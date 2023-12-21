https://ria.ru/20231221/ekstravert-1917299907.html

Экстраверт: характеристика типа личности, чем отличается от интроверта

Экстраверт: кто это такой простыми словами, характеристика типа личности и особенности

Экстраверт: характеристика типа личности, чем отличается от интроверта

Экстраверт — общительный человек, обращенный вовне и открытый окружающему миру. О том, кто это и кого называют экстравертами, характеристика типа личности,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:24

2023-12-21T17:24

2023-12-21T17:24

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Экстраверт — общительный человек, обращенный вовне и открытый окружающему миру. О том, кто это и кого называют экстравертами, характеристика типа личности, какие у него есть преимущества и недостатки, а также как коммуницировать с мужчинами и женщинами-экстравертами, — в материале РИА Новости.ЭкстравертПонятия экстраверсии и интроверсии придумал и описал швейцарский психиатр, психоаналитик Карл Юнг. Он разделял людей по типам личности на интровертов и экстравертов и отмечал, что они отличаются по способу взаимодействия с миром. Так, экстраверты направляют свою энергию во внешний мир, они погружены в социальную жизнь, а интроверты предпочитают мир воображения и размышлений.“Экстраверсия — это комплекс признаков личности, включающий в себя коммуникабельность, склонность к различным социальным контактам, лидерство, выразительную мимику и жесты. Экстраверты наделены энергией и очень деятельны. Свои ресурсы они пополняют во взаимодействии с миром, поэтому стремятся к активности, участию в каких-либо занятиях, хобби, соревнованиях”, — рассказал РИА Новости Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта.При этом в чистом виде экстраверты встречаются крайне редко — почти в каждом человеке есть определенное соотношение экстраверсии и интроверсии. Ученые склоняются к тому, что экстраверсия может быть генетически обусловлена. Например, опыт с близнецами показал, что даже если два ребенка росли порознь, у них схожие черты характера, как у тех детей, что воспитывались вместе. На формирование экстраверсии влияет и окружающая среда: семья, друзья и общество.Характеристика типа личностиЭкстраверты отличаются общительностью и энергичностью, они любят заводить новые знакомства, быстро находят с окружающими общий язык и не боятся критики. Люди с таким типом личности легко могут стать душой компании, часто обладают ярко выраженными лидерскими качествами. Им нравится внимание, экстраверты всегда ищут новые впечатления, для них важна карьера и личные успехи.ПризнакиВыделяют следующие признаки экстраверсии:“Люди с ярко выраженными экстравертными чертами предпочитают отдыхать в компании, делиться своими эмоциями с окружающими. Они тянутся к новым впечатлениям, бывают азартны, поэтому не откажутся поучаствовать в интересном и даже рискованном приключении. Обладают высоким уровнем адаптивности, благодаря чему уверенно подстраиваются под изменения внешней среды, что позволяет им добиваться успехов в сложные времена”, — добавил Валерий Гут.Отличия от интровертов и амбивертовВ отличие от экстраверта, интроверту гораздо интереснее внутренний мир, чем внешний. Таким людям нравится проводить время наедине с собой, их не тяготит одиночество, они любят размышлять и фантазировать, предпочитают избегать шумных мест, а внешне могут казаться замкнутыми и стеснительными.При это по словам Ульяны Тимошенко, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, большая часть населения планеты относится к амбивертам (типу с чертами интровертов и экстравертов). На шкале значений экстраверсии-интроверсии результаты такого типа будут располагаться посередине.“Амбиверту комфортно, как в шумной компании, так и в одиночестве, он более приспособлен к жизни, чем экстраверт или интроверт. Амбиверта можно отнести к оптимальному варианту”, — пояснила эксперт.Типы и их особенностиСветлана Веремейцева, штатный психолог компании Prof Beauty, перечислила типы экстраверсии, которые могут отличаться степенью социальной активности и способностью поддерживать длительные коммуникационные отношения:Кроме этого, американские исследователи пришли к выводу, что таких людей можно разделить на агентивных и аффилиативных экстравертов.При первом типе человек ориентируется на личный успех и построение карьеры, он обладает целеустремленностью, настойчивостью, может быстро принимать решения и брать на себя большую ответственность. В то же время порой им не хватает терпения и усидчивости.Аффилиативные экстраверты отличаются тем, что для них в приоритете общение и теплые отношения с окружающими. Они легко идут на контакт, быстро заводят знакомства, получают удовольствие от внимания, открыты для новых впечатлений. Наедине с собой могут чувствовать дискомфорт и заряжаются энергией через коммуникацию с людьми.