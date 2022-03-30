Боль и отек: симптомы ангины, чем она опасна и как ее лечить
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боль в горле может оказаться симптомом ангины, которая без правильного лечения грозит серьезными осложнениями. О том, что представляет собой это заболевание, сколько длится, какие бактерии и вирусы его вызывают, какими препаратами нужно лечить детям и взрослым - в материале РИА Новости.
Ангина
Свое название ангина получила от латинского слова "ango", что в переводе означает "сжимать" или "давить". Ангиной называют острое инфекционное заболевание, которое в абсолютном большинстве случаев имеет бактериальную природу.
Пик заболеваемости ангиной приходится на период межсезонья, то есть весной и осенью. Однако и летом риск заболеть также достаточно высок: к неприятным симптомам может привести местное переохлаждение, например, после употребления холодных напитков.
Если говорить о группах риска, то на первом месте находятся дети в возрасте от 5 до 15 лет. Причина - они много времени проводят в больших коллективах (группа детского сада, школьный класс), где тесно общаются между собой и долго находятся в одном помещении. Такая обстановка создает условия для заражения.
Дети могут болеть ангиной гораздо чаще взрослых, а ее симптомы у них обычно проявляются сильнее. При этом не до конца вылеченная болезнь как у маленького, так и у взрослого пациента может перерасти в хроническую.
У взрослых ангина встречается не так часто, в группе риска - родители детей 5-15 лет, а также те, кто по работе или иным причинам много времени проводит в детских коллективах. У этой категории заболевание также может привести к появлению серьезных осложнений, особенно если человек затягивает с обращением к врачу и занимается самолечением.
Особенно опасной ангина может быть для беременных. Чтобы избежать возможных серьезных осложнений как для организма самой женщины, так и для ее будущего ребенка, при обнаружении самых первых симптомов нужно обратиться за консультацией к врачу.
Причины
Как правило, ангину провоцирует ß-гемолитический стрептококк группы А, реже - прочие виды стрептококков, другие бактерии. В числе возможных причин ангины также грибки и отдельные вирусы (например, считается, что вирус Коксаки способен вызывать герпетическую ангину).
Некоторые ученые считают, что ангиной называется болезнь, вызванная именно стрептококком, в то время как все прочие виды заболевания следует называть острым тонзиллитом.
Источником заражения для окружающих, как правило, становится больной человек. Недуг передается воздушно-капельным путем, но также не исключен пищевой (алиментарный) и контактный путь заражения (последний наиболее актуален для детей).
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Риск заболеть ангиной повышается в периоды, когда у человека ослаблен иммунитет, при переохлаждении (даже местном) и так далее.
“Нередко поражение глотки, в частности, миндалин, является симптомом серьезных заболеваний, таких как лейкоз, гранулематоз и др. Поэтому при наличии симптомов ангины необходима консультация врача для правильной постановки диагноза и дальнейшего лечения”, - говорит врач-оториноларинголог Светлана Чубарова.
Патогенез
В первую очередь при ангине страдают небные миндалины, реже - другие структуры лимфатического глоточного кольца (например, глоточная и язычная миндалины). Инкубационный период может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, однако начинается болезнь в большинстве случаев резко, внезапно, а от момента заражения до момента выздоровления в среднем проходит не меньше пяти-семи суток.
Основные симптомы ангины:
- —высокая температура (до 38-39°C, а порой и выше);
- —озноб и слабость;
- —боль в горле (усиливающаяся при глотании);
- —увеличение лимфоузлов, прикосновение к которым может вызывать боль;
- —покраснение миндалин и появление на них характерного гнойного налета (для большинства видов ангины).
Для каждого вида ангины характерен свой набор симптомов. Например, при катаральной ярко выраженного налета на миндалинах может и не быть.
Классификация ангин
Мужчина с больным горлом
Существует несколько классификаций ангин, основанных на разных аспектах заболевания.
По степени тяжести
Основываясь на том, как протекает заболевание, все ангины условно можно разделить на три группы:
- —лёгкие;
- —среднетяжёлые;
- —тяжёлые.
При легкой форме признаки интоксикации выражены умеренно, температура редко поднимается до критических отметок, выздоровление происходит быстрее и легче. Чем тяжелее протекает заболевание, тем хуже себя чувствует больной.
По клинической форме
Основываясь на том, как часто человеку приходится сталкиваться с ангиной, выделяется два основных вида:
- —первичная. Возникает у человека впервые либо по прошествии как минимум двух лет после предыдущего случая заболевания;
- —повторная. О повторной ангине можно говорить тогда, когда между двумя случаями заболевания прошло менее двух лет.
