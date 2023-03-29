Синдром сухого глаза: чем опасен, причины возникновения, лечение
© iStock.com / stefanamerСиндром сухого глаза
© iStock.com / stefanamer
Синдром сухого глаза
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Синдром сухого глаза развивается вследствие нарушения стабильности слезной пленки, которая в норме покрывает роговицу. Причины возникновения заболевания, симптомы и стадии развития, лечение, какие препараты, капли помогут избавиться от ССГ, можно ли вылечить заболевание народными средствами, советы офтальмологов, - в материале РИА Новости.
Синдром сухого глаза
Синдром сухого глаза (ССГ, сухой кератоконъюнктивит) — это группа заболеваний, вызывающих дискомфорт и/или поражение поверхностных тканей глаза вследствие нарушения качества и/или количества слезной жидкости и ее функции.
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- Результатом этих нарушений является ощущение дискомфорта и снижение качества зрения, в крайне тяжелых случаях — заболевания век, роговицы и даже потеря зрения. По разным источникам, распространенность ССГ в России составляет до 31%, причем у людей в возрасте до 40 лет — около 12%, старше 50 лет — около 67%, у женщин в период менопаузы — 90%. Однако на самом деле заболеваемость выше: по данным ряда исследований, почти 70% опрошенных, испытывающих симптомы ССГ, не обращались за медицинской помощью, - рассказывает Юрий Скоробогатов, заведующий офтальмологическим отделением клиники "Мой медицинский центр" на Малой Конюшенной.
© iStock.com / puhhhaДевушка закапывает капли в глаза
© iStock.com / puhhha
Девушка закапывает капли в глаза
Причины
Из-за распространенности, устойчивого роста заболеваемости, ССГ называют болезнью цивилизации и жителей мегаполисов, профессиональным недугом программистов, офисных работников.
Игорь Филоненко, врач-офтальмолог высшей категории Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, выделяет два вида состояний, приводящих к ССГ:
- 1.Недостаточность слезы, когда ее жидкая составляющая секретируется в сниженных или недостаточных количествах (синдром Шегрена, связанный с коллагенозами (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, гранулематоз Вегенера и др.)) и дефицит слезы, не связанный с синдромом Шегрена (заболевания слезных желез, обструкция слезоотводящих путей, рефлекторные нарушения).
- 2.Тип "сухости глаз", связанный с испарением, когда на слезную пленку оказывают влияние другие факторы, такие как патология век (в первую очередь передний и задний блефарит), проблемы, связанные с ношением контактных линз, или изменения поверхности роговицы из-за воспалительных или дистрофических заболеваний, травм, ожогов, операций.
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- Сухой кератоконъюнктивит, который обычно называют “синдромом сухого глаза”, развивается, как правило вследствие нарушения стабильности слезной пленки, которая в норме “омывает” роговицу и состоит из трех слоев: липидного, муцинового и водного. Нарушение стабильности слезной пленки может быть вызвано множеством факторов: например, при параличе лицевого нерва, на фоне приема определенных лекарственных препаратов, при нарушении функции мейбомиевых желез, работой с компьютером, в помещении с кондиционером, - отмечает Алина Коврижкина, заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
По словам Вероники Кийко, врача-офтальмолога Центра микрохирургии глаза "Я вижу", чаще всего жалобы возникают в процессе использования гаджетов. При долгой фиксации взгляда мы неосознанно начинаем реже моргать, слезная пленка не обновляется, и ее структура может начать нарушаться. Влиять на снижение работы слезных желез может прием контрацептивов, гормональных препаратов, курение. Важно выявить истинную причину, вызывающую сухость глаз, чтобы назначить правильное лечение.
Патогенез
Прекорнеальная слезная пленка толщиной примерно 7 мкм состоит из трех компонентов.
