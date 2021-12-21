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Депрессия: как отличить от хандры и помочь себе самостоятельно
Депрессия: симптомы, признаки, лечение и как выйти из нее самостоятельно
Депрессия: как отличить от хандры и помочь себе самостоятельно
Депрессия - это серьезное психическое расстройство, признаки которого важно вовремя распознать и выбрать эффективное лечение. В чем суть заболевания, каковы его РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:18
2021-12-21T15:32
здоровье - общество
депрессия
психиатрия
психология
психика
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депрессия - это серьезное психическое расстройство, признаки которого важно вовремя распознать и выбрать эффективное лечение. В чем суть заболевания, каковы его симптомы и причины, как правильно выйти из депрессии и можно ли избавиться от нее самостоятельно, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Что такое депрессияДепрессия - это вид психического расстройства, из-за которого человек находится в подавленном состоянии. Такое заболевание часто провоцирует снижение самооценки, апатию и ощущение ненужности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) депрессивное расстройство широко распространено по всей планете и затрагивает около 280 миллионов человек.По результатам исследования ученых из Мичиганского университета, женщины в два раза чаще страдают депрессией, чем мужчины. Это связано прежде всего с работой нейронных клеток мозга, отвечающих за воспроизведение эмоций. В ходе экспериментов с мышами выяснилось, что в стрессовых ситуациях активность этих клеток у самцов была ниже, чем у самок.У мужчинПроявление депрессивного расстройства у мужчин и женщин различается, так как первые менее склонны к демонстрации своих чувств и переживаний.Из-за того, что мужчины до конца не признают наличие у себя возможного заболевания, депрессия у них часто протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.Решение психологических проблем у сильной половины человечества обычно стоит на последнем месте, из-за чего симптомы возможной болезни накапливаются и могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья.Мужская депрессия часто проявляется в виде излишней агрессии, в том числе связанной с нежеланием признать наличие проблемы.У женщинУ женщин депрессию диагностируют в два раза чаще. Это связано с тем, что они не считают походы ко врачу проявлением слабости, а также уделяют больше внимания своему здоровью и решению психологических проблем.Многие специалисты считают, что гормональные изменения, которые происходят в женском организме на протяжении всей жизни, являются одной из главных причин появления депрессии.Такое психическое расстройство у женщин начинается с систематических перепадов настроения, плаксивости, постоянного чувства усталости. После пропадает желание работать, заниматься любимыми делом, интересоваться проблемами семьи и т.д. Во время женской депрессии эти симптомы заболевания продолжаются в течение длительного времени.ПослеродоваяПослеродовая депрессия - это особый подвид психического расстройства, который встречается у многих рожавших женщин, так как организм сталкивается с сильным стрессом, вызванным адаптацией к очередным гормональным изменениям и новой роли матери. Заболевание обычно характеризуется неуверенностью в собственных силах, страхами за здоровье малыша и повышенной эмоциональностью.Послеродовая депрессия может появиться по следующим причинам:У детей и подростковДепрессивное расстройство не обходит стороной и детей. Из-за того, что ребенок или подросток не всегда может подробно описать свои чувства и переживания, детскую депрессию бывает сложно обнаружить. Она зачастую проявляется в виде школьной неуспеваемости, конфликтов со сверстниками, дезадаптации в коллективе. У малышей до семи лет расстройство характеризуется плохим аппетитом, капризами, вялыми движениями и незначительной прибавкой в весе.Психическое заболевание наиболее ярко выражается в подростковом возрасте, когда ребенок впервые сталкивается со сменой круга общения, начинает замечать, что не всегда его мнение совпадает с мнением родителей или знакомых.ПризнакиНесмотря на особые проявления депрессии у мужчин, женщин и детей, существуют общие признаки наличия психического расстройства вне зависимости от пола и возраста:ПричиныНа развитие депрессивного расстройства влияют как внешние, так и внутренние причины (биологические и социальные факторы).ВнутренниеПод внутренними или биологическими причинами подразумеваются следующие:ВнешниеВнешние признаки зависят от окружающей обстановки: от того, как человек взаимодействует с обществом, какие у него отношения с родственниками, внутри семьи и т.д.Социальные факторы, влияющие на развитие депрессивного заболевания:ПатогенезПатогенез - это механизм зарождения заболевания. При развитии депрессии происходят нарушения в работе группы нейромедиаторов (веществ, передающих сигналы между нейронами головного мозга). Прежде всего такими медиаторами являются гормоны - серотонин, норадреналин и дофамин.Недостаток серотонина вызывает повышенную раздражительность, агрессию, нарушение сна и аппетита. Низкая концентрация норадреналина приводит к повышенной утомляемости и апатии. Дофамин влияет на двигательную и мыслительную активность, а также на желание заниматься любой деятельностью.Как выйти из депрессииПри депрессии необходимо обратиться к врачу. Самостоятельно можно лишь облегчить симптомы расстройства или справиться с его начальной стадией.