Можно встретить также деление ангин на первичную (она же простая) и вторичную (то есть симптоматическую). Первичная ангина обозначает самостоятельное заболевание, вторичная является лишь одним из симптомов другого (корь, скарлатина, инфекционный мононуклеоз).
По характеру воспаления
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По характеру воспаления ангины можно разделить на:
- —катаральные. Как правило, при такой ангине не поднимается высокая температура, столбик термометра держится на уровне субфебрильных значений (37-38 °C). Остальные симптомы (головная боль, неприятные ощущения в горле и так далее) также проявляются весьма умеренно, миндалины и нёбо красные, однако налета при катаральной ангине может и не быть;
- —фолликулярные. Температура может повышаться до 39-40°C, пациент при этом нередко жалуется на сильную головную боль, слабость, боль в мышцах. Миндалины отекают, краснеют, на них отчетливо видны нагноившиеся фолликулы белого или желтоватого оттенка;
- —лакунарные. По симптомам такая ангина очень похожа на фолликулярную, однако характерный бело-желтый налет появляется в так называемых лакунах - углублениях на поверхности миндалин;
- —фибринозные. Отличительная особенность - образование обильного сплошного налета и в фолликулах, и в лакунах, который может выходить за пределы миндалин. Для этого вида ангины характерна высокая температура и ухудшение самочувствия;
- —язвенно-плёнчатые. К названию этого вида ангины также часто добавляют имена известных врачей и ученых Симановского, Плаута и Венсана. Это заболевание часто связано с хроническими интоксикациями или истощением организма, а также может сопровождать гиповитаминозы и иммунодефицитные состояния. Ее провоцируют сразу два возбудителя - веретенообразная палочка и спирохета. Температура держится невысокая, состояние человека в целом удовлетворительное, из характерных симптомов - миндалины поражаются с одной стороны, появляется неприятный запах изо рта и покрытые налетом язвы;
- —флегмонозные. Редкая разновидность, которая развивается после ранее перенесенной ангины, воспалительный процесс проникает в глубокие слои миндалин вплоть до абсцесса. В большинстве случаев в зоне поражения оказывается только одна миндалина, среди характерных симптомов - сильная боль при глотании, вынужденная поза, когда человек наклоняет голову в сторону пораженной миндалины, гнусавость и проблемы с речью, резкое повышение температуры после ее нормализации, неприятный запах изо рта и т.д.;
- —герпетические. Такая ангина сопровождается резким подъемом температуры, слабостью, болью в горле и другими характерными для других видов ангин симптомами. Однако высыпания при герпангине не похожи на типичный для ангины налет и редко ограничиваются лишь поверхностью миндалин. В глотке, на мягком нёбе и других участках появляются маленькие пузырьки, напоминающие внешне сыпь при герпесе. Причиной могут быть вирус Коксаки или ECHO-вирусы.
По локализации
При ангине прежде всего страдает лимфоидный аппарат в глотке человека, который включает в себя несколько видов миндалин. Однако воспалительный процесс может иметь и другую локализацию. В зависимости от того, какой участок оказывается поражен, выделяют следующие виды ангин:
- —ангина нёбных миндалин. Их также называют гландами, именно они чаще всего страдают при ангинах. Располагаются на боковых стенках глотки между небных дужек;
- —ангина язычной миндалины. Непарная миндалина, которая располагается у корня языка. Данный вид ангины встречается достаточно редко и характеризуется усилением боли во время любых движений языком (например, в процессе еды или при разговоре);
- —гортанная ангина. Воспаление затрагивает лимфоидную ткань в гортани и нередко проникает под слизистую оболочку. Симптомы схожи с другими видами ангин, более всего характерны сильная боль в горле, ощущение инородного предмета (“ком” в горле), изменение голоса, проблемы с дыханием;
- —комбинированная ангина. В данном случае могут быть поражены сразу несколько видов миндалин.
Осложнения
Страшна ангина не только тяжестью своих симптомов, но и возможными осложнениями, с которыми есть риск столкнуться при неправильном или несвоевременно начатом лечении.
