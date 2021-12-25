https://ria.ru/20211225/vygoranie-1765453037.html

Эмоциональное выгорание: как отличить от переутомления и победить стресс

Эмоциональное выгорание: что это, симптомы, признаки, стадии и факторы

Эмоциональное выгорание: как отличить от переутомления и победить стресс

Синдром эмоционального выгорания — крайне актуальная для современного человека проблема. Авралы на работе, проблемы в семье, информационное давление — причин,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T13:48

2021-12-25T13:48

2021-12-25T13:48

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Синдром эмоционального выгорания — крайне актуальная для современного человека проблема. Авралы на работе, проблемы в семье, информационное давление — причин, вызывающих психическое истощение, много. Чем отличается такое состояние от обычного переутомления, какие у него симптомы, как проходит диагностика и существует ли профилактика — в материале РИА Новости.Эмоциональное выгораниеПо данным социологического опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир", в 2021 году примерно две трети россиян (64%) сталкивались с эмоциональным выгоранием. Эксперты связывают это с нестабильной эпидемиологической ситуацией и страхом за здоровье, неуверенностью в будущем, мировоззренческим кризисом, ростом цен и т.д.Эмоциональное выгорание в разных проявлениях стало неотъемлемой частью жизни взрослого занятого человека. Хроническая усталость, раздражительность, апатия или излишнее возбуждение, являясь следствием профессиональной загруженности, могут в перспективе привести к психическому расстройству. Потому следует внимательно отнестись к появлению тревожных симптомов.Согласно Международной классификации болезней (МКБ-11), эмоциональное выгорание официально не признано заболеванием как таковым, но служит серьезным фактором, влияющим на здоровье человека.Само по себе состояние опустошенности у людей появилось, конечно, не вчера. В широкий обиход термин вошел во второй половине XX века, благодаря американскому психиатру Герберту Фрейденбергеру, изучавшему это явление. В 1974-м врач опубликовал статью "Выгорание: высокая цена высоких достижений", в которой говорил о "синдроме эмоционального недосыпа", связанного с растущим эмоциональным истощением, и приводящим в итоге к нарушениям в сфере личной коммуникации, к когнитивным искажениям личности.Через два года, в 1976-м, другой американский психолог Кристина Маслах заговорила о "синдроме выгорания" (англ. burnout, в русском стало распространено сленговое "бернаут"), которому, согласно ее исследованиям, помимо упомянутого Фрейденбергером эмоционального истощения, свойственно также принижение собственных достоинств и обезличивание.Изучения синдрома продолжались и позднее, в результате чего появилось общее определение. Сейчас эмоциональным выгоранием называют физическое и психологическое истощение человека, возникающее в ходе перенапряжения в общении с людьми. Говоря о синдроме выгорания, имеют в виду профессиональную деятельность, вызвавшую хронический стресс, который человек не может преодолеть, что отражается не только на карьере, но и других сферах жизни.Причины выгоранияПричин, способных вызвать у человека эмоциональное выгорание, много. Принято делить их на внешние и внутренние (психологические).ВнешниеЭто большая группа факторов, воздействие которых при определенных обстоятельствах может оказаться критическим. Они, как правило, связаны с социальными коммуникациями и обязанностями — работой и учебой.К этой группе причин можно отнести:Психологические (внутренние)Воздействие внешних факторов всегда определяют внутренние, поскольку, с точки зрения психологии, "бернаут" — вынужденная мера защиты, на которую идет психика в момент перенапряжения, говорит эксперт РИА Новости, психолог Дарья Карпова."Основная причина эмоционального выгорания — профессиональный стресс, возникающий при работе с людьми в атмосфере дедлайнов и многозадачности. Это актуально и для удаленной работы. Внутренние ресурсы при этом настолько истощены, что человек с трудом адаптируется к внешним требованиям", — поясняет эксперт.Психологический аспект выгорания всегда индивидуален и зависит от особенностей личности. Однако можно выделить несколько общих причин, наиболее часто приводящих к эмоциональному истощению:Стадии выгоранияВыгорание — процесс постепенный. Ученые по-разному описывают развитие этого синдрома.Широкое распространение получила модель, разработанная в 1970-х годах американскими психологами Кристиной Маслах и Сьюзан Джексон. Она выделяет в процессе выгорания три составляющих."Первый компонент — истощение из-за снижения эмоционального фона, появление безразличия, равнодушия. Второй — деперсонализация, или отстраненность, заключающаяся в обезличивании других людей, циничном отношении к ним. Завершающий, третий компонент, выражается в редукции личностных достижений, когда человек обесценивает свои труды и результаты, считает, что ничего у него не получится, что он ограничен в возможностях и вообще плохой работник", — говорит психолог Дарья Карпова.Другая схема, разработанная российским академиком Виктором Бойко, тоже делит выгорание на три фазы:Американский психоаналитик, автор книги "Управление стрессом" Джеррольд Гринберг выделяет пять стадий эмоционального выгорания:Немецкий психолог Матиас Буриш делил процесс на шесть ступеней.Кто наиболее подвержен эмоциональному выгораниюТермин "синдром эмоционального выгорания" изначально применялся для сферы "человек-человек". Считалось, что состояние обычно возникает у представителей профессий, связанных с обучением, лечением, руководством, воспитательным процессом. В последнее время список значительно расширился."