Психологи советуют следовать некоторым правилам:Шкала депрессии БекаДепрессивное расстройство имеет стадии развития. Для того чтобы определить степень заболевания и назначить лечение, многие специалисты-психиатры прибегают к шкале депрессии Бека.При прохождении теста, разработанного по методике американского психотерапевта Аарона Бека и его коллег, пациент должен ответить на список вопросов, которые оцениваются от нуля до трех баллов в зависимости от оттенков настроения: 0 баллов - “я не испытываю печали”; 1 балл - “я печален и подавлен”; 2 балла - “я страдаю от подавленности и тоски”; 3 балла - ”я несчастен и не могу переносить свое состояние”.В конце все результаты суммируются, и по количеству набранных баллов врач делает выводы.КлассификацияДепрессивные расстройства обычно разделяют на экзогенные и эндогенные в зависимости от причин, порождающих заболевание.Экзогенная депрессия - это психическое состояние, к которому привели внешние факторы (тяжелая жизненная ситуация или горе). Отследить такое расстройство намного сложнее, так как симптомы могут ослабевать или, напротив, усиливаться при изменении социальной обстановки. Например, во время отпуска больной начинает чувствовать себя лучше, а при выходе на работу снова ощущает апатию.Эндогенная депрессия возникает под воздействием внутренних факторов. Такую форму психического расстройства нужно лечить с помощью комплексного подхода (консультации с психологом и прием медицинских препаратов). Эндогенное заболевание более стабильное по течению и практически не зависит от социальной обстановки.Стадии развитияУ депрессивного расстройства есть пять основных стадий развития:ОсложненияДепрессия сильно влияет на нервную систему и на организм в целом. Нельзя откладывать психологические проблемы на второй план, потому что такое расстройство часто приводит к развитию соматических заболеваний: бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, онкология и т.д. Многие болезни, сопутствующие депрессии, переходят в хроническую форму.ДиагностикаДля начала специалист анализирует и оценивает возможные причины возникновения заболевания и сопоставляет их с диагностическими критериями. После пациента направляют к клиническому психологу, где врач дает заключение о состоянии мышления, памяти и концентрации больного. Также необходим осмотр невролога и терапевта, если есть какие-либо жалобы на проблемы с сердцем, с желудочно-кишечным трактом и т.д.В случае подозрения на наличие других заболеваний психотерапевт может назначить анализ на уровень гормонов щитовидной железы, ЭКГ, КТ или МРТ головы.ЛечениеЛечение депрессии назначается в зависимости от вида и стадии развития психического заболевания. Чаще всего применяют комплексный подход.ФармакотерапияПри циклотимической или меланхолической стадии депрессии пациентам назначают медикаментозную терапию.Врач принимает решение о назначении лекарств в следующих случаях:АнтидепрессантыГлавными препаратами при борьбе с депрессией являются антидепрессанты, прием которых должен проходить под строгим наблюдением врача, так как при самостоятельном употреблении медикаменты могут привести к ряду осложнений и побочных эффектов.Антидепрессанты помогают поднять настроение, устранить тревожность и раздражительность, улучшить сон и аппетит, снизить проявления апатии, нормализовать эмоциональный фон.ПсихотерапияЕе главной целью является изменение иррациональных убеждений пациента и избавление его от пессимистичных мыслей и настроений. Некоторые симптомы депрессии исчезают быстро, избавление от других может проходить намного дольше.Такие сеансы нацелены на проработку глубинных переживаний и травматического опыта больного.ФототерапияФототерапия подразумевает облучение мощными искусственными источниками света дважды в день (утром и вечером) в течение получаса. Применяется подобный вид лечения при диагностировании сезонного психического расстройства, протекающего в легкой форме.Немедикаментозные методыК немедикаментозным методам лечения депрессии обычно относят:Такие методы избавления от психического расстройства менее эффективны по сравнению с психологическими консультациями и приемом медикаментов, поэтому их назначают в качестве дополнения к основной терапии.ПоследствияИгнорировать симптомы любой стадии развития депрессии нельзя, потому что заболевание довольно быстро перерастает в тяжелое состояние, справиться с которым самостоятельно практически невозможно.ПрофилактикаДепрессивное настроение может появиться у каждого человека. Важно следить за тем, чтобы оно не перерастало в серьезное психическое заболевание. Для этого, по мнению психологов, нужно соблюдать следующие меры профилактики:"Важно не копить невыполненные задачи, чтобы эмоционально не чувствовать себя в вечном стрессе от одной только мысли об отложенных делах", — подчеркнула Вероника Тюрина, психолог-консультант, энерготерапевт. — К тому же, грамотное планирование своего времени вселит в любого человека веру в себя, в свои силы, а также создаст прекрасное самоощущение - “у меня всё получается”, “я всё успеваю”"."Также нужно всегда стараться наполнять себя положительными эмоциями, отмечать в себе достоинства - это не менее важный момент, который приучает каждого воспринимать лучшие моменты в окружающем его пространстве. Подобные действия ведут к осознанному позитивному мышлению, которое можно в себе воспитать", — рассказала Вероника Тюрина.
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здоровье - общество, депрессия, психиатрия, психология, психика, россия
15:18 21.12.2021 (обновлено: 15:32 21.12.2021)
 

