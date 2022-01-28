Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/gipovitaminoz-1769990837.html
От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить
Гиповитаминоз: факторы возникновения заболевания, симптомы, причины и признаки
От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить
Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы,... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:56
2022-01-28T15:56
продукты
еда
здоровье - общество
витамины
витамин с
витамин d
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770002284_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_48c2200da57b269651536e371585e1a8.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы, способствующие возникновению гиповитаминоза, какими симптомами проявляется дефицит конкретных микроэлементов и признаки того, что пора обратиться к врачу — в материале РИА Новости.ГиповитаминозГиповитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается недостаток одного или нескольких витаминов и их групп. Последняя стадия — их полное отсутствие, авитаминоз. Этим термином часто называют схожие состояния, что с точки зрения медицины ошибочно.Витамины входят в состав ферментов, отвечающих за процессы обмена веществ и синтеза гормонов, они также являются антиоксидантами. От них зависит состояние кожи и костей, мышечных и нервных тканей. Именно поэтому гиповитаминоз может существенно влиять на самочувствие и здоровье человека.Проблема становится особенно актуально зимой и в начале весны. Летом и ранней осенью организм насыщается витаминами, а в холодные месяцы, без дополнительного приема, их запасы истощаются. Не случайно именно к весне при прочих равных люди чаще испытывают усталость, страдают от головных болей, простуд и заболеваний органов пищеварения.ПричиныЧасто дефицит полезных веществ связан с несбалансированным рационом. Витамины — это сложные молекулы, присутствующие практически во всей еде — фруктах, овощах, злаках, мясе. Каждый микроэлемент содержится более чем в одном виде пищи, а некоторые продукты особенно богаты ими.СимптомыНаиболее распространенные общие признаки гиповитаминозов:Если витамин или витамины длительное время не поступают в организм в достаточном количестве, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. О них говорят следующая группа симптомов:По словам эксперта, конкретные симптомы зависят от вида дефицитного витамина.Гиповитаминоз АПредпосылок для дефицита витамина A может быть много: тяжелая физическая работа, сильное нервное напряжение, инфекционные заболевания, недостаток белка, хронический энтероколит (одновременное воспаление толстой и тонкой кишки), сахарный диабет, болезни печени и щитовидной железы.Характерные симптомы — “куриная слепота”, плохое различение цвета, ороговение кожи, выпадение волос. Для восстановления баланса витамина специалисты советуют употреблять рыбий жир (из печени трески), черную и красную икру, печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло и твердый сыр, морковь, болгарский перец, спаржу, брокколи, сельдерей.Гиповитаминоз ЕВитамин Е легко разрушается под воздействием токсичных веществ — таких как алкоголь или никотин. При этом виде гиповитаминоза ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение. Для восстановления полезно есть яйца, капусту, шпинат, сельдерей и морковь.Гиповитаминоз DРаспространенный практически во всех более или менее удаленных от экватора странах гиповитаминоз, так как витамин D синтезируется в организме во время пребывания на солнце. Типичные проявления — кариес, боль в суставах, судороги, сутулость. Часто при недостатке этого витамина человек резко теряет вес. Дефицит помогут восполнить говяжья и свиная печень, куриные яйца, молочные продукты, жирная рыба, а также солнечные ванны умеренной продолжительности.Гиповитаминоз КНехватку этого витамина характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при малейших повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. Чтобы исправить ситуацию, в рацион добавляют зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, баранину и телятину.Гиповитаминоз СХарактерен при несоблюдении правильных соотношений между пищевыми веществами в рационе, то есть при несбалансированном питании. Вызывает кровоточивость десен, повышает риск кровоизлияний в мышцах, суставах, надкостнице и коже. При лечении в рацион добавляют свежие овощи, фрукты и ягоды.Гиповитаминоз В1Может наблюдаться при избытке углеводов и белков в пище, хроническом алкоголизме, значительном и длительном употреблении сырой рыбы (в частности, карпа и сельди); тяжелой физической работе и нервном напряжении, при хронических заболеваниях кишечника, сахарном диабете, тиреотоксикозе.Среди симптомов могут быть тошнота, головокружения, боль в мышцах, снижение веса и физической активности, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.Витамин в большом количестве содержится в говядине, мясных субпродуктах, молоке, дрожжах.Гиповитаминоз В2Этот витамин участвует в ферментации, воспроизводстве эритроцитов и иммунных факторов, регуляции репродуктивных функций, связывании свободных радикалов, обеспечивает здоровье волос, ногтей, кожи, глазной сетчатки. Содержится в молоке и молочных продуктах. При нехватке растрескиваются губы, могут развиваться частые конъюнктивиты с нарушением остроты зрения и светобоязнью.Гиповитаминоз В3Витамин B3, или РР, он же ниацин, никотиновая кислота — необходим для полноценного энергообмена, синтеза белков и сосудистого тонуса. Им насыщены орехи, птица, рыба. При нехватке нутриента могут наблюдаться задержка роста и увеличение массы тела.Гиповитаминоз В6Витамин B6 важен для синтеза аминокислот и макроэлементов, секреции гормонов, гемоглобина, жиров. Содержится в растительных клубнях и ростках, крупах, фруктах, морепродуктах, мясе, яйцах. Гиповитаминоз часто вызывают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Проявляться он может онемением кистей и стоп, судорогами (как правило, у детей), дерматозом.