https://ria.ru/20220203/nasmork-1770733514.html

Насморк у ребенка: как понять — инфекция или аллергия и как лечить

Сопли у ребенка: чем лечить и как быстро избавиться от насморка

Насморк у ребенка: как понять — инфекция или аллергия и как лечить

Детский насморк – распространенное явление. У него могут быть различные причины, от которых зависит, чем именно лечить ребенка. О том, почему появляется... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:50

2022-02-03T10:50

2022-02-03T10:50

насморк

здоровье - общество

дети

иммунитет

орви

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Детский насморк – распространенное явление. У него могут быть различные причины, от которых зависит, чем именно лечить ребенка. О том, почему появляется насморк, на что указывают зеленые, а на что — густые сопли и как быстро от них избавиться – в материале РИА Новости. Насморк у детейПричины возникновения насморка у ребенка могут быть не такими очевидными, как кажется на первый взгляд. Самостоятельное лечение без установленного диагноза может усугубить болезнь и запустить осложнения. Именно поэтому родителям важно понимать, что вызывает насморк и о чем может говорить тот или иной тип выделений.ПричиныВ зависимости от причин виды насморка у детей условно можно поделить на две большие группы: инфекционный и неинфекционный.Инфекционный насморк возникает, когда в организм попадают вирусы, грибки, бактерии или их сочетания. Избыточный муконазальный секрет, скапливающийся в носу (то, что в народе называют соплями), в этом случае выполняет защитную функцию, так как способствует очищению полости от возбудителей болезней. Если иммунитет ребенка в порядке, то он способен справиться с инфекцией без постороннего вмешательства. Но если защитная система организма дает сбой, то в слизистой начинается воспалительный процесс.К снижению иммунитета ребенка может привести:Неинфекционный насморк может возникнуть по нескольким причинам:СтадииОбычный детский насморк без осложнений, как правило, длится около семи дней. Если причиной стала аллергия, то продолжительность может увеличиться в зависимости от взаимодействия с раздражителем. Весь период болезни можно поделить на три стадии:Если насморк не проходит более двух недель, можно говорить об ослабленности организма ребенка или развитии осложнений.Виды выделенийВажно обращать на внешний вид соплей у ребенка: их цвет и консистенция могут указывать на то, какие именно процессы происходят в организме. Точное описание поможет врачу установить точную причину появления выделений.ЗеленыеТакой цвет может указывать на бактериальное воспалительное заболевание. Зеленый оттенок появляется из-за мертвых бактерий и образования гноя.ЖелтыеЖелтоватые выделения характерны при повреждении слизистой носа, так как при этом выделяется сукровица. Второй причиной такого оттенка могут быть мертвые бактерии и лейкоциты – защитные клетки, которые имеют ферменты с таким цветом.БелыеСлизь становится белой, когда загустевает. При попытках ее удалить появляется множество пузырьков воздуха, которые и дают такой оттенок. Если выделения при этом пенистые, это может указывать на воспалительный процесс в верхних дыхательных путях.ГустыеПри вирусных и бактериальных инфекциях слизь начинает выделяться очень активно. Со временем она загустевает и может поменять цвет, например стать зеленоватой. Изменение консистенции происходит из-за белка фибрина – он вырабатывается в ответ на повреждение слизистой носа.ПрозрачныеЗачастую прозрачные сопли появляются при аллергии, но бывает, что это сигнал начального этапа вирусной инфекции.ЛечениеЛюбому лечению предшествует постановка диагноза. Только после осмотра у специалиста и определения причины возникновения выделений составляется план лечения. К примеру, если насморк аллергический, врач назначит антигистаминные средства, дополнительно необходимо установить раздражитель и устранить его.В других случаях могут назначить противомикробные и антибактериальные препараты. А чтобы ребенку было легче пережить острый период болезни, используют сосудосуживающие капли. Сам насморк они не лечат, но помогают облегчить дыхание. Важно помнить, что такие капли вызывают привыкание, поэтому бесконтрольное и длительное применение недопустимо. Помимо лекарств, в курс лечения могут включить ингаляции и прогревания.В домашних условияхНа начальной стадии и при отсутствии сопутствующих осложнений врач может дать рекомендации по самостоятельному лечению дома. Педиатр Ольга Еремина рассказала РИА Новости, что можно сделать с детским насморком в домашних условиях: "Основные методы терапии сводятся к профилактике осложнений и обеспечению свободной циркуляции воздуха через нос. Особенно это важно для младенцев. Малыши до восьми-десяти месяцев не умеют дышать ртом и, если нос заложен отеком или слизью, сна не будет ни у мамы, ни у ребенка. Необходимо помнить, что вирусы нежизнеспособны во внешней среде, поэтому ребенку надо обеспечить приток кислорода. Кстати, отек тоже снижается при соприкосновении с прохладным или холодным воздухом. Также можно выходить на прогулки, но обязательно учитывать погоду. Если сам по себе холодный воздух не страшен, то, скажем, в метель лучше все же остаться дома.Еще правильным будет позаботиться о достаточной влажности в помещении. В ход могут пойти увлажнители воздуха, пульверизатор. Можно положить мокрые полотенца на батарею. Влажный воздух помогает эпителию дыхательной системы работать на удаление возбудителя.Для домашней помощи хороши средства, подаренные нам природой — солевые растворы. В контексте лечения насморка интересны два из них:Если домашнее лечение не дает результатов в течение трех-пяти дней, надо обратиться к специалистам.Особенности насморка у новорожденныхМладенцы не могут дышать ртом, поэтому заложенность носа приводит к сильному беспокойству, срыгиваниям, откидыванию головы назад и неспособности есть грудное молоко. Малыши еще не умеют сморкаться, следовательно, слизь полости носа попадает на заднюю стенку глотки. Это может спровоцировать кашель и рвоту.К насморку у грудного ребенка стоит относиться очень серьезно. Из-за анатомических особенностей отсутствие лечения может привести к осложнениям, таким как отит, этмоидит и дакриоцистит. Если у младенца появляются припухлость век или щек, нарушения слуха и другие ненормальные симптомы, следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

https://ria.ru/20211222/rinit-1764906255.html

https://ria.ru/20211204/mokrota-1762152283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/lekarstva-1752985314.html

https://ria.ru/20210928/nasmork-1752094580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/glaza-1751342128.html

https://ria.ru/20211103/orvi-1757476186.html

https://ria.ru/20211215/opasnost-1763767375.html

https://ria.ru/20201230/pnevmoniya-1591588986.html

https://ria.ru/20201027/vitaminy-1581809950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

насморк, здоровье - общество, дети, иммунитет, орви