Депрессия: как отличить от хандры и помочь себе самостоятельно

© Depositphotos / stokketeДепрессия
Депрессия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депрессия - это серьезное психическое расстройство, признаки которого важно вовремя распознать и выбрать эффективное лечение. В чем суть заболевания, каковы его симптомы и причины, как правильно выйти из депрессии и можно ли избавиться от нее самостоятельно, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.

Что такое депрессия

Депрессия - это вид психического расстройства, из-за которого человек находится в подавленном состоянии. Такое заболевание часто провоцирует снижение самооценки, апатию и ощущение ненужности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) депрессивное расстройство широко распространено по всей планете и затрагивает около 280 миллионов человек.
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У мужчин

Проявление депрессивного расстройства у мужчин и женщин различается, так как первые менее склонны к демонстрации своих чувств и переживаний.
"Зачастую мужчины игнорируют поход к врачу, считая это слабостью. Главная причина такого поведения, как правило, идет из детства: мальчик воспитан в традициях быть сильным и не обращаться за помощью при решении собственных проблем к другому человеку. Поэтому мужская половина населения ищет какие-либо пути "самолечения" (курение, употребление алкоголя), которые могут привести к плачевным результатам", — поделился с РИА Новости Андрей Смирнов, клинический психолог.
Из-за того, что мужчины до конца не признают наличие у себя возможного заболевания, депрессия у них часто протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.
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Мужская депрессия часто проявляется в виде излишней агрессии, в том числе связанной с нежеланием признать наличие проблемы.
© Depositphotos / photographee.euМолодой человек у окна
Молодой человек у окна - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Молодой человек у окна

У женщин

У женщин депрессию диагностируют в два раза чаще. Это связано с тем, что они не считают походы ко врачу проявлением слабости, а также уделяют больше внимания своему здоровью и решению психологических проблем.
Многие специалисты считают, что гормональные изменения, которые происходят в женском организме на протяжении всей жизни, являются одной из главных причин появления депрессии.
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Послеродовая

Послеродовая депрессия - это особый подвид психического расстройства, который встречается у многих рожавших женщин, так как организм сталкивается с сильным стрессом, вызванным адаптацией к очередным гормональным изменениям и новой роли матери. Заболевание обычно характеризуется неуверенностью в собственных силах, страхами за здоровье малыша и повышенной эмоциональностью.
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Послеродовая депрессия может появиться по следующим причинам:
  • ухудшение семейных взаимоотношений (ссоры, скандалы и т.д.);
  • усложнение быта (с появлением ребенка на женщину ложится дополнительная ответственность по уходу за новорожденным, что сказывается на ее психическом состоянии);
  • изменение социальной ситуации (материнство предполагает полную перестройку образа жизни, из-за чего появляется страх несоответствия ожиданиям общества и собственному образу идеальной мамы).
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени

У детей и подростков

Депрессивное расстройство не обходит стороной и детей. Из-за того, что ребенок или подросток не всегда может подробно описать свои чувства и переживания, детскую депрессию бывает сложно обнаружить. Она зачастую проявляется в виде школьной неуспеваемости, конфликтов со сверстниками, дезадаптации в коллективе. У малышей до семи лет расстройство характеризуется плохим аппетитом, капризами, вялыми движениями и незначительной прибавкой в весе.
Психическое заболевание наиболее ярко выражается в подростковом возрасте, когда ребенок впервые сталкивается со сменой круга общения, начинает замечать, что не всегда его мнение совпадает с мнением родителей или знакомых.
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Признаки

