Кто такой меланхолик: особенности, плюсы и минусы темперамента
© iStock.com / insta_photosМеланхолик
© iStock.com / insta_photos
Меланхолик
Оглавление
- Меланхолик
- Описание и характеристика темперамента
- Виды
- Плюсы и минусы
- Особенности характера
- Женщин
- Мужчин
- Ребенка
- Общение с меланхоликом
- В любовных отношениях
- В работе
- В дружбе
- Совместимость меланхолика с другими типами личности
- С меланхоликом
- С флегматиком
- С холериком
- С сангвиником
- Подходящие профессии
- Известные люди меланхолики
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Меланхолик — это один из четырех основных темпераментов, которому свойственны чувствительность, эмоциональность и эмпатичность. Представители этого типа личности чаще всего является интровертами и склонны к пессимизму. Характеристика и описание темперамента, преимущества и недостатки меланхоликов, как построить гармоничные отношения с таким человеком, — в материале РИА Новости.
Меланхолик
Под темпераментом понимают совокупность устойчивых психофизических особенностей человека, которые определяют его эмоции, поведение и реакции на окружающую среду. Классическую теорию темпераментов развивали древнегреческие философы Гиппократ и Гален. Согласно ей, дисбаланс “жизненных соков” организма (крови, желчи, черной желчи и флегмы) наделяют человека определенным чертами характера, то есть темпераментом. Древние мыслители связывали меланхоликов с черной желчью.
“У них с рождения слабая нервная система, открывающая огромную эмоциональную палитру впечатлений и переживаний. Они восприимчивы даже к самым слабым раздражителям, поэтому любая стрессовая или тревожная ситуация сопровождается растерянностью, ступором, страхом. В постоянно меняющемся мире меланхоликам особенно тяжело накапливать внутренний ресурс, ведь любая ситуация, в которую они эмоционально вовлекаются, приводит к утомлению, состоянию изнурения, опустошенности”, — рассказала РИА Новости Татьяна Дужарь, аналитический психолог, член Московской ассоциации аналитической психологии и Профессиональной психотерапевтической лиги.
© iStock.com / Anna FrankОдинокая девушка сидит у окна
© iStock.com / Anna Frank
Одинокая девушка сидит у окна
Благодаря своей чувствительности меланхолики обладают высоким творческим потенциалом и часто преуспевают в музыке, литературе и искусстве. Эмпатичность помогает им глубже понимать человеческую природу, поэтому они всегда готовы выслушать, поддержать и помочь.
Описание и характеристика темперамента
Татьяна Дужарь отметила, что настроение меланхоликов подобно маятнику — колеблется из одной стороны в другую. За один день, насыщенный разными событиями, такого человека может охватить едва ли не все эмоциональные состояния, начиная с радости и восторга, заканчивая печалью и тоской.
“Другая отличительная особенность меланхолика — замкнутость и закрытость. При всей многогранности переживаний такие люди предпочитают оставаться наедине с переполняющими их эмоциями. Поэтому, если меланхолик пускает вас в свой внутренний мир, это говорит о его высокой степени доверия. Перемены и неожиданные события чаще всего меланхолики встречают с осторожностью: им требуется время, чтобы настроить себя на новую действительность. Такие люди могут в течение нескольких лет придерживаться одного стиля, пользоваться одними и теми же брендами, наводить уборку в давно установленном алгоритме”, — добавила психолог.
Это делает меланхоликов подходящими для рутинной, медленной работы в отличие от холериков, которых быстро утомляет монотонность.
Татьяна Дужарь перечислила другие характерные для меланхоликов качества:
- Перфекционизм. Люди с таким типом темперамента быстро привыкают к определенному, идеально выстроенному порядку, которого неукоснительно придерживаются и нередко требуют этого от окружающих.
- Стабильность. Меланхолики славятся устойчивостью взглядов, принципов, интересов и хобби.
- Рефлексия. Люди-меланхолики способны предаваться глубоким размышлениям, хорошо отслеживают свои мысли и анализируют свои и чужие поступки.
- Преданность своим взглядам и идеям. Несмотря на то, что меланхолики стараются обходить стороной конфликты, в спорах они будут упрямствовать, до победного отстаивать свое видение ситуации, точку зрения.
- Пессимизм и склонность к интроверсии. Меланхолики часто ожидают худшего и предпочитают находиться в одиночестве или в узком кругу близких друзей.
