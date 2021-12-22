https://ria.ru/20211222/rinit-1764906255.html

Ринит: чем опасен насморк и как его лечить - рекомендации врача

Ринит: симптомы, признаки, причины, лечение болезни у взрослых и детей

Ринит: чем опасен насморк и как его лечить - рекомендации врача

Воспаление слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей называют ринитом или насморком. Заболевание протекает в разных формах со схожими клиническими... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:53

2021-12-22T15:53

2021-12-22T15:53

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воспаление слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей называют ринитом или насморком. Заболевание протекает в разных формах со схожими клиническими признаками: зуд и жжение, отечность и заложенность, выделение слизи. О причинах и особенностях лечения насморка, о том, какие симптомы отличают острое вирусное воспаление от его хронической формы, - в материале РИА Новости.Что такое ринитРинит считается одним из самых распространенных заболеваний. Чаще всего им страдают дошкольники и ученики младших классов: за год воспаление может проявляться до шести-восьми раз. Взрослые болеют реже малышей, но процент все равно остается высоким: каждый второй человек минимум раз в год подхватывал насморк.Причины заболеванияЧаще всего воспаление возникает после переохлаждения, говорит врач-отоларинголог Вероника Колесник.Помимо инфекции ринит могут спровоцировать вещества, раздражающие слизистую: пыль, химические средства, аллергены. Также в списке основных причин:СимптомыСуществуют разные формы ринита, но для большинства воспалений характерны общие черты. К ним относят:О начинающемся рините могут свидетельствовать такие признаки, как повышение температуры тела, заложенность в ушах, раздражение носоглотки, частые покашливания, одышка и даже изменение голоса.ВидыВоспаление в носу различается по причине возникновения и характеру протекания. В связи с этим выделяют:Острый ринитИнфекционное заболевание, возбудителями которого в большинстве случаев выступают вирусы (аденовирус, коронавирус, риновирус и пр.), реже — бактерии или грибки. Острый инфекционный ринит — самая часто встречающаяся форма насморка: ей болеют половина взрослых и до 90% детей.Он характеризуется зудом в носу, слезоточивостью, головной болью, снижением или потерей обоняния, изменением голоса (появляется гнусавость) и ринореей, при которой водянистые выделения переходят в густые гнойные. У пациентов почти всегда закладывает нос, в отдельных случаях — уши. Активный период заболевания длится в среднем 7-10 дней.Хронический ринитЧаще всего возникает как следствие острого инфекционного ринита, воспаления дыхательных путей или систематического переохлаждения организма. Также его развитие провоцируют гормональные сбои, нарушение метаболизма, травмы и операции носовой полости.Общие признаки хронического ринита: заложенность носа, разные по характеру выделения (гнойные, с неприятным запахом, густые), образование в носу сухих корок, в тяжелых случаях возможно кровотечение. В отличие от острой, хроническая форма протекает долго и характеризуется этапами обострения и затишья.- Хронический ринит — общее понятие, включающее в себя разные виды воспалений, отличающихся клинической картиной:- Катаральный ринит возникает из-за активации патогенной микрофлоры, к чему приводят:Симптомы: выделения из носа, затруднение дыхания на холоде, снижение обоняния, гиперемия (покраснение) слизистой.- Вазомоторный ринит вызывают нейровегетативные нарушения и гормональный дисбаланс, из-за которых меняется сосудистый тонус полости носа, расширяются кровеносные сосуды, набухает слизистая оболочка. Негативные изменения происходят обычно под действием внешних факторов: из-за снижения влажности, сильного загрязнения воздуха выхлопными газами, вредными выбросами. Регулярное вдыхание табака и/или бытовой химии с резким запахом тоже может вызывать развитие вазомоторного ринита. Заболевание характеризуют: обильная слизь, появляющаяся сразу после воздействия раздражающего фактора, кашель, заложенность то одной, то другой пазухи носа, иногда — головная боль.- Аллергический ринит часто называют аллергией или сезонной лихорадкой, что обусловлено эпизодичностью проявления. Возникает под воздействием аллергенов: пыльцы деревьев и трав, шерсти животных, спор грибов, строительной или домашней пыли и др.Распространенное заболевание, диагностируемое примерно у четверти населения страны.Вне зависимости от вида на аллергический ринит организм реагирует сразу, как только начинает действовать раздражающий фактор. Симптомы: зуд, частое чихание, водянистые выделения, заложенность, в некоторых случаях конъюнктивит.