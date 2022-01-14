Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит
Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной появления таких неприятных симптомов обычно становится переохлаждение, непривычная физическая нагрузка или длительное пребывание в неудобном положении. Каким средством намазать шею для облегчения боли, когда продуло, как лечить и стоит ли делать физиопроцедуры – в материале РИА Новости.
Почему болит шея
Боль в шее часто проявляется у людей с патологиями, затрагивающими позвоночник и суставы. Это объясняется тем, что организм уже ослаблен заболеваниями и наиболее уязвим к появлению новых. Однако даже здоровые люди не понаслышке знают, чем опасны сквозняк и кондиционер.
Боль в области шеи называют шейным миозитом. Миозит – это воспалительное поражение скелетной мускулатуры.
Причинами появления такого заболевания чаще всего являются:
- —перепады температуры;
- —неудобная поза для сна;
- —снижение иммунитета из-за воспалительных заболеваний,
- —стресс;
- —длительное нахождение в неудобном положении;
- —остеохондроз.
Симптомы
Главным симптомом шейного миозита является ассиметричная боль в области шеи. Чаще всего неприятные ощущения возникают только с одной стороны и распространяются до поясницы. Становится трудно держать голову, а любое сокращение мышц в области шеи и плеч сопровождается ноющей болью.
Если ощупать очаг неприятных ощущений, можно заметить напряжение в мышцах, а также небольшие уплотнения. Но стоит быть осторожным с манипуляциями, такая процедура может привести к появлению интенсивной боли.
Также при шейном миозите может повышаться температура. Чтобы не дать заболеванию прогрессировать и поражать другие группы мышц (гортани, пищевода, глотки и т.д.), в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом и определить дальнейший план действий.
Доврачебное лечение в домашних условиях
Существует несколько рекомендаций по устранению симптомов заболевания в домашних условиях:
- 1Создать оптимальный микроклимат в помещении. Важно урегулировать температуру в комнате, не допуская холода и сквозняков.
- 2Спать на удобной подушке.
- 3Проводить легкий массаж пальцами той части шеи, где наиболее ярко выражена боль. Он проводится только после нанесения мази и при отсутствии воспаленных лимфоузлов.
- 4При температуре выше 38 градусов стоит принимать жаропонижающие средства.
Ортопедическая подушка
Главный миф в практике лечения шейного миозита – польза шейного воротника-бандажа.
"Воротник не дает возможности двигаться. Ношение такого воротника в течение нескольких дней не принесет пользы, а наоборот приведет к падению тонуса мышц. В таком случае лучше приложить грелку или же намазать зону мятным маслом", – рекомендовала Елена Хассэльбах, эксперт в области физио- и мануальной терапии.
Если принятые меры не помогают, а боль усиливается, стоит незамедлительно обратиться к врачу.
Диагностика
При симптомах шейного миозита стоит обратиться к терапевту или неврологу.
Специалист должен найти источник патологии и назначить лечение.
В зависимости от формы и течения заболевания в лечении миозита могут принимать участие такие специалисты, как физиотерапевт, массажист и остеопат. При остром течении заболевания может понадобиться вмешательство хирурга.
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Лечение
Лечение шейного миозита представляет собой комплекс методов, помогающих снизить боль и снять напряжение в мышцах.
Лекарственные препараты
Медикаментозное лечение шейного миозита чаще всего применяется в комбинации с другими методами: физиотерапией, массажами и диетой.
В случаях, когда в процессе лечения болевые ощущения не проходят, врачи назначают медикаменты, предотвращающие воспалительный процесс и снимающие болевые ощущения.
Если боли в шее становятся невыносимыми, актуальным становится применение анестетиков. Их вводят в пораженную область в виде инъекции.
Согревающие и противовоспалительные мази при миозите способствует устранению боли и улучшают восстановительные свойства мышечных тканей.
"Перед использованием масел и мазей нужно провести тест на аллергию. Для этого средство наносится на внутреннюю часть руки, около сгиба локтя, после чего в течение получаса необходимо следить за появлением реакции. Если она отсутствует – мазь или масло можно использовать", – пояснила эксперт.
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Когда боли в шее имеют хроническую форму, наиболее актуальным становится применение витаминов группы В. Они способны улучшить питание спинномозговых корешков и нервов.
Антибиотики назначаются специалистом лишь при наличии гнойных и бактериальных процессов в области шеи.
Физиотерапия
При комплексном лечении шейного миозита активно используется физиотерапия. Такой метод подходит для заболеваний на любой стадии. Как самостоятельный метод лечения, без медикаментозного вмешательства, физиотерапия применяется в случаях легкого течения патологии.
Основные физиопроцедуры, применяемые при шейном миозите:
- 1Электрофорез. Представляет собой постоянное действие электрического тока на мягкие ткани. Такая процедура уменьшает болевой синдром.
- 2Лазерная терапия. Воздействие на мышечные ткани с обезболивающим и общеукрепляющим эффектом.
- 3Амплипульстерапия. Применение тока малой мощности устраняет спазмы в мышцах, а также улучшает кровообращение.
- 4Магнитотерапия. Магнитное поле воздействует на организм, устраняя болезненные ощущения, слабость мышц и воспаление. За счет улучшения кровообращения в тканях стабилизируется обмен веществ.
Женщина проходит магнитотерапию в санатории
Массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны играет важную роль при лечении шейного миозита. Действия грамотного массажиста способны снять воспаление мышц, уменьшить боль, а также избавить от застоя спинномозговой жидкости.
Диета
Любое воспаление в организме отрицательно сказывается на его работе в целом. Для того чтобы минимизировать причиненный вред, специалисты рекомендуют придерживаться диеты.
Правильный подход к питанию способен нейтрализовать накопление в мышцах вредных веществ.
Фрукты, ягоды и овощи насыщают организм необходимыми витаминами. Жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, уменьшают воспаление. Злаки помогут устранить нехватку магния, которая, в свою очередь, служит причиной появления мышечных спазмов. Также при воспалении мышц рекомендуют употреблять пищу с легкоусвояемыми белками (куриное мясо, миндаль и др.).
Такие продукты желательно использовать в своем рационе ежедневно. Стоит ограничить употребление жареной, соленой пищи, а также продуктов, содержащих алкоголь.
Последствия
При отсутствии лечения шейный миозит может перерасти в тяжелую форму и вызвать воспаления мышц пищевода, гортани и горла. Зафиксированы случаи, когда патология вызывала удушье.
Именно поэтому при появлении симптомов шейного миозита важно незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначат лечение и не допустят ухудшения состояния.
Профилактика
Профилактические меры воспалительных процессов в мышцах шеи основаны на следующих рекомендациях:
- —регуляция температуры в помещениях: никаких сквозняков и переохлаждения;
- —избегание стрессов;
- —сбалансированное правильное питание;
- —поддержание иммунитета;
- —занятие такими видами спорта, как плавание, велосипедная езда, гимнастика;
- —избегание резких движений шеей.