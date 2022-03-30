https://ria.ru/20220330/angina-1780935453.html

Боль и отек: симптомы ангины, чем она опасна и как ее лечить

Ангина у взрослых и детей: симптомы, причины, диагностика и лечение

Боль и отек: симптомы ангины, чем она опасна и как ее лечить

Боль в горле может оказаться симптомом ангины, которая без правильного лечения грозит серьезными осложнениями. О том, что представляет собой это заболевание,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:16

2022-03-30T18:16

2022-03-30T18:16

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боль в горле может оказаться симптомом ангины, которая без правильного лечения грозит серьезными осложнениями. О том, что представляет собой это заболевание, сколько длится, какие бактерии и вирусы его вызывают, какими препаратами нужно лечить детям и взрослым - в материале РИА Новости.АнгинаСвое название ангина получила от латинского слова "ango", что в переводе означает "сжимать" или "давить". Ангиной называют острое инфекционное заболевание, которое в абсолютном большинстве случаев имеет бактериальную природу.Пик заболеваемости ангиной приходится на период межсезонья, то есть весной и осенью. Однако и летом риск заболеть также достаточно высок: к неприятным симптомам может привести местное переохлаждение, например, после употребления холодных напитков.Если говорить о группах риска, то на первом месте находятся дети в возрасте от 5 до 15 лет. Причина - они много времени проводят в больших коллективах (группа детского сада, школьный класс), где тесно общаются между собой и долго находятся в одном помещении. Такая обстановка создает условия для заражения.Дети могут болеть ангиной гораздо чаще взрослых, а ее симптомы у них обычно проявляются сильнее. При этом не до конца вылеченная болезнь как у маленького, так и у взрослого пациента может перерасти в хроническую.У взрослых ангина встречается не так часто, в группе риска - родители детей 5-15 лет, а также те, кто по работе или иным причинам много времени проводит в детских коллективах. У этой категории заболевание также может привести к появлению серьезных осложнений, особенно если человек затягивает с обращением к врачу и занимается самолечением.Особенно опасной ангина может быть для беременных. Чтобы избежать возможных серьезных осложнений как для организма самой женщины, так и для ее будущего ребенка, при обнаружении самых первых симптомов нужно обратиться за консультацией к врачу.ПричиныКак правило, ангину провоцирует ß-гемолитический стрептококк группы А, реже - прочие виды стрептококков, другие бактерии. В числе возможных причин ангины также грибки и отдельные вирусы (например, считается, что вирус Коксаки способен вызывать герпетическую ангину).Некоторые ученые считают, что ангиной называется болезнь, вызванная именно стрептококком, в то время как все прочие виды заболевания следует называть острым тонзиллитом.Источником заражения для окружающих, как правило, становится больной человек. Недуг передается воздушно-капельным путем, но также не исключен пищевой (алиментарный) и контактный путь заражения (последний наиболее актуален для детей).Риск заболеть ангиной повышается в периоды, когда у человека ослаблен иммунитет, при переохлаждении (даже местном) и так далее.ПатогенезВ первую очередь при ангине страдают небные миндалины, реже - другие структуры лимфатического глоточного кольца (например, глоточная и язычная миндалины). Инкубационный период может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, однако начинается болезнь в большинстве случаев резко, внезапно, а от момента заражения до момента выздоровления в среднем проходит не меньше пяти-семи суток.Основные симптомы ангины:Для каждого вида ангины характерен свой набор симптомов. Например, при катаральной ярко выраженного налета на миндалинах может и не быть.Классификация ангинСуществует несколько классификаций ангин, основанных на разных аспектах заболевания.По степени тяжестиОсновываясь на том, как протекает заболевание, все ангины условно можно разделить на три группы:При легкой форме признаки интоксикации выражены умеренно, температура редко поднимается до критических отметок, выздоровление происходит быстрее и легче. Чем тяжелее протекает заболевание, тем хуже себя чувствует больной.