© iStock.com / fizkesМужчина избегает друзей
© iStock.com / fizkes
Мужчина избегает друзей
Виды
В течение жизни темперамент остается неизменным, хотя черты личности могут меняться из-за обстоятельств, работы над собой, психотерапии. Эксперты отмечают, что “чистые” типы темперамента встречаются редко, чаще всего это их сочетание:
- Меланхолик + флегматик. Люди с таким типом любят проводить время наедине с собой, могут казаться отстраненными. Чтобы быть счастливыми, им достаточно найти дело по душе. Также они малоинициативны, но ответственны в любом начинании.
- Меланхолик + холерик. Представители этого вида темперамента могут быть импульсивными, но в то же время хорошо понимают других и эмпатичны к их переживаниям. Нередко периоды эмоциональных порывов сменяются более спокойными, когда человек может трезво и отстраненно взглянуть на ситуацию и свои поступки.
- Меланхолик + сангвиник. Такой вид смешанного темперамента все же существует, хотя и встречается редко. Чаще всего это люди с преобладанием сангвинистического типа, но в стрессовых ситуациях ведут себя как настоящие меланхолики.
“Пока точно неизвестно, что именно влияет на развитие характерного типа темперамента, но большинство ученых придерживаются мнения, что это врожденная и неизменная особенность. При этом стоит помнить, что темперамент — лишь часть, которая формирует личность, поэтому зная свои сильные и слабые стороны, человек может управлять степенью выраженности тех или иных черт”, — подчеркнула Юлия Калачева, психолог и преподаватель психологии.
Плюсы и минусы
Как и у других типов темперамента, у меланхоликов есть преимущества и недостатки. Татьяна Дужарь к их сильным сторонам отнесла следующие:
- бережное и гуманное отношение к собеседникам;
- высокая эрудированность, развитый интеллект;
- креативность, тяга к творчеству, богатое воображение и фантазия;
- ответственность;
- верность друзьям и партнерам.
При этом к слабым сторонам можно отнести:
- частые перепады настроения, эмоциональное непостоянство, которое отнимает у меланхоликов много сил и энергии;
- обидчивость, злопамятство;
- трудности в построении межличностных отношений ввиду их закрытости, отстраненности;
- требовательность (меланхолики, выполняющие свод определенных правил в своей жизни, невольно хотят, чтобы окружающие придерживались тех же порядков).
© iStock.com / South_agencyДевушка рисует
© iStock.com / South_agency
Девушка рисует
Особенности характера
Особенности характера мужчин, женщин и детей с темпераментом меланхолика могут проявляться по-разному, но обычно их объединяют общие черты.
Женщин
Женщине-меланхолику трудно говорить о своих чувствах, даже если они переполняют ее, она может быть неуверенной в себе и закомплексованной, часто избегает шумных вечеринок и выбирает отдых дома или в небольшой компании близких друзей. Высокая чувствительность и эмпатичность делает ее хорошим слушателем, собеседником, который может поддержать и дать ценный совет. Также женщина-меланхолик отличается мечтательностью, склонностью к длительным размышлениям, созерцательности и самоанализу. При этом такие люди крайне ранимы и даже малейшую критику или неудачу воспринимают очень болезненно, а еще для них характерна повышенная тревожность и пессимизм.
Мужчин
Мужчины-меланхолики — серьезные, пунктуальные и ответственные люди. Снаружи они могут выглядеть абсолютно спокойными, даже если внутри накалены эмоции, ведь им тоже свойственны эмоциональность и ранимость. Из-за своей чувствительности они тяжело переживают неприятности, но это качество делает их понимающими, отзывчивыми и чуткими к проблемам других людей. Мужчины-меланхолики любят одиночество, могут быть неуверенными в себе, им бывает сложно найти единомышленников, но они отличаются верностью и преданностью.
© iStock.com / Cecilie_ArcursМужчина в состоянии напряжения
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
Мужчина в состоянии напряжения
Ребенка
Дети-меланхолики тихие, добрые, застенчивые, при присутствии незнакомых людей могут испугаться, расплакаться, перестать разговаривать. Они всегда стараются избегать конфликтов, отличаются впечатлительностью, любят проводить время наедине с собой и могут очень болезненно реагировать на критику или замечания в свой адрес.
По словам Юлии Калачевой, детям-меланхоликам приходится сложнее, чем взрослым: часто они не могут понять и принять свои особенности, а высокая чувствительность обостряет отношения с внешним миром.
“Поэтому, прежде всего, родителям необходимо научиться общаться с ними, учитывая особенности механизмов психики. Например, детям-меланхоликам крайне важно чувствовать, что их любят и получать одобрение, их нельзя критиковать без похвалы, а главное, их надо искренне принимать. Необходимо, чтобы родители донесли, какие механизмы адаптации к внешнему миру ребенок может использовать и как ему восстанавливать силы, когда что-то идет не так”, — прокомментировала Юлия Калачева.
Общение с меланхоликом
Основные особенности людей данного типа темперамента — повышенная чувствительность, ранимость и тревожность. Поэтому в дружбе или романтических отношениях нужно проявлять терпение, внимательность, уважать личное пространство меланхолика и поддерживать его.
© iStock.com / dikushinМолодая пара обнимается
© iStock.com / dikushin
Молодая пара обнимается
В любовных отношениях
Ключевым компонентом в отношениях для меланхолика будет эмоциональная привязанность.
“Это и продолжительные разговоры на кухне ночью, и философские размышления после просмотра фильма, и чувственные свидания. Меланхолики — романтичные натуры, им постоянно необходимо подтверждение того, что их все еще любят и принимают, в них нуждаются. Чаще всего они не идут на предательство: это действительно верные спутники, которые могут пройти жизненный путь с партнером от начала и до конца. Но будьте осторожнее, из-за глубокой привязанности и переполняющих их чувств, меланхолики нередко растворяются в партнере настолько, что теряют ощущение реальности”, — пояснила Татьяна Дужарь.
Поэтому меланхолики склонны вступать в созависимые отношения, которые могут оставить болезненный отпечаток в психике и перечеркнуть у человека веру в любовь.
В работе
Меланхолики лучше переносят индивидуальную работу, чем командную, при этом они всегда готовы помочь коллегам, если у них что-то не получается. Люди такого типа обычно не ищут карьерного роста, у них нет желания себя показать, выделиться среди других, поэтому они не стремятся к лидерству. Хорошо выполняют творческую работу, но могут очень остро реагировать на критику и неудачи, погружаясь в депрессию.
Также меланхолики плохо переносят:
- быстрый темп работы, рискованные или чересчур ответственные задачи;
- отсутствие перерывов;
- конфликты и напряженные отношения в коллективе;
- нестабильность и переменчивость. Фрилансу меланхолик предпочтет работу с фиксированной оплатой и социальными выплатами даже за меньшие деньги.
© iStock.com / Dejan_DundjerskiПодруги разговаривают в кафе
© iStock.com / Dejan_Dundjerski
Подруги разговаривают в кафе
В дружбе
Люди с таким темпераментом открываются далеко не всем, но если это происходит, человек становится значимым и особенным, меланхолик будет заботливым, надежным и безопасным другом.
“В дружеских отношениях меланхолик нередко готов жертвовать своим временем и интересами, если того требует ситуация. Это тот друг, который самоотверженно бросится на помощь, если произошла беда. Может чаще отдавать, чем принимать, довольно сильно привязывается и даже в случае разлуки или расставания с другом может с трепетом вспоминать его спустя долгие годы”, — рассказала психолог.
Юлия Калачева подчеркнула, что меланхолика может мотивировать похвала, поэтому в общении не стоит бояться проявлять чувства, хвалить и благодарить его.
Совместимость меланхолика с другими типами личности
Из-за сильных эмоциональных реакций и ранимости личные отношения с меланхоликами могут быть непростыми. При этом сложнее всего им общаться с легко возбудимыми, импульсивными и вспыльчивыми людьми, зато со спокойными и уравновешенными они чувствуют себя вполне комфортно.
С меланхоликом
Обычно партнеры с одинаковыми темпераментами уживаются с затруднением.
“С одной стороны, меланхоликам будет приятно друг с другом, поскольку оба готовы разделить чувства партнера. Безусловно, они могут хорошо проводить время, но если рассматривать продолжительные взаимоотношения, их длительная перспектива возможна с трудом. Оба партнера могут быть поглощены переживаниями друг друга настолько, что это приведет к психосоматическим заболеваниям или депрессивным/апатичным состояниям”, — предостерегла Татьяна Дужарь.
Эксперт посоветовала ответственнее подходить к вопросу своего психологического здоровья, а также уметь распознавать свои, отличные от партнера, потребности.
С флегматиком
Такой тандем может быть вполне комфортным, но лишенным ярких эмоциональных всплесков и интересных открытий, потому что флегматики и меланхолики отличаются интровертностью и спокойным характером. Оба партнера будут придерживаться своего ритма жизни: им трудно брать инициативу и организовывать что-то новое и сближающее в отношениях, поскольку оба темперамента склонны к пассивности. “Случается и так, что меланхолику не хватает чувственной составляющей в отношениях с флегматиком: возникают требования, обиды, появляется отдаленность и безрадостность. Этому союзу важно не забывать о том, что сфокусированность во внутренний мир присуща обоим, стоит научиться искать альтернативы на случай, если рутина во взаимоотношениях начнет приносить дискомфорт”, — добавила психолог.
© iStock.com / Vasyl DolmatovМолодая пара в ссоре
© iStock.com / Vasyl Dolmatov
Молодая пара в ссоре
С холериком
Татьяна Дужарь отметила, что подобный союз может оказаться непродолжительным, противоречивыми и сложным. При всей заботе и осторожности по отношению к чувствам меланхолика, холерик способен его больно ранить, задеть неосторожным и резким словом или достаточно пылкой реакцией на какое-то действие. Этим типам темперамента трудно понять друг друга: манера меланхолика привлекать внимание с целью убедиться в своей значимости способна выводить холерика из себя.
“Вспыльчивый темперамент может считывать это не так, как имеет в виду меланхолик, а в своем ключе, что становится очередным поводом для конфликтной ситуации.
Чтобы минимизировать ссоры, холерикам не стоит забывать особенности поведения меланхолика и его ценности: временами нужно относиться мягче к его вопросам, уточнять их смысл, разговаривать больше про чувства, а не про требования друг к другу”, — порекомендовала эксперт.
В то же время меланхолику нужно понимать, что холерик из-за импульсивности может сказать что-то неприятное сгоряча, без преднамеренного умысла. Важно не зацикливаться на этих переживаниях и проговаривать с партнером то, что он в этот момент испытывает. Этому союзу будет особенно полезно освоить такие психологические техники, как "Активное слушание” и "Я-послание”, посоветовала Татьяна Дужарь.
С сангвиником
Сангвиник может привлечь меланхолика оптимизмом и открытостью, поэтому в таком союзе противоположности смогут гармонично дополнять друг друга. Например, когда обстоятельства будут требовать энергичности, бодрости, напористости, понадобится характер сангвиника, а когда нужно проанализировать ситуацию, проделать что-то монотонное — поможет меланхолик.
“Меланхолики могут мягко и последовательно направлять забывчивых и рассеянных сангвиников в ситуациях, когда необходимо срочно закрыть какой-то вопрос. Сангвиники, в свою очередь, способны помочь меланхоликам взглянуть на жизнь под иным углом, показать, как относиться к обстоятельствам проще”, — заключила Татьяна Дужарь.
Подходящие профессии
В силу устройства своей нервной системы, которая быстро истощается, меланхоликам сложно работать в режиме многозадачности, в состоянии постоянного стресса, с чрезмерной степенью нагрузки и ненормированного рабочего дня. Поэтому им больше подходит спокойная, монотонная профессия. Часто меланхолики — очень творческие люди, поэтому хорошо проявляют себя в искусстве, литературе, музыке. Благодаря вдумчивости они также могут преуспеть и в аналитике, научной деятельности, программировании.
© iStock.com / eclipse_imagesГрафический дизайнер за работой
© iStock.com / eclipse_images
Графический дизайнер за работой
Другие подходящие профессии:
- литературный редактор;
- переводчик;
- библиотекарь;
- графический дизайнер;
- искусствовед;
- режиссер, мультипликатор;
- разработчик;
- копирайтер;
- психотерапевт, психолог;
- религиовед, историк;
- работа в сфере образования.
При этом сложности могут возникнуть, если меланхолик занят деятельностью, где нужно много общаться, продавать что-либо, выступать на публике или рисковать.
Известные люди меланхолики
Среди меланхоликов много творческих людей. Считается, что такой тип темперамента был у Чарльза Диккенса, Винсента Ван Гога, Эдгара Аллана По, Сильвии Плат, Николая Гоголя, Фредерика Шопена, Петра Чайковского. Все они тонко чувствовали и многие порой страдали от депрессии, что отражалось в их творчестве.