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Лор рассказал, как правильно лечить насморк
Лор рассказал, как правильно лечить насморк
Нужно ли лечить насморк и как правильно это делать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T04:11
2021-03-05T04:11
владимир зайцев
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нужно ли лечить насморк и как правильно это делать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.По его словам, при самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. По возможности лучше постараться не использовать сосудосуживающие капли, которые вызывают привыкание, посоветовал Зайцев. Если нос сильно заложен, можно взять капли для детей, они дадут схожий эффект, но концентрация лекарственного средства будет в два раза меньше.Еще лучше, по словам врача, использовать кортикостероидные препараты."Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так. Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет и нужды пользоваться ими постоянно не возникает", – пояснил Зайцев.Он уточнил, что если слизь в носу очень вязкая, помогут муколитики – разжижающие спреи и капли. Затем можно приступать к следующему шагу– промыванию полости носа солевым раствором. Важно после этого брызнуть в нос антисептик на водной основе. Зайцев рассказал, когда можно лечить насморк своими силами, а когда не обойтись без отоларинголога. Он объяснил, что если в течение нескольких дней состояние динамично изменяется ‒ сначала нарастает, а потом уходит, то доктор не нужен. Но возможен и другой вариант. "Если вы чувствуете, что прошла неделя, а нос не проходит, нарастают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, начинает давить на уровне щеки, нужно идти к доктору. Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух", – предупредил Зайцев. Это состояние может надолго застаиваться в организме человека и требует лечения, добавил врач.
https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html
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владимир зайцев, россия, здоровье, медицина, общество

Лор рассказал, как правильно лечить насморк

04:11 05.03.2021
 
© Depositphotos / Anna SubbotinaПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / Anna Subbotina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Нужно ли лечить насморк и как правильно это делать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По его словам, при самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. По возможности лучше постараться не использовать сосудосуживающие капли, которые вызывают привыкание, посоветовал Зайцев. Если нос сильно заложен, можно взять капли для детей, они дадут схожий эффект, но концентрация лекарственного средства будет в два раза меньше.
Еще лучше, по словам врача, использовать кортикостероидные препараты.
"Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так. Эти препараты не действуют мгновенно, сокращение слизистой наступает через часы, уходит отек и начинается отток слизи из полости носа. Достаточно одного нажатия в каждую половину носа. Привыкания к этим препаратам нет и нужды пользоваться ими постоянно не возникает", – пояснил Зайцев.
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Он уточнил, что если слизь в носу очень вязкая, помогут муколитики – разжижающие спреи и капли. Затем можно приступать к следующему шагу– промыванию полости носа солевым раствором. Важно после этого брызнуть в нос антисептик на водной основе.
"И самый последний шаг – можно использовать маслянистые капли в нос: персиковое масло, абрикосовое масло, это смягчит слизистую. Внутрь можно принять препарат, который будет обладать противоотечным действием", – порекомендовал врач.
Зайцев рассказал, когда можно лечить насморк своими силами, а когда не обойтись без отоларинголога. Он объяснил, что если в течение нескольких дней состояние динамично изменяется ‒ сначала нарастает, а потом уходит, то доктор не нужен. Но возможен и другой вариант.
"Если вы чувствуете, что прошла неделя, а нос не проходит, нарастают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, начинает давить на уровне щеки, нужно идти к доктору. Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух", – предупредил Зайцев.
Это состояние может надолго застаиваться в организме человека и требует лечения, добавил врач.
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Названа опасность популярного средства от насморка
 
Владимир ЗайцевРоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
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