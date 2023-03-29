https://ria.ru/20230329/glaza-1861584875.html

Синдром сухого глаза: чем опасен, причины возникновения, лечение

Синдром сухого глаза: причины, симптомы, средства и препараты для лечения

Синдром сухого глаза: чем опасен, причины возникновения, лечение

Синдром сухого глаза развивается вследствие нарушения стабильности слезной пленки, которая в норме покрывает роговицу. Причины возникновения заболевания,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:17

2023-03-29T16:17

2023-03-29T16:17

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здоровье

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Синдром сухого глаза развивается вследствие нарушения стабильности слезной пленки, которая в норме покрывает роговицу. Причины возникновения заболевания, симптомы и стадии развития, лечение, какие препараты, капли помогут избавиться от ССГ, можно ли вылечить заболевание народными средствами, советы офтальмологов, - в материале РИА Новости.Синдром сухого глазаСиндром сухого глаза (ССГ, сухой кератоконъюнктивит) — это группа заболеваний, вызывающих дискомфорт и/или поражение поверхностных тканей глаза вследствие нарушения качества и/или количества слезной жидкости и ее функции.ПричиныИз-за распространенности, устойчивого роста заболеваемости, ССГ называют болезнью цивилизации и жителей мегаполисов, профессиональным недугом программистов, офисных работников.Игорь Филоненко, врач-офтальмолог высшей категории Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, выделяет два вида состояний, приводящих к ССГ:По словам Вероники Кийко, врача-офтальмолога Центра микрохирургии глаза "Я вижу", чаще всего жалобы возникают в процессе использования гаджетов. При долгой фиксации взгляда мы неосознанно начинаем реже моргать, слезная пленка не обновляется, и ее структура может начать нарушаться. Влиять на снижение работы слезных желез может прием контрацептивов, гормональных препаратов, курение. Важно выявить истинную причину, вызывающую сухость глаз, чтобы назначить правильное лечение.ПатогенезПрекорнеальная слезная пленка толщиной примерно 7 мкм состоит из трех компонентов.- Наружный слой, соприкасающийся с воздухом, - тонкая липидная пленка, секретируемая мейбомиевыми железами, устья которых расположены вдоль верхнего и нижнего края век. Основная часть среднего слоя состоит из водных слез, вырабатываемых главной и добавочными слезными железами. Внутренний слой - слизистая пленка, прилежащая к наружной эпителиальной поверхности роговицы. Этот слизистый гель предохраняет водную пленку от контакта с поверхностью роговицы. Его основа (муцин) секретируется главным образом бокаловидными клетками конъюнктивы, но может продуцироваться и эпителиальными клетками роговицы или конъюнктивы. При различных глазных, аутоиммунных заболеваниях, приеме местных и системных препаратов, неблагоприятных факторах окружающей среды, напряженной зрительной работе, возрастных физиологических изменениях страдают разные слои слезной пленки, что ведет к развитию симптомов ССГ, - объясняет Игорь Филоненко.Юрий Скоробогатов уточняет, что многочисленные исследования говорят о тесной связи ССГ с дисфункцией именно мейбомиевых желез (ДМЖ) — как изолированно, так и в сочетании с прочими патологиями. К возрасту 40-50 лет физиологические дефекты этих желез возникают у большинства людей. Это может быть основной причиной появления ССГ. Он может встречаться как самостоятельное заболевание, или как осложнение какого-либо заболевания (например, конъюнктивита), или входить в состав другого недуга (синдром Шегрена).СимптомыОбычно пациенты жалуются на повышенную чувствительность глаз к свету, болезненность, зуд, сухость, ощущение песка в глазах, жжение, слезотечение, размытость или затуманенность, снижение остроты зрения.По словам Игоря Филоненко, эти симптомы более выражены днем или вечером, чем утром при пробуждении. Пациенты с уже нитчатым кератитом могут жаловаться на сильную боль при моргании. У них часто наблюдаются воспаления век. Больные с синдромом Шегрена кроме сухости глаз отмечают сухость во рту и коллагеноз (обычно ревматоидный артрит).КлассификацияПо словам Алёны Баевой, врача-офтальмолога ГУТА КЛИНИК, в зависимости от того, чем вызвано заболевание, синдром сухого глаза подразделяется на три группы.Синдромальный- В основе развития лежит дисфункция слезных желез и клеток слизистой оболочки глаза - конъюнктивы, которая отвечает за выработку муцина, одного из основных компонентов слезной пленки, - объясняет эксперт.СимптоматическийВозникает в результате развития воспалительных заболеваний и последствия хирургического лечения различных глазных патологийАртифициальныйНа развитие воздействуют внешние факторы, такие как пыль, сухой воздух в помещении, дым и прочие.Стадии болезниСуществуют различные стадии заболевания.ЛегкаяНа начальной стадии обычно появляются один-два симптома, а болезнь носит слабовыраженный характер.СредняяУмеренная стадия характеризуется появлением большего количества симптомов (до 5) и наличием изменений на роговице.