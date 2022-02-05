Не потерять голос: ларингит – почему возникает и как лечить
Ларингит
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ларингит – воспалительный процесс слизистой гортани, который может возникнуть как у взрослых, так и у детей. Заболевание проявляется в острой и хронической формах, сопровождается кашлем. О симптомах ларингита, методах лечения и о том, какие препараты может назначить врач, – в материале РИА Новости.
Ларингит
Это заболевание, как правило, имеет вирусную природу, но может возникнуть и по другим причинам. Неправильное лечение или полное его отсутствие может спровоцировать переход из острой формы в хроническую.
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У взрослых
Симптоматика ларингита у взрослых зависит от формы болезни. Острый ларингит, как правило, переносится благополучно и проходит в течение недели. Общее самочувствие обычно остается в порядке, но пациента беспокоит осиплость или исчезновение голоса, а также же сухой "царапающий" кашель. Хронический ларингит обычно связан с сопутствующим заболеванием легких и длится до тех пор, пока не будет устранена основная причина. Он сопровождается постоянным травмирующим гортань кашлем, который продлевает течение болезни.
У детей
Чаще всего ларингиту подвержены дети до шести лет, это связано с анатомическими особенностями строения хрящей гортани в таком возрасте. Нередко заболевание может диагностироваться у малышей до года. В этот период ребенок нуждается в особом внимании, так как есть вероятность возникновения ложного крупа (отека гортани): у малыша начинается одышка и нехватка воздуха. Поэтому важно определить болезнь как можно раньше и обратиться к врачу при появлении общих симптомов: осиплость голоса, сухой кашель, першение в горле и т.д.
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У беременных
Как правило, иммунная система беременных находится на низком уровне. Это естественный процесс, но он повышает риски заболеть ОРВИ, гриппом, ларингитом и т.д. Ларингит у беременных зачастую развивается на фоне других заболеваний, ему может предшествовать обычная простуда. Очень важно вовремя купировать проявления болезни, чтобы она не повлияла на развитие плода. Симптоматика во многом зависит от срока беременности, поэтому точный диагноз может поставить только врач. Важно обращать внимание на следующие признаки: приступы кашля, першение в горле, повышенная температура.
Симптомы
Хроническая и острая формы ларингита отличаются по своему проявлению:
- —При хроническом ларингите чувствуется першение и сдавленность в горле, ощущение кома. Также присутствуют охриплость и кашель (преимущественно сухой).
- —Острая форма характеризуется охриплостью, частичной или полной потерей голоса, сухостью во рту и першением в горле, сухим кашлем, возможно повышение температуры до 38 °С. Могут появиться проблемы с глотанием и дыханием и симптомы интоксикации, такие как тошнота и общая слабость.
При появлении этих признаков необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь.
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Причины
Причины появления ларингита можно разделить на две большие группы.
Инфекционные
Они напрямую связаны с патогенными микроорганизмами:
- —Вирусы. Возбудителями острой формы являются риновирусы, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, грипп А и В, а также вирус парагриппа типа 1 и 2.
- —Бактерии. Возбудителями преимущественно становятся стрептококки и стафилококки, которые активизируются под влиянием неблагоприятных факторов.
Воздействие инфекции напрямую связано с состоянием иммунитета человека. На него, в свою очередь, влияет множество факторов. Михаил Саулин, стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области психофизиологии и коучинга рассказал, как связан ларингит и здоровье полости рта:
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"Поскольку ларингит может быть вызван повышенной вирусной и бактериальной нагрузкой, не стоит недооценивать значимость состояния смежных областей, например, полости рта. Иными словами, снижение местного иммунитета в полости рта, которое способствует размножению условно патогенных организмов, может поддерживать воспалительный процесс в гортани или привести к его хроническому течению".
Неинфекционные
Основными неинфекционными причинами ларингита являются:
- —Травмы. Они могут быть физическими или фонотравмами. К первым относится тупая или проникающая травма гортани или вдыхание инородного предмета. Также сюда относятся химические или термические ожоги. Фонотравмы могут быть вызваны криком, пением и другими сильными голосовыми нагрузками.
- —Аллергия. При наличии аллергического агента могут возникать типичные симптомы острого ларингита. При повторном воздействии причинно-значимого аллергена может возникнуть анафилаксия и ангионевротический отек, что опасно для жизни.
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Виды ларингита
Зависят от причин развития болезни.
Бактериальный
Вызывается инфекциями, в частности такими патогенными микроорганизмами, как пневмококки, гемофильная палочка, моракселла, стрептококки и стафилококки, хламидии и микоплазмы.
Вирусный
Самый распространенный вид ларингита вызывается риновирусами, аденовирусами, реже – вирусами кори и ветряной оспы.
Грибковый
Иначе называется ларингомикоз. Возбудителями в подавляющем большинстве случаев являются дрожжеподобные грибы рода Candida, реже – плесневые грибы рода Aspergillus.
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Специфический
Это хронический ларингит, который может развиться при туберкулезе, сифилисе, инфекционных заболеваниях, системных заболеваниях и болезнях крови и кожи.
Формы ларингита
Как острый, так и хронический ларингит имеет свои формы проявления. Василий Гоголев, врач-отоларинголог, рассказал о них подробнее.
Острый
- —Катаральный. Это поверхностное воспаление слизистой оболочки гортани. Такая форма редко возникает как самостоятельное заболевание и, как правило, становится следствием ОРВИ, гриппа, других респираторных инфекций. Появляется общее недомогание, может повышаться температура. Гортань при этом краснеет и отекает, а слизистая пересыхает, что вызывает сухой кашель.
- —Отечный. Проявляется как отек тканей гортани. Основные симптомы – это одышка и затрудненное дыхание.
