГинеколог Анна Стрельцова отмечает основные виды нарушений менструального цикла:БесплодиеБесплодие фиксируется, если в течение года регулярной половой жизни без предохранения женщине не удалось забеременеть.Выделяют первичное и вторичное женское бесплодие. Первичное диагностируют женщинам, которые прежде никогда не были беременными. Вторичное бесплодие диагностируют, если ранее была хотя бы одна беременность.Невынашивание беременностиНевынашивание - это самопроизвольное прерывание беременности на сроке от зачатия до 37-й недели. Оно включает в себя самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды.Угревая сыпьНекоторые виды воспалений на лице, включая угревую сыпь, связаны с гормональными изменениями в организме (половое созревание, беременность). Когда организм перестраивается, они чаще всего проходят. Но нередки случаи, когда угревая сыпь может быть сигналом гормональных нарушений.Избыточный весИзбыточный вес может быть следствием не только пищевых нарушений, но и эндокринных. Ожирение – сигнал того, что женщине необходимо сдать гормоны (кортизол, ТТГ, пролактин и т.д ). Если показатели будут в норме, значит причина не в гормональном фоне.Кистозно-фиброзная мастопатияФиброзно-кистозная мастопатия молочных желез – это состояние, которое характеризуется появлением уплотнений в груди. Любое изменение в тканях молочной железы связано с дисбалансом гормонального фона. Длительные нарушения в этой сфере приводят к развитию мастопатии.Гормональный скринингГормональный скрининг, или определение гормонов крови, – диагностический метод, направленный на выявление эндокринных нарушений в организме женщины. Они могут привести к появлению новообразований в репродуктивных органах, а также могут стать причиной бесплодия или преждевременных родов.Определить, анализ на какие гормоны нужно сдавать женщине, должен врач. Все зависит от жалоб пациентки, ее возраста и характера менструального цикла. Анализ крови позволяет не только выявить причины гормонального дисбаланса, но и установить причину заболевания и подобрать грамотный курс лечения.Расшифровка результатовОтклонения показателей от нормы могут свидетельствовать о наличии различных патологий, связанных с эндокринной и репродуктивной системой. Но установить причину изменений гормонального фона может только специалист. Изучив результаты анализов, он должен составить план лечения, благодаря которому проблема будет ликвидирована.Что может повлиять на результатыНакануне анализа запрещено употребление алкоголя. Также рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. За час до сдачи анализа желательно не курить.Если пациент принимает гормональные лекарства, то за неделю до сдачи анализа необходимо прекратить прием, предварительно обсудив это с врачом.Где можно сдатьСдают анализы на гормоны в лабораториях поликлиник и стационаров. Но некоторые тесты не включены в программу ОМС. Их делают платно в частных клиниках и лабораториях.

https://ria.ru/20241211/gormon-1763635389.html

https://ria.ru/20210408/svadba-1604355641.html

https://ria.ru/20211207/komedony-1762629607.html

https://ria.ru/20201105/gormony-1583082979.html

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

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