“Аффилиативные экстраверты очень ценят отношения, которые им удается выстраивать с близкими, друзьями и знакомыми. Весьма чутки к изменениям в микроклимате, отлично интегрируются в любой коллектив. С трудом переносят негативные слухи о своей личности или близких людях, стараются со всеми выстроить здоровую коммуникацию”, — прокомментировала член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.Плюсы и минусыУ экстравертов есть множество плюсов, которые помогают им выстраивать взаимоотношения, строить карьеру, при этом у таких личностей есть и недостатки, которые способны повлиять на общение с людьми и повседневную жизнь.К плюсам экстравертов относят:“В то же время экстраверты могут быть слишком разговорчивыми и неуравновешенными в проявлении своей энергии. Они иногда испытывают трудности с концентрацией, бывают небрежными или неосмотрительными в повседневных задачах. Кроме того, из-за напористого характера экстравертам может быть сложно приспособиться к ситуации, требующей индивидуальной работы или уединения”, — перечислила Светлана Веремейцева.Другие недостатки экстравертов:Экстраверты в отношенияхВ личных отношениях экстраверты не боятся проявлять активность и нередко выступают инициаторами встреч, обычно с такими людьми легко и весело проводить время. Однако если у партнеров разные темпераменты, типы личности, то общение с экстравертами может утомлять, потому что со временем разница в привычках и образе жизни становится слишком очевидной. В общении с интровертом могут возникнуть и другие проблемы. Экстраверты порой не любят слушать, часто перебивают, могут не запоминать, что говорил собеседник, говорить нечто резкое не подумав.“В погоне за новыми впечатлениями, они могут проявлять легкомыслие, быть поверхностными там, где нужно углубиться и вдумчиво проанализировать происходящее. По этой же причине могут испытывать сложности в построении серьезных отношений, проявлять непоследовательность, упускать важное и отталкивать от себя близких, предпочитая новое общение тому, которое существует в уже сформированной связи”, — отметил Валерий Гут.Также следует учитывать, что экстраверты хоть и очень общительны, знакомых у них может быть больше, чем близких друзей: по-настоящему они открываются не всем, поэтому понадобится взаимная искренность.Как общаться с мужчинойВ отношениях с мужчиной-экстравертом нужно привыкнуть к тому, что он будет много разговаривать, шутить и часто проводить время вне дома в шумных компаниях. В этом случае трудности могут возникнуть, если партнер экстраверта имеет противоположный тип характера и предпочитает уединение. При этом таким мужчинам тоже нужно иногда побыть в тишине и одиночестве, но это скорее исключение из правил. Мужчины-экстраверты любят, когда их слушают, поддерживают диалог, задают вопросы, хвалят.Как общаться с женщинойЖенщины-экстраверты любят быть в центре внимания, получать комплименты и похвалу. Они также разговорчивы и часто отдыхают вне дома, спокойно делятся чувствами и переживаниями. В то же время для них действительно важно, чтобы им дали высказаться и внимательно слушали, периодически давая обратную связь. И женщины, и мужчины с подобным типом личности часто могут казаться чересчур эгоистичными и самовлюбленными, но они доброжелательны и придут на помощь, когда это нужно.Экстраверты в работеКак ответил Валерий Гут, экстраверты стремятся получать позитивный опыт социального взаимодействия. Их энергия циркулирует через общение и обмен информацией.“Часто складывается ситуация, когда количество важнее качества: у экстравертов может быть много хороших знакомых и приятелей, но при этом им сложно завести настоящую глубокую дружбу или построить серьезные отношения. Экстраверты могут менять сферу деятельности, примерять на себя разные профессии. Лидерские качества, коммуникативные навыки и широкий кругозор помогают им занимать руководящие посты, налаживать процессы и успешно делегировать обязанности”, — пояснил Валерий Гут.При этом в работе экстраверты также могут столкнуться с проблемами из-за импульсивности и неумения планировать.Какие профессии подходятЛучше всего подходят профессии, которые связаны с коммуникацией или публичными выступлениями, поэтому из экстравертов получаются хорошие:При этом, если у человека высокий уровень экстраверсии, то ему может быть трудно работать в одиночестве, в удаленном формате.Известные люди экстравертыПо разным данным к психотипу экстравертов относились: Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Дональд Трамп, Сергей Есенин, Владимир Жириновский, Дмитрий Нагиев, Маргарита Терехова и другие.Кого больше: экстравертов или интровертовСчитается, что экстравертов больше, чем интровертов, но точной статистики по этому вопросу нет, к тому же чистые типы встречаются крайне редко. Как отметила Ульяна Тимошенко, больше всего на планете амбивертов, которые сочетаю качества интровертов и экстравертов.“Каждый экстраверт уникален, его характеристики могут различаться в зависимости от ситуаций и индивидуальных особенностей. Важно помнить, что внешние проявления экстраверсии не делают человека лучше или хуже, а являются лишь одним из многообразных аспектов нашей личности”, — заключила Светлана Веремейцева.

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психология, в мире, россия, общество, социология, отношения