Гиповитаминоз В9B9, или фолиевая кислота, отвечает за кроветворение, регуляцию и защиту нервной системы и критически важен во время беременности. Его много в мясных, молочных и морепродуктах. Распространенные симптомы нехватки — бессонница, апатия, анемия и проблемы с памятью.Гиповитаминоз В12Витамин также крайне важен для кроветворения и здоровья нервной системы. Гиповитаминоз в данном случае может быть вызван полным исключением из пищи продуктов животного происхождения (например, при веганстве), гельминтозах (болезнях, возбудителями которых служат черви-гельминты, или глисты), хроническим алкоголизмом; атрофическим гастритом, хроническим энтероколитом. Нередко дефицит B12 возникает после резекции желудка или тонкой кишки. Признаки этого гиповитаминоза — головокружение, шум в ушах, бледность, общая слабость, развитие пернициозной анемии, или болезни Аддисона-Бирмера.Содержится B12 в пище животного происхождения — мясе (особенно говядине), субпродуктах (печени и почках), морепродуктах (моллюсках, сардинах, тунце), рыбе (форели, лососе), молочных продукты (молоке, йогурте, сыре) и яйцах.Группы рискаГиповитаминоз может коснуться любого, однако некоторые группы людей более подвержены риску его развития. Среди них:Дефицит витаминов во время беременности может стать серьезной проблемой и привести к трудностям в развитии ребенка. Особенно это важно в течение первых 10 недель, когда многие женщины еще не знают о своем положении.Болезни недостатка витаминовЕсли витамины не поступают в достаточном количестве в организм в течение продолжительного времени, могут развиться так называемые дефицитные заболевания.ДиагностикаСимптомы не всегда четко коррелируют с конкретным гиповитаминозом: например, сонливость или повышенная утомляемость могут быть проявлением дефицита разных элементов. Поэтому, помимо традиционных в таких случаях расширенного анализа крови, тестов на уровень водо- и жирорастворимых витаминов, гормональных исследований, врач может назначить и более специфические процедуры.Так, в ходе диагностики могут применять электромиографию (ЭМГ, исследование нервной проводимости) — она помогает выявить невропатию, повреждение одного или нескольких нервов. Это — частый симптом нехватки витаминов, обычно состояние связано с недостатком В12.Если гиповитаминоз вызван каким-либо заболеванием, то, для того чтобы установить характер патологии, назначают дополнительные исследования: рентген, УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), или гастроскопию, магнитно-резонансную и компьютерную томографию.ЛечениеЛечение гиповитаминоза предполагает введение в организм недостающих нутриентов, в том числе в составе пищи. Это связано в том числе с тем, что в продуктах содержится ряд элементов, усиливающих действие витаминов и способствующих их лучшему усвоению. Также с правильной едой в организм поступают и другие питательные вещества, в переработке которых витамины принимают активное участие. В зависимости от степени тяжести гиповитаминоза назначают диеты, препараты, инъекции или таблетки.Прием витаминных препаратовПрепараты с витаминами должен прописывать врач, самостоятельно назначать себе их не рекомендуется. Чаще всего речь идет о таблетках или капсулах, инъекции используют в более тяжелых случаях.Чтобы понимать логику приема этих препаратов, нужно помнить, что конкретные витамины по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. Все они делятся на две большие группы:Последние — A, D, Е, K — следует принимать с жирной пищей. Водорастворимые — за завтраком и запивать водой.Иногда врачи назначают несколько витаминных комплексов одновременно, а также добавляют к ним минералы. Тогда нужно помнить, что:ДиетотерапияВо многих случаях, даже если дефицит витаминов вызван заболеванием, долгосрочные изменения в рационе должны помочь исправить ситуацию и предотвратить ухудшение состояния. При необходимости план питания порекомендует лечащий врач, можно также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами — диетологом, нутрициологом.ПрофилактикаОсобенно профилактика гиповитаминоза актуальна в конце зимы и начале весны. Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора рекомендует принимать витамин С (он помогает иммунитету), есть фрукты и свежие овощи, полноценно питаться – включать в рацион рыбу, мясо, орехи, морскую капусту, зелень, молочные продукты и зерновые культуры, регулярно гулять на свежем воздухе и закаляться.Для пищи следует выбирать продукты, которые прошли минимальную промышленную обработку: нерафинированное растительное масло, нешлифованный рис, изделия из цельнозерновой муки, мясо вместо сосисок и колбас. При готовке нужно ​​минимизировать термическую обработку: не перегревать растительное масло, готовить овощи и рыбу на пару. Важно не забывать про замороженные ягоды и сухофрукты: при быстрой заморозке и сушке витамины в них сохраняются, они могут принести пользу организму. А вот маринованные овощи в домашних заготовках, как говорят эксперты, практически бесполезны.
https://ria.ru/20220111/vitaminy-1767251638.html
https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/vitaminy-1767171655.html
https://ria.ru/20220126/retinol-1769662443.html
https://ria.ru/20210401/toksiny-1603505467.html
https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html
https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html
https://ria.ru/20211221/vitaminy-1764710929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/antioksidanty-1737432187.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220109/frukty-1765998042.html
https://rsport.ria.ru/20210428/vitamin-1730197950.html
https://ria.ru/20210723/vitaminy-1742454831.html
https://ria.ru/20211202/zhir-1761737855.html
https://ria.ru/20211203/zhelezo-1762063650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770002284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d020abea2ee7a62cff47ff72a30ce040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
продукты, еда, здоровье - общество, витамины, витамин с, витамин d
15:56 28.01.2022
 

