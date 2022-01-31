Авитаминоз: чем отличается от гиповитаминоза и какие болезни вызывает
Авитаминоз
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Авитаминозом принято называть болезненное состояние, признаками которого могут быть упадок сил, сухость кожи, ломкость ногтей и волос. О том, какой симптом на дефицит какого витамина указывает в организме, о причинах заболевания и методах лечения — в материале РИА Новости.
Авитаминоз
В обиходе любой недостаток полезных микроэлементов принято называть авитаминозом, что некорректно с медицинской точки зрения.
Когда речь идет о дефиците одного или нескольких витаминов, это — гиповитаминоз, патология, с которой сталкивается больше половины населения России независимо от возраста и пола. Авитаминоз — состояние, при котором в организме полностью отсутствует какой-либо витамин, несколько — полиавитаминоз.
"Люди часто путают либо считают синонимами гипо- и авитаминоз, но это распространенная ошибка. В первом случае речь идет о недостатке витамина, что может ухудшить состояние здоровья, но не представляет смертельной опасности. Авитаминозом называют куда более серьезную патологию, которая до недавнего времени могла привести к летальному исходу — если люди заболевали цингой, пеллагрой. В современном мире, благодаря развитию медицины, разнообразию питания, такие опасные случаи практически не встречаются. Чаще приходится иметь дело с гиповитаминозом", — рассказала РИА Новости врач — аллерголог-иммунолог Полина Богатикова.
Причины
Основная масса полезных веществ поступает в организм человека вместе с едой, потому главная причина дефицита микроэлементов — несбалансированное питание. Помимо этого, к факторам, способным спровоцировать развитие гипо- или авитаминоза, относят:
- —проблемы пищеварительной системы — нарушение работы тонкого кишечника из-за дефицита ферментов, хроническое расстройство переваривания и всасывания питательных веществ (мальабсорбция) и пр.;
- —индивидуальные наследственные особенности, связанные с обменом жирорастворимых нутриентов (биологически значимых элементов), витаминов группы В, фолиевой кислоты;
- —проблемы транспортных белков, из-за которых витамины, поступая в достаточном количестве, не попадают к нужным органам и системам;
- —сбои в обмене веществ на клеточном уровне — при нарушении биохимических процессов внутри клетки нутриенты не переходят в активную форму либо исключаются из метаболических реакций организма;
- —употребление антивитаминов — органических соединений, подавляющих биологическую активность витаминов;
- —попадание в организм токсичных веществ из-за низкого качества питьевой воды, повышенного радиационного фона, воздуха с большой долей вредных примесей;
- —временный витаминный дисбаланс при беременности или из-за стресса.
"Все эти факторы можно разделить по трем группам риска. В первую входят те, кто не получает или получает мало витаминов с пищей. Во вторую — те, чей организм плохо их усваивает. Наконец, в третью — люди с временно повышенной потребностью в витаминах: дети, беременные, спортсмены, люди, занимающиеся физическим трудом, проживающие в районах с неблагоприятной экологической обстановкой", — резюмировала эксперт.
Патогенез — механизм возникновения
Женщина держит в руках снимок УЗИ
Авитаминоз, как и гиповитаминоз, считают болезнью недостаточности витаминов — низкомолекулярных веществ органического происхождения, относящихся к группе микронутриентов и участвующих в биохимических реакциях (в частности, в выработке ферментов и гормонов).
Для нормального функционирования организму необходим полноценный сбалансированный комплекс из витаминов разных групп:
- —жирорастворимых — A (ретинола), E (токоферола), D (эрго- и холекальциферола), K (менахинона, филлохинона);
- —водорастворимых — аскорбиновой кислоты (С) и витаминов группы В: В1 (тиамина), В2 (рибофлавина), В6 (пиридоксина), В9 (фолиевой кислоты), В12 (цианокобаламина), В3 или РР (ниацина).
Химические соединения витаминных комплексов довольно нестойкие, они быстро разрушаются, поэтому дисбаланс может возникнуть стремительно: на фоне строгой диеты, недостаточного нахождения на солнце и т.д.
Симптомы
Симптомы витаминной недостаточности (авитаминоза или гиповитаминоза) зависят от того, какого именно микронутриента не достает организму.