К наиболее распространенным осложнениям относятся:
- —отит. Представляет собой воспаление среднего уха. Основной симптом - боль в ушах;
- —лимфаденит. Воспаление лимфоузлов, при котором они заметно увеличиваются в размерах, а прикосновение к ним вызывает боль. При этом нередко повышается температура, ухудшается самочувствие. В большинстве случаев страдают лимфатические узлы на шее;
- —паратонзиллярный абсцесс. Проявляет себя сильной болью в горле, которая в подавляющем большинстве случаев появляется лишь с одной стороны. Боль усиливается при глотании, сопровождается повышением температуры, появлением неприятного запаха изо рта. Человеку при этом бывает больно даже просто поворачивать голову;
- —миокардит. Одно из наиболее опасных потенциальных осложнений ангины, которое представляет собой воспаление сердечной мышцы. Может протекать практически бессимптомно, в числе возможных симптомов - одышка, аритмия;
- —ревмокардит. Ревматическое воспаление, которое также поражает сердце. Слабость, боль, нарушение сердечного ритма, чрезмерная потливость могут свидетельствовать о недуге;
- —ревматизм суставов. Суставы опухают, возникает боль, температура может повышаться до субфебрильных значений. К этому осложнению может привести как единичная ангина, так и хроническое заболевание;
- —гломерулонефрит. Воспаление почек, симптомами которого являются отеки, повышение давления, боль в пояснице, изменение объемов и цвета мочи (последнее - из-за попадания в нее крови).
Женщина принимает таблетки
Диагностика
При подозрении на ангину человеку необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы он своевременно поставил правильный диагноз, и начать соответствующее лечение.
Существуют две основные группы методов диагностики ангины:
- —дифференциальная. Включает в себя визуальный осмотр пациента (прежде всего - горла), сбор анамнеза и исключение других заболеваний, которые могут иметь схожую симптоматику.
- —лабораторная. Для постановки точного диагноза при ангине также могут быть назначены общий анализ крови, анализ мочи, мазок на дифтерию. Помимо этого врач может взять мазок с поверхности миндалин, чтобы определить, какой именно возбудитель стал причиной заболевания. Весьма распространены сегодня и экспресс-тесты, которые могут оперативно выявить стрептококк в мазке из горла.
Лечение
Лечение ангины (даже в легкой стадии) должен назначать врач. Самолечение может быть опасно возможными осложнениями или переходом ангины в хроническую стадию. Лечение в большинстве случаев проходит в домашних условиях, лишь самые тяжелые случаи требуют госпитализации.
Основным методом является антибактериальная терапия. Подходящий антибиотик назначает врач, чаще всего это препараты пенициллинового или цефалоспоринового ряда. Также для лечения ангины могут назначаться макролиды.
Девушка пьет горячий напиток
Ангина часто сопровождается значительным подъемом температуры, а потому использование жаропонижающих средств для облегчения состояния человека вполне оправдано. Чаще всего для снижения температуры тела используются препараты на основе парацетамола или ибупрофена, а также комбинированные лекарственные средства.
Бывают случаи, когда прием антибиотиков может спровоцировать развитие кандидоза. Его причиной в большинстве случаев становятся грибы рода Candida, а образующийся при этом налет по консистенции напоминает творог. В таком случае пациентам могут быть назначены специальные антигрибковые препараты.
Полезно при ангине и полоскание рта. Например, легким раствором соли или соды (в стакане теплой воды рекомендуется растворить чайную ложку, то есть 8-10 г соли или 8-12 г соды).
Можно использовать отвар аптечной ромашки, календулы или шалфея, а также раствор фурацилина (можно купить в аптеке или приготовить дома, растворив одну таблетку примерно в 100 мл теплой воды). Еще одно средство, которое помогает при ангине - это спиртовой раствор хлорофиллипта.
На время лечения и выздоровления больному часто рекомендуется соблюдать особый режим и диету. Для того чтобы снизить возможную нагрузку на сердце, лучше соблюдать постельный режим, больше отдыхать. Обильное питье (чистая теплая вода, компоты, морсы) при ангине помогает снять симптомы интоксикации. На время стоит отказаться от тяжелой, острой и грубой пищи, которая будет еще больше травмировать и без того больное горло.
Прогноз
В большинстве случаев при своевременном обращении к врачу и назначении необходимого лечения прогноз, как правило, благоприятный. Курс лечения в среднем длится неделю (порой чуть дольше).
Профилактика
Не существует особых правил и приемов, которые способны обеспечить стопроцентную защиту от ангины. Универсальным советом является ведение здорового образа жизни. Правильное сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, снижение числа стрессов, грамотно выстроенный режим труда и отдыха, а также полноценный сон - все это способствует укреплению иммунитета и, как следствие, повышает его способность противостоять различным инфекциям.
Многие специалисты также советуют внимательно следить за здоровьем полости рта. Соблюдение простых правил (тщательная чистка зубов, регулярные визиты к стоматологу и лечение больных зубов) поможет сократить риск ангин. В периоды сезонного подъема уровня заболеваемости стоит по возможности сократить визиты в места массового пребывания граждан и избегать общения с людьми, у которых наблюдаются явные симптомы болезни.