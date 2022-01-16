https://ria.ru/20220116/ushi-1768055096.html

От ОРВИ до отита: почему закладывает уши и как не потерять слух навсегда

Заложенность уха: что делать, причины и лечение

От ОРВИ до отита: почему закладывает уши и как не потерять слух навсегда

Заложенностью уха называют снижение слуха и дискомфортное, усиленное восприятие собственного голоса в голове. Нередко такое состояние возникает при насморке и... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:40

2022-01-16T07:40

2022-01-16T07:40

общество

россия

европейский медицинский центр

аденовирусная инфекция

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заложенностью уха называют снижение слуха и дискомфортное, усиленное восприятие собственного голоса в голове. Нередко такое состояние возникает при насморке и не проходит еще какое-то время. Почему закладывает уши, как определить настоящие причины синдрома и что делать, если при этом больше ничего не болит — в материале РИА Новости.Заложенность ушейЗаложенность уха – довольно распространенное состояние, которое может возникать по различным причинам — от ОРВИ и перепада давления до воспалительных заболеваний. Для синдрома характерно неприятное ощущение закупоривания ушной раковины и значительное снижение остроты слуха.При первых признаках небольшой заложенности могут помочь глотательные движения (можно выпить немного воды), задержка дыхания на несколько секунд, надавливания на уши. Если состояние долгое время не проходит или повторяется, необходимо искать источник проблемы.ПричиныНередко заложенность ушей вызывают пробки. Для создания преграды частицам пыли в ушах вырабатывается сера, и при неправильной гигиене она накапливается, образуя плотную массу, которая становится причиной ощутимого дискомфорта."Вследствие неправильного промывания носа или затяжного насморка может развиться воспаление евстахиевой трубы (канала среднего уха, связывающего барабанную полость и носоглотку), а если состояние сопровождается болью — это признак отита. В случае, когда причиной заложенности стал перепад давления, неприятные ощущения исчезают сами. У детей же заболевания уха чаще всего вызваны воспалением аденоидов", — отмечает Татьяна Зозуля, врач-оториноларинголог Федерального научно-клинического центра ФМБА России."Такой симптом может быть и следствием баротравмы (то есть вызванной перепадами давления), экзостозов (костных наростов) наружного слухового прохода и многих других причин, но самое опасное — это острая сенсоневральная тугоухость", — добавляет Александра Гершевская, сурдолог-отоларинголог Европейского медицинского центра.ВоспалениеВоспалительные процессы, которые могут стать причиной заложенности ушей:Нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухостьЭто врожденное или приобретенное снижение слуха из-за повреждения структур внутреннего уха, центральных отделов слухового анализатора, преддверно-улиткового нерва. Различают хроническую и острую (внезапную) форму заболевания.Приобретенная нейросенсорная тугоухость может быть вызвана перенесенными вирусными (корь, грипп, краснуха, герпес), инфекционными (скарлатина, сифилис), аутоиммунными заболеваниями, акустическими или физическими травмами, применением некоторых лекарственных препаратов. Характерна для пожилых людей.Врожденная форма обусловлена неправильным развитием улитки внутреннего уха, патологией хромосом, употреблением беременной женщиной алкоголя и курением, перенесенной во время вынашивания плода краснухой, патологическими родами и прочим."Коварность заболевания состоит в том, что ведущими симптомами остаются обыкновенная заложенность уха и снижение слуха. Чаще всего пациенты не обращают на них внимание в надежде, что все пройдет само. Но при внезапной сенсоневральной тугоухости важно обратиться к врачу в течение 72 часов после появления первых признаков. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов на восстановление слуха", — говорит Александра Гершевская.Когда следует обратиться к врачуЕсли проблема заложенности уха беспокоит постоянно, либо сопровождается болью, необходимо запланировать визит к отоларингологу. “В дальнейшем пациенту может потребоваться консультация терапевта, кардиолога или аллерголога”, — предупреждает Татьяна Зозуля.СимптомыВ зависимости от заболевания, заложенность уха сопровождается:Кроме этого, могут присутствовать признаки общей интоксикации (отравления), снижение слуха, выделения из ушей, аутофония (усиленное восприятие своего голоса одним ухом).ДиагностикаДля диагностики заболевания, вызывающего заложенность, необходим тщательный осмотр наружного уха и слухового прохода. Для определения инфекционной природы может потребоваться посев отделяемых частиц на микрофлору."Врачи используют в основном два метода: тимпанометрию, которая показывает давление в барабанной полости, и аудиометрию, определяющую, на каком уровне слух. Эти тесты достаточно просты, проводятся в каждом медучреждении и помогают понять, в чем проблема", — говорит Александра Гершевская.ЛечениеПрепараты или капли для лечения причины заложенности ушей должен назначать только специалист."Для снятия отека врач может выписать антигистаминные средства, при насморке – капли с сосудосуживающим действием, а для облегчения болевых симптомов – обезболивающие препараты. К любым неприятным ощущениям в ушах важно подойти ответственно и не затягивать визит к доктору, если они не проходят, ведь причины возникновения недугов не всегда могут быть безобидными", — предупреждает Татьяна Зозуля."Лечение, конечно, зависит от причины заложенности или потери слуха. Но в основном это гормональная терапия. Также используют препараты, улучшающие мозговое кровообращение, ноотропные (призванные стимулировать умственную деятельность) и другие подобные, но в большинстве своем их эффективность не доказана. Чаще всего лечение происходит в стационаре под контролем медицинского персонала, но есть и схемы для приема таблеток. Безусловно, окончательное решение по терапии — ограничиться ли только стероидами или нужны дополнительные медикаменты — принимает врач", — добавляет Александра Гершевская.ПрофилактикаПрофилактика заложенности включает в себя своевременное лечение острых и хронических заболеваний наружного, среднего уха, аудиометрическое обследование один раз в год при наличии факторов риска развития тугоухости."Нужно избегать приема ототоксичных (отрицательно влияющих на слух и вестибулярный аппарат) препаратов, беречь ухо от громких звуков, а также длительного их воздействия. Если человек работает на шумном производстве, то необходимо использовать акустическую защиту. Также она необходима при стрельбе из ружья, ведь случаи развития острой сенсоневральной тугоухости при таких обстоятельствах, к сожалению, не редкость", — заключает Александра Гершевская.

https://ria.ru/20211217/bol-1764224505.html

https://ria.ru/20210731/zdorove-1743728692.html

https://ria.ru/20190611/1555462640.html

https://ria.ru/20210303/naushniki-1599686289.html

https://ria.ru/20180317/1516533933.html

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общество, россия, европейский медицинский центр, аденовирусная инфекция