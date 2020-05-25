Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отказаться от курения раз и навсегда непросто с любым стажем. Как легко и эффективно бросить курить самому в домашних условиях, как не набрать вес, а также советы тех, кто уже бросил, — в материале РИА Новости.

Зачем бросать курить

О том, как перестать курить, РИА Новости рассказал специалист по работе с зависимостями, нарколог Василий Шуров. "Главная причина, конечно, - здоровье. Курение — одна из главных причин, приводящих к смерти. Ежегодно от болезней, которые вызывают сигареты, уходит из жизни от 10 до 15 миллионов человек, - комментирует Шуров. — У людей возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. К примеру, кардиолог перед тем, как делать АКШ (аортокоронарное шунтирование. — Прим. ред.) предупреждает: процедура окажется бессмысленной, если человек продолжит курить. Что касается женщин, в первую очередь "под ударом" репродуктивная система, гормональный фон".

Как отказаться от курения сигарет

Заядлый курильщик может бросить самостоятельно. "Расскажите о своем решении родственникам или напишите в соцсетях пост, — советует Шуров. — То есть таким образом человек помещает себя в определенные условия, где он кому-то пообещал не делать социально позорное действие". Затем нужно обозначить сроки и допустимое количество срывов. "Кто-то сорвавшись раза два, понимает, что самостоятельно не справляется, и идет к специалисту. Если собираетесь бросить курить в домашних условиях, избавьтесь от всех аксессуаров (например, пепельниц), оставшихся от сигарет. Начните менять привычки: перестаньте бегать в курилки в рабочее время — известно, что для многих это способ расслабиться, обменять информацией. Но нужно понимать, такой "ритуал" до хорошего не доведет".

Как бросать альтернативные виды курения

"Альтернативные виды курения, а именно — электронные сигареты различного типа лишь маркетинговый ход. Людям кажется, что они наносят меньший вред организму, но они так или иначе продолжают травить себя. Это разновидность самообмана", — предупреждает нарколог. Отказываться от такого типа курения нужно так же, как и от классических сигарет. "Самое сложное здесь — абстинентный период (то есть ломка). Купируют его по-разному: медикаментозно или при помощи психотерапии", — объясняет Шуров.

Как правильно бросать: быстро или постепенно

Бросать курить предпочтительнее не резко, а постепенно. "Все зависит от типа психики. Есть максималисты: им нужно провести "красную черту" — и все на этом. А есть те, кому абстинентный период очень плохо дается. Многие опасаются набора веса, появления плаксивости, депрессивных настроений. Бывают и физические проявления: тахикардия, слезливость, упадок сил. "Эмоциональные качели" кто-то начинает заедать, кто-то запивать. В таких случаях могут помочь специальные пластыри, спреи. Все, что касается сроков, зависит от человека. Подростку которого поймали родители, немного нужно — достаточно переключить его на спорт. А вот курильщику со стажем нужно больше времени. Организм должен перестроиться постепенно, без мучений. К примеру, в течение нескольких месяцев условно от трех пачек ему удастся перейти к трем сигаретам. Это тоже результат", — говорит эксперт.

Как бросить курить во время беременности

"Для женщин, которые курили до беременности, ребенок в утробе — достаточно мощная и сильная мотивация бросить. Если женщина на ранних сроках не смогла отказаться от сигарет, срочно нужно бежать к врачу. Иначе ребенок может родиться недоразвитым, ослабленным, склонным к заболеваниям дыхательной системы, с задержками развития. Для тех, кто планирует завести ребенка, от курения нужно отказаться за полгода до беременности", — советует Василий Шуров.

Народные средства

Народная медицина, по мнению врача-нарколога, в нынешних реалиях неэффективна. "Людям, бывает, предлагают пройти процедуры гипноза. Конечно, это может подействовать на особо пугливых и впечатлительных. Мужчина, который курит 30 лет, вряд ли бросит навсегда за один раз. К тому же организм в ответ такую "бурю" устроит, что мало не покажется. Волшебной палочки не существует. Многое зависит от индивидуальных особенностей", — полагает Шуров.

Советы бывших курильщиков

Один из главных советов от бывших курильщиков — постепенно сокращать количество сигарет в день. Еще многим помогает мотивационная литература. Кроме того, можно посчитать, какая будет экономия, если перестать покупать сигареты. Как правило, люди бросают курить, когда их здоровье резко ухудшается: отказаться от вредной привычки придется по строгому указанию лечащего врача. Также важную роль играет внешний фактор: например, если на работе запретили курить. Или если дома беременная жена — почему родные должны страдать от пассивного курения?