- Гипертрофический ринит связан с увеличением размера слизистой оболочки носа. Разрастание тканей обычно начинается после ее химического повреждения, из-за синуситов или тонзиллита. Эту форму отличают: трудности с дыханием, выделения и устойчивая заложенность носа, появление храпа и головных болей, нарушение обоняния, повышенная утомляемость.- Атрофический ринит — хроническое воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающееся истончением (атрофией) слизистой и находящихся в ней нервных окончаний. Заболевание возникает на фоне вирусных инфекций, проблем с эндокринной системой, наследственных заболеваний, дефицита витаминов и питательных веществ. Кроме того, вызывать атрофический ринит способны сосудосуживающие препараты при длительном применении, операции в носовой полости, работа на "вредном" производстве: с цементом, табаком, силикатами и пр. В числе отличительных признаков: ощущение стягивания носа, появление сухости и корок, небольшое кровотечение.Разновидность атрофического ринита — озена, или зловонный насморк. Для патологии характерна резкая атрофия слизистой оболочки, костной и хрящевой тканей носа.Обычно возникает из-за:Чаще всего случаи заболевания озеной фиксируют в Азии (в частности, Индии) и Восточной Европе. При этой патологии может ухудшиться сон, появиться быстрая утомляемость, сухость во рту, периодические носовые кровотечения. -Медикаментозный ринит развивается как следствие длительного и бесконтрольного использования назальных сосудосуживающих капель. Может возникнуть из-за действия ряда системных средств: нейролептиков, гормональных препаратов и пр. Встречается, по разным данным, у 10-12% населения. Характерные черты: зависимость от капель для носа и постоянная заложенность, поскольку действие капель не приносит эффекта. Помимо этого, у людей с медикаментозным ринитом нарушены сон и концентрация внимания, снижена физическая активность.Стадии развитияВ слизистой оболочке носа, отвечающей за фильтрацию, увлажнение и согревание поступающего воздуха, много кровеносных сосудов. Раздражители, попадая в нос, нарушают кровообращение, что приводит к застою крови и отеку. На начальном этапе болезни человек ощущает сухость и раздражение, трудности носового дыхания, слезоточивость и дискомфорт в глазах.Такое состояние сохраняется от нескольких часов до пары дней, после чего наступает этап ринореи, обильных выделений, основу которых составляет плазма, просачивающаяся из расширенных сосудов. К плазме примешивается раздражающий нервные окончания гистамин (органическое соединение, вызывающее аллергическую реакцию), что в итоге приводит к чиханию, воспалению крыльев носа, покраснению над верхней губой и в области носа. У человека повышается температура, снижается аппетит, меняются вкусовые пристрастия и восприятие запахов.Благодаря работе собственного иммунитета и/или грамотному лечению воспаление постепенно затихает, снижается секреция, меняется вид выделений: слизь становится густой, приобретает желтый или желто-зеленый цвет. Постепенно симптомы недомогания исчезают: спадает отечность, восстанавливается дыхание, возвращаются обоняние, вкус, улучшается самочувствие.ДиагностикаДиагностика ринита — задача отоларинголога. Во время визита врач выслушивает жалобы пациента, собирает анамнез и осматривает слизистую, оценивая ее состояние: отечность, наличие повреждений. Имеет большое значение и состояние выделений из носа.Диагностика острого или хронических форм ринита включает:ЛечениеДля лечения ринита могут применяться разныеметоды, зависящие от клинической картины болезни, отмечает эксперт."Острый ринит лечится сосудосуживающими каплями, время приема которых должно строго соблюдаться — в противном случае существует риск возникновения медикаментозного ринита. Также применяются соляные растворы, — объясняет отоларинголог Вероника Колесник. — Лечение хронического ринита может быть многокомпонентным, но в любом случае оно направлено на устранение вызвавшей его причины".Пациенту с ринитом могут назначить следующие процедуры:Хирургическое вмешательство применяют при неэффективности консервативных методов лечения: например, когда требуется исправить искривленную носовую перегородку.Самолечение насморка может принести вред, поэтому лучше проконсультироваться у отоларинголога.ОсложненияЗапускать ринит опасно, поскольку воспаление может прогрессировать, переходя из острой в хроническую форму. Кроме того, запущенная болезнь способна привести к развитию отита, бронхита или трахеита, ларингита, фарингита и пр.ПрофилактикаПрофилактика ринитов заключается в укреплении иммунитета и своевременном лечении простудных заболеваний, отмечает Вероника Колесникова:Что еще советуют врачи:

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здоровье - общество, иммунитет, россия, насморк