Насморк у ребенка: как понять — инфекция или аллергия и как лечить
Сопли у ребенка
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Детский насморк – распространенное явление. У него могут быть различные причины, от которых зависит, чем именно лечить ребенка. О том, почему появляется насморк, на что указывают зеленые, а на что — густые сопли и как быстро от них избавиться – в материале РИА Новости.
Насморк у детей
Причины возникновения насморка у ребенка могут быть не такими очевидными, как кажется на первый взгляд. Самостоятельное лечение без установленного диагноза может усугубить болезнь и запустить осложнения. Именно поэтому родителям важно понимать, что вызывает насморк и о чем может говорить тот или иной тип выделений.
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Причины
В зависимости от причин виды насморка у детей условно можно поделить на две большие группы: инфекционный и неинфекционный.
Инфекционный насморк возникает, когда в организм попадают вирусы, грибки, бактерии или их сочетания. Избыточный муконазальный секрет, скапливающийся в носу (то, что в народе называют соплями), в этом случае выполняет защитную функцию, так как способствует очищению полости от возбудителей болезней. Если иммунитет ребенка в порядке, то он способен справиться с инфекцией без постороннего вмешательства. Но если защитная система организма дает сбой, то в слизистой начинается воспалительный процесс.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центраКлинико-диагностический центр Владивостока
В аллерго-респираторном отделении Клинико-диагностического центраКлинико-диагностический центр Владивостока
К снижению иммунитета ребенка может привести:
- —прием антибиотиков или гормональных препаратов,
- —стресс,
- —повышенная умственная и физическая нагрузка,
- —переохлаждение,
- —неправильное питание, при котором организм не получает достаточного количества макро- и микроэлементов.
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Неинфекционный насморк может возникнуть по нескольким причинам:
- —аллергия, аллергический ринит — развивается как реакция на раздражители. Чувствительность к тем или иным аллергенам может возникать из-за генетической предрасположенности, нарушения метаболизма и т.д.;
- —гормональный сбой — чаще всего проявляется у детей в подростковом возрасте, может возникнуть на фоне дефицита или избытка гормонов;
- —нарушение тонуса сосудов слизистой носа — к нему приводят нарушения нервной системы, стрессы, сопутствующие воспалительные заболевания. При этом выделения вырабатываются даже при минимальном воздействии, например из-за холодного воздуха;
- —частое использование сосудосуживающих препаратов — может вызвать привыкание, когда без них ребенок уже не сможет полноценно дышать носом;
- —попадание посторонних предметов — например во время игры, когда ребенок может засунуть в нос различные мелкие детали, что провоцирует выделение слизи. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно извлечь инородный предмет, если такое произошло – надо немедленно обратиться к врачу.
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Стадии
Обычный детский насморк без осложнений, как правило, длится около семи дней. Если причиной стала аллергия, то продолжительность может увеличиться в зависимости от взаимодействия с раздражителем. Весь период болезни можно поделить на три стадии:
- 1Сухая – период отека. Инфекция только попала на слизистую оболочку, но выделений еще нет. Можно услышать сопение или затрудненное дыхание. У ребенка начинается зуд в носу, ему постоянно хочется чихать. Если это происходит в рамках ОРВИ, появляются также признаки общего недомогания, и ребенок становится капризным, вялым. Как правило, если иммунитет в порядке, то организму хватит сил справиться с болезнью уже на этой стадии.
- 2Серозная – появляются выделения, прозрачные или белые, водянистые или более густые слизистые. При ОРВИ эта стадия протекает в течение одного-четырех дней. Если она затягивается, есть смысл начать подозревать другую причину насморка (аллергия, инородное тело и другие).
- 3Стадия гнойных выделений – присоединение вторичной инфекции. Выделения становятся желтыми или грязно-зелеными. К концу периода – на пятый-седьмой день от начала болезни – слизь подсыхает, отек спадает.
Если насморк не проходит более двух недель, можно говорить об ослабленности организма ребенка или развитии осложнений.
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Виды выделений
Важно обращать на внешний вид соплей у ребенка: их цвет и консистенция могут указывать на то, какие именно процессы происходят в организме. Точное описание поможет врачу установить точную причину появления выделений.
Зеленые
Такой цвет может указывать на бактериальное воспалительное заболевание. Зеленый оттенок появляется из-за мертвых бактерий и образования гноя.
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Желтые
Желтоватые выделения характерны при повреждении слизистой носа, так как при этом выделяется сукровица. Второй причиной такого оттенка могут быть мертвые бактерии и лейкоциты – защитные клетки, которые имеют ферменты с таким цветом.
