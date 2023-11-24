https://ria.ru/20231124/kholerik-1911580976.html

Холерик: кто такой, характеристика типа личности, описание темперамента

Холерик: кто такой, характеристика типа личности, описание и виды темперамента

Холерик: кто такой, характеристика типа личности, описание темперамента

Холерик - один из четырех типов темперамента, который характеризуется импульсивностью, высоким уровнем психологической активности, энергичностью действий. Как... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:47

2023-11-24T14:47

2023-11-24T14:47

здоровье - общество

психология

дружба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911601156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a575912470b3c384aec3d338fbbe87.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Холерик - один из четырех типов темперамента, который характеризуется импульсивностью, высоким уровнем психологической активности, энергичностью действий. Как особенности этого типа личности влияют на отношения и выбор профессии, характеристика и описание холериков и смешанных с ними видов, советы психологов о том, как построить длительные отношения с таким человеком, - в материале РИА Новости.ХолерикТемперамент - это совокупность индивидуальных, психофизических свойств человека, создателем теории о темпераментах считается древнегреческий врач Гиппократ, живший в V веке до нашей эры. Он был уверен, что люди различаются соотношением четырех "соков организма" - крови, флегмы, желтой желчи и черной желчи, входящих в его состав. Исходя из этого, античный врач Клавдий Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию темпераментов, в зависимости от того, какой из "соков" преобладает в человеке. Слово "холерик" произошло от греческого "chole" - желчь.- Это один из четырех основных типов, который определяется высокой активностью и сильными эмоциями. Холерики обладают ярким нравом и энергичным характером. Именно поэтому они отличаются повышенной активностью, стремлением к достижению целей и преданностью своим убеждениям, - говорит психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин.Описание и характеристика темпераментаТакие люди действуют сразу и решительно. Холерики обычно являются лидерами и инициаторами, им легко брать на себя ответственность, быть в центре внимания и вести людей, проявлять конкурентность и амбиции."Холерики способны выражать гнев и раздражение, когда что-то не удовлетворяет их ожидания или намерения. Они могут быть вспыльчивыми и иметь склонность к риску и авантюризму. Однако также обладают сильным энтузиазмом, энергией и страстностью, что нередко приводит к достижению высоких результатов. Нередко холерик может быть слишком упрямым, нетерпеливым и властным", - рассказывает Юлия Жукова, психотерапевт, клинический психолог.По словам Виктории Моисеевой, психолога-консультанта, эксперта онлайн-школы психологических профессий "Психодемия" образовательного холдинга Ultimate Education, холерики, помимо энергичности и ярко выраженной эмоциональности, также могут быть склонны к рискованным поведенческим шаблонам, что проявляется в интересе к экстремальным видам спорта или в предпринимательстве, где риск играет важную роль.ВидыЕсть несколько видов холериков, объясняет Анатолий Абашин, каждый из которых имеет свои особенности:Кроме того, существуют смешанные типы темперамента, характерные для большинства людей:Плюсы и минусыОсновной плюс этого вида темперамента, отмечает психолог Регина Аблямитова, заключается в невероятной настойчивости и целеустремленности таких людей. Кроме того, по словам эксперта, они обладают быстрой реакцией на происходящее, что положительно влияет на их успехи в учебе, спорте и тех видах деятельности, где это качество первостепенно."Холерики обладают множеством достоинств, которые помогают им достигать успеха в жизни: лидерские качества, сильная мотивация к достижению результатов. Однако у этого типа личности есть и свои недостатки: они часто бывают нетерпеливыми, склонны к агрессии и раздражительности, самоуверенны и не терпят противоречий со стороны окружающих", - отмечает Анатолий Абашин.ОсобенностиВ зависимости от того, к какому полу принадлежит холерик, и взрослый это человек или ребенок, особенности темперамента могут незначительно отличаться.- И мужчины, и женщины-холерики могут чаще склоняться к соревновательности, что может привести к стремлению доминировать в различных сферах жизни. При этом женщины холерического типа, живущие в обществе, склоняющемся к патриархальному укладу, могут сталкиваться с социокультурными ожиданиями (пресловутым "будь хранительницей очага"), которые не всегда соответствуют их высокой активности и амбициям. Это может вызвать внутреннее напряжение, - говорит Виктория Моисеева.ЖенщинХолерические женщины обладают сильной волей и энергичностью. Они часто занимают высокие должности или успешно реализуются в своей профессии, бывают независимыми и уверенными в себе."Женщина холерик очень тонкая и чувствительная, эмоциональная, легко переключается с одной задачи на другую, эффективна и продуктивна, может быть конфликтной, вспыльчивой, не приемлет монотонную деятельность", - рассказывает Марина Багаева, тренер(EACEIP) по развитию эмоционального интеллекта, психолог.МужчинМужчина холерик - это активный и вовлекающий лидер, решителен и эмоционален, умеет очаровывать, договариваться, целеустремленный, всегда получает то, чего хочет. С ним можно чувствовать себя в безопасности, но лучше остерегаться врагов холериков."