От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить

© Depositphotos / puhhhaДевушка принимает витамины
Девушка принимает витамины - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / puhhha
Девушка принимает витамины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы, способствующие возникновению гиповитаминоза, какими симптомами проявляется дефицит конкретных микроэлементов и признаки того, что пора обратиться к врачу — в материале РИА Новости.

Гиповитаминоз

Гиповитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается недостаток одного или нескольких витаминов и их групп. Последняя стадия — их полное отсутствие, авитаминоз. Этим термином часто называют схожие состояния, что с точки зрения медицины ошибочно.
Витамины - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:15
Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины
Витамины входят в состав ферментов, отвечающих за процессы обмена веществ и синтеза гормонов, они также являются антиоксидантами. От них зависит состояние кожи и костей, мышечных и нервных тканей. Именно поэтому гиповитаминоз может существенно влиять на самочувствие и здоровье человека.
Проблема становится особенно актуально зимой и в начале весны. Летом и ранней осенью организм насыщается витаминами, а в холодные месяцы, без дополнительного приема, их запасы истощаются. Не случайно именно к весне при прочих равных люди чаще испытывают усталость, страдают от головных болей, простуд и заболеваний органов пищеварения.
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля 2021, 13:38
Против давления и для здоровья сосудов: полезные свойства рыбы

Причины

Часто дефицит полезных веществ связан с несбалансированным рационом. Витамины — это сложные молекулы, присутствующие практически во всей еде — фруктах, овощах, злаках, мясе. Каждый микроэлемент содержится более чем в одном виде пищи, а некоторые продукты особенно богаты ими.
“Причинами дефицита витаминов могут быть их пониженное поступление в организм (диета, дисбактериоз и т.д.), нарушенное всасывание (заболевания желудочно-кишечного тракта). Также бывает, что провитамины, или неактивные формы витаминов, не превращаются в организме в активные, что может быть обусловлено генетически или патологией обмена веществ. Например, усиленный метаболизм вызывает повышенное расходование нутриентов (биологически значимых элементов)”, — комментирует Альфия Ибрагимова, младший сотрудник НИЦ “Арктика”.

