Холерик: кто такой, характеристика типа личности, описание темперамента
© iStock.com / AntonioGuillemЭмоциональная женщина разговаривает по телефону
© iStock.com / AntonioGuillem
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Холерик - один из четырех типов темперамента, который характеризуется импульсивностью, высоким уровнем психологической активности, энергичностью действий. Как особенности этого типа личности влияют на отношения и выбор профессии, характеристика и описание холериков и смешанных с ними видов, советы психологов о том, как построить длительные отношения с таким человеком, - в материале РИА Новости.
Холерик
Темперамент - это совокупность индивидуальных, психофизических свойств человека, создателем теории о темпераментах считается древнегреческий врач Гиппократ, живший в V веке до нашей эры. Он был уверен, что люди различаются соотношением четырех "соков организма" - крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, входящих в его состав. Исходя из этого, античный врач Клавдий Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию темпераментов, в зависимости от того, какой из "соков" преобладает в человеке. Слово "холерик" произошло от греческого "chole" - желчь.
- Это один из четырех основных типов, который определяется высокой активностью и сильными эмоциями. Холерики обладают ярким нравом и энергичным характером. Именно поэтому они отличаются повышенной активностью, стремлением к достижению целей и преданностью своим убеждениям, - говорит психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин.
Описание и характеристика темперамента
Такие люди действуют сразу и решительно. Холерики обычно являются лидерами и инициаторами, им легко брать на себя ответственность, быть в центре внимания и вести людей, проявлять конкурентность и амбиции.
"Холерики способны выражать гнев и раздражение, когда что-то не удовлетворяет их ожидания или намерения. Они могут быть вспыльчивыми и иметь склонность к риску и авантюризму. Однако также обладают сильным энтузиазмом, энергией и страстностью, что нередко приводит к достижению высоких результатов. Нередко холерик может быть слишком упрямым, нетерпеливым и властным", - рассказывает Юлия Жукова, психотерапевт, клинический психолог.
© iStock.com / sihasakprachumАльпинист на Эвересте
© iStock.com / sihasakprachum
Альпинист на Эвересте
По словам Виктории Моисеевой, психолога-консультанта, эксперта онлайн-школы психологических профессий "Психодемия" образовательного холдинга Ultimate Education, холерики, помимо энергичности и ярко выраженной эмоциональности, также могут быть склонны к рискованным поведенческим шаблонам, что проявляется в интересе к экстремальным видам спорта или в предпринимательстве, где риск играет важную роль.
Виды
Есть несколько видов холериков, объясняет Анатолий Абашин, каждый из которых имеет свои особенности:
- Экстравертный холерик - энергичный и общительный, всегда на переднем плане.
- Интровертный холерик - также энергичный, но предпочитает проводить время в одиночестве или в кругу близких друзей.
- Стихийный холерик - склонен к спонтанным действиям и импульсивным решениям.
- Рациональный холерик - предпочитает планировать свои действия и анализировать ситуацию перед принятием решений.
Кроме того, существуют смешанные типы темперамента, характерные для большинства людей:
- Холерик + Меланхолик. Сочетают в себе периоды апатии и безудержной деятельности. Такой человек может трезво взглянуть на свои порывы и амбиции с другой точки зрения и выбрать наилучшее решение задачи.
- Холерик + Сангвиник. Пойдут напролом ради исполнения своей цели, но не остановятся на полпути, когда потеряют к ней интерес. Сочетание этих двух типов темперамента дает возможность быть не только генератором идей, но и их исполнителем.
- Холерик + Флегматик. Эти люди стабильны в отношениях, основательность флегматика и упорство холерика подстегивает их на дела, а не на долгие размышления, так как внутри спрятан приличный запас энергии.
© iStock.com / nd3000Сотрудники в офисе
© iStock.com / nd3000
Сотрудники в офисе
Плюсы и минусы
Основной плюс этого вида темперамента, отмечает психолог Регина Аблямитова, заключается в невероятной настойчивости и целеустремленности таких людей. Кроме того, по словам эксперта, они обладают быстрой реакцией на происходящее, что положительно влияет на их успехи в учебе, спорте и тех видах деятельности, где это качество первостепенно.
