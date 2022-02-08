Простуда на губах: что вызывает герпес, как его лечить — советы врачей
Герпес на губах
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Герпес — одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Часто с неприятной "простудой на губах" сталкиваются зимой и весной. Как подобрать лечение, чтобы быстро избавиться от высыпаний с помощью мази и таблеток и чем опасен рецидив — в материале РИА Новости.
Герпес на губах
С вирусом герпеса, который в быту называют простудой на губах, знакомы многие. По разным оценкам, инфекции подвержены от 70 до 95 % населения планеты. Согласно данным ВОЗ, герпесвирусные инфекции занимают второе место после гриппа в структуре показателей смертности от вирусных заболеваний. Возбудитель проникает в организм, "затаивается" и развивает активность на фоне ослабленного иммунитета. Простой герпес представляет собой пузырьки или высыпания, заполненные жидкостью.
На губах его появление вызывает возбудитель вирусов простого герпеса I и II типа:
- —HSV-1 (ВПГ 1-го типа) — характеризуется поражением лица, губ;
- —HSV-2 (ВПГ 2-го типа) — чаще проявляется в области гениталий.
Оба вируса повсеместно распространены среди людей.
"Вирус простого герпеса имеет короткий цикл репродукции и высокую тропность (избирательное воздействие) к клеткам кожи и слизистых, чем и обусловлены симптомы заболевания. Попав однажды в организм, он поселяется в центральной нервной системе. И при снижении иммунитета начинает активно поражать клетки кожи, вызывая образование "простуды на губах"", — поясняет Кристина Титкова, врач-дерматолог, косметолог, клиника эстетической медицины "Антуриум".
Девушка с герпесом на губах
Причины и способы заражения
"Заражение вирусом простого герпеса происходит еще в детстве, в среднем с двух до пяти лет, когда антитела к возбудителю, переданные от матери, резко снижаются", — отмечает Кристина Титкова. Чаще всего первичное инфицирование протекает бессимптомно. А учитывая, что вирус простого герпеса высокозаразен и повсеместно распространен, он легко передается различными путями:
- —воздушно-капельным (через частицы слюны и слизи из носа при чихании, кашле зараженного);
- —контактно-бытовым (через общие предметы обихода, руки и зараженные поверхности);
- —половым (во время незащищенного полового контакта, чаще передается генитальный герпес);
- —трансплацентарным (внутриутробно от матери плоду во время беременности).
По словам эксперта, инфицированность взрослого населения вирусом стремится к 100%.
О причинах снижения иммунитета, которое часто провоцирует проявление герпетической инфекции на губах, рассказывает нутрициолог, натуропат Анна Елькина:
- —дефицит сна. Переутомление из-за недосыпа приводит к ослаблению иммунной системы и снижению производства организмом Т-лимфоцитов, влияет на циркуляцию лимфоцитов по лимфатическим узлам, т.к. мелатонин (гормон сна) тесно связан с Т-лимфоцитами;
- —гипо- или гипертермия (переохлаждение или перегрев организма), что способствует развитию острых респираторных заболеваний;
- —нехватка витаминов, нерациональное питание, изменение гормонального фона;
- —очаги хронического воспаления — соматические, эндокринные, инфекционные заболевания (частые ОРВИ) и онкология;
- —нервное напряжение и хронический стресс — эмоциональные всплески угнетают иммунную систему.
Девушка вытирает лицо полотенцем
Классификация и стадии
В клинической практике отмечают как первичный эпизод (первичный простой герпес, ПГ), так и повторные проявления инфекции (рецидив ПГ).
По течению заболевание классифицируют на:
- —легкое — редко обостряется (один-два рецидива в год);
- —среднее — умеренно рецидивирующее (три-четыре обострения в год);
- —тяжелое — до шести-восьми обострений в год, наблюдается повышение температуры, воспаление лимфоузлов, головная боль, слабость и даже рвота.
При этом частота рецидивов напрямую зависит от степени депрессии (угнетения) иммунной системы.
