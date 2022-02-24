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Что делать, если все раздражает: как избавиться от повышенной нервозности
Нервозность и раздражительность: причины, лечение у женщин и мужчин
Что делать, если все раздражает: как избавиться от повышенной нервозности
Вспыльчивость, вспышки злости и гнева могут возникать из-за накопившейся усталости или пережитого стресса. Но повышенная раздражительность может быть и сигналом РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:53
2022-02-24T20:53
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вспыльчивость, вспышки злости и гнева могут возникать из-за накопившейся усталости или пережитого стресса. Но повышенная раздражительность может быть и сигналом развития психического заболевания. Каковы причины нервозности у мужчин и женщин, как справиться с сильным чувством тревоги, когда все вокруг выводит из равновесия, и насколько эффективно лечение у психолога и психотерапевта — в материале РИА Новости.РаздражительностьВрач, психоаналитик, психотерапевт, автор метода REAVISIA – ревизия и активация жизни Олег Катостровский поясняет, что человек начинает тревожиться, когда не может адекватно справиться с внешним "раздражителем". И тогда психика реагирует избыточно, как бы разгоняя гипертрофированную реакцию на незначительный внешний стимул — слово, ситуацию или даже эмоции и мысли самого человека. "Раздражительность — это реакция агрессии. Неадекватной и неконтролируемой. В этом состоянии можно навредить и себе, и окружающим. Поэтому стоит разобраться в том, какими факторами вызвана эта агрессия", — комментирует эксперт.По мнению Елены Тростиной, мастера-коуча международной ассоциации ICI, эксперта системного психологического консультирования раздражительность — это сигнал о том, что у человека может быть серьезная проблема, в том числе со здоровьем. Главная задача - отследить это состояние и помочь себе в данной ситуации.ПричиныНервное напряжение, приступы злости и агрессия не дают сосредоточиться и собраться с мыслями, снижают качество жизни, мешают построению карьеры, нормальным отношениям в семье и социуме. Причины раздражительности разнообразны. Эксперты выделяют следующие группы провоцирующих факторов:Олег Катостровский отмечает, что раздражительность может быть симптомом истощения нервной системы вследствие длительного неконтролируемого стресса, заболевания ЦНС и даже, к примеру, инфекционного, вирусного заболевания. "Вирус гриппа и ковид поражают не только легкие, но и нервную систему. Вследствие прямого поражения или интоксикации мозг не справляется с внешней нагрузкой и проявляет гиперболизированную агрессивную реакцию на, казалось бы, обыденные внешние раздражители. Он как бы защищает себя на всякий случай. Таким образом, раздражительность — это симптом болезни", — говорит психотерапевт."С психологической точки зрения раздражительность может быть следствием накопленной усталости. Если человек недостаточно отдыхает или не отдыхает совсем. Особенно характерно это стало с началом пандемии для людей, перешедших на удаленный режим работы. Переключения с работы на отдых может не быть вообще. Человек думает, почему бы не поработать сверхурочно раз уж я дома, в комфортной обстановке. Но на самом деле отдых очень нужен", — говорит Мария Медведева, кризисный клинический психолог.По словам Маргариты Демичевой, состояние раздраженности и нервозности может быть связано с хроническими заболеваниями. А также может быть результатом патологий, лишающих мозг питательных веществ и кислорода, таких как сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Раздражительность бывает связана и с множеством других заболеваний, которые влияют на самочувствие, например, синдром хронической усталости, острые или тяжелые заболевания.ТипыВ зависимости от того, насколько часто и на фоне каких обстоятельств возникают приступы раздражительности, это состояние делится на:К какому врачу обратитьсяПо словам Маргариты Демичевой, при обнаружении у себя признаков патологической нервозности и раздражительности необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру с целью определения причины нервозности. При подозрении на органические причины врач может направить к терапевту или врачу общей практики, кардиологу, неврологу, эндокринологу."Раздражительность — типичный симптом давней и периодически взрывающейся психотравмы подавленной агрессии. Это и есть сфера компетенций психотерапевта. Это деструктивная самоагрессия, т.е. агрессия, разрушающая себя самого. Стрессовые реакции во время приступа раздражения могут повредить сосуды, нервные клетки, нарушить биохимию и гормональный фон. Заметив в себе неконтролируемые приступы раздражительности, стоит обратиться именно к психотерапевту. Его задача — найти причину и убрать ее из вашей психики", — поясняет Олег Катостровский.Диагностика и обследованияВрачи опрашивают пациента, чтобы определить причины нервозности и раздражения. Как правило, проводят исследование работы головного мозга:Повышение уровня гормонов гипофиза может говорить о наличии в нем объемного образования, поэтому требуется анализ крови на тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, соматотропный гормон.ЛечениеПо результатам исследований специалист назначает индивидуальное лечение, направленное на избавление от причин расстройства, а также купирование симптомов нервозности. Маргарита Демичева отмечает, что терапевтическая программа может включать следующие меры:Елена Тростина рекомендует в течение 10 дней вести дневник самонаблюдения, в котором отмечать:Эксперт отмечает, что с помощью таких простых наблюдений можно выявить закономерности к которым часто относятся:❖ неудовлетворение базовых потребностей организма (неправильное и нерегулярное питание, хронический недосып, игнорирование физических нагрузок и свежего воздуха);❖ эмоциональное выгорание(если в профессии — раздражение на работе, в родительстве — на детей, при большом объеме нерешенных личных проблем — на партнера);❖ раздражение на конкретного человека (часто в людях раздражает именно то, что сам человек не разрешает или не принимает в себе. И это хороший повод для саморефлексии);❖ огромный объем невыраженных чувств (с этим важно и нужно работать. Учиться экологично говорить близким о своих чувствах и желаниях, выписывать их, проговаривать. Обращаться за помощью к специалистам);❖ расфокусировка и информационный шум (очень важно расставлять приоритеты, планировать и делать информационный детокс, сравнивать себя с собой вчерашним, уметь вовремя отключить внутреннего критика при виде очередной идеальной картинки)."Как только выявите основные факторы, вызывающие раздражение, следующая задача - выработать новую полезную стратегию и встроить новые приемлемые реакции. Здесь очень важно работать именно с психологической гигиеной, чтобы снизить раздражительность, нужно разобрать огромный пласт невыраженных эмоций. Составьте список вещей, которые помогают выпустить пар и постарайтесь встраивать их в свою жизнь на регулярной основе", — рекомендует Елена Тростина.Олег Катостровский утверждает, что эти состояния (нервозность и раздражительность) современными методами психотерапии можно исправить даже за один психотерапевтический сеанс. "Человек в трансовом состоянии погружается в проблему, и под руководством опытного психотерапевта находит первичные события своей жизни. Специалист их последствия обезвредит. Вы буквально на следующий же день удивитесь совершенно новым краскам жизни", — говорит врач.Профилактика раздражительностиПредотвратить вспышки раздражения помогут следующие рекомендации:Мария Медведева поясняет, что основную часть информации в течение дня человек получает визуально, и устают от этого не только глаза, но и мозг — визуальный канал восприятия перегружен. "Если человек не дает себе отдыха, то следствием этого является нарушение сна или ухудшение его качества. Что может приводить к тому, что мозг не успевает либо обработать информацию, либо отдохнуть. И тут надо понять самое главное: мозг - это наша центральная нервная система, и если она не отдыхает, то становится очень чувствительной к различного рода раздражителям, — говорит эксперт. — Нужно отдохнуть, полежать с закрытыми глазами, сделать разминку, "переключиться" на другой канал восприятия и послушать аудиокнигу, например. Самый идеальный вариант - это вечерняя прогулка".Елена Тростина рекомендует обратиться к специалисту, чтобы проработать обиды и травмы — в них тоже может заключаться причина раздражительности. "Будьте честны с собой и со своими желаниями, часто раздражение возникает из-за постоянных самоограничений и следования чужим желаниям и потребностям. Давайте себе паузы. Если чувствуете, что закипаете — выйдете и выпейте стакан воды, подышите диафрагмальным дыханием. Попробуйте использовать метод диссоциации — сделать паузу и посмотреть на происходящее как на кино и подумать, как целесообразно поступить в данной ситуации".
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здоровье, здоровье - общество, общество
20:53 24.02.2022
 

Что делать, если все раздражает: как избавиться от повышенной нервозности

© Depositphotos / IgorVetushkoРаздражительность
Раздражительность - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Раздражительность
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вспыльчивость, вспышки злости и гнева могут возникать из-за накопившейся усталости или пережитого стресса. Но повышенная раздражительность может быть и сигналом развития психического заболевания. Каковы причины нервозности у мужчин и женщин, как справиться с сильным чувством тревоги, когда все вокруг выводит из равновесия, и насколько эффективно лечение у психолога и психотерапевта — в материале РИА Новости.

Раздражительность

"Нервозность и раздражительность — это реакции на те или иные события и обстоятельства. Их часто сопровождают головные боли, тревожность, апатия, бессонница, плаксивость и другие неприятные явления", — говорит Маргарита Демичева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
Врач, психоаналитик, психотерапевт, автор метода REAVISIA – ревизия и активация жизни Олег Катостровский поясняет, что человек начинает тревожиться, когда не может адекватно справиться с внешним "раздражителем". И тогда психика реагирует избыточно, как бы разгоняя гипертрофированную реакцию на незначительный внешний стимул — слово, ситуацию или даже эмоции и мысли самого человека. "Раздражительность — это реакция агрессии. Неадекватной и неконтролируемой. В этом состоянии можно навредить и себе, и окружающим. Поэтому стоит разобраться в том, какими факторами вызвана эта агрессия", — комментирует эксперт.
По мнению Елены Тростиной, мастера-коуча международной ассоциации ICI, эксперта системного психологического консультирования раздражительность — это сигнал о том, что у человека может быть серьезная проблема, в том числе со здоровьем. Главная задача - отследить это состояние и помочь себе в данной ситуации.
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Причины

Нервное напряжение, приступы злости и агрессия не дают сосредоточиться и собраться с мыслями, снижают качество жизни, мешают построению карьеры, нормальным отношениям в семье и социуме. Причины раздражительности разнообразны. Эксперты выделяют следующие группы провоцирующих факторов:
  • Физиологические — гормональные сбои (особенно у женщин в период ПМС (предменструальный синдром), беременности или менопаузы); недостаток витаминов и микроэлементов; перестройка организма в подростковом возрасте; заболевания щитовидной железы, а также некоторые инфекционные психические и соматические заболевания.
Олег Катостровский отмечает, что раздражительность может быть симптомом истощения нервной системы вследствие длительного неконтролируемого стресса, заболевания ЦНС и даже, к примеру, инфекционного, вирусного заболевания. "Вирус гриппа и ковид поражают не только легкие, но и нервную систему. Вследствие прямого поражения или интоксикации мозг не справляется с внешней нагрузкой и проявляет гиперболизированную агрессивную реакцию на, казалось бы, обыденные внешние раздражители. Он как бы защищает себя на всякий случай. Таким образом, раздражительность — это симптом болезни", — говорит психотерапевт.
© Фото : Fotolia/Alexander RathsПсихологическая помощь
Психологическая помощь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Fotolia/Alexander Raths
Психологическая помощь
  • Психологические — нервное истощение, депрессия на фоне перенесенных стрессовых ситуаций; синдром хронической усталости и нарушение сна; зависимости, например, наркотическая, алкогольная или от азартных игр; фобии и страхи; отсутствие самореализации.
"С психологической точки зрения раздражительность может быть следствием накопленной усталости. Если человек недостаточно отдыхает или не отдыхает совсем. Особенно характерно это стало с началом пандемии для людей, перешедших на удаленный режим работы. Переключения с работы на отдых может не быть вообще. Человек думает, почему бы не поработать сверхурочно раз уж я дома, в комфортной обстановке. Но на самом деле отдых очень нужен", — говорит Мария Медведева, кризисный клинический психолог.
  • Болезни, одним их симптомом которых может быть раздражительность — патологии эндокринной системы; травмы головы и заболевания мозга; расстройства личности (биполярное, шизоидное и шизотипическое), шизофрения и невротические расстройства; наркомания, злоупотребление психоактивными веществами и алкоголизм; отравления солями тяжелых металлов.
По словам Маргариты Демичевой, состояние раздраженности и нервозности может быть связано с хроническими заболеваниями. А также может быть результатом патологий, лишающих мозг питательных веществ и кислорода, таких как сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Раздражительность бывает связана и с множеством других заболеваний, которые влияют на самочувствие, например, синдром хронической усталости, острые или тяжелые заболевания.
© Fotolia / lichtmeisterСтресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Fotolia / lichtmeister
Стресс

Типы

В зависимости от того, насколько часто и на фоне каких обстоятельств возникают приступы раздражительности, это состояние делится на:
  • естественное — не связанное с какими-либо патологиями, заболеваниями или употреблением препаратов. Это контролируемая временная реакция на факторы-провокаторы в результате ситуативного стресса или беспокойства, плохого настроения, усталости после работы или ссоры дома.
  • патологическое — возникает при малейшем раздражителе или даже без него, регулярно повторяется, не может контролироваться самим человеком — это состояние опасно. Стойкая или тяжелая раздражительность может быть признаком сложного основного заболевания.

К какому врачу обратиться

По словам Маргариты Демичевой, при обнаружении у себя признаков патологической нервозности и раздражительности необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру с целью определения причины нервозности. При подозрении на органические причины врач может направить к терапевту или врачу общей практики, кардиологу, неврологу, эндокринологу.
"Раздражительность — типичный симптом давней и периодически взрывающейся психотравмы подавленной агрессии. Это и есть сфера компетенций психотерапевта. Это деструктивная самоагрессия, т.е. агрессия, разрушающая себя самого. Стрессовые реакции во время приступа раздражения могут повредить сосуды, нервные клетки, нарушить биохимию и гормональный фон. Заметив в себе неконтролируемые приступы раздражительности, стоит обратиться именно к психотерапевту. Его задача — найти причину и убрать ее из вашей психики", — поясняет Олег Катостровский.
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Диагностика и обследования

Врачи опрашивают пациента, чтобы определить причины нервозности и раздражения. Как правило, проводят исследование работы головного мозга:
  • электроэнцефалография — для исключения эпилепсии;
  • МРТ головного мозга — для диагностики объемных образований и повреждений, возникающих после травм;
  • реоэнцефалографическое исследование, ультразвуковое допплеровское исследование внечерепных сосудов, снабжающих головной мозг кровью.
Повышение уровня гормонов гипофиза может говорить о наличии в нем объемного образования, поэтому требуется анализ крови на тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, соматотропный гормон.

Лечение

По результатам исследований специалист назначает индивидуальное лечение, направленное на избавление от причин расстройства, а также купирование симптомов нервозности. Маргарита Демичева отмечает, что терапевтическая программа может включать следующие меры:
  • арт-терапия, работа с психотерапевтом, обучение техникам расслабления, самоконтроля, аутотренинга и т. д.;
  • медикаментозное лечение нервозности и сопутствующих заболеваний;
  • назначение специальной сбалансированной диеты, исключение кофе, крепкого чая, колы и других возбуждающих нервную систему веществ;
  • нормализация режима дня, восстановление полноценного сна, занятия спортом;
  • отказ от курения, алкоголя, лечение зависимостей;
  • устранение дестабилизирующих факторов, которые повышают возбудимость ЦНС.
© Fotolia / WavebreakmediaMicroМужчина, переживающий стресс
Мужчина, переживающий стресс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Мужчина, переживающий стресс
Елена Тростина рекомендует в течение 10 дней вести дневник самонаблюдения, в котором отмечать:
  • режим дня;
  • все события, которые вызывают раздражение;
  • свои чувства;
  • реакцию на раздражители;
  • предполагаемую причину;
  • то, как бы человек хотел реагировать.
Эксперт отмечает, что с помощью таких простых наблюдений можно выявить закономерности к которым часто относятся:
❖ неудовлетворение базовых потребностей организма (неправильное и нерегулярное питание, хронический недосып, игнорирование физических нагрузок и свежего воздуха);
эмоциональное выгорание(если в профессии — раздражение на работе, в родительстве — на детей, при большом объеме нерешенных личных проблем — на партнера);
© Фото : Artem FurmanЖенщина во время медитации
Женщина во время медитации - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Artem Furman
Женщина во время медитации
❖ раздражение на конкретного человека (часто в людях раздражает именно то, что сам человек не разрешает или не принимает в себе. И это хороший повод для саморефлексии);
❖ огромный объем невыраженных чувств (с этим важно и нужно работать. Учиться экологично говорить близким о своих чувствах и желаниях, выписывать их, проговаривать. Обращаться за помощью к специалистам);
❖ расфокусировка и информационный шум (очень важно расставлять приоритеты, планировать и делать информационный детокс, сравнивать себя с собой вчерашним, уметь вовремя отключить внутреннего критика при виде очередной идеальной картинки).
"Как только выявите основные факторы, вызывающие раздражение, следующая задача - выработать новую полезную стратегию и встроить новые приемлемые реакции. Здесь очень важно работать именно с психологической гигиеной, чтобы снизить раздражительность, нужно разобрать огромный пласт невыраженных эмоций. Составьте список вещей, которые помогают выпустить пар и постарайтесь встраивать их в свою жизнь на регулярной основе", — рекомендует Елена Тростина.
Олег Катостровский утверждает, что эти состояния (нервозность и раздражительность) современными методами психотерапии можно исправить даже за один психотерапевтический сеанс. "Человек в трансовом состоянии погружается в проблему, и под руководством опытного психотерапевта находит первичные события своей жизни. Специалист их последствия обезвредит. Вы буквально на следующий же день удивитесь совершенно новым краскам жизни", — говорит врач.
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Профилактика раздражительности

Предотвратить вспышки раздражения помогут следующие рекомендации:
  • оградить себя от провоцирующих факторов;
  • избегать эмоциональных потрясений и стрессов;
  • питаться правильно и разнообразно;
  • не переутомляться физически и эмоционально;
  • устраивать медитации и дни релакса;
  • регулярно проходить плановые медосмотры;
  • не запускать и лечить выявленные заболевания.
Мария Медведева поясняет, что основную часть информации в течение дня человек получает визуально, и устают от этого не только глаза, но и мозг — визуальный канал восприятия перегружен. "Если человек не дает себе отдыха, то следствием этого является нарушение сна или ухудшение его качества. Что может приводить к тому, что мозг не успевает либо обработать информацию, либо отдохнуть. И тут надо понять самое главное: мозг - это наша центральная нервная система, и если она не отдыхает, то становится очень чувствительной к различного рода раздражителям, — говорит эксперт. — Нужно отдохнуть, полежать с закрытыми глазами, сделать разминку, "переключиться" на другой канал восприятия и послушать аудиокнигу, например. Самый идеальный вариант - это вечерняя прогулка".
Елена Тростина рекомендует обратиться к специалисту, чтобы проработать обиды и травмы — в них тоже может заключаться причина раздражительности. "Будьте честны с собой и со своими желаниями, часто раздражение возникает из-за постоянных самоограничений и следования чужим желаниям и потребностям. Давайте себе паузы. Если чувствуете, что закипаете — выйдете и выпейте стакан воды, подышите диафрагмальным дыханием. Попробуйте использовать метод диссоциации — сделать паузу и посмотреть на происходящее как на кино и подумать, как целесообразно поступить в данной ситуации".
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Fotolia / mangostock
Пациент на приеме у врача
Опубликовано: Алёна Пава
 
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