По клинической формеОсновываясь на том, как часто человеку приходится сталкиваться с ангиной, выделяется два основных вида:Можно встретить также деление ангин на первичную (она же простая) и вторичную (то есть симптоматическую). Первичная ангина обозначает самостоятельное заболевание, вторичная является лишь одним из симптомов другого (корь, скарлатина, инфекционный мононуклеоз).По характеру воспаленияПо характеру воспаления ангины можно разделить на:По локализацииПри ангине прежде всего страдает лимфоидный аппарат в глотке человека, который включает в себя несколько видов миндалин. Однако воспалительный процесс может иметь и другую локализацию. В зависимости от того, какой участок оказывается поражен, выделяют следующие виды ангин:ОсложненияСтрашна ангина не только тяжестью своих симптомов, но и возможными осложнениями, с которыми есть риск столкнуться при неправильном или несвоевременно начатом лечении.К наиболее распространенным осложнениям относятся:ДиагностикаПри подозрении на ангину человеку необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы он своевременно поставил правильный диагноз, и начать соответствующее лечение.Существуют две основные группы методов диагностики ангины:ЛечениеЛечение ангины (даже в легкой стадии) должен назначать врач. Самолечение может быть опасно возможными осложнениями или переходом ангины в хроническую стадию. Лечение в большинстве случаев проходит в домашних условиях, лишь самые тяжелые случаи требуют госпитализации.Основным методом является антибактериальная терапия. Подходящий антибиотик назначает врач, чаще всего это препараты пенициллинового или цефалоспоринового ряда. Также для лечения ангины могут назначаться макролиды.Ангина часто сопровождается значительным подъемом температуры, а потому использование жаропонижающих средств для облегчения состояния человека вполне оправдано. Чаще всего для снижения температуры тела используются препараты на основе парацетамола или ибупрофена, а также комбинированные лекарственные средства.Бывают случаи, когда прием антибиотиков может спровоцировать развитие кандидоза. Его причиной в большинстве случаев становятся грибы рода Candida, а образующийся при этом налет по консистенции напоминает творог. В таком случае пациентам могут быть назначены специальные антигрибковые препараты.Полезно при ангине и полоскание рта. Например, легким раствором соли или соды (в стакане теплой воды рекомендуется растворить чайную ложку, то есть 8-10 г соли или 8-12 г соды).Можно использовать отвар аптечной ромашки, календулы или шалфея, а также раствор фурацилина (можно купить в аптеке или приготовить дома, растворив одну таблетку примерно в 100 мл теплой воды). Еще одно средство, которое помогает при ангине - это спиртовой раствор хлорофиллипта.На время лечения и выздоровления больному часто рекомендуется соблюдать особый режим и диету. Для того чтобы снизить возможную нагрузку на сердце, лучше соблюдать постельный режим, больше отдыхать. Обильное питье (чистая теплая вода, компоты, морсы) при ангине помогает снять симптомы интоксикации. На время стоит отказаться от тяжелой, острой и грубой пищи, которая будет еще больше травмировать и без того больное горло.ПрогнозВ большинстве случаев при своевременном обращении к врачу и назначении необходимого лечения прогноз, как правило, благоприятный. Курс лечения в среднем длится неделю (порой чуть дольше).ПрофилактикаНе существует особых правил и приемов, которые способны обеспечить стопроцентную защиту от ангины. Универсальным советом является ведение здорового образа жизни. Правильное сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, снижение числа стрессов, грамотно выстроенный режим труда и отдыха, а также полноценный сон - все это способствует укреплению иммунитета и, как следствие, повышает его способность противостоять различным инфекциям.Многие специалисты также советуют внимательно следить за здоровьем полости рта. Соблюдение простых правил (тщательная чистка зубов, регулярные визиты к стоматологу и лечение больных зубов) поможет сократить риск ангин. В периоды сезонного подъема уровня заболеваемости стоит по возможности сократить визиты в места массового пребывания граждан и избегать общения с людьми, у которых наблюдаются явные симптомы болезни.

https://ria.ru/20200924/gripp-1577689493.html

https://ria.ru/20201218/angina-1589978024.html

https://ria.ru/20220305/skarlatina-1776806098.html

https://ria.ru/20220131/avitaminoz-1770378278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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