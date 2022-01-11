https://ria.ru/20220111/adenovirus-1767347752.html

От кашля до отека глаз: как распознать и лечить аденовирус

Аденовирусная инфекция: симптомы, диагностика и лечение

От кашля до отека глаз: как распознать и лечить аденовирус

В сезон гриппа и ОРВИ боль в горле и кашель являются характерными признаками болезни. Но если типичные симптомы у детей и взрослых сочетаются с конъюнктивитом,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:33

2022-01-11T15:33

2022-01-11T15:33

здоровье - общество

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россия

аденовирусная инфекция

боль

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В сезон гриппа и ОРВИ боль в горле и кашель являются характерными признаками болезни. Но если типичные симптомы у детей и взрослых сочетаются с конъюнктивитом, рвотой или диареей — это, скорее всего, аденовирусная инфекция. О причинах заражения, клинической диагностике и способах лечения — в материале РИА Новости.Аденовирусная инфекцияАденовирусные инфекции — это группа острых респираторных заболеваний вирусного происхождения. Пик заражения приходится на зиму и весну. Высокоустойчивый к факторам внешней среды вирус попадает в организм человека воздушно-капельным или орально-фекальным путем. Заражение сопровождается интоксикацией средней тяжести и высокой температурой. Возбудитель поражает слизистые оболочки носоглотки, глаз, верхних органов дыхания, лимфоидной ткани, кишечника.Специалисты отмечают наличие антител к аденовирусам почти у 80 % людей, а у 10 – 15 % различные серотипы (выявляемые с помощью серологии варианты) вируса постоянно скрыто пребывают в организме без клинических проявлений. При этом взрослые переносят заболевание гораздо легче, чем дети.Заведующий детской клиникой роддома №4 при ГКБ имени В. В. Виноградова Владислав Зяблицкий говорит, что наибольшую восприимчивость к аденовирусам демонстрируют дети в возрасте от полугода до трех лет. Дело в том, что новорожденные обладают пассивным — переданным от матери — иммунитетом. После шестого месяца жизни защита слабеет, и малыш может заболеть. Самая уязвимая группа — дети одного года — двух лет.Заражение аденовирусом часто сопровождается выраженной дыхательной недостаточностью, ложным крупом, диареей и обезвоживанием.СимптомыИнкубационный период аденовирусной инфекции составляет от одного до семи дней, в некоторых случаях и дольше недели. Заболевание проявляется следующими симптомами и их сочетанием:Из-за схожих симптомов болезнь часто принимают за ОРВИ и грипп. Однако воспаление слизистой глаз, отечность и покраснение конъюнктивы, ощущение жжения и зуда свидетельствуют о том, что это именно аденовирусная инфекция.В отличие от многих респираторных инфекций, под удар аденовируса попадают не только дыхательные пути, но и слизистая тонкого кишечника и конъюнктива глаза. Если инфекция идет по дыхательным путям, то возможны осложнения в виде отита, гайморита, бронхита и даже пневмонии. Практически во всех случаях поражения аденовирусом у больных наблюдается воспаление слизистой глаз в той или иной степени. А кишечный вариант протекания аденовирусной инфекции характеризуется болью в животе, нарушением стула и рвотой.ПричиныВирусологи выявили порядка 50 серовариантов семейства Adenoviridae, которые становятся возбудителями аденовирусной инфекции. Патогены отличаются разнообразием и высокой заразностью, устойчивостью к неблагоприятным условиям во внешней среде.Возбудитель попадает в организм человека:"Источник аденовирусной инфекции — вирусоносители — пациенты с бессимптомными и стертыми формами болезни. Период выделения аденовируса достигает 40-45 дней", — объясняет Кирилл Куликов, терапевт, кардиолог, д.м.н., главный врач сети медицинских клиник "МедиАрт".Эксперты отмечают, что патоген попадает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, кишечника или конъюнктиву глаза. При поражении слизистых возникают отеки. Очаг воспаления локализуется на задней стенке глотки, что сопровождается обильным выделением экссудата (жидкости, появляющейся при воспалениях). Затем вирусы репродуцируются в клетках эпителия, лимфатических узлах и лимфоидных образованиях кишечника. По завершении инкубационного периода пораженные клетки погибают — вирусы проникают в кровеносную систему человека.Врачи акцентируют внимание на том, что пациент, который перенес аденовирусную инфекцию, может заболеть повторно. Дело в том, что переболевший приобретает иммунитет только к определенному типу вируса. Столкнувшись с носителем другого серотипа Adenoviridae, ребенок или взрослый заразится снова.Поражение органов дыханияРаспространение инфекции в организме проявляется симптомами катара (скопления слизи) задней части и пазух носа, горла. Начинаются выделения из носа, часто гнойные, учащается дыхание. И у детей, и у взрослых пациентов отекает слизистая оболочка глотки, появляется точечный белый налет на миндалинах. Сильно увеличиваются шейные и подчелюстные лимфатические узлы. Возникают сухой лающий кашель, одышка и осиплость голоса.