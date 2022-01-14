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Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит
Продуло шею: симптомы, что делать при боли и как лечить в домашних условиях
Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит
Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:01
2022-01-14T19:01
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Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной появления таких неприятных симптомов обычно становится переохлаждение, непривычная физическая нагрузка или длительное пребывание в неудобном положении. Каким средством намазать шею для облегчения боли, когда продуло, как лечить и стоит ли делать физиопроцедуры – в материале РИА Новости.Почему болит шеяБоль в шее часто проявляется у людей с патологиями, затрагивающими позвоночник и суставы. Это объясняется тем, что организм уже ослаблен заболеваниями и наиболее уязвим к появлению новых. Однако даже здоровые люди не понаслышке знают, чем опасны сквозняк и кондиционер.Боль в области шеи называют шейным миозитом. Миозит – это воспалительное поражение скелетной мускулатуры.Причинами появления такого заболевания чаще всего являются:СимптомыГлавным симптомом шейного миозита является ассиметричная боль в области шеи. Чаще всего неприятные ощущения возникают только с одной стороны и распространяются до поясницы. Становится трудно держать голову, а любое сокращение мышц в области шеи и плеч сопровождается ноющей болью.Если ощупать очаг неприятных ощущений, можно заметить напряжение в мышцах, а также небольшие уплотнения. Но стоит быть осторожным с манипуляциями, такая процедура может привести к появлению интенсивной боли.Также при шейном миозите может повышаться температура. Чтобы не дать заболеванию прогрессировать и поражать другие группы мышц (гортани, пищевода, глотки и т.д.), в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом и определить дальнейший план действий.Доврачебное лечение в домашних условияхСуществует несколько рекомендаций по устранению симптомов заболевания в домашних условиях:Главный миф в практике лечения шейного миозита – польза шейного воротника-бандажа.Если принятые меры не помогают, а боль усиливается, стоит незамедлительно обратиться к врачу.ДиагностикаПри симптомах шейного миозита стоит обратиться к терапевту или неврологу.Специалист должен найти источник патологии и назначить лечение.В зависимости от формы и течения заболевания в лечении миозита могут принимать участие такие специалисты, как физиотерапевт, массажист и остеопат. При остром течении заболевания может понадобиться вмешательство хирурга.ЛечениеЛечение шейного миозита представляет собой комплекс методов, помогающих снизить боль и снять напряжение в мышцах.Лекарственные препаратыМедикаментозное лечение шейного миозита чаще всего применяется в комбинации с другими методами: физиотерапией, массажами и диетой.В случаях, когда в процессе лечения болевые ощущения не проходят, врачи назначают медикаменты, предотвращающие воспалительный процесс и снимающие болевые ощущения.Если боли в шее становятся невыносимыми, актуальным становится применение анестетиков. Их вводят в пораженную область в виде инъекции.Согревающие и противовоспалительные мази при миозите способствует устранению боли и улучшают восстановительные свойства мышечных тканей.Когда боли в шее имеют хроническую форму, наиболее актуальным становится применение витаминов группы В. Они способны улучшить питание спинномозговых корешков и нервов.Антибиотики назначаются специалистом лишь при наличии гнойных и бактериальных процессов в области шеи.ФизиотерапияПри комплексном лечении шейного миозита активно используется физиотерапия. Такой метод подходит для заболеваний на любой стадии. Как самостоятельный метод лечения, без медикаментозного вмешательства, физиотерапия применяется в случаях легкого течения патологии.Основные физиопроцедуры, применяемые при шейном миозите:МассажМассаж шейно-воротниковой зоны играет важную роль при лечении шейного миозита. Действия грамотного массажиста способны снять воспаление мышц, уменьшить боль, а также избавить от застоя спинномозговой жидкости.ДиетаЛюбое воспаление в организме отрицательно сказывается на его работе в целом. Для того чтобы минимизировать причиненный вред, специалисты рекомендуют придерживаться диеты.Правильный подход к питанию способен нейтрализовать накопление в мышцах вредных веществ.Фрукты, ягоды и овощи насыщают организм необходимыми витаминами. Жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, уменьшают воспаление. Злаки помогут устранить нехватку магния, которая, в свою очередь, служит причиной появления мышечных спазмов. Также при воспалении мышц рекомендуют употреблять пищу с легкоусвояемыми белками (куриное мясо, миндаль и др.).Такие продукты желательно использовать в своем рационе ежедневно. Стоит ограничить употребление жареной, соленой пищи, а также продуктов, содержащих алкоголь.ПоследствияПри отсутствии лечения шейный миозит может перерасти в тяжелую форму и вызвать воспаления мышц пищевода, гортани и горла. Зафиксированы случаи, когда патология вызывала удушье.Именно поэтому при появлении симптомов шейного миозита важно незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначат лечение и не допустят ухудшения состояния.ПрофилактикаПрофилактические меры воспалительных процессов в мышцах шеи основаны на следующих рекомендациях:
https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html
https://ria.ru/20211130/osteokhondroz-1761512304.html
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здоровье - общество, здоровье, диета
19:01 14.01.2022
 