- Наружный слой, соприкасающийся с воздухом, - тонкая липидная пленка, секретируемая мейбомиевыми железами, устья которых расположены вдоль верхнего и нижнего края век. Основная часть среднего слоя состоит из водных слез, вырабатываемых главной и добавочными слезными железами. Внутренний слой - слизистая пленка, прилежащая к наружной эпителиальной поверхности роговицы. Этот слизистый гель предохраняет водную пленку от контакта с поверхностью роговицы. Его основа (муцин) секретируется главным образом бокаловидными клетками конъюнктивы, но может продуцироваться и эпителиальными клетками роговицы или конъюнктивы. При различных глазных, аутоиммунных заболеваниях, приеме местных и системных препаратов, неблагоприятных факторах окружающей среды, напряженной зрительной работе, возрастных физиологических изменениях страдают разные слои слезной пленки, что ведет к развитию симптомов ССГ, - объясняет Игорь Филоненко.
Юрий Скоробогатов уточняет, что многочисленные исследования говорят о тесной связи ССГ с дисфункцией именно мейбомиевых желез (ДМЖ) — как изолированно, так и в сочетании с прочими патологиями. К возрасту 40-50 лет физиологические дефекты этих желез возникают у большинства людей. Это может быть основной причиной появления ССГ. Он может встречаться как самостоятельное заболевание, или как осложнение какого-либо заболевания (например, конъюнктивита), или входить в состав другого недуга (синдром Шегрена).
© iStock.com / bymuratdenizДевушка делает гимнастику для глаз
© iStock.com / bymuratdeniz
Девушка делает гимнастику для глаз
Симптомы
Обычно пациенты жалуются на повышенную чувствительность глаз к свету, болезненность, зуд, сухость, ощущение песка в глазах, жжение, слезотечение, размытость или затуманенность, снижение остроты зрения.
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- Стоит отметить, что на ранних стадиях какие-то определенные или выраженные симптомы часто отсутствуют, а пациента беспокоит дискомфорт и связанное с ним снижение качества жизни. ССГ в легкой форме влияет на эффективность работы, в тяжелой форме — может привести к ухудшению зрения и даже слепоте, - говорит Юрий Скоробогатов.
По словам Игоря Филоненко, эти симптомы более выражены днем или вечером, чем утром при пробуждении. Пациенты с уже нитчатым кератитом могут жаловаться на сильную боль при моргании. У них часто наблюдаются воспаления век. Больные с синдромом Шегрена кроме сухости глаз отмечают сухость во рту и коллагеноз (обычно ревматоидный артрит).
Классификация
По словам Алёны Баевой, врача-офтальмолога ГУТА КЛИНИК, в зависимости от того, чем вызвано заболевание, синдром сухого глаза подразделяется на три группы.
Синдромальный
- В основе развития лежит дисфункция слезных желез и клеток слизистой оболочки глаза - конъюнктивы, которая отвечает за выработку муцина, одного из основных компонентов слезной пленки, - объясняет эксперт.
Симптоматический
Возникает в результате развития воспалительных заболеваний и последствия хирургического лечения различных глазных патологий
Артифициальный
На развитие воздействуют внешние факторы, такие как пыль, сухой воздух в помещении, дым и прочие.
Стадии болезни
Существуют различные стадии заболевания.
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- При легкой степени периодически возникает чувство дискомфорта и слезотечение на холоде и ветре, при средней - вышеуказанные жалобы усиливаются, при тяжелой стадии происходит повреждение глазной поверхности и часто может сопровождаться различными осложнениями, - говорит Алёна Баева.
© iStock.com / ViktorcvetkovicДевушка на приеме у офтальмолога
© iStock.com / Viktorcvetkovic
Девушка на приеме у офтальмолога
Легкая
На начальной стадии обычно появляются один-два симптома, а болезнь носит слабовыраженный характер.
Средняя
Умеренная стадия характеризуется появлением большего количества симптомов (до 5) и наличием изменений на роговице.
Тяжелая
Видны явные признаки ССГ, причем больной испытывает сильный дискомфорт даже при закрытых глазах.
Особо тяжелая
Эта стадия обычно требует хирургического вмешательства. Повреждения роговицы более выражены, продукция слез критически мала, а стабильность слезной пленки стойко нарушена.
Последствия и осложнения
- Последние две формы особо опасны, так как при далеко зашедших изменениях слезной пленки роговица подвергается травматизации, может присоединяться вторичная инфекция, вследствие чего развивается тяжелое воспаление внутри глаза, которое может привести к необратимому снижению зрения или даже потере глаза,- объясняет Алина Коврижкина.
Диагностика
Юрий Скоробогатов выделяет несколько классических стадий диагностики синдрома сухого глаза:
- 1.С помощью щелевой лампы измеряется время разрыва слезной пленки и оценивается величина слезного мениска (субъективная оценка стабильности и количества слезной пленки).
- 2.Тест Ширмера (количество слезы).
- 3.Осмотр на щелевой лампе с применением красителя (флюоресцеин).
- 4.Осмотр мейбомиевых желез и оценка липидного слоя (субъективная оценка).
- Наибольшая проблема традиционных методов диагностики ССГ - невозможность получения полных и объективных данных обследования, приводящих к затруднению объективной оценки каждого случая, а особенно - определения динамики хода лечения. Есть и другие сложности: инвазивность части исследований, которая приводит к снижению комфорта для пациента, а также отсутствие возможности сохранения полученных графических и численных данных, - говорит эксперт, - поэтому лучше применять полностью объективный и неинвазивный процесс обследования, который включает:
- 1.Неинвазивное автоматическое измерение времени разрыва слезной пленки (стабильность слезной пленки).
- 2.Высоту слезного мениска (количество слезы).
- 3.Липидный слой (секреция желез).
- 4.Мейбомиевы железы (целостность мейбомиевых желез).
- 5.Веки (мейбомиевы железы закупорены или воспалены).
- 6.Автоматическое распознавание покраснения (степень раздражения и воспаления слизистой).
7. Окрашивание флюоресцеином (при повреждении эпителия).
© iStock.com / Vasyl DolmatovМужчина на приеме у офтальмолога
© iStock.com / Vasyl Dolmatov
Мужчина на приеме у офтальмолога
Лечение
Основная цель лечения состоит в том, чтобы уменьшить дискомфорт, обеспечить оптическую сохранность поверхности роговицы и предотвратить повреждение ее структур.
В лечении ССГ Юрий Скоробогатов советует придерживаться рекомендаций Международной рабочей группы по изучению слезной пленки и поверхности глаза (TFOS). Все способы терапии распределены на четыре последовательных шага:
- 1.Шаг 1. Обучение пациента навыкам ухода за веками, рекомендации по изменению стиля жизни, применение теплых компрессов, глазных лубрикантов и пр.
- 2.Шаг 2. Применяется, если Шаг 1 не приносит результатов. Использование глазных лубрикантов без консервантов; лечение демодекса; ночная терапия; использование лекарственных препаратов местно; антибиотики внутрь; методики сохранения слезы; IPL-терапия и массаж МЖ (механическое выдавливание секрета).
- 3.Шаг 3. Применяется, когда Шаги 1 и 2 не приносят результатов. Применение препаратов, стимулирующих секрецию внутрь; терапевтические контактные линзы; мягкие бандажные линзы; жесткие линзы на склеру.
- 4.Шаг 4. Применяется, когда предыдущие шаги не принесли результатов. Местные кортикостероиды длительного действия; хирургическое лечение; протез из амниотической мембраны; тарзорафия; трансплантация слезных желез.
Помимо традиционных способов лечения, по словам Юрия Скоробогатова, ССГ часто используется IPL-терапия (Intensive Pulse Light), которая работает по принципу селективного фототермолиза. Это воздействие интенсивного широкополосного импульсного света на периорбитальную область. Говоря упрощенно, поток световой энергии воздействует на кожу и гиподерму, где частично поглощается, что приводит к:
- уменьшению патологической сосудистой сетки в области мейбомиевых желез;
- противовоспалительному эффекту;
- глубокому прогревающему эффекту, активирующему работу клеток мейбомиевых желез и окружающих тканей, что нормализует их функцию;
- трансформации секрета мейбомиевых желез в более жидкую (текущую) фазу, что улучшает отток из железы;
- замедлению обновления эпителия в протоках мейбомиевых желез (снижение эффекта себореи);
- снижению бактериальной нагрузки и 100% эрадикации клеща Demodex.
Лекарственные препараты
Препаратами "первого выбора" являются препараты искусственной слезы. Искусственные слезы можно закапывать часто или редко, в зависимости от проявлений заболевания.
