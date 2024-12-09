https://ria.ru/20241209/temperament-1903418651.html

Темперамент человека: типы, особенности, как определить и зачем знать

Типы темперамента человека: что это такое, особенности, характеры и их качества

Темперамент человека: типы, особенности, как определить и зачем знать

В мире психологии существует множество концепций, которые помогают человеку лучше понять себя и других. Одной из них является темперамент – индивидуальная... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:21

2024-12-09T15:21

2024-12-09T15:21

психология

темперамент

люди

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В мире психологии существует множество концепций, которые помогают человеку лучше понять себя и других. Одной из них является темперамент – индивидуальная особенность человека, которая определяет его поведение, эмоции и реакции на окружающий мир. Что это такое простыми словами, история и теория темперамента, 4 основных типа, их характеристики и отличия, тест Айзенка и другие методики определения, его влияние на жизнь и взаимоотношения, – в материале РИА Новости.ТемпераментТемперамент представляет собой набор типологических характеристик личности, который отражается в динамических процессах психики: скорости и интенсивности реакций, а также эмоциональной окраске жизни."Как нет в мире людей с одинаковыми отпечатками пальцев или даже двух одинаковых листьев на дереве, так и нет одинаковых личностей. Каждый из нас имеет свои неповторимые качества и свойства, которые формируются с течением жизни. Но в их основе лежат индивидуальные особенности психики. Это ее внешние проявления, которые называются темпераментом", – говорит Валерий Гут, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта.История и теорияОчевидное различие психики людей волновало человечество еще 25 веков назад. Впервые понятие темперамента появилось в учениях древнегреческого врача Гиппократа (6 в. до н.э.). Он был одним из первых, кто разработал теорию о существовании четырех основных темпераментов, связывая их с балансом четырех телесных жидкостей: крови, флегмы, желчи и черной желчи."Гиппократ утверждал, что дисбаланс этих жидкостей в организме определяет темперамент человека. Например, избыток крови приводит к сангвиническому темпераменту, а избыток черной желчи – к холерическому", – комментирует Кристина Саламатова, психолог, НЛП-тренер, профессиональный коуч ООО "Сибирская Академия НЛП".С течением времени концепция темперамента менялась. В 19-20 веке активно развивалась теория "соматотипов", утверждавшая, что темперамент человека определяет структура его тела."Так, "эндоморфный тип" со слабым и полным телосложением, "мезоморфный" с развитой мышечной тканью или "эктоморфный тип", имеющий хрупкое телосложение, – все они отличаются типичными личностными проявлениями и поведенческими особенностями", – говорит Екатерина Огарёва, доцент кафедры социальных технологий РАНХиГС г. Санкт-Петербург, кандидат психологических наук.В 19 веке немецкий психолог Эрнст Кречмер предложил новую теорию, основанную на различных видах нервной системы. Он выделил четыре основных типа темперамента: сангвинический, меланхолический, флегматический и холерический. По словам Кристины Саламатовой, эта классификация стала более широко распространенной и востребованной.Отличие от характераВалерий Гут поясняет, что свойства темперамента включают в себя индивидуальные темп и ритм психологических процессов, стабильность эмоциональных реакций, интенсивность волевых усилий. Они могут быть связаны с настроением человека или мотивами его деятельности. В то же время эти свойства представляют собой наиболее устойчивые индивидуальные черты, которые сохраняются на многие годы, а часто и на всю жизнь.В отличие от темперамента, характер изменчив, так как является приобретенным и зависит от многих факторов: окружающей среды, взаимодействия с другими, воспитания. Он включает в себя нравственные и этические качества и определяется биологическими особенностями организма человека.Типы темперамента, их характер, особенности и качестваРазличные свойства темперамента в сочетании между собой образуют определенные типы. В психологии принято использовать следующую классификацию: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Каждому из них соответствует конкретный набор психологических черт.Екатерина Огарёва отмечает, что в настоящий момент окончательного и единого мнения о сущности темперамента и его месте в структуре личности у психологов нет: для одних он фактически равен личности, для других – составная ее часть, а некоторые считают темперамент врожденным фундаментом, на котором "строится" и развивается личность на протяжении всей жизни. Однако почти все без исключения признают роль темперамента как механизма, оказывающего влияние на деятельность человека (как минимум, на её временные и энергетические характеристики). Темперамент является устойчивой (по мнению многих учёных, врожденной и неизменной) особенностью, благодаря которой психические и деятельностные проявления протекают легче или сложнее, медленнее или быстрее, слабее или сильнее. Кроме того, темперамент определяет "впечатлительность" - своеобразную чувствительность, которая выражается в силе, быстроте и устойчивости эмоциональной реакции на впечатления. Для кого-то достаточно легкого эмоционального касания, чтобы разразилась внутренняя буря, а кто-то выглядит "толстокожим", не реагируя даже на весьма заметные эмоциональные вызовы."Типы темперамента в чистом виде практически не встречаются. Обычно у человека преобладает один наиболее заметный (считается главным), на котором основываются черты всех остальных, выраженные в меньшей степени", - говорит Валерий Гут. Эксперт перечислил особенности и качества каждого из типов.СангвиникСангвиник – это человек, который обладает высокой энергией, оптимизмом и жизнерадостностью. Он легко заводится и быстро успокаивается, очень общителен и любит быть в центре внимания. Сангвиник обладает хорошей адаптивностью к изменениям и новым условиям. Великие сангвиники – это талантливые лидеры и управленцы: Ф. Рузвельт, Р. Рейган, Б. Клинтон, Л. Месси и многие другие.МеланхоликМеланхолики характеризуются повышенной чувствительностью, высокой реактивностью психики, инертностью нервной системы. Они могут быть ранимыми, пассивными в реакциях, склонными к депрессиям и даже саморазрушению. Но вместе с тем обладают тонкой чувствительностью, креативностью, развитой эмпатией и стремлением к совершенству. История знает немало меланхоликов: П. Чайковский и Ф. Шопен, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, И. Ньютон, Ч. Дарвин, Р. Декарт и другие.ФлегматикФлегматик обычно характеризуется спокойствием и равновесием. Такие люди сохраняют эмоциональную стабильность, редко показывают яркие эмоции, обладают высокой терпимостью к стрессу, что делает их отличными дипломатами и хорошими аналитиками. Флегматики обычно неторопливые, но весьма целеустремленные. Они могут быть максимально сосредоточены на своей работе и предпочитают оставаться в тени. Несмотря на это, известно немало выдающихся "звездных" флегматиков – Б. Гейтс, С. Возняк, У. Дисней, К. Ривз.ХолерикХолерик – человек с более высоким уровнем активности и энергии. Он быстро принимает решения, эмоционально выразителен и проявляет склонность к лидерству. Холерический тип темперамента обычно связан с высоким уровнем амбиций и уверенности. Холерики могут быстро менять свое настроение и склонны к конфликтам. Среди холериков Д. Менделеев, А. Суворов, Петр І, А. Пушкин, Д. Трамп, О. Уинфри.Как определить свой темперамент и зачем его знатьДля определения своего типа темперамента существует несколько методик. Один из самых распространенных способов, по словам Кристины Саламатовой, проведение специальных тестов или опросников, разработанных психологами. Они предоставляют ряд вопросов или утверждений, на основе ответов на которые можно определить предполагаемый тип темперамента. Тестовый опросник Айзенка один из самых распространенных.Валерий Гут поясняет, что есть различные тесты для определения типа темперамента. Например, "тест пальцевых узоров", который был разработан в Ленинградском университете под руководством академика Б. Ананьева.Однако, по мнению Екатерины Огарёвой, для того, чтобы знакомство с собственным темпераментом послужило не только для удовлетворения любопытства, но и помогло скорректировать рабочие приемы и поведенческие стереотипы, лучше обратиться за консультацией к специалисту-психологу."