Продуло шею: когда нужно обращаться к врачу и чем опасен миозит

© Depositphotos / IgorVetushkoБоль в шее
Боль в шее - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
Зачастую шея болит настолько сильно, что попытка повернуть голову может стать целым испытанием. И это не единственный симптом шейного миозита. Причиной появления таких неприятных симптомов обычно становится переохлаждение, непривычная физическая нагрузка или длительное пребывание в неудобном положении. Каким средством намазать шею для облегчения боли, когда продуло, как лечить и стоит ли делать физиопроцедуры – в материале РИА Новости.

Почему болит шея

Боль в шее часто проявляется у людей с патологиями, затрагивающими позвоночник и суставы. Это объясняется тем, что организм уже ослаблен заболеваниями и наиболее уязвим к появлению новых. Однако даже здоровые люди не понаслышке знают, чем опасны сквозняк и кондиционер.
Боль в области шеи называют шейным миозитом. Миозит – это воспалительное поражение скелетной мускулатуры.
Причинами появления такого заболевания чаще всего являются:
  • перепады температуры;
  • неудобная поза для сна;
  • снижение иммунитета из-за воспалительных заболеваний,
  • стресс;
  • длительное нахождение в неудобном положении;
  • остеохондроз.
© Depositphotos / motortionШейный остеохондроз
Шейный остеохондроз - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / motortion
Шейный остеохондроз

Симптомы

Главным симптомом шейного миозита является ассиметричная боль в области шеи. Чаще всего неприятные ощущения возникают только с одной стороны и распространяются до поясницы. Становится трудно держать голову, а любое сокращение мышц в области шеи и плеч сопровождается ноющей болью.
Если ощупать очаг неприятных ощущений, можно заметить напряжение в мышцах, а также небольшие уплотнения. Но стоит быть осторожным с манипуляциями, такая процедура может привести к появлению интенсивной боли.
Также при шейном миозите может повышаться температура. Чтобы не дать заболеванию прогрессировать и поражать другие группы мышц (гортани, пищевода, глотки и т.д.), в обязательном порядке нужно проконсультироваться с врачом и определить дальнейший план действий.

Доврачебное лечение в домашних условиях

Существует несколько рекомендаций по устранению симптомов заболевания в домашних условиях:
  1. 1
    Создать оптимальный микроклимат в помещении. Важно урегулировать температуру в комнате, не допуская холода и сквозняков.
  2. 2
    Спать на удобной подушке.
  3. 3
    Проводить легкий массаж пальцами той части шеи, где наиболее ярко выражена боль. Он проводится только после нанесения мази и при отсутствии воспаленных лимфоузлов.
  4. 4
    При температуре выше 38 градусов стоит принимать жаропонижающие средства.
© Depositphotos / belchonockОртопедическая подушка
Ортопедическая подушка - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / belchonock
Ортопедическая подушка
Главный миф в практике лечения шейного миозита – польза шейного воротника-бандажа.
"Воротник не дает возможности двигаться. Ношение такого воротника в течение нескольких дней не принесет пользы, а наоборот приведет к падению тонуса мышц. В таком случае лучше приложить грелку или же намазать зону мятным маслом", – рекомендовала Елена Хассэльбах, эксперт в области физио- и мануальной терапии.
Если принятые меры не помогают, а боль усиливается, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Диагностика

При симптомах шейного миозита стоит обратиться к терапевту или неврологу.
Специалист должен найти источник патологии и назначить лечение.
В зависимости от формы и течения заболевания в лечении миозита могут принимать участие такие специалисты, как физиотерапевт, массажист и остеопат. При остром течении заболевания может понадобиться вмешательство хирурга.
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Лечение

Лечение шейного миозита представляет собой комплекс методов, помогающих снизить боль и снять напряжение в мышцах.