Симптомы

Наиболее распространенные общие признаки гиповитаминозов:
  • повышенная утомляемость, слабость;
  • расстройства пищеварительной системы, снижение аппетита;
  • дерматит и другие проблемы с кожей;
  • нарушение остеогенеза (процесса образования костной ткани);
  • ухудшение зрения, отсутствие блеска, сухость, помутнение конъюнктивы глаз;
  • расстройства вегетативной нервной системы;
  • ломкость ногтей;
  • синюшность губ;
  • уменьшение объема десен, обнажение корней зубов, прежде всего резцов.
Комплекс витаминов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:00Сказано в эфире
Названы витамины, которые опасно принимать без назначения врача
Если витамин или витамины длительное время не поступают в организм в достаточном количестве, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. О них говорят следующая группа симптомов:
  • снижение чувствительности рук и ног;
  • потери памяти;
  • одышка;
  • тахикардия (учащенное сердцебиение).
По словам эксперта, конкретные симптомы зависят от вида дефицитного витамина.

Гиповитаминоз А

Предпосылок для дефицита витамина A может быть много: тяжелая физическая работа, сильное нервное напряжение, инфекционные заболевания, недостаток белка, хронический энтероколит (одновременное воспаление толстой и тонкой кишки), сахарный диабет, болезни печени и щитовидной железы.
Витамин А - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:12
Витамин А: как понять, что его не хватает, за счет чего восполнить
Характерные симптомы — “куриная слепота”, плохое различение цвета, ороговение кожи, выпадение волос. Для восстановления баланса витамина специалисты советуют употреблять рыбий жир (из печени трески), черную и красную икру, печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло и твердый сыр, морковь, болгарский перец, спаржу, брокколи, сельдерей.

Гиповитаминоз Е

Витамин Е легко разрушается под воздействием токсичных веществ — таких как алкоголь или никотин. При этом виде гиповитаминоза ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение. Для восстановления полезно есть яйца, капусту, шпинат, сельдерей и морковь.
Врачи во время изучения молекулярных свойств продуктов питания - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля 2021, 08:00Наука
Врач назвала условия очищения организма от токсинов

Гиповитаминоз D

Распространенный практически во всех более или менее удаленных от экватора странах гиповитаминоз, так как витамин D синтезируется в организме во время пребывания на солнце. Типичные проявления — кариес, боль в суставах, судороги, сутулость. Часто при недостатке этого витамина человек резко теряет вес. Дефицит помогут восполнить говяжья и свиная печень, куриные яйца, молочные продукты, жирная рыба, а также солнечные ванны умеренной продолжительности.
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 11:40
Витамин Д: как правильно принимать для профилактики болезней

Гиповитаминоз К

Нехватку этого витамина характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при малейших повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. Чтобы исправить ситуацию, в рацион добавляют зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, баранину и телятину.
Зеленые растения, богатые витамином K - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 21:25
Витамин К: как восполнить дефицит за счет рациона, чем опасен переизбыток

Гиповитаминоз С

Характерен при несоблюдении правильных соотношений между пищевыми веществами в рационе, то есть при несбалансированном питании. Вызывает кровоточивость десен, повышает риск кровоизлияний в мышцах, суставах, надкостнице и коже. При лечении в рацион добавляют свежие овощи, фрукты и ягоды.

Гиповитаминоз В1

Может наблюдаться при избытке углеводов и белков в пище, хроническом алкоголизме, значительном и длительном употреблении сырой рыбы (в частности, карпа и сельди); тяжелой физической работе и нервном напряжении, при хронических заболеваниях кишечника, сахарном диабете, тиреотоксикозе.
Какие витамины принимать - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:32
Против дефицита витаминов: как выбрать лучший комплекс — советы экспертов
Среди симптомов могут быть тошнота, головокружения, боль в мышцах, снижение веса и физической активности, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.
Витамин в большом количестве содержится в говядине, мясных субпродуктах, молоке, дрожжах.