Поражение конъюнктивы"Часто воспроизведение аденовирусов затрагивает эпителий конъюнктивы (ткани, покрывающей глазное яблоко). Патологический процесс развивается в одном глазу или затрагивает сразу оба. Слизистая отекает, и возникает вирусный конъюнктивит", — поясняет Кирилл Куликов.По наблюдениям врача, в таких случаях пациенты жалуются на жжение, рези, отечность век, ощущение инородного тела в глазу. При ярком свете симптомы часто усиливаются. Запущенная аденовирусная инфекция может спровоцировать кератоконъюнктивит с помутнением роговицы и привести к нарушению зрения.Поражение желудочно-кишечного трактаПри кишечной форме аденовирусной инфекции возможны лихорадка, диарея, систематические приступы тошноты и рвоты. Пациент страдает от боли в околопупочной области и правой подвздошной кости (в области таза). При проникновении вируса в кишечник человека клиническая картина заболевания частично схожа с острым аппендицитом.ОсложненияПо словам экспертов, в большинстве случаев аденовирусная инфекция не представляет серьезной угрозы здоровью и жизни человека. Лихорадка обычно длится два-три дня, максимум — около недели, и носит волнообразный характер. Признаки катара верхних дыхательных путей стихают через 14-21 день, а ринит и конъюнктивит проходят за 7-14 дней."У пациентов с ослабленным иммунитетом при отсутствии должного лечения или применения неэффективной терапии болезнь может затянуться. При этом осложнения аденовирусной инфекции всегда связаны с присоединением патогенных бактерий (стрепто-, стафилококки и другие). Возможно обострение хронических заболеваний и развитие серьезных осложнений:Тяжелое течение недуга может привести к менингоэнцефалиту, а также нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Младенцы чаще страдают от аденовирусной пневмонии и дыхательной недостаточности. Поэтому крайне важно правильно подобрать методы терапии", — предупреждает Кирилл Куликов.ДиагностикаАденовирусная инфекция по симптомам во многом схожа с признаками обычной простуды. Чтобы поставить четкий диагноз, специалисты проводят дифференциальную (сравнительную) диагностику с гриппом, ОРВИ, дифтерией глаз и глотки, конъюнктивитами, пневмониями, инфекционным мононуклеозом и туберкулезом.Поэтому при первых признаках заболевания рекомендуется сразу обратиться к врачу. Владислав Зяблицкий отмечает, что чаще всего распознать аденовирус не составляет особого труда. Врач опрашивает взрослого больного или родителей пациента-ребенка, собирает анамнез, проводит осмотр, определяет характерные симптомы и на их основании ставит диагноз.В редких случаях для уточнения диагноза прибегают к помощи таких лабораторных методов диагностики:Иногда по показаниям назначаются инструментальные методы — фибробронхоскопия и рентгенография грудной клетки.Лечение"На сегодняшний день нет лекарственных средств, которые целенаправленно подавляют аденовирусы. Терапия, как правило, проводится симптоматическая. По рекомендации врача используют иммуномодулирующие, противовоспалительные и антигистаминные препараты местного действия. Антибиотики и стероиды практически не назначаются, только при тяжелом протекании болезни", — говорит Кирилл Куликов.Больному необходимо:Лечение аденовирусной инфекции при легком течении, слабо выраженных катаральных проявлениях и ЛОР-симптоматики сводится к режимным мероприятиям, обработке очагов инфекции и восстановлению слизистой полости носоглотки.Жаропонижающие препараты рекомендовано принимать, только если температура превышает 38,5°C. До 37,5°C сбивать ее не нужно. При критических скачках можно накладывать охлаждающие компрессы на шею, руки, бедра.От заложенного носа назначают сосудосуживающие капли. Горло обрабатывают спреями-антисептиками, настоями ромашки и эвкалипта. При кашле рекомендуют разжижающие и отхаркивающие препараты. Лечение конъюнктивита проводят раствором фурацилина, в сложных случаях применяют глазные капли и мази с антибиотиком.ПрофилактикаНа данный момент не разработано специальных мер профилактики аденовирусной инфекции. Важно соблюдать следующие общие правила:"Вакцины против аденовирусной инфекции на сегодняшний день не создано. Поможет строгое соблюдение правил личной гигиены и регулярная влажная уборка помещения. Необходимо следить за своим здоровьем, не переохлаждаться, придерживаться полноценного питания и здорового образа жизни", — советует Кирилл Куликов.Владислав Зяблицкий рекомендует в эпидемический период по возможности ограничить пребывание детей в замкнутом коллективе. Неслучайно вспышки заболевания часто встречаются в детских садах, лагерях, секциях, кружках. Болезнь активно распространяется через игрушки, посуду, книги и т. д. Дома больного с аденовирусной инфекцией рекомендовано изолировать. А помещение проветривать, мыть хлорсодержащими растворами и облучать ультрафиолетом, чтобы инактивировать возбудителя аденовирусной инфекции.

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https://ria.ru/20210923/glaza-1751389126.html

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здоровье - общество, иммунитет, россия, аденовирусная инфекция, боль