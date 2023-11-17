https://ria.ru/20231117/avitaminoz-1770378278.html

Авитаминоз: чем отличается от гиповитаминоза и какие болезни вызывает

Авитаминоз: симптомы, признаки заболевания, причины и лечение нехватки витаминов

Авитаминоз: чем отличается от гиповитаминоза и какие болезни вызывает

Авитаминозом принято называть болезненное состояние, признаками которого могут быть упадок сил, сухость кожи, ломкость ногтей и волос. О том, какой симптом на... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:59

2023-11-17T15:59

2023-11-17T15:59

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Авитаминозом принято называть болезненное состояние, признаками которого могут быть упадок сил, сухость кожи, ломкость ногтей и волос. О том, какой симптом на дефицит какого витамина указывает в организме, о причинах заболевания и методах лечения — в материале РИА Новости.АвитаминозВ обиходе любой недостаток полезных микроэлементов принято называть авитаминозом, что некорректно с медицинской точки зрения.Когда речь идет о дефиците одного или нескольких витаминов, это — гиповитаминоз, патология, с которой сталкивается больше половины населения России независимо от возраста и пола. Авитаминоз — состояние, при котором в организме полностью отсутствует какой-либо витамин, несколько — полиавитаминоз."Люди часто путают либо считают синонимами гипо- и авитаминоз, но это распространенная ошибка. В первом случае речь идет о недостатке витамина, что может ухудшить состояние здоровья, но не представляет смертельной опасности. Авитаминозом называют куда более серьезную патологию, которая до недавнего времени могла привести к летальному исходу — если люди заболевали цингой, пеллагрой. В современном мире, благодаря развитию медицины, разнообразию питания, такие опасные случаи практически не встречаются. Чаще приходится иметь дело с гиповитаминозом", — рассказала РИА Новости врач — аллерголог-иммунолог Полина Богатикова.ПричиныОсновная масса полезных веществ поступает в организм человека вместе с едой, потому главная причина дефицита микроэлементов — несбалансированное питание. Помимо этого, к факторам, способным спровоцировать развитие гипо- или авитаминоза, относят:"Все эти факторы можно разделить по трем группам риска. В первую входят те, кто не получает или получает мало витаминов с пищей. Во вторую — те, чей организм плохо их усваивает. Наконец, в третью — люди с временно повышенной потребностью в витаминах: дети, беременные, спортсмены, люди, занимающиеся физическим трудом, проживающие в районах с неблагоприятной экологической обстановкой", — резюмировала эксперт.Патогенез — механизм возникновенияАвитаминоз, как и гиповитаминоз, считают болезнью недостаточности витаминов — низкомолекулярных веществ органического происхождения, относящихся к группе микронутриентов и участвующих в биохимических реакциях (в частности, в выработке ферментов и гормонов).Для нормального функционирования организму необходим полноценный сбалансированный комплекс из витаминов разных групп:Химические соединения витаминных комплексов довольно нестойкие, они быстро разрушаются, поэтому дисбаланс может возникнуть стремительно: на фоне строгой диеты, недостаточного нахождения на солнце и т.д.СимптомыСимптомы витаминной недостаточности (авитаминоза или гиповитаминоза) зависят от того, какого именно микронутриента не достает организму.Дефицит витамина АНехватка витамина А (ретинола) проявляется в виде офтальмологических и дерматологических проблем. При этом авитаминозе развивается так называемая "куриная слепота" — ухудшение зрения в условиях недостаточной освещенности.Помимо этого, снижение уровня витамина А может спровоцировать:Дефицит витамина DМалое количество витамина D в организме негативно отражается на фосфорно-кальциевом обмене, что может привести:Помимо этого, проявлением дефицита D в некоторых случаях считают бессонницу, потерю аппетита и веса, мышечные судороги, общую слабость.Дефицит витамина ЕОт содержания витамина Е зависят гемолитические (связанные с образованием гемоглобина) процессы организма. Дефицит нутриента приводит к распаду эритроцитов, вследствие чего:Дефицит витамина КВ большинстве случаев витамин К поступает в организм в достаточном количестве, потому его полное отсутствие, как и недостаток, — редкое явление."Нехватка нутриента ранее могла наблюдаться у новорожденных, но сейчас в роддомах проводят профилактику дефицита через внутримышечное введение водорастворимого аналога витамина К. У взрослых недостаточность может быть следствием приема некоторых препаратов и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — объясняет эксперт Полина Богатикова.В обоих случаях дефицит витамина выражается в нарушении коагуляции (свертываемости) и сильной кровоточивости (подкожной, носовой, желудочно-кишечной).Дефицит витамина СОстрый дефицит аскорбиновой кислоты вызывает цингу — заболевание, симптомами которого являются повышенная кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, проблемы в работе почек, сердца, внутренние кровоизлияния.При умеренной нехватке витамина может наблюдаться покраснение десен и их отечность, долгое заживление ран, боли в суставах.Дефицит витаминов группы ВОт объема витаминов этой группы зависят энергетические процессы. Их недостаток проявляется слабостью, утомляемостью, частыми головными болями, одышкой, снижением умственной деятельности.У дефицита каждого вида данной группы нутриентов есть свои особенности:Редкие виды авитаминозовНедостаток других видов микроэлементов встречается реже, но тоже имеет негативные последствия для общего самочувствия и иммунитета. Так, при дефиците витамина H (биотина) возникает дерматит, сопровождающийся шелушением, покраснением кожи, хрупкостью ногтей, сонливостью. Если не хватает витамина P (флавоноида), появляются точечные кровоизлияния на слизистых оболочках, возникают боли в ногах при движении, часто кровоточат десны.КлассификацияВ зависимости от причины витаминные дефициты делят на разные группы. Одна из классификаций различает авитаминозы:По другой классификации выделяют четыре формы авитаминоза:ОсложненияАвитаминоз может привести к появлению серьезных патологий. Отсутствие витаминов К и С опасно открытыми и внутренними кровотечениями, В12 — проблемами со свертываемостью и анемией, В1— повреждениями нервной системы (нейропатии), нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.Симптомы гиповитаминозов не так сильно выражены, как при авитаминозе, однако тоже могут иметь негативные последствия в виде стресса на фоне хронической усталости, сонливости и сильной утомляемости.ДиагностикаДефицит витаминов имеет специфические симптомы, потому предварительный диагноз может поставить врач общего профиля (терапевт или педиатр) на основании первичного осмотра и сбора анамнеза, включающего информацию о хронических заболеваниях, образе жизни, особенностях питания и пр.Для уточнения пациенту могут назначить:Если проблема вызвана внутренними патологиями, понадобится участие врачей другого профиля: диетологов, гастроэнтерологов и т.д.ЛечениеЗадача лечения — восполнить нехватку витаминов. Основные методы — прием специальных поливитаминных комплексов и соблюдение определенного режима питания.В отдельных случаях пациентам назначают дополнительное лечение болезней желудочно-кишечного тракта и других расстройств. Это зависит от конкретной причины дефицита витаминов.Прием витаминных препаратовВитаминотерапия заключается в спланированном приеме препаратов, которые восстановят баланс нутриентов, необходимый организму для нормального развития. Как правило, при гиповитаминозе прописывают средства для перорального употребления, при обострении могут понадобиться инъекции.ДиетотерапияДиетотерапия требуется, когда причина витаминного дефицита — в питании. Врач подбирает индивидуальный рацион, который отвечает предпочтениям и возможностям пациента и позволяет восполнить недостаточность.Особенности авитаминоза у детейНехватка витаминов у детей проявляется схожими со взрослыми симптомами: ухудшением зрения, сухостью кожи, образованием язв, повышенной раздражительностью, снижением иммунитета. При серьезном дефиците возможно отставание в росте и развитии."Чаще всего причиной детского гиповитаминоза становятся нерациональные пищевые привычки, которые ребенок нередко перенимает у взрослых. Играет роль малое нахождение на солнце, необоснованно жесткие диеты. Составляя детский рацион, важно это учитывать и помнить, что питание должно быть разнообразным, богатым минеральными веществами, витаминами, полезными микроэлементами. Следует делать акцент на фрукты, овощи, натуральные кисломолочные продукты", — советует аллерголог-иммунолог Полина Богатикова.ПрофилактикаОсновная профилактическая мера заключается в контроле над рационом: он должно быть сбалансированным, включающим продукты растительного и животного происхождения."Хорошим способом профилактики гиповитаминоза может стать питание по принципу “гарвардской тарелки”. Большую ее часть составляют овощи, затем идут белки (рыба, мясо птицы), цельнозерновые культуры, остальное отводится фруктам, — говорит эксперт. — Актуальная рекомендация практически для всех взрослых и детей — регулярно принимать витамин D (его нехватка характерна практически для каждого жителя удаленных от экватора широт), беременным — еще и фолиевую кислоту. А вот самостоятельно назначать себе прием витаминно-минеральных комплексов нельзя, поскольку это может спровоцировать другую болезнь — гипервитаминоз, приводящий к острому расстройству физиологических процессов организма. Витамины должен всегда выписывать лечащий врач".

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