Ринит: чем опасен насморк и как его лечить - рекомендации врача
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воспаление слизистой оболочки полости носа у взрослых и детей называют ринитом или насморком. Заболевание протекает в разных формах со схожими клиническими признаками: зуд и жжение, отечность и заложенность, выделение слизи. О причинах и особенностях лечения насморка, о том, какие симптомы отличают острое вирусное воспаление от его хронической формы, - в материале РИА Новости.
Что такое ринит
Ринит считается одним из самых распространенных заболеваний. Чаще всего им страдают дошкольники и ученики младших классов: за год воспаление может проявляться до шести-восьми раз. Взрослые болеют реже малышей, но процент все равно остается высоким: каждый второй человек минимум раз в год подхватывал насморк.
Причины заболевания
Чаще всего воспаление возникает после переохлаждения, говорит врач-отоларинголог Вероника Колесник.
"При простуде снижаются защитные свойства организма, из-за чего в полости носа, носоглотки и рта активизируются микроорганизмы. Также насморк может быть одним из проявлений системного заболевания. Но в любом случае основная причина острого ринита — бактерии и вирусы", — отмечает эксперт.
Помимо инфекции ринит могут спровоцировать вещества, раздражающие слизистую: пыль, химические средства, аллергены. Также в списке основных причин:
- —изменение анатомической формы носа и носовых проходов после травм;
- —попадание в полость инородного тела;
- —искривление носовой перегородки;
- —гормональные изменения;
- —последствия приема некоторых лекарственных препаратов.
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Симптомы
Существуют разные формы ринита, но для большинства воспалений характерны общие черты. К ним относят:
- —появление прозрачных или гнойных выделений из носа (ринорея);
- —постназальное стекание слизи по глотке, приводящее к кашлю;
- —заложенность носа, может быть как одно-, так и двухсторонней;
- —lчихание;
- —зуд в носу;
- —ухудшение обоняния, изменение вкусовых ощущений.
О начинающемся рините могут свидетельствовать такие признаки, как повышение температуры тела, заложенность в ушах, раздражение носоглотки, частые покашливания, одышка и даже изменение голоса.
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Виды
Воспаление в носу различается по причине возникновения и характеру протекания. В связи с этим выделяют:
Острый ринит
Инфекционное заболевание, возбудителями которого в большинстве случаев выступают вирусы (аденовирус, коронавирус, риновирус и пр.), реже — бактерии или грибки. Острый инфекционный ринит — самая часто встречающаяся форма насморка: ей болеют половина взрослых и до 90% детей.
Он характеризуется зудом в носу, слезоточивостью, головной болью, снижением или потерей обоняния, изменением голоса (появляется гнусавость) и ринореей, при которой водянистые выделения переходят в густые гнойные. У пациентов почти всегда закладывает нос, в отдельных случаях — уши. Активный период заболевания длится в среднем 7-10 дней.
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Хронический ринит
Чаще всего возникает как следствие острого инфекционного ринита, воспаления дыхательных путей или систематического переохлаждения организма. Также его развитие провоцируют гормональные сбои, нарушение метаболизма, травмы и операции носовой полости.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Прохожие на зимней улице
Общие признаки хронического ринита: заложенность носа, разные по характеру выделения (гнойные, с неприятным запахом, густые), образование в носу сухих корок, в тяжелых случаях возможно кровотечение. В отличие от острой, хроническая форма протекает долго и характеризуется этапами обострения и затишья.
- Хронический ринит — общее понятие, включающее в себя разные виды воспалений, отличающихся клинической картиной:
- Катаральный ринит возникает из-за активации патогенной микрофлоры, к чему приводят:
- —частые простуды на фоне общего снижения иммунитета;
- —хронические лор-заболевания: тонзиллит, синусит, фарингит;
- —нарушения в работе нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем;
- —сильно загрязненный воздух;
- —низкие и высокие температуры окружающего воздуха.
Симптомы: выделения из носа, затруднение дыхания на холоде, снижение обоняния, гиперемия (покраснение) слизистой.
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- Вазомоторный ринит вызывают нейровегетативные нарушения и гормональный дисбаланс, из-за которых меняется сосудистый тонус полости носа, расширяются кровеносные сосуды, набухает слизистая оболочка. Негативные изменения происходят обычно под действием внешних факторов: из-за снижения влажности, сильного загрязнения воздуха выхлопными газами, вредными выбросами. Регулярное вдыхание табака и/или бытовой химии с резким запахом тоже может вызывать развитие вазомоторного ринита. Заболевание характеризуют: обильная слизь, появляющаяся сразу после воздействия раздражающего фактора, кашель, заложенность то одной, то другой пазухи носа, иногда — головная боль.
- Аллергический ринит часто называют аллергией или сезонной лихорадкой, что обусловлено эпизодичностью проявления. Возникает под воздействием аллергенов: пыльцы деревьев и трав, шерсти животных, спор грибов, строительной или домашней пыли и др.
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Пыльцевые зерна нескольких распространенных видов растений, увеличенные в 500 раз
Распространенное заболевание, диагностируемое примерно у четверти населения страны.
Виды аллергического ринита
Сезонный
Круглогодичный
Раздражение проходит за несколько часов.
Приступ длится несколько дней.
Вне зависимости от вида на аллергический ринит организм реагирует сразу, как только начинает действовать раздражающий фактор. Симптомы: зуд, частое чихание, водянистые выделения, заложенность, в некоторых случаях конъюнктивит.