- —Флегмонозный. Характеризуется гнойным процессом, который распространяется на подслизистый слой, а также мышцы и складки гортани. Такая форма сопровождается болью в горле, повышением температуры, "лающим" кашлем и общим недомоганием.
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Хронический
- —Катаральный. Характеризуется поверхностным воспалением слизистой оболочки гортани, которое сохраняется в течение трёх недель. Сопровождается отечностью тканей и проявляется сухим кашлем, осиплостью голоса, ощущением кома в горле.
- —Атрофический. Сопровождается истончением слизистой оболочки, проявляется охриплостью голоса, жжением в горле, ощущением инородного предмета и сухим кашлем.Характерным признаком является усиление боли при вдыхании сухого воздуха.
- —Гиперпластический. При такой форме, напротив, происходит утолщение слизистой, которое сохраняется больше трёх недель. Сопровождается охриплостью, изменением тембра голоса, терпимой болью в горле и влажным кашлем.
Осложнения
Если не начать своевременное лечение, то острая форма ларингита может стать хронической. Если инфекция распространится на нижние дыхательные пути и глотку, то может развиться фарингит и трахеит.
Хронический ринит может привести к таким осложнениям, как изменение или полное отсутствие голоса, приступы удушья, образование опухолей в гортани, контактная язва и другие.
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Одним из самых серьезных осложнений ларингита может стать стеноз (сужение гортани), в этом случае человеку нужна срочная медицинская помощь.
Диагностика
Диагностика начинается с опроса пациента. Он должен сообщить врачу все признаки и предполагаемые симптомы, на основе жалоб врач обычно уточняет, была ли какая-нибудь травма и задает другие вопросы.
Осмотр
На осмотре врач определяет, есть ли воспаление миндалин, глотки и носа. Оно указывает на наличие инфекционного заболевания.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтоларинголог принимает пациента в городской поликлинике
Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике
Ларингоскопия
Осмотр с помощью ларингоскопа – эндоскопического прибора с зеркалом – помогает оценить степень отека голосовых связок, зафиксировать покраснение слизистой и скопление слизи. Ларингоскопия особенно необходима, если:
- —симптомы продолжаются дольше трех недель;
- —присутствует свистящее и шумное дыхание, нарушение глотания, потеря веса;
- —недавно была операция на шее, эндотрахеальная интубация, проведение лучевой терапии.
"Кроме ЛОР-специалиста следует обратиться к стоматологу-терапевту, который проведет осмотр. Врач может выполнить визуальный осмотр полости рта и состояния зубов, а также бактериологический посев на микрофлору и другие процедуры", – уточнил Михаил Саулин.
Лечение
После постановки диагноза врач назначает лечение. Во многом оно базируется на природе появления заболевания.
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Антибактериальная терапия
Антибактериальные препараты может назначить только врач, их нельзя принимать бесконтрольно. Как правило, при легком течении ларингита такие лекарства не назначают. Они показаны в период обострения хронической формы, которая сопровождается гнойными выделениями.
Симптоматическая терапия
Направлена на устранение воспаления, отека и раздражения гортани. Такая терапия включает в себя прием жаропонижающих и обезболивающих препаратов.
Девушка пьет горячий напиток
Ингаляционная терапия
Ингаляции небулайзером могут применяться и как монотерапия (при неосложненных формах заболевания), и как часть комплексного лечения. При такой процедуре используются лекарственные препараты различного действия: антибактериального, муколитического, противоотечного, противогрибкового и противовоспалительного.
"Одно из ключевых преимуществ ингаляции – это достижение эффективного лечебного действия с использованием небольшой дозы препарата. Во время процедуры происходит быстрое всасывание лекарства и создается высокая его концентрация в очаге воспаления", – отметил Василий Гоголев.
Противоотечная и противовоспалительная терапия
При катаральной форме хронического ларингита могут назначить противовоспалительные препараты: химотрипсин, гидрокортизон, преднизолон.
Девушка принимает лечебную ингаляцию
Физиотерапия
Физиотерапевтические методы лечения используются, как правило, при отсутствии лихорадки и выраженных симптомов интоксикации. В качестве таких процедур при ларингите могут применять микроволны, фонофорез и электрофорез.
Антигистаминные препараты
Могут назначаться врачом при обострении гиперпластического ларингита и при аллергии в анамнезе. Они помогают быстро снять отек в области гортани, но при этом их редко применяют при катаральной форме ларингита, так как они вызывают сухость слизистой оболочки.
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Муколитические препараты
Они влияют на вязкость мокроты и облегчают ее отхождение из дыхательных путей.
Прогноз
При остром ларингите, который проходит без осложнений, прогноз благоприятный, главное вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить перехода заболевания в хроническую форму.
При адекватном и систематическом лечении хронического ларингита возможно полное излечение или стойкая ремиссия.
Девочка с ингалятором
Профилактика
В качестве профилактики не только ларингита, но и простудных заболеваний в целом, необходимо полноценно отдыхать, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, закаляться. В доме важно соблюдать чистоту, не допускать скапливания пыли, а также поддерживать достаточную влажность воздуха. В холодную погоду необходимо соответствующе одеваться и поменьше разговаривать на улице.
Людям, чья профессиональная деятельность связана с нагрузкой на голос (певцы, дикторы), вне работы следует давать голосовым связкам отдых, то есть поменьше разговаривать и/или делать это тихо, а также регулярно наблюдаться у фониатра.
"Для людей, предрасположенных к ларингиту или уже имеющих хроническое течение заболевания, рекомендуется осуществлять профессиональную гигиену полости рта у стоматолога до четырех раз в год, а в домашних условиях тщательно следить за гигиеной полости рта, применять современные и эффективные средства гигиены – механические и электрические зубные щетки, нити и ирригатор для зубов", – дополнил Михаил Саулин.
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