Гиповитаминоз В2

Этот витамин участвует в ферментации, воспроизводстве эритроцитов и иммунных факторов, регуляции репродуктивных функций, связывании свободных радикалов, обеспечивает здоровье волос, ногтей, кожи, глазной сетчатки. Содержится в молоке и молочных продуктах. При нехватке растрескиваются губы, могут развиваться частые конъюнктивиты с нарушением остроты зрения и светобоязнью.
Девушка ест яблоко - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня 2021, 02:00Сказано в эфире
Врач рассказала, кому грозит дефицит антиоксидантов и как его восполнить

Гиповитаминоз В3

Витамин B3, или РР, он же ниацин, никотиновая кислота — необходим для полноценного энергообмена, синтеза белков и сосудистого тонуса. Им насыщены орехи, птица, рыба. При нехватке нутриента могут наблюдаться задержка роста и увеличение массы тела.
© Pixabay / Larry WhiteЛосось с овощами
Лосось с овощами - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / Larry White
Лосось с овощами

Гиповитаминоз В6

Витамин B6 важен для синтеза аминокислот и макроэлементов, секреции гормонов, гемоглобина, жиров. Содержится в растительных клубнях и ростках, крупах, фруктах, морепродуктах, мясе, яйцах. Гиповитаминоз часто вызывают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Проявляться он может онемением кистей и стоп, судорогами (как правило, у детей), дерматозом.
Новогодняя композиция из цитрусовых - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 04:00Сказано в эфире
Какие фрукты нужно есть зимой?

Гиповитаминоз В9

B9, или фолиевая кислота, отвечает за кроветворение, регуляцию и защиту нервной системы и критически важен во время беременности. Его много в мясных, молочных и морепродуктах. Распространенные симптомы нехватки — бессонница, апатия, анемия и проблемы с памятью.

Гиповитаминоз В12

Витамин также крайне важен для кроветворения и здоровья нервной системы. Гиповитаминоз в данном случае может быть вызван полным исключением из пищи продуктов животного происхождения (например, при веганстве), гельминтозах (болезнях, возбудителями которых служат черви-гельминты, или глисты), хроническим алкоголизмом; атрофическим гастритом, хроническим энтероколитом. Нередко дефицит B12 возникает после резекции желудка или тонкой кишки. Признаки этого гиповитаминоза — головокружение, шум в ушах, бледность, общая слабость, развитие пернициозной анемии, или болезни Аддисона-Бирмера.
Салат с мясом индейки - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля 2021, 08:00ЗОЖ
Селедка, индейка и еще семь продуктов с высоким содержанием витамина B12
Содержится B12 в пище животного происхождения — мясе (особенно говядине), субпродуктах (печени и почках), морепродуктах (моллюсках, сардинах, тунце), рыбе (форели, лососе), молочных продукты (молоке, йогурте, сыре) и яйцах.

Группы риска

Гиповитаминоз может коснуться любого, однако некоторые группы людей более подвержены риску его развития. Среди них:
  • беременные и кормящие женщины,
  • люди, соблюдающие диеты для похудения,
  • не употребляющие в пищу определенные продукты (например, вегетарианцы и веганы),
  • принимающие противосудорожные препараты,
  • люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, перенесшие операцию на желудке или кишечнике,
  • страдающие алкоголизмом.
Дефицит витаминов во время беременности может стать серьезной проблемой и привести к трудностям в развитии ребенка. Особенно это важно в течение первых 10 недель, когда многие женщины еще не знают о своем положении.
© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина

Болезни недостатка витаминов

Если витамины не поступают в достаточном количестве в организм в течение продолжительного времени, могут развиться так называемые дефицитные заболевания.