ТяжелаяВидны явные признаки ССГ, причем больной испытывает сильный дискомфорт даже при закрытых глазах.Особо тяжелаяЭта стадия обычно требует хирургического вмешательства. Повреждения роговицы более выражены, продукция слез критически мала, а стабильность слезной пленки стойко нарушена.Последствия и осложнения- Последние две формы особо опасны, так как при далеко зашедших изменениях слезной пленки роговица подвергается травматизации, может присоединяться вторичная инфекция, вследствие чего развивается тяжелое воспаление внутри глаза, которое может привести к необратимому снижению зрения или даже потере глаза,- объясняет Алина Коврижкина.ДиагностикаЮрий Скоробогатов выделяет несколько классических стадий диагностики синдрома сухого глаза:- Наибольшая проблема традиционных методов диагностики ССГ - невозможность получения полных и объективных данных обследования, приводящих к затруднению объективной оценки каждого случая, а особенно - определения динамики хода лечения. Есть и другие сложности: инвазивность части исследований, которая приводит к снижению комфорта для пациента, а также отсутствие возможности сохранения полученных графических и численных данных, - говорит эксперт, - поэтому лучше применять полностью объективный и неинвазивный процесс обследования, который включает:7. Окрашивание флюоресцеином (при повреждении эпителия).ЛечениеОсновная цель лечения состоит в том, чтобы уменьшить дискомфорт, обеспечить оптическую сохранность поверхности роговицы и предотвратить повреждение ее структур.В лечении ССГ Юрий Скоробогатов советует придерживаться рекомендаций Международной рабочей группы по изучению слезной пленки и поверхности глаза (TFOS). Все способы терапии распределены на четыре последовательных шага:Помимо традиционных способов лечения, по словам Юрия Скоробогатова, ССГ часто используется IPL-терапия (Intensive Pulse Light), которая работает по принципу селективного фототермолиза. Это воздействие интенсивного широкополосного импульсного света на периорбитальную область. Говоря упрощенно, поток световой энергии воздействует на кожу и гиподерму, где частично поглощается, что приводит к:Лекарственные препаратыПрепаратами "первого выбора" являются препараты искусственной слезы. Искусственные слезы можно закапывать часто или редко, в зависимости от проявлений заболевания.По словам врача, применяют следующие разновидности слезозаменителей:"Длительно и системно стоит применять препараты Омега-3 жирных кислот, в тяжелых случаях назначаются циклоспорины и гормональная терапия. Местную терапию можно разделить на три группы: искусственная слеза и её заменители (для восполнения дефицита слезы), капли и мази (для предотвращения вторичной инфекции), препараты, улучшающие регенерацию слизистой поверхности (эпителия) глаза и век", - рассказывает Юрий Скоробогатов.Хирургическое вмешательствоХирургическое лечение применяется в особо тяжелых случаях (при образовании язвы роговицы и угрозе ее перфорации). К хирургическим методам относятся: крио- или термокоагуляция слезной точки, хирургическая окклюзия слезоотводящей системы, боковая тарзоррафия и прочие.По словам врача, этот метод лечения бывает временным и постоянным:Народные средстваСиндром сухого глаза - серьезная болезнь, которая может привести к развитию осложнений, поэтому важно при возникновении первых признаков обратиться к врачу-офтальмологу, который назначит лечение. Народные средства стоит использовать лишь те, которые посоветовал специалист в дополнение к основной терапии. Это могут быть капли или другие препараты на основе лекарственных трав. Часто народная медицина предлагает применять отвар ромашки, зеленый чай, масла лаванды и облепихи.Профилактика- При появлении сухости глаз я обычно рекомендую снизить или исключить негативное влияние основных внешних факторов: сухого воздуха, чрезмерного использования гаджетов. Следует на время заменить линзы на очки и попытаться если не отказаться от курения, то хотя бы избегать попадания табачного дыма в глаза. Также может помочь увлажнитель воздуха для помещений. Следует перестать пользоваться косметикой и любыми другими средствами, которые вызывали раздражение глаз. Для уменьшения проявлений синдрома следует выполнять зарядку для глаз. Делать такие перерывы нужно примерно раз в 30 минут во время работы за компьютером. Это может быть частое моргание в течение 30−60 секунд, вращение глазными яблоками в разные стороны. Можно сильно зажмурить глаза на 5 секунд, а потом их широко открыть на такое же время. Если пациента и дальше беспокоит сухость глаз и дискомфорт усиливается, ему однозначно нужно обратиться к офтальмологу и подобрать лечебное лекарственное средство, - советует Вероника Кийко.

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https://ria.ru/20230123/zrenie-1846739326.html

https://ria.ru/20220802/blizorukost-1806568187.html

https://rsport.ria.ru/20220614/zrenie-1795283465.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/zrenie-1844572278.html

https://rsport.ria.ru/20220310/oftalmolog-1776818716.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, здоровье, зрение