Несмотря на особые проявления депрессии у мужчин, женщин и детей, существуют общие признаки наличия психического расстройства вне зависимости от пола и возраста:
  1. 1
    Ухудшение настроения, которое в дальнейшем перерастает в угнетенное состояние. Сюда же относится невозможность получать положительные эмоции от радостных моментов и событий.
  2. 2
    Упадок сил. Систематическая усталость не дает завершать начатое, мешает выполнять рутинные действия.
  3. 3
    Чувство безнадежности. Будущее кажется мрачным, любое дело - заранее обреченным на провал. Жизнь начинает терять смысл, так как человек больше не видит никаких перспектив, а желание действовать отсутствует.
  4. 4
    Низкая самооценка. Общую апатию усиливает чувство неуверенности в себе и ощущение беспомощности.
  5. 5
    Ухудшение памяти и концентрации внимания.
  6. 6
    Изменение режима сна. Бессонница или повышенная сонливость начинаются из-за нехватки гормона серотонина, который не только приносит чувство радости, но и отвечает за регуляцию сна.
  7. 7
    Деструктивные мысли по отношению к себе. Этот признак характеризуется позывами к саморазрушению (от отказа обратиться ко врачу до причинения вреда своему организму).
  8. 8
    Боли без причины, которые не проходят больше полугода даже при регулярном посещении врача. Чаще всего люди с депрессивным расстройством сталкиваются с болезненными ощущениями в области сердца.
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Причины

На развитие депрессивного расстройства влияют как внешние, так и внутренние причины (биологические и социальные факторы).

Внутренние

Под внутренними или биологическими причинами подразумеваются следующие:
  • наследственность;
  • сердечные патологии (инфаркт миокарда, аритмия, хроническая сердечная недостаточность и т.д.);
  • эндокринные нарушения (сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз);
  • желудочно-кишечные расстройства (цирроз печени);
  • ревматические болезни (артриты, системные поражения соединительной ткани и т.д.);
  • доброкачественные и злокачественные опухоли.
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Внешние

Внешние признаки зависят от окружающей обстановки: от того, как человек взаимодействует с обществом, какие у него отношения с родственниками, внутри семьи и т.д.
Социальные факторы, влияющие на развитие депрессивного заболевания:
  • потеря или резкая смена работы;
  • высокие психоэмоциональные нагрузки в профессиональной сфере;
  • утрата близких людей;
  • ухудшение взаимоотношений между членами семьи;
  • экономические кризисы или политическая нестабильность в стране;
  • отсутствие друзей;
  • выход на пенсию.
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© Depositphotos / tinx
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Патогенез

Патогенез - это механизм зарождения заболевания. При развитии депрессии происходят нарушения в работе группы нейромедиаторов (веществ, передающих сигналы между нейронами головного мозга). Прежде всего такими медиаторами являются гормоны - серотонин, норадреналин и дофамин.
Недостаток серотонина вызывает повышенную раздражительность, агрессию, нарушение сна и аппетита. Низкая концентрация норадреналина приводит к повышенной утомляемости и апатии. Дофамин влияет на двигательную и мыслительную активность, а также на желание заниматься любой деятельностью.
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Как выйти из депрессии

При депрессии необходимо обратиться к врачу. Самостоятельно можно лишь облегчить симптомы расстройства или справиться с его начальной стадией.
Психологи советуют следовать некоторым правилам:
  1. 1
    Любые эмоции нужно не подавлять в себе, а переживать. Люди, страдающие депрессивным расстройством, часто боятся своих чувств и создают защитные механизмы, чтобы отгородиться от них. Однако испытывать и проявлять как позитивные, так и негативные эмоции - это нормально.
  2. 2
    Нельзя винить во всем только себя. Больные депрессией страдают от чувства вины, которое появляется из-за неуверенности в себе и своих поступках.
  3. 3
    Нужно взращивать искреннюю любовь к себе. Начать можно с принятия своих достижений и проявления похвалы самому себе. Достаточно записать в блокнот главные заслуги, например, за год, и начать говорить себе приятные слова и фразы, такие как “я - молодец”, “у меня все получится”, “я сделал(а) все, что хотел(а)” и др.
  4. 4
    Всегда надо стараться искать причину перемены настроения. Только так можно понять, что на самом деле заставило почувствовать ту или иную эмоцию, и как в следующий раз избежать этого.
  5. 5
    Необходимо правильно расставить приоритеты: осознать, какие из занятий приносят удовольствие или необходимы для жизни, а что можно отбросить на задний план. Ненужная и неинтересная человеку деятельность всегда будет приносить только разочарование, что сказывается и на развитии депрессии.
  6. 6
    Следует научиться излагать прямо свои просьбы и желания. Зачастую люди с психическими расстройствами боятся, что их не поймут или посчитают их чувства и переживания незначительными. Важно стараться перебороть свой страх и говорить все, что волнует.
  7. 7
    Обращаться за помощью - это не слабость. Человеку иногда трудно одному справиться с проблемой, но не стоит стыдиться просьбы об оказании содействия.
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Шкала депрессии Бека

