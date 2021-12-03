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Как не вызвать привыкания: самые эффективные средства от насморка
Капли в нос от насморка: применение при заложенности, как выбрать эффективные средства
Как не вызвать привыкания: самые эффективные средства от насморка
в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:55
2021-12-03T20:55
общество
воз
здоровье
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Насморк затрудняет дыхание, из-за чего заболевший испытывает сильный дискомфорт. Без правильного лечения можно получить серьезные осложнения. Справиться с насморком помогают сосудосуживающие средства, уменьшающие заложенность носа. Но в результате бесконтрольного применения капель в нос у некоторых развивается зависимость от препаратов. Как выбрать хорошее лекарство от насморка, какие эффективные препараты существуют и как их правильно использовать, — в материале РИА Новости.Виды средств для носаНазальные препараты различаются по форме изготовления и действующему веществу в составе. При выборе средств для носа нужно учитывать — с какой проблемой они должны справляться. Для лечения аллергического ринита, ринореи, вызванной вирусными заболеваниями, или устранения сухости в носу необходимы совершенно разные препараты.Надежда Ершова, провизор и консультант проекта health.mail.ru, рассказала РИА Новости о видах сосудосуживающих препаратов, грамотном подборе средств для облегчения дыхания, а также о том, чем опасно длительное использование сосудосуживающих капель.Сосудосуживающие препаратыЧтобы устранить заложенность носа, чаще всего используют капли с сосудосуживающим эффектом. Попадая на слизистую пазух носа, препарат быстро облегчает дыхание, снимает отёк слизистой и уменьшает количество выделений в носоглотке. Сосудосуживающие средства важно использовать в комплексной терапии насморка. Врачи рекомендуют применять их совместно с лечебными препаратами против вирусов и бактерий.Эффективность капель для носа, время действия и частота их использования напрямую зависит от главного действующего компонента.Надежда Ершова объяснила различия назальных капель и спреев по действующему веществу:Чтобы избежать серьезных осложнений, необходимо лечить насморк правильно, при первых его проявлениях. Самолечением заниматься не рекомендуется.Вред регулярного применения сосудосуживающих капельЭксперт поясняет, что неконтролируемое применение таких средств может спровоцировать зависимость сосудов в носу от главного действующего компонента лекарства.Есть еще один побочный эффект — цилиотоксичность — замедление биения ресничек мерцательного эпителия слизистой носовой полости. Эти реснички играют важную роль: их двигательная активность способствует очищению слизистой носа. Если их движения замедляются, то повышается вероятность инфицирования слизистой с последующим развитием острого и хронического воспаления.При передозировке лекарственными препаратами от насморка возможна гипервозбудимость, головные боли, тахикардия, нарушение сна, повышение артериального давления и т.д.Надежда Ершова рассказала, что делать, если уже появилась зависимость от сосудосуживающих капель: "Для начала нужно перестать их использовать. Если будет совсем невмоготу — можно попробовать карандаш-ингалятор "звездочка", он содержит травы и эфирные масла для облегчения дыхания, его удобно брать с собой. А если ничего не помогает и дышать без сосудосуживающих капель для носа невозможно — лучше обратиться к лору для назначения местных глюкокортикоидов".Выбор эффективных средств от насморкаПричиной затяжного насморка часто становится неправильное лечение бактериального ринита, постоянное использование сосудосуживающих капель или полный отказ от лекарств. Но невылеченный насморк может вызвать осложнения в виде отита, гайморита, бронхита и др. Помимо сосудосуживающих препаратов в аптеках представлены и другие виды лекарств для борьбы с насморком. Врач подбирает медикаменты на основании общей картины заболевания.АнтибактериальныеЭто лечебные средства на основе антибиотиков. Предназначены для борьбы с инфекционными заболеваниями и быстрого снятия воспаления верхних дыхательных путей. Доктор назначает капли с антибиотиком при хроническом воспалении в носоглотке и затяжном рините, развитии синусита, фронтита, гайморита, этмоидита. Антибактериальные препараты отпускают по рецепту. Самолечение недопустимо.ПротивовирусныеСодержат компоненты противовирусного действия. Интерфероны действуют на слизистые оболочки носа, куда проникают вирусы. Применяются на начальной стадии обострения ОРЗ, а также в комплексе терапевтических мероприятий при ОРВИ. Кроме того, рекомендовано использовать противовирусные назальные средства для повышения иммунитета в период повышенной заболеваемости простудой и гриппом.МукоактивныеЛекарства этого вида врачи прописывают редко. Их назначают в тех случаях, когда отмечается сильная заложенность носа и густые выделения из носовой полости. Задача муколитических препаратов — разжижить вязкую слизь и ускорить ее транспортировку. В составе таких медикаментов могут присутствовать и компоненты с сосудосуживающим эффектом.Увлажняющие препаратыСредства, в основе которых главный компонент - морская вода, предназначены для промывания пазух носа и увлажнения слизистой. Применение увлажняющих средств для носа очищает носоглотку и создает защитный барьер. Увлажняющие препараты выпускают в виде капель, а также спреев со струйным распылением. Изотоники подходят для ежедневной гигиены носа. Гипертонические растворы эффективны в период лечения ринита у детей и взрослых.Гомеопатические и фитопрепаратыИнтраназальные средства этой категории содержат минеральные и растительные вещества. Эфирные масла трав и растений действуют комплексно: снимают воспаление носоглотки и отёк, борются с бактериями. Применяются для устранения сухости и раздражения слизистой при аллергическом рините и как дополнение к основному лечению при остром синусите.Увлажняющие, гомеопатические и фитопрепараты не вызывают привыкания. Но перед покупкой любого средства от заложенности носа следует проконсультироваться со специалистом. Тогда лечение насморка будет эффективным, а риск развития осложнений минимален.Противопоказания к применениюПрепараты от насморка имеют ряд ограничений к использованию. Капли в нос выбирает педиатр, терапевт или отоларинголог, отталкиваясь от особенностей протекания болезни. Так, сосудосуживающие и противовоспалительные лекарственные средства не рекомендовано использовать в следующих случаях:Кроме того, без разрешения врача нельзя применять капли от насморка детям до года, беременным, лицам с сахарным диабетом, и тем, кто имеет проблемы с почками.Противопоказаний к применению спрея на основе морской воды в детском возрасте нет. Важно соблюдать технику промывания носа. А вот превышение разовой или суточной дозы сосудосуживающих капель может спровоцировать отравление и даже реакции торможения при воздействии на головной мозг.Как выбратьСуществуют различные формы выпуска средств от насморка. Наиболее популярны капли и спреи. Эксперты советуют отдавать предпочтение второму варианту.Вливание в носовые проходы препарата пипеткой не дает возможности контролировать количество введенного раствора. Большая часть его попадает в носоглотку и проглатывается. Это снижает эффективность и повышает риск развития системных побочных эффектов. Спрей равномерно распределяется по поверхности слизистой за счет мелкодисперсного распыления и позволяет дозировать лекарственный препарат. Экономия — еще одно весомое преимущество спрея.Борис Васильев отмечает, что не менее важен и уход за слизистой горла. Надо прыскать раствор не только в нос, но и глубоко в гортань. И прополаскивать до тех пор, пока не появится ощущение чистых дыхательных путей.Регулярное орошение носоглотки рекомендовано Минздравом РФ всем группам риска в качестве профилактики Covid-19. "Это отличный способ помешать размножению вирусов, и, следовательно, мутациям" — заключил эксперт.
https://ria.ru/20210928/nasmork-1752094580.html
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общество, воз, здоровье, россия
20:55 03.12.2021
 

Как не вызвать привыкания: самые эффективные средства от насморка

© Ihar UlashchykКапли в нос
Капли в нос
© Ihar Ulashchyk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Насморк затрудняет дыхание, из-за чего заболевший испытывает сильный дискомфорт. Без правильного лечения можно получить серьезные осложнения. Справиться с насморком помогают сосудосуживающие средства, уменьшающие заложенность носа. Но в результате бесконтрольного применения капель в нос у некоторых развивается зависимость от препаратов. Как выбрать хорошее лекарство от насморка, какие эффективные препараты существуют и как их правильно использовать, в материале РИА Новости.

Виды средств для носа

Назальные препараты различаются по форме изготовления и действующему веществу в составе. При выборе средств для носа нужно учитывать с какой проблемой они должны справляться. Для лечения аллергического ринита, ринореи, вызванной вирусными заболеваниями, или устранения сухости в носу необходимы совершенно разные препараты.
Надежда Ершова, провизор и консультант проекта health.mail.ru, рассказала РИА Новости о видах сосудосуживающих препаратов, грамотном подборе средств для облегчения дыхания, а также о том, чем опасно длительное использование сосудосуживающих капель.
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Сосудосуживающие препараты

Чтобы устранить заложенность носа, чаще всего используют капли с сосудосуживающим эффектом. Попадая на слизистую пазух носа, препарат быстро облегчает дыхание, снимает отёк слизистой и уменьшает количество выделений в носоглотке. Сосудосуживающие средства важно использовать в комплексной терапии насморка. Врачи рекомендуют применять их совместно с лечебными препаратами против вирусов и бактерий.
Эффективность капель для носа, время действия и частота их использования напрямую зависит от главного действующего компонента.
Надежда Ершова объяснила различия назальных капель и спреев по действующему веществу:
  • С оксиметазолином: быстро снимают отек слизистой. Действуют на протяжении 10-12 часов. Разрешено использовать не более трех суток.
  • С нафазолином: уменьшают отечность слизистой носа и облегчают дыхание. Общее время воздействия 4-6 часов.
  • С фенилэфрином: лекарства комбинированного типа, содержат антигистаминный компонент и противовоспалительный или антибактериальный. Введение препарата рекомендовано через 6-8 часов.
  • С ксилометазолином: устраняют заложенность носа и восстанавливают дыхание. Время действия составляет 6-7 часов.
  • С инданазолином: уменьшают выраженность ринита. Допустимо применять во время беременности и лактации (необходима консультация врача).
Чтобы избежать серьезных осложнений, необходимо лечить насморк правильно, при первых его проявлениях. Самолечением заниматься не рекомендуется.
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© Depositphotos / stokkete
Грипп

Вред регулярного применения сосудосуживающих капель

"Раз препарат отпускается без рецепта, значит, он безопасен, думают люди. И мало кто читает инструкции к таким медикаментам, — рассказывает провизор. — Но срок использования сосудосуживающих капель и спреев без риска привыкания варьируется от трех до семи дней. Их запрещено применять регулярно".
Эксперт поясняет, что неконтролируемое применение таких средств может спровоцировать зависимость сосудов в носу от главного действующего компонента лекарства.
"При приеме сосудосуживающих капель более недели, вы незаметно для себя к ним привыкаете. Как только прекращается применение — возникает так называемый "синдром рикошета": нос закладывает сильнее, чем в начале болезни. Впоследствии всё это выливается в атрофию слизистой — пожизненно заложенный нос", — отмечает Надежда Ершова.
Есть еще один побочный эффект — цилиотоксичность — замедление биения ресничек мерцательного эпителия слизистой носовой полости. Эти реснички играют важную роль: их двигательная активность способствует очищению слизистой носа. Если их движения замедляются, то повышается вероятность инфицирования слизистой с последующим развитием острого и хронического воспаления.
При передозировке лекарственными препаратами от насморка возможна гипервозбудимость, головные боли, тахикардия, нарушение сна, повышение артериального давления и т.д.
Надежда Ершова рассказала, что делать, если уже появилась зависимость от сосудосуживающих капель: "Для начала нужно перестать их использовать. Если будет совсем невмоготу — можно попробовать карандаш-ингалятор "звездочка", он содержит травы и эфирные масла для облегчения дыхания, его удобно брать с собой. А если ничего не помогает и дышать без сосудосуживающих капель для носа невозможно — лучше обратиться к лору для назначения местных глюкокортикоидов".

Выбор эффективных средств от насморка

© Depositphotos / WavebreakmediaДевушка с носовым платком
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Девушка с носовым платком
Причиной затяжного насморка часто становится неправильное лечение бактериального ринита, постоянное использование сосудосуживающих капель или полный отказ от лекарств. Но невылеченный насморк может вызвать осложнения в виде отита, гайморита, бронхита и др. Помимо сосудосуживающих препаратов в аптеках представлены и другие виды лекарств для борьбы с насморком. Врач подбирает медикаменты на основании общей картины заболевания.

Антибактериальные

Это лечебные средства на основе антибиотиков. Предназначены для борьбы с инфекционными заболеваниями и быстрого снятия воспаления верхних дыхательных путей. Доктор назначает капли с антибиотиком при хроническом воспалении в носоглотке и затяжном рините, развитии синусита, фронтита, гайморита, этмоидита. Антибактериальные препараты отпускают по рецепту. Самолечение недопустимо.

Противовирусные

Содержат компоненты противовирусного действия. Интерфероны действуют на слизистые оболочки носа, куда проникают вирусы. Применяются на начальной стадии обострения ОРЗ, а также в комплексе терапевтических мероприятий при ОРВИ. Кроме того, рекомендовано использовать противовирусные назальные средства для повышения иммунитета в период повышенной заболеваемости простудой и гриппом.

Мукоактивные

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Лекарства этого вида врачи прописывают редко. Их назначают в тех случаях, когда отмечается сильная заложенность носа и густые выделения из носовой полости. Задача муколитических препаратов разжижить вязкую слизь и ускорить ее транспортировку. В составе таких медикаментов могут присутствовать и компоненты с сосудосуживающим эффектом.

Увлажняющие препараты

Средства, в основе которых главный компонент - морская вода, предназначены для промывания пазух носа и увлажнения слизистой. Применение увлажняющих средств для носа очищает носоглотку и создает защитный барьер. Увлажняющие препараты выпускают в виде капель, а также спреев со струйным распылением. Изотоники подходят для ежедневной гигиены носа. Гипертонические растворы эффективны в период лечения ринита у детей и взрослых.

Гомеопатические и фитопрепараты

Интраназальные средства этой категории содержат минеральные и растительные вещества. Эфирные масла трав и растений действуют комплексно: снимают воспаление носоглотки и отёк, борются с бактериями. Применяются для устранения сухости и раздражения слизистой при аллергическом рините и как дополнение к основному лечению при остром синусите.
Увлажняющие, гомеопатические и фитопрепараты не вызывают привыкания. Но перед покупкой любого средства от заложенности носа следует проконсультироваться со специалистом. Тогда лечение насморка будет эффективным, а риск развития осложнений минимален.
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Противопоказания к применению

Препараты от насморка имеют ряд ограничений к использованию. Капли в нос выбирает педиатр, терапевт или отоларинголог, отталкиваясь от особенностей протекания болезни. Так, сосудосуживающие и противовоспалительные лекарственные средства не рекомендовано использовать в следующих случаях:
  • индивидуальная непереносимость активных веществ;
  • возраст менее разрешенного;
  • сильные кровотечения из носа;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • непроходимость носовых проходов;
  • болезни сердца и сосудов, гипертония.
Кроме того, без разрешения врача нельзя применять капли от насморка детям до года, беременным, лицам с сахарным диабетом, и тем, кто имеет проблемы с почками.
Надежда Ершова подчеркивает, что особое внимание к использованию сосудосуживающих средств стоит обратить родителям малышей. "Существуют детские формы капель для лечения насморка у детей до года. Но их нужно применять только в крайнем случае. ВОЗ рекомендует сосудосуживающие капли для ребенка с двух лет. В более раннем возрасте лучше использовать морскую воду и аспиратор", предостерегает она.
Противопоказаний к применению спрея на основе морской воды в детском возрасте нет. Важно соблюдать технику промывания носа. А вот превышение разовой или суточной дозы сосудосуживающих капель может спровоцировать отравление и даже реакции торможения при воздействии на головной мозг.

Как выбрать

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Покупатели в аптеке
Существуют различные формы выпуска средств от насморка. Наиболее популярны капли и спреи. Эксперты советуют отдавать предпочтение второму варианту.
Вливание в носовые проходы препарата пипеткой не дает возможности контролировать количество введенного раствора. Большая часть его попадает в носоглотку и проглатывается. Это снижает эффективность и повышает риск развития системных побочных эффектов. Спрей равномерно распределяется по поверхности слизистой за счет мелкодисперсного распыления и позволяет дозировать лекарственный препарат. Экономия — еще одно весомое преимущество спрея.
“При насморке многие врачи выписывают капли в нос для взрослого. Сосудосуживающие средства обычно имеют ряд побочных эффектов. Гораздо более эффективным, безопасным и безвредным средством профилактики и лечения ОРВИ являются спреи для носа и горла на основе растворов морской воды”, — рассказал РИА Новости эксперт в области бальнеологии, коммерческий директор "Рапсалин" Борис Васильев. Он утверждает, что орошение носоглотки изотоническим раствором внутриклеточно противодействует слиянию вирусов с клетками, смывает слизь с попавшими в нее вирусами; увлажняет и восстанавливает работу слизистых оболочек носа.
Борис Васильев отмечает, что не менее важен и уход за слизистой горла. Надо прыскать раствор не только в нос, но и глубоко в гортань. И прополаскивать до тех пор, пока не появится ощущение чистых дыхательных путей.
Регулярное орошение носоглотки рекомендовано Минздравом РФ всем группам риска в качестве профилактики Covid-19. "Это отличный способ помешать размножению вирусов, и, следовательно, мутациям" — заключил эксперт.
 
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