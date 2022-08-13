https://ria.ru/20220813/stomatit-1809331793.html

Чем опасен стоматит и как его лечить: советы врачей

Стоматит: лечение, симптомы, виды, признаки у взрослых и детей

Чем опасен стоматит и как его лечить: советы врачей

Стоматит - воспаление слизистой оболочки рта, для которого характерны болезненные язвочки на нёбе или на языке. Причины возникновения заболевания, сколько... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:02

2022-08-13T09:02

2022-08-13T09:02

общество

санкт-петербург

европейский медицинский центр

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Стоматит - воспаление слизистой оболочки рта, для которого характерны болезненные язвочки на нёбе или на языке. Причины возникновения заболевания, сколько времени длится лечение, особенности течения болезни у взрослого и ребенка, - в материале РИА Новости.СтоматитСтоматит – воспалительное заболевание полости рта, при котором на слизистой оболочке возникают одиночные или множественные язвы."Заболевание является показателем снижения общего иммунитета и наличия хронических патологий. Он образуется на слизистой нёба, щёк, губ, а также на деснах и языке. Заболеванием страдают и дети, и взрослые. У первых в большинстве случаев наблюдается контактный путь заражения", - объясняет Ольга Колодчук, стоматолог-терапевт, главный врач Центров имплантации и стоматологии "ИНТАН" в Санкт-Петербурге.ПричиныПо словам Юлии Маликовой, стоматолога-хирурга Европейского медицинского центра, патогенез и этиология стоматита до конца неизвестны. Самыми распространенными причинами возникновения заболевания являются:"Слизистая полости рта раздражается при постоянной механической травме: надкусывании губ, щек, а также при некорректно выполненном протезе или коронке. Страдают курильщики, поскольку никотин является раздражающим фактором для слизистой. При плохой гигиене полости рта скапливаются камни и зубной налёт, которые способствуют развитию микроорганизмов. Они, в свою очередь, провоцируют раздражение и воспаление слизистой оболочки во рту. Поражение слизистой также происходит при ожоге горячей пищей и при наличии гиперчувствительности к лекарственным веществам и к компонентам средств по уходу за полостью рта. Еще стоматит часто развивается на фоне ОРВИ, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, при заболеваниях крови и эндокринных патологиях, ВИЧ-инфекции", - отмечает Ольга Колодчук.Симптомы и признакиСимптомы заболевания могут быть разными, в зависимости от стадии и формы. На первой стадии можно заметить округлое или овальное покраснение на слизистой оболочке во рту. Оно возникает на одном или нескольких участках."Затем слизистая отекает вокруг покраснения, становится гиперемированной и болезненной. Образуется язвочка с белым или сероватым фибринозным налетом. Серьезные формы заболевания сопровождаются болезненными ощущения, зудом и жжением. Появляются неприятный запах изо рта, слабость, температура тела может подниматься до 38 ℃, также могут увеличиться и воспалиться лимфатические узлы", - говорит Ольга Колодчук.ОсобенностиТечение заболевания у взрослых и детей не отличается. Как правило, у детей заражение происходит контактным способом, когда инфекция попадает в ранку во рту.У взрослыхУ взрослых чаще всего заболевание возникает на фоне проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой, злоупотреблением курением и алкоголем, некорректно поставленными зубными протезами. В 80% случаев стоматит вызывается герпетической инфекцией.У детейДети чаще всего страдают стоматитом, вызванным грибковой и герпетической инфекцией."Появление стоматита у детей связано с особенностями местного иммунитета полости рта и расширением контактов, именно в этом возрасте начинают исчезать антитела, которые ребенок получил от матери и которые защищали его в первые полгода жизни", - объясняет Юлия Маликова.Классификация и стадии стоматитаЗаболевание имеет широкую классификацию: в зависимости от характера течения, причины возникновения, клинической картины, выделяют различные виды стоматита.По течениюКак и практически все заболевания, стоматит может находиться в острой и хронической формах.ОстрыйЕсли у больного все симптомы ярко выражены: есть отечность, покраснение, язвы кровоточат, беспокоят болевые ощущения, то стоматит находится в острой фазе развития. Чаще всего она длится около двух недель, период немного варьируется в зависимости от формы заболевания."Начальная стадия проявления стоматита — это очаговая гиперемия, но чаще всего люди начинают жаловаться на боль с момента появления везикул, а затем и афт. Везикула выглядит как пузырек с прозрачным содержимым, афта появляется после разрыва пузырька - это повреждение слизистой с неровными краями и красным ободком с налётом белого цвета в центре", - уточняет Юлия Маликова.