- Гипертрофический ринит связан с увеличением размера слизистой оболочки носа. Разрастание тканей обычно начинается после ее химического повреждения, из-за синуситов или тонзиллита. Эту форму отличают: трудности с дыханием, выделения и устойчивая заложенность носа, появление храпа и головных болей, нарушение обоняния, повышенная утомляемость.
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- Атрофический ринит — хроническое воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающееся истончением (атрофией) слизистой и находящихся в ней нервных окончаний. Заболевание возникает на фоне вирусных инфекций, проблем с эндокринной системой, наследственных заболеваний, дефицита витаминов и питательных веществ. Кроме того, вызывать атрофический ринит способны сосудосуживающие препараты при длительном применении, операции в носовой полости, работа на "вредном" производстве: с цементом, табаком, силикатами и пр. В числе отличительных признаков: ощущение стягивания носа, появление сухости и корок, небольшое кровотечение.
Разновидность атрофического ринита — озена, или зловонный насморк. Для патологии характерна резкая атрофия слизистой оболочки, костной и хрящевой тканей носа.
Обычно возникает из-за:
- —бактериальных поражений (бактерии Клебсиеллы);
- —дефицита железа, иммуноглобулинов, витамина А;
- —патологий дыхательной системы;
- —хирургического вмешательства;
- —травм;
- —истощения организма и ослабления иммунитета.
Чаще всего случаи заболевания озеной фиксируют в Азии (в частности, Индии) и Восточной Европе. При этой патологии может ухудшиться сон, появиться быстрая утомляемость, сухость во рту, периодические носовые кровотечения.
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-Медикаментозный ринит развивается как следствие длительного и бесконтрольного использования назальных сосудосуживающих капель. Может возникнуть из-за действия ряда системных средств: нейролептиков, гормональных препаратов и пр. Встречается, по разным данным, у 10-12% населения. Характерные черты: зависимость от капель для носа и постоянная заложенность, поскольку действие капель не приносит эффекта. Помимо этого, у людей с медикаментозным ринитом нарушены сон и концентрация внимания, снижена физическая активность.
Стадии развития
В слизистой оболочке носа, отвечающей за фильтрацию, увлажнение и согревание поступающего воздуха, много кровеносных сосудов. Раздражители, попадая в нос, нарушают кровообращение, что приводит к застою крови и отеку. На начальном этапе болезни человек ощущает сухость и раздражение, трудности носового дыхания, слезоточивость и дискомфорт в глазах.
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Такое состояние сохраняется от нескольких часов до пары дней, после чего наступает этап ринореи, обильных выделений, основу которых составляет плазма, просачивающаяся из расширенных сосудов. К плазме примешивается раздражающий нервные окончания гистамин (органическое соединение, вызывающее аллергическую реакцию), что в итоге приводит к чиханию, воспалению крыльев носа, покраснению над верхней губой и в области носа. У человека повышается температура, снижается аппетит, меняются вкусовые пристрастия и восприятие запахов.
Благодаря работе собственного иммунитета и/или грамотному лечению воспаление постепенно затихает, снижается секреция, меняется вид выделений: слизь становится густой, приобретает желтый или желто-зеленый цвет. Постепенно симптомы недомогания исчезают: спадает отечность, восстанавливается дыхание, возвращаются обоняние, вкус, улучшается самочувствие.
Диагностика
Диагностика ринита — задача отоларинголога. Во время визита врач выслушивает жалобы пациента, собирает анамнез и осматривает слизистую, оценивая ее состояние: отечность, наличие повреждений. Имеет большое значение и состояние выделений из носа.
Диагностика острого или хронических форм ринита включает:
- —бакпосев;
- —анализы крови и мочи;
- —риноскопию;
- —гистологическое исследование носовой полости;
- —рентген;
- —компьютерную томографию.
Лечение
Для лечения ринита могут применяться разныеметоды, зависящие от клинической картины болезни, отмечает эксперт.
"Острый ринит лечится сосудосуживающими каплями, время приема которых должно строго соблюдаться — в противном случае существует риск возникновения медикаментозного ринита. Также применяются соляные растворы, — объясняет отоларинголог Вероника Колесник. — Лечение хронического ринита может быть многокомпонентным, но в любом случае оно направлено на устранение вызвавшей его причины".
Женщина использует назальный спрей
Пациенту с ринитом могут назначить следующие процедуры:
- —промывание носа, придаточных пазух;
- —ингаляции;
- —электрофорез;
- —озонотерапию;
- —лазеротерапию;
- —эндоскопию.
Хирургическое вмешательство применяют при неэффективности консервативных методов лечения: например, когда требуется исправить искривленную носовую перегородку.
Самолечение насморка может принести вред, поэтому лучше проконсультироваться у отоларинголога.
Осложнения
Запускать ринит опасно, поскольку воспаление может прогрессировать, переходя из острой в хроническую форму. Кроме того, запущенная болезнь способна привести к развитию отита, бронхита или трахеита, ларингита, фарингита и пр.
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Профилактика
Профилактика ринитов заключается в укреплении иммунитета и своевременном лечении простудных заболеваний, отмечает Вероника Колесникова:
"К своему здоровью следует относиться внимательно: нужно следить за питанием, поддерживать здоровый образ жизни. Помимо этого, полезной мерой профилактики является промывание носа антибактериальными и противовоспалительными растворами", — добавляет эксперт.
Что еще советуют врачи:
- —избегать переохлаждения;
- —закаляться, принимая солнечные, воздушные ванны, контрастный душ и пр.
- —употреблять продукты, богатые витаминами и минеральными веществами;
- —заниматься спортом, гулять на свежем воздухе;
- —поддерживать чистоту дома: проводить влажную уборку, проветривать, увлажнять воздух;
- —избегать воздействия аллергенов.