Белые
Слизь становится белой, когда загустевает. При попытках ее удалить появляется множество пузырьков воздуха, которые и дают такой оттенок. Если выделения при этом пенистые, это может указывать на воспалительный процесс в верхних дыхательных путях.
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Густые
При вирусных и бактериальных инфекциях слизь начинает выделяться очень активно. Со временем она загустевает и может поменять цвет, например стать зеленоватой. Изменение консистенции происходит из-за белка фибрина – он вырабатывается в ответ на повреждение слизистой носа.
Прозрачные
Зачастую прозрачные сопли появляются при аллергии, но бывает, что это сигнал начального этапа вирусной инфекции.
Лечение
Любому лечению предшествует постановка диагноза. Только после осмотра у специалиста и определения причины возникновения выделений составляется план лечения. К примеру, если насморк аллергический, врач назначит антигистаминные средства, дополнительно необходимо установить раздражитель и устранить его.
В других случаях могут назначить противомикробные и антибактериальные препараты. А чтобы ребенку было легче пережить острый период болезни, используют сосудосуживающие капли. Сам насморк они не лечат, но помогают облегчить дыхание. Важно помнить, что такие капли вызывают привыкание, поэтому бесконтрольное и длительное применение недопустимо. Помимо лекарств, в курс лечения могут включить ингаляции и прогревания.
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В домашних условиях
На начальной стадии и при отсутствии сопутствующих осложнений врач может дать рекомендации по самостоятельному лечению дома. Педиатр Ольга Еремина рассказала РИА Новости, что можно сделать с детским насморком в домашних условиях: "Основные методы терапии сводятся к профилактике осложнений и обеспечению свободной циркуляции воздуха через нос. Особенно это важно для младенцев. Малыши до восьми-десяти месяцев не умеют дышать ртом и, если нос заложен отеком или слизью, сна не будет ни у мамы, ни у ребенка. Необходимо помнить, что вирусы нежизнеспособны во внешней среде, поэтому ребенку надо обеспечить приток кислорода. Кстати, отек тоже снижается при соприкосновении с прохладным или холодным воздухом. Также можно выходить на прогулки, но обязательно учитывать погоду. Если сам по себе холодный воздух не страшен, то, скажем, в метель лучше все же остаться дома.
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Еще правильным будет позаботиться о достаточной влажности в помещении. В ход могут пойти увлажнители воздуха, пульверизатор. Можно положить мокрые полотенца на батарею. Влажный воздух помогает эпителию дыхательной системы работать на удаление возбудителя.
Для домашней помощи хороши средства, подаренные нам природой — солевые растворы. В контексте лечения насморка интересны два из них:
- —изотонический (физиологический, физраствор) раствор – самый популярный. Он безопасен и подходит для длительного использования на слизистых оболочках. Его концентрация (0,9 %) равна концентрации хлорида натрия в крови. Функция физраствора – обеспечить увлажнение и туалет носа. Он размягчает корочки в носу, способствуя их легкому удалению. При насморке такой раствор применяют в течение дня по необходимости: для ухода за носом и после сна. Обычно хватает двух-трех раз в день;
- —гипертонический раствор – 2,5-процентный раствор соли. Это существенно больше, чем в крови. Раствор помогает уменьшить отек. Кроме того, такая концентрация соли является губительной для многих бактерий. Но надо помнить, что гипертонический раствор может сушить слизистые оболочки. Поэтому применение его ограничено коротким курсом (обычно не более недели). Рекомендация – применять перед сном один-два раза в день".
Если домашнее лечение не дает результатов в течение трех-пяти дней, надо обратиться к специалистам.
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Особенности насморка у новорожденных
Младенцы не могут дышать ртом, поэтому заложенность носа приводит к сильному беспокойству, срыгиваниям, откидыванию головы назад и неспособности есть грудное молоко. Малыши еще не умеют сморкаться, следовательно, слизь полости носа попадает на заднюю стенку глотки. Это может спровоцировать кашель и рвоту.
"Домашние помощники в лечении насморка у младенцев — аспираторы (устройства, помогающие извлечь слизь). Очень хорошо работают у грудных детей, когда ребенок еще не может сам очищать свой нос. Применяя аспиратор после закапывания изо- или гипертонического раствора, можно добиться спокойного сна и скорого выздоровления", — говорит Ольга Еремина.
К насморку у грудного ребенка стоит относиться очень серьезно. Из-за анатомических особенностей отсутствие лечения может привести к осложнениям, таким как отит, этмоидит и дакриоцистит. Если у младенца появляются припухлость век или щек, нарушения слуха и другие ненормальные симптомы, следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
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