Дефицит витамина А
Нехватка витамина А (ретинола) проявляется в виде офтальмологических и дерматологических проблем. При этом авитаминозе развивается так называемая "куриная слепота" — ухудшение зрения в условиях недостаточной освещенности.
Женщина капает в глаз для лечения конъюнктивита
Помимо этого, снижение уровня витамина А может спровоцировать:
- —конъюнктивит;
- —сухость кожи;
- —фурункулез (образование фурункулов), пиодермию (гнойное поражение);
- —проблемы дыхательных путей с вероятностью развития бронхитов, ринитов.
Дефицит витамина D
Малое количество витамина D в организме негативно отражается на фосфорно-кальциевом обмене, что может привести:
- —у взрослых и пожилых людей — к болям в костях, частым переломам, остеопорозу, остеомаляции (нарушению минерализации костей);
- —у детей — к задержке роста, проблемам со скелетом, развитию рахита.
Помимо этого, проявлением дефицита D в некоторых случаях считают бессонницу, потерю аппетита и веса, мышечные судороги, общую слабость.
Дефицит витамина Е
От содержания витамина Е зависят гемолитические (связанные с образованием гемоглобина) процессы организма. Дефицит нутриента приводит к распаду эритроцитов, вследствие чего:
- —снижается репродуктивная функция;
- —нарушается координация;
- —появляется дистрофия мышц;
- —развивается анемия;
- —ухудшается состояние кожи и волос.
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Дефицит витамина К
В большинстве случаев витамин К поступает в организм в достаточном количестве, потому его полное отсутствие, как и недостаток, — редкое явление.
"Нехватка нутриента ранее могла наблюдаться у новорожденных, но сейчас в роддомах проводят профилактику дефицита через внутримышечное введение водорастворимого аналога витамина К. У взрослых недостаточность может быть следствием приема некоторых препаратов и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — объясняет эксперт Полина Богатикова.
В обоих случаях дефицит витамина выражается в нарушении коагуляции (свертываемости) и сильной кровоточивости (подкожной, носовой, желудочно-кишечной).
Дефицит витамина С
Острый дефицит аскорбиновой кислоты вызывает цингу — заболевание, симптомами которого являются повышенная кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, проблемы в работе почек, сердца, внутренние кровоизлияния.
При умеренной нехватке витамина может наблюдаться покраснение десен и их отечность, долгое заживление ран, боли в суставах.
Дефицит витаминов группы В
От объема витаминов этой группы зависят энергетические процессы. Их недостаток проявляется слабостью, утомляемостью, частыми головными болями, одышкой, снижением умственной деятельности.
Женщина с головной болью
У дефицита каждого вида данной группы нутриентов есть свои особенности:
- —нехватка В1 может привести к алиментарному полиневриту, который называют болезнью бери-бери. Среди симптомов — тошнота, боль в мышцах, снижение веса и уровня физической активности, раздражительность, проблемы интеллектуального плана. В середине XX века патология часто встречалась у жителей Азии — из-за частого употребления в пищу белого риса без оболочки. В современном мире болезнь бери-бери практически не диагностируется;
- —дефицит В2 выражается в раздражении слизистой полости рта и развитии стоматита, растрескивании губ, жжении языка, сухости и покраснении кожи, иногда анемии;
- —нехватка В6 проявляется проблемами неврологического и дерматологического характера — покалыванием стоп и кистей, их онемением, судорогами у детей, себорейном дерматозом, потерей эластичности кожи;
- —дефицит В12 отличают головокружение, шум в ушах, бледность, общая слабость. Приводит к болезни Аддисона-Бирмера, или пернициозной анемии, которую раньше называли "злокачественным малокровием".
Редкие виды авитаминозов
Недостаток других видов микроэлементов встречается реже, но тоже имеет негативные последствия для общего самочувствия и иммунитета. Так, при дефиците витамина H (биотина) возникает дерматит, сопровождающийся шелушением, покраснением кожи, хрупкостью ногтей, сонливостью. Если не хватает витамина P (флавоноида), появляются точечные кровоизлияния на слизистых оболочках, возникают боли в ногах при движении, часто кровоточат десны.