ХроническийНевылеченный вовремя стоматит может уйти в ремиссию и не беспокоить длительное время либо перейти в хроническую форму. В этом случае симптоматика мало выражена или совсем незаметна, заболевание можно обнаружить только в периоды обострения.По причине возникновенияВ зависимости от того, какой причиной вызвано заболевание, оно может быть инфекционного и неинфекционного характера.ГерпетическийГерпетический стоматит – инфекционное заболевание, вызванное вирусом герпеса первого типа. Оно сопровождается лихорадкой, головной болью, слабостью, появлением язв на слизистой полости рта и воспалением регионарных лимфоузлов.По словам Юлии Маликовой, хроническая, часто рецидивирующая вирусно-герпетическая инфекция может провоцировать развитие аутоиммунных состояний (антифосфолипидный синдром, аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные васкулиты и др.). Кроме того, вирусная-герпетическая инфекция является одним из факторов повышенного риска развития рака тела и шейки матки и других онкологических заболеваний, это одна из ведущих причин самопроизвольных абортов, преждевременных родов, рождения детей с патологией центральной нервной системы и внутренних органов. Герпетический стоматит заразен. Если заболевание протекает в легкой форме, то высыпания появляются однократно в течение 1-2 дней. После этого температура снижается, но боль еще сохраняется, постепенно уменьшаясь. Общее состояние нормализуется, появляется аппетит, улучшается сон. Афты полностью заживают в течении 3-5 дней. Небольшое покраснение слизистой может сохраняться до 10 дней. Иногда увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы.АллергическийВозникает при аллергии на некоторые медикаменты (чаще всего антибактериальные), пищу, материалы, используемые для зубопротезирования, косметические крема, помаду, зубную пасту. Все зависит от того, на какой компонент организм отвечает аллергической реакцией.При этом виде стоматита больного беспокоит зуд, жжение, повышенное слюноотделение, неприятный запах изо рта, может произойти отек гортани.БактериальныйБактериальный стоматит возникает при инфицировании ранок во рту бактериями, чаще всего это стафилококки или стрептококки. Заболевание часто встречается и у взрослых, и у грудных детей. Причинами заражения могут быть кариес, на очагах которого скапливается много бактерий, контакт с больным человеком (поцелуи, общие столовые приборы), несоблюдение правил антисептики врачом-стоматологом при лечении зубов, герпес, провоцирующий попадание микробов в рот, а также различные хронические заболевания.Слизистая оболочка полости рта, на которую попала инфекция, краснеет, отекает, зудит и болит. У детей могут образовываться кровоточащие ранки. При отсутствии должного лечения, повышается температура тела, увеличиваются лимфоузлы и миндалины, появляется головная боль.МедикаментозныйПовышенная чувствительность к некоторым медикаментам вызывает появление на слизистой рта отека, пузырьков, белого налета, а язык, нёбо и зев краснеют. Чаще всего такая реакция происходит на йод, новокаин, антибактериальные препараты, сульфаниламиды.ТравматическийПри травмировании слизистой рта различными предметами, горячей пищей, неудачным протезом, острым краем зуба и прочим, в ранке начинается воспаление, появляется отек, язвы, болезненность и кровоточивость.КандидозныйВызван грибковой инфекцией и часто возникает у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом."Кандида - грибок, который любит кислую среду. Грудное молоко, которое ест малыш, хорошо подходит для его размножения. Резкий рост грибка провоцируют некоторые обстоятельства (прорезывание зубов, например), снижение иммунитета. Белые хлопья по всему рту, деснам и языку, под которыми возникают ранки, язвы и эрозии, вызывают жжение и боль. Все, что болит во рту, всегда сопровождается высокой температурой, слабостью и отсутствием аппетита, особенно, у детей. Лечение заключается в снятии налетов и обеззараживании, защелачивании среды. Улучшение наступает уже через день, однако необходимо закончить курс до конца, чтобы не было рецидива", - рассказывает врач-педиатр Лариса Холоднова.ЛучевойСимптом лучевой болезни, которая возникает вследствие воздействия разных видов ионизирующего излучения. Признаки этого вида стоматита:В запущенной форме появляются очаги некроза тканей, сильный запах изо рта, в слюне наблюдается примесь крови.ПротезныйПротезный стоматит возникает из-за нерегулярной гигиены полости рта, некачественно выполненных протезов, попытке самостоятельно их починить, неправильном уходе за протезами. Поврежденная слизистая оболочка отекает, краснеет, больной ощущает дискомфорт и боль. Заболевание может быть очаговым или занимающим все пространство протезного ложа, точно совпадая с его границами. В некоторых случаях образуется эрозия и полипы.По локализацииВоспалительный процесс может иметь различную локализацию. В зависимости от того, где сконцентрированы признаки заболевания, различают различные виды стоматитов.