Холерические мужчины являются естественными лидерами. Они обладают авторитетом и способностью принимать быстрые решения. У них есть склонность к конкурентности и стремление быть первыми во всем", - отмечает Анатолий Абашин.ДетейПо словам Марины Багаевой, ребенок холерик очень активен, любознателен, шаловлив, легко увлекается, может быть непослушным и вспыльчивым. Любит активные подвижные игры и новые впечатления, с удовольствием путешествует, не боится пробовать новое и рисковать. Его настроение может легко меняться, не признает неудачи, любит внимание и быть первым. Новую информацию усваивает быстро, не умеет и не хочет ждать и подавлять свои желания. Внимателен к тому, что ему интересно, из-за возбудимости засыпает с трудом.Общение с холерикомВажно заметить, что холерики могут быть преданными и оберегающими в партнерских и дружеских отношениях, но их выраженные эмоциональные реакции часто вызывают конфликты, в этом аспекте им может понадобиться работа над саморегуляцией.Марина Багаева для того, чтобы наладить отношения с холериком, советует выбрать следующие стратегии:В любовных отношенияхВ любовных отношениях холерик обычно очень активен и стремится быть лидером.- Он может быть вспыльчивым, энергичным и импульсивным. Холерики часто являются доминантными, склонными к контролю, могут проявлять страсть и решительность в своем поведении. Они также часто излишне ревнивы, эгоистичны, склонны к конфликтам и спорам, поэтому важно найти баланс и научиться общаться с ними, учитывая их энергичный и интенсивный темп, - объясняет Юлия Жукова.Порой эмоциональная яркость, импульсивность, желание новых впечатлений стимулируют представителей этого темперамента к интригам и смене партнера.В работеВ работе холерики обычно являются высоко мотивированными и целеустремленными сотрудниками, быстро принимают решения, могут быть эффективными лидерами и предпринимателями.Юлия Жукова уточняет, что такие люди часто выделяются своей энергией и активностью, это делает их хорошими организаторами. Однако могут быть нетерпеливы к неточностям или медленной работе других и им бывает сложно сотрудничать с теми, кто не согласен с их методами или авторитетом.В дружбеХолерики яркие, энергичные и веселые друзья. Они могут быть спонтанными и неожиданными, всегда готовы к новым приключениям и бросают вызовы. Но и тут видно желание доминировать и эгоизм: в дружбе им сложно учитывать чужие потребности и желания.- В дружбе холерики надежны до той поры, пока их не обманут или не обидят, так как они мстительны, - говорит Марина Багаева.Совместимость холерика с другими типами личностиНа совместимость людей влияет множество факторов, включая особенности темперамента.С холерикомПредставителям одного типа личности может быть сложно найти общий язык из-за конкурентного склада ума. Однако если научиться слушать друг друга, можно построить успешное партнерство или командную работу.С сангвиникомЭти два типа личности могут создавать прекрасный тандем благодаря своей энергии и способности взаимодополнять друг друга.- С сангвиником темпераменты схожи, отношения возможны, но придется учиться предугадывать желания партнера и уметь нивелировать конфликты, - отмечает Марина Багаева.С меланхоликомХолерик и меланхолик имеют разные подходы к жизни, что часто приводит к конфликтам, резкий нрав и эмоциональность первого могут обижать второго. Однако, если оба типа научатся понимать и уважать особенности друг-друга, они смогут создать гармоничные отношения.- Они способны обнаружить друг в друге схожие черты, например, внимательность к деталям и высокую требовательность. Это может создать особенно хорошие взаимоотношения при правильном взаимодействии. Общению с флегматиками холерикам лучше уделить особое внимание, но и такие отношения могут быть успешными, если в них соблюдается баланс и взаимное уважение, - считает Виктория Моисеева.С флегматикомСпокойный и анализирующий все флегматик - лучший партнер для холерика, терпелив и миролюбив, не обращает внимания на вспыльчивость и импульсивность, в таких парах редко случаются конфликты, приводящие к разрыву отношений. Жизнь флегматика скрашивается яркостью и деятельностью холерика, которая не дает скучать.Подходящие профессииХолерики могут выделяться в профессиях, требующих быстрого принятия решений и умения работать в стрессовых условиях, например, в политике, бизнес-администрировании."Они также могут проявлять себя там, где необходимо вдохновлять и мотивировать других, например, в менторстве или обучении. Порой холерики выбирают профессии, связанные с творчеством, такие как писательство или искусство. Выразительность и страсть могут вдохновлять их на создание уникальных идей и произведений", - говорит Виктория Моисеева.Бурлящую энергию холерика можно реализовать в деятельности:Холерикам не подходят профессии, которые подразумевают однообразную и монотонную работу. Например, устроившись бухгалтером, библиотекарем или флористом, они не смогут реализовать свой потенциал и зачахнут.Известные люди холерикиСреди известных людей с холерическим темпераментом можно назвать Наполеона Бонапарта, Вольфганга Амадея Моцарта, Александра Пушкина, Александра Суворова, Дмитрия Менделеева, Сальвадора Дали, Владимира Высоцкого, Стива Джобса, Чарльза Дарвина, Петра Первого. Они стали знаменитыми благодаря своей целеустремленности и активности.

https://ria.ru/20231102/sangvinik-1906749740.html

https://ria.ru/20231026/melankholik-1905358092.html

https://ria.ru/20231017/temperament-1903418651.html

https://ria.ru/20231016/flegmatik-1903111936.html

https://ria.ru/20231006/privyazannost-1900950891.html

https://ria.ru/20180815/1526508596.html

https://ria.ru/20231106/lyubov-1907006517.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, психология, дружба