Депрессивное расстройство имеет стадии развития. Для того чтобы определить степень заболевания и назначить лечение, многие специалисты-психиатры прибегают к шкале депрессии Бека.
При прохождении теста, разработанного по методике американского психотерапевта Аарона Бека и его коллег, пациент должен ответить на список вопросов, которые оцениваются от нуля до трех баллов в зависимости от оттенков настроения: 0 баллов - “я не испытываю печали”; 1 балл - “я печален и подавлен”; 2 балла - “я страдаю от подавленности и тоски”; 3 балла - ”я несчастен и не могу переносить свое состояние”.
В конце все результаты суммируются, и по количеству набранных баллов врач делает выводы.
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Классификация

Депрессивные расстройства обычно разделяют на экзогенные и эндогенные в зависимости от причин, порождающих заболевание.
Экзогенная депрессия - это психическое состояние, к которому привели внешние факторы (тяжелая жизненная ситуация или горе). Отследить такое расстройство намного сложнее, так как симптомы могут ослабевать или, напротив, усиливаться при изменении социальной обстановки. Например, во время отпуска больной начинает чувствовать себя лучше, а при выходе на работу снова ощущает апатию.
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Эндогенная депрессия возникает под воздействием внутренних факторов. Такую форму психического расстройства нужно лечить с помощью комплексного подхода (консультации с психологом и прием медицинских препаратов). Эндогенное заболевание более стабильное по течению и практически не зависит от социальной обстановки.

Стадии развития

У депрессивного расстройства есть пять основных стадий развития:
  1. 1
    Начальный этап. Для него характерна скрытая форма заболевания, при которой не вся симптоматика четко прослеживается. Прежде всего начинается головная боль, тошнота, неприятные ощущения в области сердца и т.д.
  2. 2
    Соматизированная депрессия. Основными признаками являются изменение самочувствия в течение дня и перепады настроения. Начинает формироваться общий пессимистический фон, негативные мысли, появляется упадок сил.
  3. 3
    Циклотимическая стадия. Для нее характерны появляющиеся постепенно ощущение печали, нарушение в работе мышления и хроническая утомляемость. Плохое настроение уходит на второй план, пациенты все чаще начинают искать вокруг только негатив. При этом симптоматика предыдущих этапов полностью сохраняется.
  4. 4
    Меланхолическая депрессия. Эта стадия заболевания сопровождается мыслями о саморазрушении, ощущением собственной неполноценности, разочарованием в жизни, желанием навредить себе в качестве наказания за проступки.
  5. 5
    Заключительный этап депрессии (встречается намного реже остальных). Считается самым тяжелым, у больного начинают развиваться бредовые расстройства и галлюцинации.
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Осложнения

Депрессия сильно влияет на нервную систему и на организм в целом. Нельзя откладывать психологические проблемы на второй план, потому что такое расстройство часто приводит к развитию соматических заболеваний: бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, онкология и т.д. Многие болезни, сопутствующие депрессии, переходят в хроническую форму.
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Диагностика

Для начала специалист анализирует и оценивает возможные причины возникновения заболевания и сопоставляет их с диагностическими критериями. После пациента направляют к клиническому психологу, где врач дает заключение о состоянии мышления, памяти и концентрации больного. Также необходим осмотр невролога и терапевта, если есть какие-либо жалобы на проблемы с сердцем, с желудочно-кишечным трактом и т.д.
В случае подозрения на наличие других заболеваний психотерапевт может назначить анализ на уровень гормонов щитовидной железы, ЭКГ, КТ или МРТ головы.