"Холерики обладают множеством достоинств, которые помогают им достигать успеха в жизни: лидерские качества, сильная мотивация к достижению результатов. Однако у этого типа личности есть и свои недостатки: они часто бывают нетерпеливыми, склонны к агрессии и раздражительности, самоуверенны и не терпят противоречий со стороны окружающих", - отмечает Анатолий Абашин.
Особенности
В зависимости от того, к какому полу принадлежит холерик, и взрослый это человек или ребенок, особенности темперамента могут незначительно отличаться.
- И мужчины, и женщины-холерики могут чаще склоняться к соревновательности, что может привести к стремлению доминировать в различных сферах жизни. При этом женщины холерического типа, живущие в обществе, склоняющемся к патриархальному укладу, могут сталкиваться с социокультурными ожиданиями (пресловутым "будь хранительницей очага"), которые не всегда соответствуют их высокой активности и амбициям. Это может вызвать внутреннее напряжение, - говорит Виктория Моисеева.
Женщин
Холерические женщины обладают сильной волей и энергичностью. Они часто занимают высокие должности или успешно реализуются в своей профессии, бывают независимыми и уверенными в себе.
"Женщина холерик очень тонкая и чувствительная, эмоциональная, легко переключается с одной задачи на другую, эффективна и продуктивна, может быть конфликтной, вспыльчивой, не приемлет монотонную деятельность", - рассказывает Марина Багаева, тренер(EACEIP) по развитию эмоционального интеллекта, психолог.
© iStock.com / alvarezЗаключение договора
© iStock.com / alvarez
Заключение договора
Мужчин
Мужчина холерик - это активный и вовлекающий лидер, решителен и эмоционален, умеет очаровывать, договариваться, целеустремленный, всегда получает то, чего хочет. С ним можно чувствовать себя в безопасности, но лучше остерегаться врагов холериков.
"Холерические мужчины являются естественными лидерами. Они обладают авторитетом и способностью принимать быстрые решения. У них есть склонность к конкурентности и стремление быть первыми во всем", - отмечает Анатолий Абашин.
© iStock.com / Liubomyr VoronaПредприниматель в офисе
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Предприниматель в офисе
Детей
По словам Марины Багаевой, ребенок холерик очень активен, любознателен, шаловлив, легко увлекается, может быть непослушным и вспыльчивым. Любит активные подвижные игры и новые впечатления, с удовольствием путешествует, не боится пробовать новое и рисковать. Его настроение может легко меняться, не признает неудачи, любит внимание и быть первым. Новую информацию усваивает быстро, не умеет и не хочет ждать и подавлять свои желания. Внимателен к тому, что ему интересно, из-за возбудимости засыпает с трудом.
Общение с холериком
Важно заметить, что холерики могут быть преданными и оберегающими в партнерских и дружеских отношениях, но их выраженные эмоциональные реакции часто вызывают конфликты, в этом аспекте им может понадобиться работа над саморегуляцией.
Марина Багаева для того, чтобы наладить отношения с холериком, советует выбрать следующие стратегии:
- Быть честным и говорить открыто, всегда анализировать эмоциональную информацию, потому что слова могут быть перевернуты и поняты иначе.
- Планировать эмоцию холерика, потому что если вывести его из себя, можно получить негативный отклик, тогда договориться не получится.
- На холерика бесполезно давить и тем более угрожать. Мотивация, которую такой тип темперамента понимает, - это признание, интерес и денежное вознаграждение.
© iStock.com / fizkesПара во время спора у себя дома
© iStock.com / fizkes
Пара во время спора у себя дома
В любовных отношениях
В любовных отношениях холерик обычно очень активен и стремится быть лидером.
- Он может быть вспыльчивым, энергичным и импульсивным. Холерики часто являются доминантными, склонными к контролю, могут проявлять страсть и решительность в своем поведении. Они также часто излишне ревнивы, эгоистичны, склонны к конфликтам и спорам, поэтому важно найти баланс и научиться общаться с ними, учитывая их энергичный и интенсивный темп, - объясняет Юлия Жукова.