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Классификация
В зависимости от причины витаминные дефициты делят на разные группы. Одна из классификаций различает авитаминозы:
- —экзогенный — появляется из-за плохого рациона (с недостатком или полным отсутствием витаминов), неудачно подобранных диет;
- —эндогенный — развивается на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы, поражений на клеточном уровне (расстройства ретикуло-эндотелиального аппарата).
По другой классификации выделяют четыре формы авитаминоза:
- —алиментарную — возникающую из-за отсутствия витаминов и провитаминов в рационе;
- —резорбционную — когда нутриенты плохо всасываются кишечником;
- —диссимиляционную — с быстрым разрушением химических витаминных соединений, попавших в организм;
- —ахрестическую — разивающуюся из-за плохого усвоения тканями и клетками поступающих в них микронутриентов.
Осложнения
Авитаминоз может привести к появлению серьезных патологий. Отсутствие витаминов К и С опасно открытыми и внутренними кровотечениями, В12 — проблемами со свертываемостью и анемией, В1— повреждениями нервной системы (нейропатии), нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.
Симптомы гиповитаминозов не так сильно выражены, как при авитаминозе, однако тоже могут иметь негативные последствия в виде стресса на фоне хронической усталости, сонливости и сильной утомляемости.
Диагностика
Дефицит витаминов имеет специфические симптомы, потому предварительный диагноз может поставить врач общего профиля (терапевт или педиатр) на основании первичного осмотра и сбора анамнеза, включающего информацию о хронических заболеваниях, образе жизни, особенностях питания и пр.
Для уточнения пациенту могут назначить:
- —расширенный анализ крови;
- —анализ уровня жиро- и водорастворимых витаминов;
- —гормональные исследования;
- —рентген, магнитно-резонансную или компьютерную томографию.
Если проблема вызвана внутренними патологиями, понадобится участие врачей другого профиля: диетологов, гастроэнтерологов и т.д.
Лаборатория исследования крови
Лечение
Задача лечения — восполнить нехватку витаминов. Основные методы — прием специальных поливитаминных комплексов и соблюдение определенного режима питания.
В отдельных случаях пациентам назначают дополнительное лечение болезней желудочно-кишечного тракта и других расстройств. Это зависит от конкретной причины дефицита витаминов.
Прием витаминных препаратов
Витаминотерапия заключается в спланированном приеме препаратов, которые восстановят баланс нутриентов, необходимый организму для нормального развития. Как правило, при гиповитаминозе прописывают средства для перорального употребления, при обострении могут понадобиться инъекции.
Диетотерапия
Диетотерапия требуется, когда причина витаминного дефицита — в питании. Врач подбирает индивидуальный рацион, который отвечает предпочтениям и возможностям пациента и позволяет восполнить недостаточность.
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Особенности авитаминоза у детей
Нехватка витаминов у детей проявляется схожими со взрослыми симптомами: ухудшением зрения, сухостью кожи, образованием язв, повышенной раздражительностью, снижением иммунитета. При серьезном дефиците возможно отставание в росте и развитии.
"Чаще всего причиной детского гиповитаминоза становятся нерациональные пищевые привычки, которые ребенок нередко перенимает у взрослых. Играет роль малое нахождение на солнце, необоснованно жесткие диеты. Составляя детский рацион, важно это учитывать и помнить, что питание должно быть разнообразным, богатым минеральными веществами, витаминами, полезными микроэлементами. Следует делать акцент на фрукты, овощи, натуральные кисломолочные продукты", — советует аллерголог-иммунолог Полина Богатикова.
Профилактика
Основная профилактическая мера заключается в контроле над рационом: он должно быть сбалансированным, включающим продукты растительного и животного происхождения.
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"Хорошим способом профилактики гиповитаминоза может стать питание по принципу “гарвардской тарелки”. Большую ее часть составляют овощи, затем идут белки (рыба, мясо птицы), цельнозерновые культуры, остальное отводится фруктам, — говорит эксперт. — Актуальная рекомендация практически для всех взрослых и детей — регулярно принимать витамин D (его нехватка характерна практически для каждого жителя удаленных от экватора широт), беременным — еще и фолиевую кислоту. А вот самостоятельно назначать себе прием витаминно-минеральных комплексов нельзя, поскольку это может спровоцировать другую болезнь — гипервитаминоз, приводящий к острому расстройству физиологических процессов организма. Витамины должен всегда выписывать лечащий врач".