Лечение

Лечение депрессии назначается в зависимости от вида и стадии развития психического заболевания. Чаще всего применяют комплексный подход.
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Фармакотерапия

При циклотимической или меланхолической стадии депрессии пациентам назначают медикаментозную терапию.
Врач принимает решение о назначении лекарств в следующих случаях:
  • человек отказывается выполнять ежедневные действия (встать с кровати, поесть и т.д.);
  • эффект от психотерапии отсутствует;
  • депрессия вызвана внутренними причинами;
  • повторное развитие заболевания;
  • присутствуют заметные осложнения физического здоровья пациента.
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Антидепрессанты

Главными препаратами при борьбе с депрессией являются антидепрессанты, прием которых должен проходить под строгим наблюдением врача, так как при самостоятельном употреблении медикаменты могут привести к ряду осложнений и побочных эффектов.
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Антидепрессанты помогают поднять настроение, устранить тревожность и раздражительность, улучшить сон и аппетит, снизить проявления апатии, нормализовать эмоциональный фон.
"Принимать такие медицинские препараты следует от шести месяцев до трех лет. Часто пациенты довольно быстро чувствуют облегчение и забывают про лекарства, а это неприемлемо, поскольку все симптомы потом вернутся", — сообщила РИА Новости Ирина Новогран-Джабраилова, врач-психотерапевт.

Психотерапия

Ее главной целью является изменение иррациональных убеждений пациента и избавление его от пессимистичных мыслей и настроений. Некоторые симптомы депрессии исчезают быстро, избавление от других может проходить намного дольше.
Такие сеансы нацелены на проработку глубинных переживаний и травматического опыта больного.
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Фототерапия

Фототерапия подразумевает облучение мощными искусственными источниками света дважды в день (утром и вечером) в течение получаса. Применяется подобный вид лечения при диагностировании сезонного психического расстройства, протекающего в легкой форме.

Немедикаментозные методы

К немедикаментозным методам лечения депрессии обычно относят:
  • депривацию сна (недостаток или его полное отсутствие);
  • диетическую терапию;
  • лечение теплыми ваннами;
  • массаж и лечебную физкультуру (ослаблению симптомов способствует дыхательная гимнастика и двигательная активность).
Такие методы избавления от психического расстройства менее эффективны по сравнению с психологическими консультациями и приемом медикаментов, поэтому их назначают в качестве дополнения к основной терапии.
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Последствия

Игнорировать симптомы любой стадии развития депрессии нельзя, потому что заболевание довольно быстро перерастает в тяжелое состояние, справиться с которым самостоятельно практически невозможно.
"Затянувшееся расстройство прежде всего отражается на физическом здоровье человека: вначале происходит снижение или резкое повышение аппетита, нарушается сон, могут возникнуть перебои в сердечной деятельности. После апатия полностью поглощает больного, из-за чего человек меняет свой образ жизни, круг общения, может перестать выходить на улицу. Худшим исходом событий считается появление суицидальных наклонностей в надежде на избавление от боли и тяжести своего существования", — рассказала Ирина Новогран-Джабраилова.
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Профилактика

Депрессивное настроение может появиться у каждого человека. Важно следить за тем, чтобы оно не перерастало в серьезное психическое заболевание. Для этого, по мнению психологов, нужно соблюдать следующие меры профилактики:
  • Быть внимательными к своему настроению, замечать негативные моменты и не игнорировать их, а позволять себе чувствовать, переживать.
  • Решать вопросы по мере их поступления и уметь расставлять приоритеты.
"Важно не копить невыполненные задачи, чтобы эмоционально не чувствовать себя в вечном стрессе от одной только мысли об отложенных делах", — подчеркнула Вероника Тюрина, психолог-консультант, энерготерапевт. — К тому же, грамотное планирование своего времени вселит в любого человека веру в себя, в свои силы, а также создаст прекрасное самоощущение - “у меня всё получается”, “я всё успеваю”".
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  • Составить список дел, которые приносят удовольствие, и ежедневно брать оттуда минимум один пункт для выполнения. Нужно начать делать то, что нравится, это значительно укрепит эмоциональное состояние человека.
  • Искать поддержку в других людях можно и нужно. Больной депрессией сознательно избегает социума, однако приятное общение является лучшей профилактикой от любых неврологических расстройств.
"Также нужно всегда стараться наполнять себя положительными эмоциями, отмечать в себе достоинства - это не менее важный момент, который приучает каждого воспринимать лучшие моменты в окружающем его пространстве. