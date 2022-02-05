https://ria.ru/20220205/laringit-1771209968.html

Не потерять голос: ларингит – почему возникает и как лечить

Ларингит у взрослых, детей, беременных: симптомы, причины, диагностика, лечение

Не потерять голос: ларингит – почему возникает и как лечить

Ларингит – воспалительный процесс слизистой гортани, который может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Заболевание проявляется в острой и хронической... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:35

2022-02-05T10:35

2022-02-05T10:35

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ларингит – воспалительный процесс слизистой гортани, который может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Заболевание проявляется в острой и хронической формах, сопровождается кашлем. О симптомах ларингита, методах лечения и о том, какие препараты может назначить врач, – в материале РИА Новости.ЛарингитЭто заболевание, как правило, имеет вирусную природу, но может возникнуть и по другим причинам. Неправильное лечение или полное его отсутствие может спровоцировать переход из острой формы в хроническую.У взрослыхСимптоматика ларингита у взрослых зависит от формы болезни. Острый ларингит, как правило, переносится благополучно и проходит в течение недели. Общее самочувствие обычно остается в порядке, но пациента беспокоит осиплость или исчезновение голоса, а также же сухой "царапающий" кашель. Хронический ларингит обычно связан с сопутствующим заболеванием легких и длится до тех пор, пока не будет устранена основная причина. Он сопровождается постоянным травмирующим гортань кашлем, который продлевает течение болезни.У детейЧаще всего ларингиту подвержены дети до шести лет, это связано с анатомическими особенностями строения хрящей гортани в таком возрасте. Нередко заболевание может диагностироваться у малышей до года. В этот период ребенок нуждается в особом внимании, так как есть вероятность возникновения ложного крупа (отека гортани): у малыша начинается одышка и нехватка воздуха. Поэтому важно определить болезнь как можно раньше и обратиться к врачу при появлении общих симптомов: осиплость голоса, сухой кашель, першение в горле и т.д.У беременныхКак правило, иммунная система беременных находится на низком уровне. Это естественный процесс, но он повышает риски заболеть ОРВИ, гриппом, ларингитом и т.д. Ларингит у беременных зачастую развивается на фоне других заболеваний, ему может предшествовать обычная простуда. Очень важно вовремя купировать проявления болезни, чтобы она не повлияла на развитие плода. Симптоматика во многом зависит от срока беременности, поэтому точный диагноз может поставить только врач. Важно обращать внимание на следующие признаки: приступы кашля, першение в горле, повышенная температура.СимптомыХроническая и острая формы ларингита отличаются по своему проявлению:При появлении этих признаков необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь.ПричиныПричины появления ларингита можно разделить на две большие группы.ИнфекционныеОни напрямую связаны с патогенными микроорганизмами:Воздействие инфекции напрямую связано с состоянием иммунитета человека. На него, в свою очередь, влияет множество факторов. Михаил Саулин, стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области психофизиологии и коучинга рассказал, как связан ларингит и здоровье полости рта:"Поскольку ларингит может быть вызван повышенной вирусной и бактериальной нагрузкой, не стоит недооценивать значимость состояния смежных областей, например, полости рта. Иными словами, снижение местного иммунитета в полости рта, которое способствует размножению условно патогенных организмов, может поддерживать воспалительный процесс в гортани или привести к его хроническому течению".НеинфекционныеОсновными неинфекционными причинами ларингита являются:Виды ларингитаЗависят от причин развития болезни.БактериальныйВызывается инфекциями, в частности такими патогенными микроорганизмами, как пневмококки, гемофильная палочка, моракселла, стрептококки и стафилококки, хламидии и микоплазмы.ВирусныйСамый распространенный вид ларингита вызывается риновирусами, аденовирусами, реже – вирусами кори и ветряной оспы.ГрибковыйИначе называется ларингомикоз. Возбудителями в подавляющем большинстве случаев являются дрожжеподобные грибы рода Candida, реже – плесневые грибы рода Aspergillus.СпецифическийЭто хронический ларингит, который может развиться при туберкулезе, сифилисе, инфекционных заболеваниях, системных заболеваниях и болезнях крови и кожи.Формы ларингитаКак острый, так и хронический ларингит имеет свои формы проявления. Василий Гоголев, врач-отоларинголог, рассказал о них подробнее.