Кристина Титкова говорит, что простой герпес обычно проходит несколько стадий развития:
- 1Эритематозная.
- 2Везикулезная.
- 3Корковая.
- 4Клинического выздоровления.
"Простуда на губах начинается с зуда, жжения, покалывания — "предвестников рецидива". Затем появляется красное отечное пятно, и на нем начинают формироваться сгруппированные округлые пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Они могут оставаться на губах от двух до пяти дней, а затем лопаются и превращаются в эрозии, которые заживают с формированием корочек", — поясняет врач.
Герпес на губах практически никогда не оставляет после себя следов. Общая продолжительность заболевания в среднем занимает одну-две недели.
По словам специалиста, одна из необычных разновидностей простого герпеса — отечная форма. Она характерна для участков кожи с рыхлой подкожной жировой клетчаткой (это, в частности, губы). Характеризуется выраженным отеком, из-за которого пузырьки не всегда бывают заметны.
Выделяют также другие формы:
- —буллезная (формируется один многокамерный пузырь);
- —эрозивно-язвенная (после вскрытия пузырьков образуется язва, а потом атрофический рубец).
Симптомы
Наличие вируса герпеса в организме может никак не проявляться у здорового человека. Он находится в латентном состоянии и "просыпается", когда угнетается иммунитет.
При первичном заражении, когда иммунная система еще не знакома с возбудителем, помимо образования пузырьков возможны и другие, гриппоподобные проявления:
- —головная боль и слабость,
- —увеличение лимфатических узлов,
- —покраснение глаз и слезотечение.
Если вирус давно присутствует в организме человека, то иммунная система уже выработала антитела. В этом случае появляются в одном и том же месте и проходят за пять-десять дней такие симптомы инфекции:
- —покалывания, зуд, жжение в зоне будущих высыпаний;
- —ощущения припухлости очага;
- —образование отечного покрасневшего пятна.
- —боль и ощущение жара в месте высыпаний;
- —волдыри, наполненные жидкостью.
2 ноября 2020, 09:00Сказано в эфиреКоварный герпес: как обычная "простуда" может стать опаснойМенингит, энцефалит, гепатит и пневмония – заболевания, которые могут возникнуть как следствие обычного и всем привычного вируса герпеса. Обычная "простуда" на губах или на веке не страшна, если появляется крайне редко. Но если пузырьки на коже или на слизистых возникают раз в месяц или в сезон, стоит задуматься о походе к врачу.
Со временем пузырьки лопаются, ранки подсыхают, через четыре-шесть дней корочка отторгается, а остаточное пятно бесследно проходит.
Везикулярные (состоящие из пузырьков) высыпания группируются на коже вокруг губ. Реже они появляются на крыльях носа, щеках, слизистых оболочках рта и носа. Пузырьки имеют размер от нескольких миллиметров до двух сантиметров.
Патогенез — как развивается
Герпетическая инфекция чаще всего проникает в организм человека через слизистые оболочки и поврежденную кожу. Вирус прикрепляется к поверхности, проникает в клетки эпителия и активно размножается.
"Попав в организм человека, вирус герпеса разносится с кровотоком. Он проникает в клетки периферической нервной системы и встраивается в геном нейронов. С этого момента вирус сопровождает человека всю его жизнь", — поясняет Кристина Титкова.
Что нельзя делать при простуде на губах
Дерматолог отмечает, что при простуде на губах нельзя:
- —прикасаться к высыпаниям руками;
- —самостоятельно пытаться вскрыть пузыри;
- —целоваться (чтобы не заразить другого человека)
- —посещать бани, сауны, а также косметолога (так как обострение герпетической инфекции является противопоказанием к большинству манипуляций с кожей).
Мужчинам, чтобы не допустить осложнений, важно при появлении пузырьков на лице воздержаться от бритья, а женщинам — от нанесения декоративной косметики. Кроме этого, важно стараться не травмировать кожу и ни в коем случае не срывать подсохшие корочки на местах высыпаний.
Мужчина бреется
Диагностика
"Диагностика в большинстве случаев основывается на клинической симптоматике и не требует дополнительных методов исследований", — говорит Кристина Титкова.
Как правило, методы лабораторной диагностики проводятся для верификации типа вируса простого герпеса (ВПГ). Чтобы уточнить тип вируса, вызвавшего заболевание (I или II), используют молекулярно-биологические методы (ПЦР-диагностика), проводят генотипирование.
Дополнительно специалисты используют иммуноферментный анализ (ИФА) и проводят исследование сыворотки крови на циркулирующие антитела к ВПГ (IgM, IgG, IgA). Обнаружение антител свидетельствует об инфицированности, но не служит основанием для постановки диагноза. Исследование проводят с интервалом в семь-десять дней — для оценки динамики титров иммуноглобулинов (IgM).
Лечение
Большинство при появлении герпеса на губах спешит в аптеку, минуя консультацию врача. Однако это заболевание не так безобидно, как кажется. Вирус простого герпеса разрушительно влияет на иммунную систему человека и может привести к различным осложнениям.
Специалисты настаивают: не стоит заниматься самолечением. Чтобы выявить причины и факторы иммунодефицита, который провоцирует проявление герпеса на губах, необходимо обратиться к врачу и при необходимости пройти полноценный курс терапии.
Женщина выдавливает из тюбика мазь
К какому врачу обращаться
"Лечение простуды на губах должно быть комплексным, с применением противогерпетических препаратов внутрь и наружной местной терапии (гели, кремы, мази), которая усиливает местный иммунитет и также снижает активность вируса. Лечение назначает врач-дерматовенеролог," — отмечает Кристина Титкова.
При часто рецидивирующем течении заболевания и рисках развития системных осложнений необходима консультация иммунолога. Анна Елькина отмечает, что нужен комплексный подход и консультация специалистов различного профиля. "Психолог и нутрициолог также помогают решить проблемы с несбалансированным питанием и стрессом, которые угнетают иммунитет", — говорит специалист.
Медикаментозное лечение
Монотерапия ациклическими (не требующими повтора курса) препаратами эффективна в основном на стадии предвестников рецидива. Лечение заболевания должно быть комбинированным.
Для стихания проявлений симптомов рекомендуется использовать противогерпетические средства (гели, мази, кремы местного действия) на основе ациклических нуклеозидов. Для предупреждения рецидивов назначаются иммуностимулирующие препараты на основе рекомбинантных интерферонов, позволяющие восстановить и поддержать иммунитет. Только комплексное противовирусное воздействие позволяет остановить размножение вируса простого герпеса.
Назначать лечение важно на ранних сроках обострения, чтобы:
- —купировать клинические проявления простого герпеса;
- —уменьшить частоту рецидивов герпесвирусного процесса;
- —предотвратить развития осложнений на фоне заболевания;
- —повысить качество жизни пациента.
Но полностью излечиться от герпеса невозможно — как уже было сказано, после первичного инфицирования вирус остается в организме человека на всю жизнь.
Осложнение
"При отсутствии адекватного лечения герпес на губах может осложниться присоединением вторичной микробной флоры, и тогда содержимое пузырьков становится гнойным. Заживать они будут дольше, медленнее, и возможно распространение воспалительного процесса на соседние участки кожи", — предупреждает дерматолог Кристина Титкова. Вероятно также повышение температуры тела и интоксикация. В этом случае требуется назначение системной антибактериальной терапии.
По мнению специалистов, риск развития системных осложнений зависит от тяжести течения герпесвирусной инфекции. При ярко выраженных иммунодефицитах возможно перманентное течение простого герпеса, когда рецидивы проявляются один за другим, без временных интервалов.
Кроме этого, могут проявиться такие осложнения, как:
- —стоматит герпетический. Поражает слизистую оболочку полости рта. Начинается с резкого повышения температуры, резкой боли при пережевывании и обильного слюнотечения. Во рту образуется множество пузырьков, схожих с герпесом на губах;
- —герпес пищевода. Возникает при распространении герпеса с губ и проявляется сильной болью, трудностями при глотании. Болезнь протекает тяжело, приводит к отказу от еды и как следствие — потере веса;
- —офтальмогерпес — поражение ткани глаз вирусом простого герпеса. Начинается с рези в глазах, затем наблюдается слезотечение. В некоторых случаях человек из-за сильной боли не может приоткрыть глаза. Воспаления с формированием рубцов могут приводить к нарушению зрения. Это крайне опасное состояние, которое грозит даже слепотой;
- —герпетический энцефалит и менингоэнцефалит — поражение нервной системы вирусом герпеса. Характеризуется резким повышением температуры тела, сильными головными болями без облегчения с выраженной менингеальной симптоматикой, продолжительной рвотой. Иногда больной страдает нарушением сознания;
- —герпетическая пневмония и гепатит. Могут возникать у людей с иммунодефицитом и проявляются при бактериальных и грибковых процессах в организме.
Сложное течение у врожденной герпетической инфекции при заражении плода в утробе матери. Сопровождается полисистемным поражением организма, нарушением слуха и зрения, задержкой развития, поражением почек, пневмонией, гепатитом, менингитами и менингоэнцефалитами.
1 ноября 2020, 10:33Доктор, что со мной?Тайны герпеса: когда нужно срочно идти к врачу
Как быстро избавиться от герпеса
"Чтобы быстро избавиться от герпеса, необходимо при первых симптомах обострения (предвестниках рецидива) начать прием противовирусных препаратов", — говорит Кристина Титкова.
Комплексное лечение может назначить только врач, но если соблюдать рекомендации, можно предотвратить развитие заболевания и быстрее справиться с ним:
- —нельзя трогать высыпания руками, после случайного касания обязательно мыть руки;
- —нужно соблюдать гигиену — использовать индивидуальную посуду и приборы, полотенце, косметику;
- —избегать переохлаждения и поддерживать иммунитет;
- —принимать витамины (А, С, E) и микроэлементы (селен, цинк) и пить больше жидкости;
- —использовать бальзамы для губ и мази с ацикловиром;
- —по назначению врача принимать противовирусные препараты и пробиотики.
Профилактика
"Профилактика частых рецидивов заключается в укреплении иммунитета. Если простуда на губах появляется часто, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу для назначения обследования и оптимальной схемы терапии", — поясняет Кристина Титкова.
"Чтобы надолго забыть об этой неприятной болезни, исключите грибковую инвазию (молочницу), пройдите обследования на бактериальную флору, например хеликобактер пилори, и сдайте анализы на гельминтов, — советует Анна Елькина. — При наличии бактерий, грибков и гельминтов иммунная система ослаблена. Бороться с герпесом в этом случае почти бессмысленно — частые рецидивы заболевания обеспечены. Необходимо работать с тем, что угнетает иммунитет и тогда, вирус герпеса не будет беспокоить".
Эксперт рекомендует также отслеживать состояние здоровья пищеварительного тракта — сдать копрограмму, сделать УЗИ брюшной полости. "При застое желчи вирусы активно размножаются. Желчь — токсичная жидкость, которая подавляет их рост", — добавляет Анна Елькина.
Для профилактики эксперт рекомендует наладить режим сна, следить за питанием, принимать витамин С, цинк, лизин, листья оливы (БАД), травяные противовирусные сборы, а также прорабатывать стрессы и избегать поцелуев и половых контактов с сомнительными партнерами. Тогда вирус простого герпеса не будет проявляться долгие годы.
5 ноября 2020, 09:00Сказано в эфиреПротивная "простуда" на губах: можно ли избежать заражения герпесомВысыпания на губах, на веках и просто на лице – неприятные последствия обычного вируса герпеса. Казалось бы, не страшно – ну, походишь с "простудой", обработаешь специальным кремом и пройдет. А потом… появится снова! Рассказываем, можно ли избавиться от герпеса раз и навсегда.