https://ria.ru/20220212/psikhika-1772425214.html

Биполярное расстройство: отличия от депрессии, как распознать и вылечить

Биполярное расстройство: что это, симптомы, признаки и лечение

Биполярное расстройство: отличия от депрессии, как распознать и вылечить

Перепады настроения служат одним из признаков биполярного расстройства личности, хотя эта болезнь ими не исчерпывается. Каковы симптомы психического... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:39

2022-02-12T11:39

2022-02-12T11:39

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перепады настроения служат одним из признаков биполярного расстройства личности, хотя эта болезнь ими не исчерпывается. Каковы симптомы психического заболевания, как отличить его от депрессии, к какому специалисту обращаться и можно ли обойтись без медикаментозного лечения — в материале РИА Новости.Биполярное расстройствоБиполярное аффективное расстройство личности, или БАР — психическое расстройство эндогенного плана, то есть вызываемое внутренними факторами, а не внешним воздействием. Заболевание раньше называли маниакально-депрессивным или циркуляционным психозом.БАР встречается не так часто, как можно подумать в связи с регулярными в последнее время упоминаниями, говорит психолог Ирина Зиновьева: "Статистика в России и за рубежом показывает, что шансы заболеть биполярным расстройством невелики, оно встречается примерно у 4 % населения. Другие исследования распространенности БАР приводят такие данные: от пяти до восьми случаев на тысячу человек".Биполярное расстройство — расстройство настроения. Человеку с таким диагнозом свойственна смена периодов: от глубокой депрессии до бурной радости, от возбуждения до заторможенности. Иногда подавленность может сопровождаться эйфорией — такое состояние называют смешанным.Психическая нестабильность людей с БАР серьезно снижает качество жизни, нарушает социальные и трудовые взаимодействия, мешает объективному мировосприятию. Но, несмотря на тяжесть диагноза, болезнь поддается лечению.ПричиныРазвитие биполярного расстройства всегда провоцируют внутренние факторы, связанные, как правило, с дисбалансом нейромедиаторов головного мозга — биологически активных веществ, отвечающих за передачу нервных импульсов.Такой дисбаланс может являться следствием воздействия нескольких причин, в числе которых:Кроме того, психологи считают, что возникновение биполярного расстройства может быть вызвано и типом личности. Диагноз БАР чаще ставят меланхоликам, которым свойственно постоянное чувство тревожности, неустроенности и эмоциональной нестабильности."Наследственность в развитии БАР играет важную роль. Часто в семье у больных встречаются психические расстройства, что отчасти обуславливает повторение диагноза. Но также важны психосоциальные факторы, воздействия внешней среды, условия формирования личности", — резюмирует психолог Ирина Зиновьева.СимптомыБАР — расстройство, характеризующееся чередующимися и повторяющимися эпизодами мании и депрессии. Перерыв между фазами называется интермиссией, отличительная черта периода "затишья" — восстановление психики до нормального состояния, когда человек может вести обычный образ жизни. Длительность любой из фаз может составлять от нескольких недель до нескольких лет.Каждый активный эпизод БАР имеет свои характерные черты.Биполярное расстройство может проявляться только одной фазой — маниакальной или депрессивной — или двумя одновременно. В таком случае говорят о смешанном эпизоде БАР. Он выражается в проявлении симптомов обеих фаз: внезапном веселье на фоне меланхолии, двигательном возбуждении при угнетающих мыслях и пр.Депрессия может протекать в нескольких вариантах:ПатогенезВозникновение и развитие биполярного расстройства происходит при дисфункции коры головного мозга, нарушении биологических ритмов сна и бодрствования, сбое в обмене моноаминов — нейромедиаторов и нейромодуляторов.Протекание депрессивного эпизода связывают со сбоем в работе нейромедиаторов: дофамина, норадреналина, серотонина, ацетилхолина. На течение маниакальной фазы оказывают воздействие гипофиз, гиперфункция щитовидной железы и повышенный тонус симпатической нервной системы.Классификация и стадииМеждународная классификация болезней (МКБ-11) выделяет разные виды биполярного расстройства:Иногда к этой классификации добавляют еще две разновидности:Другая классификация разделяет БАР по стадиям течения, которое может быть:ОсложненияБиполярное расстройство личности опасно возможными осложнениями в когнитивном плане (снижение внимания, потеря концентрации, нарушение памяти) и физическом, когда действия человека могут нанести вред ему самому и окружающим.В числе других осложнений БАР:ОсобенностиБиполярное расстройство встречается у женщин и у мужчин, средний возраст пациентов — 35-40 лет. У людей до 25 лет чаще диагностируют биполярную форму болезни, у тех, кто старше 30 лет — униполярную, когда наблюдается либо маниакальная фаза, либо депрессивная.У женщинРасстройство личности у женщин начинается обычно с депрессивной фазы. Симптомы во многих случаях проявляются довольно поздно, часто связаны с гормональными перестройками: менструацией, родами, климаксом.У мужчинБАР у мужчин часто проявляет себя на ранних стадиях и начинается с маниакальной фазы, которая долго сохраняется. В остальном болезнь протекает так же, как и у женщин."Биполярное расстройство I типа с одинаковой частотой встречается у женщин и мужчин, II типу больше подвержены женщины. Также известно, что “женскому” течению болезни присущи быстрые циклы и смешанные эпизоды. Однако пол не является определяющим фактором при БАР", — уточняет эксперт.ДиагностикаОсобенность диагностики заключается в отсутствии инструментальных или лабораторных исследований, которые бы могли подтвердить или опровергнуть наличие БАР у пациента. Диагноз ставит врач-психиатр на основании обследования, отражающего клиническую картину. Для этого необходимо:"Стоит учитывать, что выявление БАР осложняется “популярностью” симптомов. На начальных этапах развития болезни пациентам могут поставить другой диагноз: рекуррентную депрессию, тревожное расстройство. Это связано с тем, что люди обращаются к специалисту, когда находятся в фазе депрессии, а не мании", — говорит Ирина Зиновьева.ЛечениеБиполярное расстройство поддается лечению. Для восстановления применяют такие виды терапии:"БАР — одно из немногих расстройств, которое лечится только с помощью медицинских препаратов. Это могут быть стабилизаторы настроения (препараты лития, противосудорожные средства), антидепрессанты, нейролептики", — говорит психолог.ПрофилактикаПоддерживающую медикаментозную терапию при биполярном расстройстве личности назначают, как правило, пожизненно. Отмена части препаратов возможна при достижении стойкой ремиссии.Основа профилактики БАР — соблюдение врачебных рекомендаций и восстановительная терапия у специалиста."Психотерапия выступает вспомогательным способом лечения, заключающимся в мотивации человека на соблюдение этапов основного лечения. Сеансы помогают развивать навыки саморегуляции и способность самостоятельно справляться со стрессом и расстройствами, поддерживать режим сна и отдыха. Еще одна задача занятий с психологом или психотерапевтом — помощь семье во взаимодействии с родным, у которого диагностировали БАР", — заключает Ирина Зиновьева.

https://ria.ru/20211215/stress-1763855604.html

https://ria.ru/20211013/rasstroystvo-1754403151.html

https://ria.ru/20190910/1558500538.html

https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

https://ria.ru/20211010/depressiya-1753852473.html

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россия, общество, психиатрия, депрессия, здоровье - общество