Витамины

Болезни дефицита

A

Никталопия (гемералопия, также куриная слепота)

B1

Авитаминоз B1

B2

Арибофлавиноз (авитаминоз B2)

B3

Пеллагра

B5

Парестезия (расстройство чувствительности)

B6

Анемия

B7

Дерматит, энтерит (воспаление тонкой кишки)

B9 и B12

Мегалобластная анемия (болезнь Аддисона-Бирмера)

C

Цинга

D

Рахит, остеомаляция (системное заболевание скелета)

E

Снижение фертильности

K

Болезни свертываемости крови

Диагностика

Симптомы не всегда четко коррелируют с конкретным гиповитаминозом: например, сонливость или повышенная утомляемость могут быть проявлением дефицита разных элементов. Поэтому, помимо традиционных в таких случаях расширенного анализа крови, тестов на уровень водо- и жирорастворимых витаминов, гормональных исследований, врач может назначить и более специфические процедуры.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле пробирок с кровью
Медицинский работник возле пробирок с кровью - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле пробирок с кровью
Так, в ходе диагностики могут применять электромиографию (ЭМГ, исследование нервной проводимости) — она помогает выявить невропатию, повреждение одного или нескольких нервов. Это — частый симптом нехватки витаминов, обычно состояние связано с недостатком В12.
Если гиповитаминоз вызван каким-либо заболеванием, то, для того чтобы установить характер патологии, назначают дополнительные исследования: рентген, УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), или гастроскопию, магнитно-резонансную и компьютерную томографию.
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 02:13
Диетолог рассказала, как определить, каких витаминов вам не хватает

Лечение

Лечение гиповитаминоза предполагает введение в организм недостающих нутриентов, в том числе в составе пищи. Это связано в том числе с тем, что в продуктах содержится ряд элементов, усиливающих действие витаминов и способствующих их лучшему усвоению. Также с правильной едой в организм поступают и другие питательные вещества, в переработке которых витамины принимают активное участие. В зависимости от степени тяжести гиповитаминоза назначают диеты, препараты, инъекции или таблетки.

Прием витаминных препаратов

Препараты с витаминами должен прописывать врач, самостоятельно назначать себе их не рекомендуется. Чаще всего речь идет о таблетках или капсулах, инъекции используют в более тяжелых случаях.
Чтобы понимать логику приема этих препаратов, нужно помнить, что конкретные витамины по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. Все они делятся на две большие группы:
  • водорастворимые — В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин), В9 (фолиевая кислота), С (аскорбиновая кислота);
  • жирорастворимые: А (ретинол), D (кальциферол), Е (токоферол), К (менахинон).
Последние — A, D, Е, K — следует принимать с жирной пищей. Водорастворимые — за завтраком и запивать водой.
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 04:15
Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир
Иногда врачи назначают несколько витаминных комплексов одновременно, а также добавляют к ним минералы. Тогда нужно помнить, что:
  • витамин А хорошо взаимодействует с железом и цинком, витаминами С и Е;
  • В2 сочетается с цинком и витаминами В3, В6, В9, К;
  • В5 — с В1, В2, В4, В9, В12 и С;
  • В3 можно принимать вместе с медью и железом, с витаминами В2, В6;
  • В12 сочетается с кальцием, В5, В9;
  • витамин D совместим с фосфором и кальцием;
  • Е — с витамином С.

Диетотерапия

Во многих случаях, даже если дефицит витаминов вызван заболеванием, долгосрочные изменения в рационе должны помочь исправить ситуацию и предотвратить ухудшение состояния. При необходимости план питания порекомендует лечащий врач, можно также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами — диетологом, нутрициологом.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 18:10
Дефицит железа в организме: чем опасен и как восполнить за счет продуктов

Профилактика

Особенно профилактика гиповитаминоза актуальна в конце зимы и начале весны. Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора рекомендует принимать витамин С (он помогает иммунитету), есть фрукты и свежие овощи, полноценно питаться – включать в рацион рыбу, мясо, орехи, морскую капусту, зелень, молочные продукты и зерновые культуры, регулярно гулять на свежем воздухе и закаляться.
© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает витамины
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает витамины
Для пищи следует выбирать продукты, которые прошли минимальную промышленную обработку: нерафинированное растительное масло, нешлифованный рис, изделия из цельнозерновой муки, мясо вместо сосисок и колбас. При готовке нужно ​​минимизировать термическую обработку: не перегревать растительное масло, готовить овощи и рыбу на пару. Важно не забывать про замороженные ягоды и сухофрукты: при быстрой заморозке и сушке витамины в них сохраняются, они могут принести пользу организму. А вот маринованные овощи в домашних заготовках, как говорят эксперты, практически бесполезны.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве
 
ПродуктыЕдаЗдоровье - ОбществоВитаминыВитамин СВитамин D
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
22:16Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Лента новостейМолния
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщинойПрезидент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили