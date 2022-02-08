https://ria.ru/20220208/gerpes-1771689854.html

Простуда на губах: что вызывает герпес, как его лечить — советы врачей

Герпес на губах (простуда): чем лечить, причины, симптомы и как быстро избавиться

Простуда на губах: что вызывает герпес, как его лечить — советы врачей

одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Часто с неприятной "простудой на губах" сталкиваются зимой и весной. Как подобрать лечение, чтобы... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:07

2022-02-08T15:07

2022-02-08T15:07

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Герпес — одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Часто с неприятной "простудой на губах" сталкиваются зимой и весной. Как подобрать лечение, чтобы быстро избавиться от высыпаний с помощью мази и таблеток и чем опасен рецидив — в материале РИА Новости.Герпес на губахС вирусом герпеса, который в быту называют простудой на губах, знакомы многие. По разным оценкам, инфекции подвержены от 70 до 95 % населения планеты. Согласно данным ВОЗ, герпесвирусные инфекции занимают второе место после гриппа в структуре показателей смертности от вирусных заболеваний. Возбудитель проникает в организм, "затаивается" и развивает активность на фоне ослабленного иммунитета. Простой герпес представляет собой пузырьки или высыпания, заполненные жидкостью.На губах его появление вызывает возбудитель вирусов простого герпеса I и II типа:Оба вируса повсеместно распространены среди людей."Вирус простого герпеса имеет короткий цикл репродукции и высокую тропность (избирательное воздействие) к клеткам кожи и слизистых, чем и обусловлены симптомы заболевания. Попав однажды в организм, он поселяется в центральной нервной системе. И при снижении иммунитета начинает активно поражать клетки кожи, вызывая образование "простуды на губах"", — поясняет Кристина Титкова, врач-дерматолог, косметолог, клиника эстетической медицины "Антуриум".Причины и способы заражения"Заражение вирусом простого герпеса происходит еще в детстве, в среднем с двух до пяти лет, когда антитела к возбудителю, переданные от матери, резко снижаются", — отмечает Кристина Титкова. Чаще всего первичное инфицирование протекает бессимптомно. А учитывая, что вирус простого герпеса высокозаразен и повсеместно распространен, он легко передается различными путями:По словам эксперта, инфицированность взрослого населения вирусом стремится к 100%.О причинах снижения иммунитета, которое часто провоцирует проявление герпетической инфекции на губах, рассказывает нутрициолог, натуропат Анна Елькина:Классификация и стадииВ клинической практике отмечают как первичный эпизод (первичный простой герпес, ПГ), так и повторные проявления инфекции (рецидив ПГ).По течению заболевание классифицируют на:При этом частота рецидивов напрямую зависит от степени депрессии (угнетения) иммунной системы.Кристина Титкова говорит, что простой герпес обычно проходит несколько стадий развития:Герпес на губах практически никогда не оставляет после себя следов. Общая продолжительность заболевания в среднем занимает одну-две недели.По словам специалиста, одна из необычных разновидностей простого герпеса — отечная форма. Она характерна для участков кожи с рыхлой подкожной жировой клетчаткой (это, в частности, губы). Характеризуется выраженным отеком, из-за которого пузырьки не всегда бывают заметны.Выделяют также другие формы:СимптомыНаличие вируса герпеса в организме может никак не проявляться у здорового человека. Он находится в латентном состоянии и "просыпается", когда угнетается иммунитет.При первичном заражении, когда иммунная система еще не знакома с возбудителем, помимо образования пузырьков возможны и другие, гриппоподобные проявления:Если вирус давно присутствует в организме человека, то иммунная система уже выработала антитела. В этом случае появляются в одном и том же месте и проходят за пять-десять дней такие симптомы инфекции:Со временем пузырьки лопаются, ранки подсыхают, через четыре-шесть дней корочка отторгается, а остаточное пятно бесследно проходит.Везикулярные (состоящие из пузырьков) высыпания группируются на коже вокруг губ. Реже они появляются на крыльях носа, щеках, слизистых оболочках рта и носа. Пузырьки имеют размер от нескольких миллиметров до двух сантиметров.Патогенез — как развиваетсяГерпетическая инфекция чаще всего проникает в организм человека через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Вирус прикрепляется к поверхности, проникает в клетки эпителия и активно размножается.Что нельзя делать при простуде на губахДерматолог отмечает, что при простуде на губах нельзя:Мужчинам, чтобы не допустить осложнений, важно при появлении пузырьков на лице воздержаться от бритья, а женщинам — от нанесения декоративной косметики. Кроме этого, важно стараться не травмировать кожу и ни в коем случае не срывать подсохшие корочки на местах высыпаний.Диагностика"Диагностика в большинстве случаев основывается на клинической симптоматике и не требует дополнительных методов исследований", — говорит Кристина Титкова.Как правило, методы лабораторной диагностики проводятся для верификации типа вируса простого герпеса (ВПГ). Чтобы уточнить тип вируса, вызвавшего заболевание (I или II), используют молекулярно-биологические методы (ПЦР-диагностика), проводят генотипирование.Дополнительно специалисты используют иммуноферментный анализ (ИФА) и проводят исследование сыворотки крови на циркулирующие антитела к ВПГ (IgM, IgG, IgA). Обнаружение антител свидетельствует об инфицированности, но не служит основанием для постановки диагноза. Исследование проводят с интервалом в семь-десять дней — для оценки динамики титров иммуноглобулинов (IgM).ЛечениеБольшинство при появлении герпеса на губах спешит в аптеку, минуя консультацию врача. Однако это заболевание не так безобидно, как кажется. Вирус простого герпеса разрушительно влияет на иммунную систему человека и может привести к различным осложнениям.Специалисты настаивают: не стоит заниматься самолечением. Чтобы выявить причины и факторы иммунодефицита, который провоцирует проявление герпеса на губах, необходимо обратиться к врачу и при необходимости пройти полноценный курс терапии.К какому врачу обращаться"Лечение простуды на губах должно быть комплексным, с применением противогерпетических препаратов внутрь и наружной местной терапии (гели, кремы, мази), которая усиливает местный иммунитет и также снижает активность вируса. Лечение назначает врач-дерматовенеролог," — отмечает Кристина Титкова.При часто рецидивирующем течении заболевания и рисках развития системных осложнений необходима консультация иммунолога. Анна Елькина отмечает, что нужен комплексный подход и консультация специалистов различного профиля. "Психолог и нутрициолог также помогают решить проблемы с несбалансированным питанием и стрессом, которые угнетают иммунитет", — говорит специалист.Медикаментозное лечениеМонотерапия ациклическими (не требующими повтора курса) препаратами эффективна в основном на стадии предвестников рецидива. Лечение заболевания должно быть комбинированным.Для стихания проявлений симптомов рекомендуется использовать противогерпетические средства (гели, мази, кремы местного действия) на основе ациклических нуклеозидов. Для предупреждения рецидивов назначаются иммуностимулирующие препараты на основе рекомбинантных интерферонов, позволяющие восстановить и поддержать иммунитет. Только комплексное противовирусное воздействие позволяет остановить размножение вируса простого герпеса.Назначать лечение важно на ранних сроках обострения, чтобы:Но полностью излечиться от герпеса невозможно — как уже было сказано, после первичного инфицирования вирус остается в организме человека на всю жизнь.ОсложнениеПо мнению специалистов, риск развития системных осложнений зависит от тяжести течения герпесвирусной инфекции. При ярко выраженных иммунодефицитах возможно перманентное течение простого герпеса, когда рецидивы проявляются один за другим, без временных интервалов.Кроме этого, могут проявиться такие осложнения, как:Сложное течение у врожденной герпетической инфекции при заражении плода в утробе матери. Сопровождается полисистемным поражением организма, нарушением слуха и зрения, задержкой развития, поражением почек, пневмонией, гепатитом, менингитами и менингоэнцефалитами.Как быстро избавиться от герпеса"Чтобы быстро избавиться от герпеса, необходимо при первых симптомах обострения (предвестниках рецидива) начать прием противовирусных препаратов", — говорит Кристина Титкова.Комплексное лечение может назначить только врач, но если соблюдать рекомендации, можно предотвратить развитие заболевания и быстрее справиться с ним:Профилактика"Профилактика частых рецидивов заключается в укреплении иммунитета. Если простуда на губах появляется часто, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу для назначения обследования и оптимальной схемы терапии", — поясняет Кристина Титкова.Эксперт рекомендует также отслеживать состояние здоровья пищеварительного тракта — сдать копрограмму, сделать УЗИ брюшной полости. "При застое желчи вирусы активно размножаются. Желчь — токсичная жидкость, которая подавляет их рост", — добавляет Анна Елькина.Для профилактики эксперт рекомендует наладить режим сна, следить за питанием, принимать витамин С, цинк, лизин, листья оливы (БАД), травяные противовирусные сборы, а также прорабатывать стрессы и избегать поцелуев и половых контактов с сомнительными партнерами. Тогда вирус простого герпеса не будет проявляться долгие годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/gerpes-1582589371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/1582515611.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/gerpes-1583106755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, здоровье, здоровье - общество