Темперамент служит фундаментом, базой для формирования характера. Несмотря на распространенные представления, это врожденные особенности, которые не поддаются изменениям. С ними человек живет всю жизнь. Именно по этой причине важно знать свой темперамент, его преимущества и слабости и уметь управлять ими, усиливая их положительный потенциал", – отмечает Валерий Гут.Эксперт дополняет, что понимание своего типа важно и для минимизации столкновений с невыгодными жизненными обстоятельствами, а также для того, чтобы научиться компенсировать свои слабые стороны. Например, холерику необходимо помнить, что его активность может быть разрушительна; сангвинику – становиться серьезным в важных вопросах; флегматику – стараться увеличивать скорость действий; меланхолику – не впадать в крайности, отличая неудачи от катастроф. Знание темперамента не только своего, но и близких, поможет лучше понять их и выстроить более гармоничные отношения."Знания о темпераментах используют, в частности, при формировании эффективных команд. В исследованиях психолога и антрополога В. М. Русалова (1979), изучавшего особенности взаимодействия лиц с разным типом темперамента, было показано, что работа идет лучше в парах, где партнеры имеют противоположные типологические особенности. Было установлено, что сплоченность коллектива значительно возрастает в тех случаях, когда общие задачи осуществляются парами, подобранными по противоположным свойствам темперамента (например, сангвиник и флегматик). Аналогичную закономерность выявили и другие исследователи", – комментирует Екатерина Огарёва.Влияние темперамента на жизнь человекаТемперамент влияет на практически все аспекты жизни человека, начиная с выбора профессии и стиля общения и заканчивая здоровьем, отношениями.Психолог Виктория Ивачева перечислила основные сферы влияния:● Профессиональный выбор: темперамент влияет на выбор профессии и стиль работы. Например, сангвиники могут быть успешными в коммуникативных сферах, а меланхолики в творческих областях.● Личные отношения: знание темперамента партнера помогает в построении более гармоничных отношений. Эффективное общение и учет особенностей темперамента способствуют укреплению связи.● Управление стрессом: знание собственного типа темперамента помогает разрабатывать стратегии управления стрессом и эмоциями. Это важно для сохранения психического равновесия.● Личный рост и развитие: понимание собственных черт темперамента позволяет лучше использовать сильные стороны и работать над улучшением слабых. Это способствует личному росту и развитию.О том, как каждый тип темперамента может повлиять на жизнь человека, рассказала Кристина Саламатова:● Сангвиник: люди с этим темпераментом часто выбирают профессии, связанные с общением и творчеством. Они могут легко создавать социальные связи и находить общий язык с разными людьми. Однако иногда им не хватает настойчивости и концентрации на задачах.● Меланхолик: обычно люди этого типа стремятся к профессиям, где требуется аналитический подход, таким как научные исследования или искусство. Они могут быть талантливыми художниками, музыкантами или писателями. Однако подвержены склонности к перфекционизму и тревожности.● Флегматик: флегматики хорошо справляются с работой, где требуется стабильность и уравновешенность. Они могут быть отличными менеджерами и медиаторами в конфликтах. Однако иногда им не хватает инициативности и эмоциональной выразительности.● Холерик: холерики, как правило, выбирают профессии, где требуется лидерство и решительность. Они могут быть успешными предпринимателями, руководителями и спортсменами. Однако они могут быть нетерпеливыми и склонными к агрессии."Темперамент – это лишь один из аспектов личности, каждый человек уникален. Нет ни "лучшего", ни "худшего" типа темперамента, все они могут быть успешными и счастливыми, при условии, что человек осознает свои особенности и работает над самосовершенствованием, – говорит Виктория Ивачева. – Поэтому важно не только знать свой темперамент, но и развивать собственные навыки управления им. Это позволит лучше адаптироваться к изменяющимся условиям и сделать жизнь более насыщенной и успешной".Эксперт подчеркивает, что темперамент формирует восприятие мира и взаимодействие с ним. Знание собственного темперамента и уважение к темпераментам других людей способствует более эффективной коммуникации, глубоким межличностным отношениям и лучшему самопониманию. Это путь к более гармоничной и счастливой жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, темперамент, люди