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- К сожалению, универсального препарата для лечения ССГ не существует. Для подбора подходящего заместителя слезы необходимо посетить врача-офтальмолога, провести диагностику, определить степень выработки, испаряемости слезы, определить наличие повреждений структур глаза и его придаточного аппарата, и только тогда назначить подходящую конкретному человеку вид лечения, - объясняет Игорь Филоненко.
© iStock.com / LiderinaПрием лекарств
© iStock.com / Liderina
Прием лекарств
По словам врача, применяют следующие разновидности слезозаменителей:
- 1.Капли: Гипромеллоза, Поливиниловый спирт, Натрия гиалуронат, Хлорид натрия, Повидон. Главный недостаток капель - короткая продолжительность действия и развитие чувствительности к консерванту. Этого можно избежать, используя препараты без консервантов.
- 2.Гели. Они имеют определенные преимущества перед каплями, т.к. требуют меньшего числа инстилляций.
- 3.Мази, содержащие вазелин и минеральные липиды, можно применять перед сном.
"Длительно и системно стоит применять препараты Омега-3 жирных кислот, в тяжелых случаях назначаются циклоспорины и гормональная терапия. Местную терапию можно разделить на три группы: искусственная слеза и её заменители (для восполнения дефицита слезы), капли и мази (для предотвращения вторичной инфекции), препараты, улучшающие регенерацию слизистой поверхности (эпителия) глаза и век", - рассказывает Юрий Скоробогатов.
Хирургическое вмешательство
Хирургическое лечение применяется в особо тяжелых случаях (при образовании язвы роговицы и угрозе ее перфорации). К хирургическим методам относятся: крио- или термокоагуляция слезной точки, хирургическая окклюзия слезоотводящей системы, боковая тарзоррафия и прочие.
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- Окклюзия слезной точки сохраняет естественные слезы и пролонгирует эффект искусственных слез. Это важно при лечении пациентов с выраженным ССГ, особенно в связи с токсичностью консервантов, - объясняет Игорь Филоненко.
По словам врача, этот метод лечения бывает временным и постоянным:
- 1.Временная окклюзия слезной точки достигается при помещении коллагеновой пробки в слезные канальцы. Основная цель временной окклюзии - показать что обильное слезотечение не появится после постоянной окклюзии. Временную окклюзию можно также выполнить аргоновым лазером.
- 2.Постоянную окклюзию выполняют больным с выраженным ССГ и повторяющимися показателями теста Ширмера в 2 мм и менее. Ее лучше не делать молодым пациентам, поскольку у них объем слезопродукции не постоянен.
Народные средства
Синдром сухого глаза - серьезная болезнь, которая может привести к развитию осложнений, поэтому важно при возникновении первых признаков обратиться к врачу-офтальмологу, который назначит лечение. Народные средства стоит использовать лишь те, которые посоветовал специалист в дополнение к основной терапии. Это могут быть капли или другие препараты на основе лекарственных трав. Часто народная медицина предлагает применять отвар ромашки, зеленый чай, масла лаванды и облепихи.
Профилактика
© iStock.com / fizkesДевушка делает гимнастику для глаз
© iStock.com / fizkes
Девушка делает гимнастику для глаз
- При появлении сухости глаз я обычно рекомендую снизить или исключить негативное влияние основных внешних факторов: сухого воздуха, чрезмерного использования гаджетов. Следует на время заменить линзы на очки и попытаться если не отказаться от курения, то хотя бы избегать попадания табачного дыма в глаза. Также может помочь увлажнитель воздуха для помещений. Следует перестать пользоваться косметикой и любыми другими средствами, которые вызывали раздражение глаз. Для уменьшения проявлений синдрома следует выполнять зарядку для глаз. Делать такие перерывы нужно примерно раз в 30 минут во время работы за компьютером. Это может быть частое моргание в течение 30−60 секунд, вращение глазными яблоками в разные стороны. Можно сильно зажмурить глаза на 5 секунд, а потом их широко открыть на такое же время. Если пациента и дальше беспокоит сухость глаз и дискомфорт усиливается, ему однозначно нужно обратиться к офтальмологу и подобрать лечебное лекарственное средство, - советует Вероника Кийко.