Порой эмоциональная яркость, импульсивность, желание новых впечатлений стимулируют представителей этого темперамента к интригам и смене партнера.
В работе
В работе холерики обычно являются высоко мотивированными и целеустремленными сотрудниками, быстро принимают решения, могут быть эффективными лидерами и предпринимателями.
Юлия Жукова уточняет, что такие люди часто выделяются своей энергией и активностью, это делает их хорошими организаторами. Однако могут быть нетерпеливы к неточностям или медленной работе других и им бывает сложно сотрудничать с теми, кто не согласен с их методами или авторитетом.
В дружбе
Холерики яркие, энергичные и веселые друзья. Они могут быть спонтанными и неожиданными, всегда готовы к новым приключениям и бросают вызовы. Но и тут видно желание доминировать и эгоизм: в дружбе им сложно учитывать чужие потребности и желания.
- В дружбе холерики надежны до той поры, пока их не обманут или не обидят, так как они мстительны, - говорит Марина Багаева.
Совместимость холерика с другими типами личности
На совместимость людей влияет множество факторов, включая особенности темперамента.
© iStock.com / Zorica NastasicПодруги
© iStock.com / Zorica Nastasic
Подруги
С холериком
Представителям одного типа личности может быть сложно найти общий язык из-за конкурентного склада ума. Однако если научиться слушать друг друга, можно построить успешное партнерство или командную работу.
С сангвиником
Эти два типа личности могут создавать прекрасный тандем благодаря своей энергии и способности взаимодополнять друг друга.
- С сангвиником темпераменты схожи, отношения возможны, но придется учиться предугадывать желания партнера и уметь нивелировать конфликты, - отмечает Марина Багаева.
С меланхоликом
Холерик и меланхолик имеют разные подходы к жизни, что часто приводит к конфликтам, резкий нрав и эмоциональность первого могут обижать второго. Однако, если оба типа научатся понимать и уважать особенности друг-друга, они смогут создать гармоничные отношения.
- Они способны обнаружить друг в друге схожие черты, например, внимательность к деталям и высокую требовательность. Это может создать особенно хорошие взаимоотношения при правильном взаимодействии. Общению с флегматиками холерикам лучше уделить особое внимание, но и такие отношения могут быть успешными, если в них соблюдается баланс и взаимное уважение, - считает Виктория Моисеева.
С флегматиком
Спокойный и анализирующий все флегматик - лучший партнер для холерика, терпелив и миролюбив, не обращает внимания на вспыльчивость и импульсивность, в таких парах редко случаются конфликты, приводящие к разрыву отношений. Жизнь флегматика скрашивается яркостью и деятельностью холерика, которая не дает скучать.
© iStock.com / GaudiLabДевушка-писатель за работой
© iStock.com / GaudiLab
Девушка-писатель за работой
Подходящие профессии
Холерики могут выделяться в профессиях, требующих быстрого принятия решений и умения работать в стрессовых условиях, например, в политике, бизнес-администрировании.
"Они также могут проявлять себя там, где необходимо вдохновлять и мотивировать других, например, в менторстве или обучении. Порой холерики выбирают профессии, связанные с творчеством, такие как писательство или искусство. Выразительность и страсть могут вдохновлять их на создание уникальных идей и произведений", - говорит Виктория Моисеева.
Бурлящую энергию холерика можно реализовать в деятельности:
- артиста;
- рекламного агента;
- летчика;
- дипломата;
- менеджера, предпринимателя;
- тренера;
- хирурга;
- следователя;
- водителя.
Холерикам не подходят профессии, которые подразумевают однообразную и монотонную работу. Например, устроившись бухгалтером, библиотекарем или флористом, они не смогут реализовать свой потенциал и зачахнут.
© iStock.com / MaravicПилоты
© iStock.com / Maravic
Пилоты
Известные люди холерики
Среди известных людей с холерическим темпераментом можно назвать Наполеона Бонапарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Александра Пушкина, Александра Суворова, Дмитрия Менделеева, Сальвадора Дали, Владимира Высоцкого, Стива Джобса, Чарльза Дарвина, Петра Первого. Они стали знаменитыми благодаря своей целеустремленности и активности.