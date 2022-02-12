Биполярное расстройство: отличия от депрессии, как распознать и вылечить
Биполярное расстройство
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перепады настроения служат одним из признаков биполярного расстройства личности, хотя эта болезнь ими не исчерпывается. Каковы симптомы психического заболевания, как отличить его от депрессии, к какому специалисту обращаться и можно ли обойтись без медикаментозного лечения — в материале РИА Новости.
Биполярное расстройство
Биполярное аффективное расстройство личности, или БАР — психическое расстройство эндогенного плана, то есть вызываемое внутренними факторами, а не внешним воздействием. Заболевание раньше называли маниакально-депрессивным или циркуляционным психозом.
БАР встречается не так часто, как можно подумать в связи с регулярными в последнее время упоминаниями, говорит психолог Ирина Зиновьева: "Статистика в России и за рубежом показывает, что шансы заболеть биполярным расстройством невелики, оно встречается примерно у 4 % населения. Другие исследования распространенности БАР приводят такие данные: от пяти до восьми случаев на тысячу человек".
Биполярное расстройство — расстройство настроения. Человеку с таким диагнозом свойственна смена периодов: от глубокой депрессии до бурной радости, от возбуждения до заторможенности. Иногда подавленность может сопровождаться эйфорией — такое состояние называют смешанным.
Психическая нестабильность людей с БАР серьезно снижает качество жизни, нарушает социальные и трудовые взаимодействия, мешает объективному мировосприятию. Но, несмотря на тяжесть диагноза, болезнь поддается лечению.
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Причины
Развитие биполярного расстройства всегда провоцируют внутренние факторы, связанные, как правило, с дисбалансом нейромедиаторов головного мозга — биологически активных веществ, отвечающих за передачу нервных импульсов.
Такой дисбаланс может являться следствием воздействия нескольких причин, в числе которых:
- —наследственность — чаще БАР диагностируют у людей, чьи родственники страдали от выявленных психических нарушений;
- —социальная среда — окружение человека, условия жизни, круг общения, финансовое состояние и другие аспекты повседневной жизни могут спровоцировать развитие психического расстройства;
- —психологическое состояние — к БАР могут привести душевные травмы, сильные стрессы дома, на работе или учебе.
Кроме того, психологи считают, что возникновение биполярного расстройства может быть вызвано и типом личности. Диагноз БАР чаще ставят меланхоликам, которым свойственно постоянное чувство тревожности, неустроенности и эмоциональной нестабильности.
"Наследственность в развитии БАР играет важную роль. Часто в семье у больных встречаются психические расстройства, что отчасти обуславливает повторение диагноза. Но также важны психосоциальные факторы, воздействия внешней среды, условия формирования личности", — резюмирует психолог Ирина Зиновьева.
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Симптомы
БАР — расстройство, характеризующееся чередующимися и повторяющимися эпизодами мании и депрессии. Перерыв между фазами называется интермиссией, отличительная черта периода "затишья" — восстановление психики до нормального состояния, когда человек может вести обычный образ жизни. Длительность любой из фаз может составлять от нескольких недель до нескольких лет.
Каждый активный эпизод БАР имеет свои характерные черты.
Фаза
Маниакальная
Депрессивная
Симптомы
Чрезмерная активность
Приливы энергии и бодрости
Беспричинные радость и приподнятое настроение
Неэффективная и непродуктивная деятельность
Раздражительность без оснований
Агрессия
Снижение потребности во сне
Психическое возбуждение
Сниженная критичность
Бред величия (мегаломания)
Потеря аппетита
Заторможенность реакций, мыслительных процессов
Апатия к работе, учебе и другой деятельности
Подавленность
Замкнутость, снижение социальных контактов
Бессонница или сонливость
Отсутствие интереса к происходящему
Повышенная утомляемость
Тоска
Суицидальные мысли
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Биполярное расстройство может проявляться только одной фазой — маниакальной или депрессивной — или двумя одновременно. В таком случае говорят о смешанном эпизоде БАР. Он выражается в проявлении симптомов обеих фаз: внезапном веселье на фоне меланхолии, двигательном возбуждении при угнетающих мыслях и пр.
Депрессия может протекать в нескольких вариантах:
- —простая, без бреда и галлюцинаций;
- —ипохондрическая — отличается бредом аффективного характера;
- —бредовая, или "синдром Котара" — сопровождается тревожным состоянием, деперсонализацией, бредом с чертами фантастики, идеями глобальных катаклизмов и катастроф;
- —ажитированная — проявляется нервным возбуждением;
- —анестетическая форма — "болезненное бесчувствие", утрата способности к любому проявлению чувств.
Патогенез
Возникновение и развитие биполярного расстройства происходит при дисфункции коры головного мозга, нарушении биологических ритмов сна и бодрствования, сбое в обмене моноаминов — нейромедиаторов и нейромодуляторов.
Протекание депрессивного эпизода связывают со сбоем в работе нейромедиаторов: дофамина, норадреналина, серотонина, ацетилхолина. На течение маниакальной фазы оказывают воздействие гипофиз, гиперфункция щитовидной железы и повышенный тонус симпатической нервной системы.
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Классификация и стадии
Международная классификация болезней (МКБ-11) выделяет разные виды биполярного расстройства:
- —БАР I типа. Отличается тяжелой симптоматикой, пациенты в маниакальной фазе чаще всего нуждаются в госпитализации;
- —БАР II типа. Симптомы легче, чем при I типе, преобладают депрессивные фазы, которые также служат поводом для помещения пациента в больницу. Отличается длительностью аффективных периодов и хроническим течением.
Иногда к этой классификации добавляют еще две разновидности:
- —циклотимию (с менее выраженными симптомами БАР),
- —неспецифическое биполярное расстройство.
Другая классификация разделяет БАР по стадиям течения, которое может быть:
- —альтернирующим — сопровождающимся фазой нормального состояния рассудка (эутимии), когда человек критически оценивает болезнь;
- —континуальным — без моментов "просветления", фазы сменяют друг друга постоянно, без перерыва;
- —быстроциклическим — это тяжелое течение БАР, при котором за год могут смениться не меньше четырех фаз. Когда частота достигает минимум четырех в месяц, говорят о ультрабыстроциклическом течении. Если настроение меняются в рамках одного дня, то речь идет об ультра-ультрабыстроциклическом цикле.
Осложнения
Биполярное расстройство личности опасно возможными осложнениями в когнитивном плане (снижение внимания, потеря концентрации, нарушение памяти) и физическом, когда действия человека могут нанести вред ему самому и окружающим.
В числе других осложнений БАР:
- —быстрое развитие алкоголизма;
- —высокий уровень смертности, обусловленный развитием у человека соматических патологий и суицидальных настроений.
Особенности
Биполярное расстройство встречается у женщин и у мужчин, средний возраст пациентов — 35-40 лет. У людей до 25 лет чаще диагностируют биполярную форму болезни, у тех, кто старше 30 лет — униполярную, когда наблюдается либо маниакальная фаза, либо депрессивная.
У женщин
Расстройство личности у женщин начинается обычно с депрессивной фазы. Симптомы во многих случаях проявляются довольно поздно, часто связаны с гормональными перестройками: менструацией, родами, климаксом.
У мужчин
БАР у мужчин часто проявляет себя на ранних стадиях и начинается с маниакальной фазы, которая долго сохраняется. В остальном болезнь протекает так же, как и у женщин.
"Биполярное расстройство I типа с одинаковой частотой встречается у женщин и мужчин, II типу больше подвержены женщины. Также известно, что “женскому” течению болезни присущи быстрые циклы и смешанные эпизоды. Однако пол не является определяющим фактором при БАР", — уточняет эксперт.
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Диагностика
Особенность диагностики заключается в отсутствии инструментальных или лабораторных исследований, которые бы могли подтвердить или опровергнуть наличие БАР у пациента. Диагноз ставит врач-психиатр на основании обследования, отражающего клиническую картину. Для этого необходимо:
- —уточнить жалобы пациента;
- —выяснить состояние здоровья (операции на головном мозге, опухоли, травмы и пр);
- —дать оценку психическому статусу;
- —изучить субъективное мнение о состоянии пациента и объективное — со стороны родственников, коллег и др.
"Стоит учитывать, что выявление БАР осложняется “популярностью” симптомов. На начальных этапах развития болезни пациентам могут поставить другой диагноз: рекуррентную депрессию, тревожное расстройство. Это связано с тем, что люди обращаются к специалисту, когда находятся в фазе депрессии, а не мании", — говорит Ирина Зиновьева.
Мужчина на приеме у психотерапевта
Лечение
Биполярное расстройство поддается лечению. Для восстановления применяют такие виды терапии:
- —купирующую — снимает негативные симптомы;
- —поддерживающую — сохраняет эффективность предыдущего этапа;
- —противорецидивную, задача которой — предотвратить рецидив.
"БАР — одно из немногих расстройств, которое лечится только с помощью медицинских препаратов. Это могут быть стабилизаторы настроения (препараты лития, противосудорожные средства), антидепрессанты, нейролептики", — говорит психолог.
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Профилактика
Поддерживающую медикаментозную терапию при биполярном расстройстве личности назначают, как правило, пожизненно. Отмена части препаратов возможна при достижении стойкой ремиссии.
Основа профилактики БАР — соблюдение врачебных рекомендаций и восстановительная терапия у специалиста.
"Психотерапия выступает вспомогательным способом лечения, заключающимся в мотивации человека на соблюдение этапов основного лечения. Сеансы помогают развивать навыки саморегуляции и способность самостоятельно справляться со стрессом и расстройствами, поддерживать режим сна и отдыха. Еще одна задача занятий с психологом или психотерапевтом — помощь семье во взаимодействии с родным, у которого диагностировали БАР", — заключает Ирина Зиновьева.