ОстрыйХроническийОсложненияЕсли не начать своевременное лечение, то острая форма ларингита может стать хронической. Если инфекция распространится на нижние дыхательные пути и глотку, то может развиться фарингит и трахеит.Хронический ринит может привести к таким осложнениям, как изменение или полное отсутствие голоса, приступы удушья, образование опухолей в гортани, контактная язва и другие.Одним из самых серьезных осложнений ларингита может стать стеноз (сужение гортани), в этом случае человеку нужна срочная медицинская помощь.ДиагностикаДиагностика начинается с опроса пациента. Он должен сообщить врачу все признаки и предполагаемые симптомы, на основе жалоб врач обычно уточняет, была ли какая-нибудь травма и задает другие вопросы.ОсмотрНа осмотре врач определяет, есть ли воспаление миндалин, глотки и носа. Оно указывает на наличие инфекционного заболевания.ЛарингоскопияОсмотр с помощью ларингоскопа – эндоскопического прибора с зеркалом – помогает оценить степень отека голосовых связок, зафиксировать покраснение слизистой и скопление слизи. Ларингоскопия особенно необходима, если:"Кроме ЛОР-специалиста следует обратиться к стоматологу-терапевту, который проведет осмотр. Врач может выполнить визуальный осмотр полости рта и состояния зубов, а также бактериологический посев на микрофлору и другие процедуры", – уточнил Михаил Саулин.ЛечениеПосле постановки диагноза врач назначает лечение. Во многом оно базируется на природе появления заболевания.Антибактериальная терапияАнтибактериальные препараты может назначить только врач, их нельзя принимать бесконтрольно. Как правило, при легком течении ларингита такие лекарства не назначают. Они показаны в период обострения хронической формы, которая сопровождается гнойными выделениями.Симптоматическая терапияНаправлена на устранение воспаления, отека и раздражения гортани. Такая терапия включает в себя прием жаропонижающих и обезболивающих препаратов.Ингаляционная терапияИнгаляции небулайзером могут применяться и как монотерапия (при неосложненных формах заболевания), и как часть комплексного лечения. При такой процедуре используются лекарственные препараты различного действия: антибактериального, муколитического, противоотечного, противогрибкового и противовоспалительного."Одно из ключевых преимуществ ингаляции – это достижение эффективного лечебного действия с использованием небольшой дозы препарата. Во время процедуры происходит быстрое всасывание лекарства и создается высокая его концентрация в очаге воспаления", – отметил Василий Гоголев.Противоотечная и противовоспалительная терапияПри катаральной форме хронического ларингита могут назначить противовоспалительные препараты: химотрипсин, гидрокортизон, преднизолон.ФизиотерапияФизиотерапевтические методы лечения используются, как правило, при отсутствии лихорадки и выраженных симптомов интоксикации. В качестве таких процедур при ларингите могут применять микроволны, фонофорез и электрофорез.Антигистаминные препаратыМогут назначаться врачом при обострении гиперпластического ларингита и при аллергии в анамнезе. Они помогают быстро снять отек в области гортани, но при этом их редко применяют при катаральной форме ларингита, так как они вызывают сухость слизистой оболочки.Муколитические препаратыОни влияют на вязкость мокроты и облегчают ее отхождение из дыхательных путей.ПрогнозПри остром ларингите, который проходит без осложнений, прогноз благоприятный, главное вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить перехода заболевания в хроническую форму.При адекватном и систематическом лечении хронического ларингита возможно полное излечение или стойкая ремиссия.ПрофилактикаВ качестве профилактики не только ларингита, но и простудных заболеваний в целом, необходимо полноценно отдыхать, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, закаляться. В доме важно соблюдать чистоту, не допускать скапливания пыли, а также поддерживать достаточную влажность воздуха. В холодную погоду необходимо соответствующе одеваться и поменьше разговаривать на улице.Людям, чья профессиональная деятельность связана с нагрузкой на голос (певцы, дикторы), вне работы следует давать голосовым связкам отдых, то есть поменьше разговаривать и/или делать это тихо, а также регулярно наблюдаться у фониатра."Для людей, предрасположенных к ларингиту или уже имеющих хроническое течение заболевания, рекомендуется осуществлять профессиональную гигиену полости рта у стоматолога до четырех раз в год, а в домашних условиях тщательно следить за гигиеной полости рта, применять современные и эффективные средства гигиены – механические и электрические зубные щетки, нити и ирригатор для зубов", – дополнил Михаил Саулин.

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