На губеСтоматит на губе (хейлит) может иметь различные симптомы: шелушение, воспаление каймы губ, трещины по всей поверхности или в уголках рта.На языкеВоспалительные процессы на языке (глоссит) сопровождаются изменением его цвета на бордовый или ярко-красный, появлением налета и болезненных язвочек.На деснеСтоматит на десне (гингивит) сопровождается воспалением, отечностью, кровоточивостью, неприятным запахом и болезненностью при надавливании. Иногда он приводит к подвижности зубов в ложе.На нёбеВ некоторых случаях воспалительный процесс появляется на небе. Чаще всего это происходит при афтозном стоматите, признаками которого являются ранки (афты) на слизистой оболочке рта. Они сопровождаются болезненностью и чувствительностью к любым воздействиям.В горлеСтоматит в горле (фарингит) характеризуется воспалением гортани, болезненными ощущениями при глотании, повышением температуры, слабостью, головной болью.По степени поражения слизистойВ зависимости от того, какие поражения слизистой оболочки присутствуют, специалисты различают несколько типов стоматита.АфтозныйОдин из самых распространенных стоматитов, возникновение которого часто связывают с пониженным иммунитетом и заболеваниями ЖКТ. Афты - небольшие пятна округлой формы с четкими границами и серым налетом внутри. Они могут быть единичными или покрывать большую часть слизистой. В острой фазе течения у больного повышается температура тела и могут увеличиться лимфоузлы.КатаральныйСимптомы катарального стоматита всегда менее ярко выражены и заключаются в припухлости десен, покраснении и кровоточивости. Возникает чаще всего из-за недостаточной гигиены полости рта, травм, заболеваний зубов, снижения иммунитета.ЯзвенныйЯвляется следующей стадией катарального. На месте воспалений появляются язвы, неприятный запах изо рта, каждый прием пищи сопровождается болью и жжением.ОсложненияИрина Яськова, стоматолог-терапевт центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile в Санкт-Петербурге предупреждает, что игнорирование заболевания или несвоевременное обращение к врачу может привести к следующим последствиям:"Следует обратить внимание на первые симптомы и сразу посетить врача, чтобы выявить причину стоматита и правильно назначить лечение. Нелеченый вовремя стоматит провоцирует повторное возникновение рецидива через определенное время. Также при нарушении целостности слизистой оболочки полости рта, может присоединиться вторичная инфекция.﻿﻿﻿﻿﻿ Тяжелая форма стоматита поражает горло и гортань. Также есть опасность того, что заражение проникнет в кровь и распространится по организму. Частые рецидивирующие проявления стоматита становятся фактором риска развития злокачественных и доброкачественных опухолей во рту", - добавляет Ольга Колодчук.ПатогенезНа данный момент патогенез возникновения стоматита до конца не изучен. Есть несколько наиболее популярных гипотез:ДиагностикаДля того, чтобы диагностировать стоматит, на приеме врач собирает анамнез, проводит осмотр полости рта и на основании полученных данных назначает лечение. Иногда при необходимости берется мазок с пораженного участка слизистой, чтобы сделать ПЦР-анализ и определить возбудителя патологии.К какому врачу обратитьсяЛечением стоматита занимается взрослый или детский врач-стоматолог и пародонтолог.Лечение стоматитаНеобходимо вовремя предотвратить распространение поражения по всей слизистой полости рта и не допустить перехода заболевания в хроническую форму. Поэтому в первую очередь исключается фактор и причина, которые провоцируют развитие стоматита."При раннем обращении к врачу полностью справиться с заболеванием можно в течение недели. Если воспаление вызвано проблемой внутренних органов, стоматит лечится дольше, в зависимости от степени развития основной патологии. Чем раньше будут устранены факторы риска, тем быстрее удастся убрать симптомы", - говорит Ирина Яськова.Врач-стоматолог подберет и назначит лекарства общего или местного воздействия с учетом клинического случая, состояния здоровья и формы стоматита. По словам эксперта, чаще всего это:ПрофилактикаПервое и основное требование - тщательное соблюдение гигиены ротовой полости, также для предотвращения возникновения заболевания или его рецидива, Юлия Маликова советует исключить провоцирующие факторы (профессиональные вредности, охлаждение, нервные и физические перегрузки, злоупотребление алкоголем и прочее), а также факторы, угнетающие иммунную систему (неправильное питание, дефицит сна, курение, гиподинамию). При частых проявлениях герпетического стоматита рекомендуется ограничить или совсем исключить из рациона продукты, богатые аргинином:"А также у людей, страдающих герпетической инфекцией с тяжелыми рецидивирующими формами поражения кожи и слизистых оболочек разработана вакцина, которая стимулирует клеточные механизмы резистентности организма к вирусу простого герпеса первого и второго типов", - добавляет эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, европейский медицинский центр, здоровье - общество