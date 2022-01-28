https://ria.ru/20220128/gipovitaminoz-1769990837.html

От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить

Гиповитаминоз: факторы возникновения заболевания, симптомы, причины и признаки

От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить

Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы,... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:56

2022-01-28T15:56

2022-01-28T15:56

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы, способствующие возникновению гиповитаминоза, какими симптомами проявляется дефицит конкретных микроэлементов и признаки того, что пора обратиться к врачу — в материале РИА Новости.ГиповитаминозГиповитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается недостаток одного или нескольких витаминов и их групп. Последняя стадия — их полное отсутствие, авитаминоз. Этим термином часто называют схожие состояния, что с точки зрения медицины ошибочно.Витамины входят в состав ферментов, отвечающих за процессы обмена веществ и синтеза гормонов, они также являются антиоксидантами. От них зависит состояние кожи и костей, мышечных и нервных тканей. Именно поэтому гиповитаминоз может существенно влиять на самочувствие и здоровье человека.Проблема становится особенно актуально зимой и в начале весны. Летом и ранней осенью организм насыщается витаминами, а в холодные месяцы, без дополнительного приема, их запасы истощаются. Не случайно именно к весне при прочих равных люди чаще испытывают усталость, страдают от головных болей, простуд и заболеваний органов пищеварения.ПричиныЧасто дефицит полезных веществ связан с несбалансированным рационом. Витамины — это сложные молекулы, присутствующие практически во всей еде — фруктах, овощах, злаках, мясе. Каждый микроэлемент содержится более чем в одном виде пищи, а некоторые продукты особенно богаты ими.СимптомыНаиболее распространенные общие признаки гиповитаминозов:Если витамин или витамины длительное время не поступают в организм в достаточном количестве, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. О них говорят следующая группа симптомов:По словам эксперта, конкретные симптомы зависят от вида дефицитного витамина.Гиповитаминоз АПредпосылок для дефицита витамина A может быть много: тяжелая физическая работа, сильное нервное напряжение, инфекционные заболевания, недостаток белка, хронический энтероколит (одновременное воспаление толстой и тонкой кишки), сахарный диабет, болезни печени и щитовидной железы.Характерные симптомы — “куриная слепота”, плохое различение цвета, ороговение кожи, выпадение волос. Для восстановления баланса витамина специалисты советуют употреблять рыбий жир (из печени трески), черную и красную икру, печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло и твердый сыр, морковь, болгарский перец, спаржу, брокколи, сельдерей.Гиповитаминоз ЕВитамин Е легко разрушается под воздействием токсичных веществ — таких как алкоголь или никотин. При этом виде гиповитаминоза ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение. Для восстановления полезно есть яйца, капусту, шпинат, сельдерей и морковь.Гиповитаминоз DРаспространенный практически во всех более или менее удаленных от экватора странах гиповитаминоз, так как витамин D синтезируется в организме во время пребывания на солнце. Типичные проявления — кариес, боль в суставах, судороги, сутулость. Часто при недостатке этого витамина человек резко теряет вес. Дефицит помогут восполнить говяжья и свиная печень, куриные яйца, молочные продукты, жирная рыба, а также солнечные ванны умеренной продолжительности.Гиповитаминоз КНехватку этого витамина характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при малейших повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. Чтобы исправить ситуацию, в рацион добавляют зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, баранину и телятину.Гиповитаминоз СХарактерен при несоблюдении правильных соотношений между пищевыми веществами в рационе, то есть при несбалансированном питании. Вызывает кровоточивость десен, повышает риск кровоизлияний в мышцах, суставах, надкостнице и коже. При лечении в рацион добавляют свежие овощи, фрукты и ягоды.Гиповитаминоз В1Может наблюдаться при избытке углеводов и белков в пище, хроническом алкоголизме, значительном и длительном употреблении сырой рыбы (в частности, карпа и сельди); тяжелой физической работе и нервном напряжении, при хронических заболеваниях кишечника, сахарном диабете, тиреотоксикозе.Среди симптомов могут быть тошнота, головокружения, боль в мышцах, снижение веса и физической активности, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.Витамин в большом количестве содержится в говядине, мясных субпродуктах, молоке, дрожжах.Гиповитаминоз В2Этот витамин участвует в ферментации, воспроизводстве эритроцитов и иммунных факторов, регуляции репродуктивных функций, связывании свободных радикалов, обеспечивает здоровье волос, ногтей, кожи, глазной сетчатки. Содержится в молоке и молочных продуктах. При нехватке растрескиваются губы, могут развиваться частые конъюнктивиты с нарушением остроты зрения и светобоязнью.Гиповитаминоз В3Витамин B3, или РР, он же ниацин, никотиновая кислота — необходим для полноценного энергообмена, синтеза белков и сосудистого тонуса. Им насыщены орехи, птица, рыба. При нехватке нутриента могут наблюдаться задержка роста и увеличение массы тела.