Лекарственные препараты

Медикаментозное лечение шейного миозита чаще всего применяется в комбинации с другими методами: физиотерапией, массажами и диетой.
В случаях, когда в процессе лечения болевые ощущения не проходят, врачи назначают медикаменты, предотвращающие воспалительный процесс и снимающие болевые ощущения.
Если боли в шее становятся невыносимыми, актуальным становится применение анестетиков. Их вводят в пораженную область в виде инъекции.
Согревающие и противовоспалительные мази при миозите способствует устранению боли и улучшают восстановительные свойства мышечных тканей.
"Перед использованием масел и мазей нужно провести тест на аллергию. Для этого средство наносится на внутреннюю часть руки, около сгиба локтя, после чего в течение получаса необходимо следить за появлением реакции. Если она отсутствует – мазь или масло можно использовать", – пояснила эксперт.
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Когда боли в шее имеют хроническую форму, наиболее актуальным становится применение витаминов группы В. Они способны улучшить питание спинномозговых корешков и нервов.
Антибиотики назначаются специалистом лишь при наличии гнойных и бактериальных процессов в области шеи.

Физиотерапия

При комплексном лечении шейного миозита активно используется физиотерапия. Такой метод подходит для заболеваний на любой стадии. Как самостоятельный метод лечения, без медикаментозного вмешательства, физиотерапия применяется в случаях легкого течения патологии.
Основные физиопроцедуры, применяемые при шейном миозите:
  1. 1
    Электрофорез. Представляет собой постоянное действие электрического тока на мягкие ткани. Такая процедура уменьшает болевой синдром.
  2. 2
    Лазерная терапия. Воздействие на мышечные ткани с обезболивающим и общеукрепляющим эффектом.
  3. 3
    Амплипульстерапия. Применение тока малой мощности устраняет спазмы в мышцах, а также улучшает кровообращение.
  4. 4
    Магнитотерапия. Магнитное поле воздействует на организм, устраняя болезненные ощущения, слабость мышц и воспаление. За счет улучшения кровообращения в тканях стабилизируется обмен веществ.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖенщина проходит магнитотерапию в санатории
Женщина проходит магнитотерапию в санатории - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Женщина проходит магнитотерапию в санатории

Массаж

Массаж шейно-воротниковой зоны играет важную роль при лечении шейного миозита. Действия грамотного массажиста способны снять воспаление мышц, уменьшить боль, а также избавить от застоя спинномозговой жидкости.

Диета

Любое воспаление в организме отрицательно сказывается на его работе в целом. Для того чтобы минимизировать причиненный вред, специалисты рекомендуют придерживаться диеты.
Правильный подход к питанию способен нейтрализовать накопление в мышцах вредных веществ.
Фрукты, ягоды и овощи насыщают организм необходимыми витаминами. Жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, уменьшают воспаление. Злаки помогут устранить нехватку магния, которая, в свою очередь, служит причиной появления мышечных спазмов. Также при воспалении мышц рекомендуют употреблять пищу с легкоусвояемыми белками (куриное мясо, миндаль и др.).
Такие продукты желательно использовать в своем рационе ежедневно. Стоит ограничить употребление жареной, соленой пищи, а также продуктов, содержащих алкоголь.
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Последствия

При отсутствии лечения шейный миозит может перерасти в тяжелую форму и вызвать воспаления мышц пищевода, гортани и горла. Зафиксированы случаи, когда патология вызывала удушье.
Именно поэтому при появлении симптомов шейного миозита важно незамедлительно обратиться к специалистам, которые назначат лечение и не допустят ухудшения состояния.

Профилактика

Профилактические меры воспалительных процессов в мышцах шеи основаны на следующих рекомендациях:
  • регуляция температуры в помещениях: никаких сквозняков и переохлаждения;
  • избегание стрессов;
  • сбалансированное правильное питание;
  • поддержание иммунитета;
  • занятие такими видами спорта, как плавание, велосипедная езда, гимнастика;
  • избегание резких движений шеей.
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