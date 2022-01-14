https://ria.ru/20220114/sheya-1767888819.html

Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит

Продуло шею: симптомы, что делать при боли и как лечить в домашних условиях

Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит

Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:01

2022-01-14T19:01

2022-01-14T19:01

здоровье - общество

здоровье

диета

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Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной появления таких неприятных симптомов обычно становится переохлаждение, непривычная физическая нагрузка или длительное пребывание в неудобном положении. Каким средством намазать шею для облегчения боли, когда продуло, как лечить и стоит ли делать физиопроцедуры – в материале РИА Новости.Почему болит шеяБоль в шее часто проявляется у людей с патологиями, затрагивающими позвоночник и суставы. Это объясняется тем, что организм уже ослаблен заболеваниями и наиболее уязвим к появлению новых. Однако даже здоровые люди не понаслышке знают, чем опасны сквозняк и кондиционер.Боль в области шеи называют шейным миозитом. Миозит – это воспалительное поражение скелетной мускулатуры.Причинами появления такого заболевания чаще всего являются:СимптомыГлавным симптомом шейного миозита является ассиметричная боль в области шеи. Чаще всего неприятные ощущения возникают только с одной стороны и распространяются до поясницы. Становится трудно держать голову, а любое сокращение мышц в области шеи и плеч сопровождается ноющей болью.Если ощупать очаг неприятных ощущений, можно заметить напряжение в мышцах, а также небольшие уплотнения. Но стоит быть осторожным с манипуляциями, такая процедура может привести к появлению интенсивной боли.Также при шейном миозите может повышаться температура. Чтобы не дать заболеванию прогрессировать и поражать другие группы мышц (гортани, пищевода, глотки и т.д.), в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом и определить дальнейший план действий.Доврачебное лечение в домашних условияхСуществует несколько рекомендаций по устранению симптомов заболевания в домашних условиях:Главный миф в практике лечения шейного миозита – польза шейного воротника-бандажа.Если принятые меры не помогают, а боль усиливается, стоит незамедлительно обратиться к врачу.ДиагностикаПри симптомах шейного миозита стоит обратиться к терапевту или неврологу.Специалист должен найти источник патологии и назначить лечение.В зависимости от формы и течения заболевания в лечении миозита могут принимать участие такие специалисты, как физиотерапевт, массажист и остеопат. При остром течении заболевания может понадобиться вмешательство хирурга.ЛечениеЛечение шейного миозита представляет собой комплекс методов, помогающих снизить боль и снять напряжение в мышцах.Лекарственные препаратыМедикаментозное лечение шейного миозита чаще всего применяется в комбинации с другими методами: физиотерапией, массажами и диетой.В случаях, когда в процессе лечения болевые ощущения не проходят, врачи назначают медикаменты, предотвращающие воспалительный процесс и снимающие болевые ощущения.Если боли в шее становятся невыносимыми, актуальным становится применение анестетиков. Их вводят в пораженную область в виде инъекции.Согревающие и противовоспалительные мази при миозите способствует устранению боли и улучшают восстановительные свойства мышечных тканей.Когда боли в шее имеют хроническую форму, наиболее актуальным становится применение витаминов группы В. Они способны улучшить питание спинномозговых корешков и нервов.Антибиотики назначаются специалистом лишь при наличии гнойных и бактериальных процессов в области шеи.ФизиотерапияПри комплексном лечении шейного миозита активно используется физиотерапия. Такой метод подходит для заболеваний на любой стадии. Как самостоятельный метод лечения, без медикаментозного вмешательства, физиотерапия применяется в случаях легкого течения патологии.Основные физиопроцедуры, применяемые при шейном миозите:МассажМассаж шейно-воротниковой зоны играет важную роль при лечении шейного миозита. Действия грамотного массажиста способны снять воспаление мышц, уменьшить боль, а также избавить от застоя спинномозговой жидкости.ДиетаЛюбое воспаление в организме отрицательно сказывается на его работе в целом. Для того чтобы минимизировать причиненный вред, специалисты рекомендуют придерживаться диеты.Правильный подход к питанию способен нейтрализовать накопление в мышцах вредных веществ.Фрукты, ягоды и овощи насыщают организм необходимыми витаминами. Жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, уменьшают воспаление. Злаки помогут устранить нехватку магния, которая, в свою очередь, служит причиной появления мышечных спазмов. Также при воспалении мышц рекомендуют употреблять пищу с легкоусвояемыми белками (куриное мясо, миндаль и др.).Такие продукты желательно использовать в своем рационе ежедневно. Стоит ограничить употребление жареной, соленой пищи, а также продуктов, содержащих алкоголь.ПоследствияПри отсутствии лечения шейный миозит может перерасти в тяжелую форму и вызвать воспаления мышц пищевода, гортани и горла. Зафиксированы случаи, когда патология вызывала удушье.Именно поэтому при появлении симптомов шейного миозита важно незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначат лечение и не допустят ухудшения состояния.ПрофилактикаПрофилактические меры воспалительных процессов в мышцах шеи основаны на следующих рекомендациях:

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/bessonnitsa-1766788713.html

https://sn.ria.ru/20170407/1491742338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, здоровье, диета