Гиповитаминоз В6Витамин B6 важен для синтеза аминокислот и макроэлементов, секреции гормонов, гемоглобина, жиров. Содержится в растительных клубнях и ростках, крупах, фруктах, морепродуктах, мясе, яйцах. Гиповитаминоз часто вызывают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Проявляться он может онемением кистей и стоп, судорогами (как правило, у детей), дерматозом.Гиповитаминоз В9B9, или фолиевая кислота, отвечает за кроветворение, регуляцию и защиту нервной системы и критически важен во время беременности. Его много в мясных, молочных и морепродуктах. Распространенные симптомы нехватки — бессонница, апатия, анемия и проблемы с памятью.Гиповитаминоз В12Витамин также крайне важен для кроветворения и здоровья нервной системы. Гиповитаминоз в данном случае может быть вызван полным исключением из пищи продуктов животного происхождения (например, при веганстве), гельминтозах (болезнях, возбудителями которых служат черви-гельминты, или глисты), хроническим алкоголизмом; атрофическим гастритом, хроническим энтероколитом. Нередко дефицит B12 возникает после резекции желудка или тонкой кишки. Признаки этого гиповитаминоза — головокружение, шум в ушах, бледность, общая слабость, развитие пернициозной анемии, или болезни Аддисона-Бирмера.Содержится B12 в пище животного происхождения — мясе (особенно говядине), субпродуктах (печени и почках), морепродуктах (моллюсках, сардинах, тунце), рыбе (форели, лососе), молочных продукты (молоке, йогурте, сыре) и яйцах.Группы рискаГиповитаминоз может коснуться любого, однако некоторые группы людей более подвержены риску его развития. Среди них:Дефицит витаминов во время беременности может стать серьезной проблемой и привести к трудностям в развитии ребенка. Особенно это важно в течение первых 10 недель, когда многие женщины еще не знают о своем положении.Болезни недостатка витаминовЕсли витамины не поступают в достаточном количестве в организм в течение продолжительного времени, могут развиться так называемые дефицитные заболевания.ДиагностикаСимптомы не всегда четко коррелируют с конкретным гиповитаминозом: например, сонливость или повышенная утомляемость могут быть проявлением дефицита разных элементов. Поэтому, помимо традиционных в таких случаях расширенного анализа крови, тестов на уровень водо- и жирорастворимых витаминов, гормональных исследований, врач может назначить и более специфические процедуры.Так, в ходе диагностики могут применять электромиографию (ЭМГ, исследование нервной проводимости) — она помогает выявить невропатию, повреждение одного или нескольких нервов. Это — частый симптом нехватки витаминов, обычно состояние связано с недостатком В12.Если гиповитаминоз вызван каким-либо заболеванием, то, для того чтобы установить характер патологии, назначают дополнительные исследования: рентген, УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), или гастроскопию, магнитно-резонансную и компьютерную томографию.ЛечениеЛечение гиповитаминоза предполагает введение в организм недостающих нутриентов, в том числе в составе пищи. Это связано в том числе с тем, что в продуктах содержится ряд элементов, усиливающих действие витаминов и способствующих их лучшему усвоению. Также с правильной едой в организм поступают и другие питательные вещества, в переработке которых витамины принимают активное участие. В зависимости от степени тяжести гиповитаминоза назначают диеты, препараты, инъекции или таблетки.Прием витаминных препаратовПрепараты с витаминами должен прописывать врач, самостоятельно назначать себе их не рекомендуется. Чаще всего речь идет о таблетках или капсулах, инъекции используют в более тяжелых случаях.Чтобы понимать логику приема этих препаратов, нужно помнить, что конкретные витамины по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. Все они делятся на две большие группы:Последние — A, D, Е, K — следует принимать с жирной пищей. Водорастворимые — за завтраком и запивать водой.Иногда врачи назначают несколько витаминных комплексов одновременно, а также добавляют к ним минералы. Тогда нужно помнить, что:ДиетотерапияВо многих случаях, даже если дефицит витаминов вызван заболеванием, долгосрочные изменения в рационе должны помочь исправить ситуацию и предотвратить ухудшение состояния. При необходимости план питания порекомендует лечащий врач, можно также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами — диетологом, нутрициологом.ПрофилактикаОсобенно профилактика гиповитаминоза актуальна в конце зимы и начале весны. Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора рекомендует принимать витамин С (он помогает иммунитету), есть фрукты и свежие овощи, полноценно питаться – включать в рацион рыбу, мясо, орехи, морскую капусту, зелень, молочные продукты и зерновые культуры, регулярно гулять на свежем воздухе и закаляться.Для пищи следует выбирать продукты, которые прошли минимальную промышленную обработку: нерафинированное растительное масло, нешлифованный рис, изделия из цельнозерновой муки, мясо вместо сосисок и колбас. При готовке нужно ​​минимизировать термическую обработку: не перегревать растительное масло, готовить овощи и рыбу на пару. Важно не забывать про замороженные ягоды и сухофрукты: при быстрой заморозке и сушке витамины в них сохраняются, они могут принести пользу организму. А вот маринованные овощи в домашних заготовках, как говорят эксперты, практически бесполезны.

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продукты, еда, здоровье - общество, витамины, витамин с, витамин d