Современный ритм жизни и требования общества велики, многозадачность присутствует в разных сферах деятельности. Нагрузка возрастает, и в момент перенасыщения общением психике приходится защищаться. С этим связано проявлением синдрома эмоционального выгорания не только у врачей, учителей или воспитателей, но также у людей творческих (журналистов, актеров, режиссеров), сотрудников правоохранительных органов, МЧС, судей, работников психиатрических больниц и т.д. Это — основные группы риска. Истощение может развиться и у людей других профессий. В этих случаях возникновение синдрома обусловлено, в первую очередь, личностными характеристиками: стремлением к перфекционизму, достижением цели ради цели, неумением отдыхать и пр.", — говорит психолог Дарья Карпова.Признаки выгоранияО начале выгорания могут свидетельствовать разные симптомы: упадок сил (как следствие, так и предпосылка), снижение аппетита, пессимизм и циничное отношение к жизни, окружающим, себе. Участившиеся перекуры, попытки снять стресс алкоголем тоже служат тревожными сигналами."Признаков эмоционального выгорания много: отсутствие интереса к работе и хобби, раздражительность по любому поводу, равнодушие, ощущение вечного “дня сурка”, когда есть только дом-работа-дом и никаких радостей, — объясняет Дарья Карпова. — При этом жизнь кажется бесконечной работой, на которую уже нет ни физических, ни моральных сил. Выходных и отпуска не хватает, чтобы восстановиться. Получается замкнутый круг безысходности".Синдром выгорания имеет черты, схожие с депрессией. На ранних стадиях развития его можно принять за обычную усталость. Однако усталость проходит после сна или отдыха, выгорание — нет.ДиагностикаСпособы диагностики выгорания зависят от того, на каком этапе человек заподозрил проблему. Установить ее окончательно помогают тестирование, а также консультация и терапия у специалистов.ТестыДля изучения проблемы выгорания используют специальные опросники на тему отношений с коллегами, восприятия себя на рабочем месте, эмоций, испытываемых в разных обстоятельствах и т.д.Одни из наиболее распространенных методик — тесты американки Кристины Маслах и россиянина Виктора Бойко.Анкета Maslach Burnout Inventory-General Survey содержит 22 вопроса, ответы на которые показывают степень выгорания по трем компонентам теории Маслах: эмоциональнее истощение, деперсонализация и редукция достижений. Результат позволяет оценить уровень выгорания как в профессиях с высоким уровнем межличностного общения, так и в других, менее "коммуникабельных" сферах.Опросник Бойко состоит из 84 вопросов, ответы на них покажут, насколько сильно человек переживает ту или иную фазу: напряжение, резистенцию, выгорание.СпециалистыПсихотерапевт, собирая анамнез, спрашивает, какие причины привели к сильному переутомлению и в чем оно выражается. В первую очередь вопросы касаются:Сам процесс реабилитации длительный и проходит при участии врачей разного профиля."При эмоциональном истощении требуется помощь психотерапевта, психолога, в некоторых случаях может понадобиться участие терапевта, невролога", — говорит эксперт.Как справиться с эмоциональным выгораниемЕдиного лекарства, помогающего справиться с синдромом выгорания, не существует: в каждом случае подбирается индивидуальная схема восстановления, говорит психолог."В ситуациях, когда истощение сопряжено с заболеваниями организма — анемией, проблемами щитовидной железы, дефицитом витамина D и другими, — врач может назначить соответствующие препараты. Однако одними медикаментами проблему не решить, необходима комплексная терапия, включающая в себя медитации, релаксацию и другие способы восстановить ресурс", — рассказывает Дарья Карпова.Начиная терапию, пытается выяснить, что может сделать человек для того, чтобы качественно и полноценно отдохнуть."Важно, чтобы у человека появилось понимание: забота о себе — это первостепенно, отдых нужно сделать полезной привычкой. Не раз в неделю, а каждый день, и даже в течение рабочего времени необходимы перерывы. Они помогают психике справляться с нагрузкой. Работа ради работы и отдых только по необходимости, когда сил не хватает ни на что, — всегда во вред", — подчеркивает Дарья Карпова.Обязательное условие эффективной психотерапии — ее регулярность: один-два визита ситуацию не улучшат, общение со специалистом при эмоциональном выгорании должно стать постоянным и длительным.Помимо грамотной расстановки приоритетов в связке "работа-отдых", терапия в случае выгорания нацелена на:В числе других методов, которые могут помочь при эмоциональном выгорании:ПрофилактикаПредупредить выгорание проще, чем лечить его последствия. Самое важное — вовремя найти баланс между трудом и отдыхом. Для того, чтобы легче переходить от работы к другим делам, психологи советуют ввести определенный ритуал: это может быть чашка чая с любимым десертом, получасовая прогулка перед тем, как зайти домой и переключиться на другие заботы, и т.д. Кроме того, к числу полезных для ментального и физического здоровья привычек специалисты относят:Даже если человек не замечает у себя признаков эмоционального выгорания, полезной будет и консультация с психологом."Личная терапия позволяет убрать “факторы риска”, способные спровоцировать развитие синдрома истощения. Речь о снижении тревожности, умении распознавать свои чувства и эмоции. Важно понимать свое тело и прислушиваться к нему, — говорит Дарья Карпова. — Если люди, особенно представители профессий, наиболее склонных к выгоранию, начнут заранее думать о мерах профилактики, это поможет избежать многих серьезных проблем, сохранить силы, ресурсы и умение радоваться жизни".

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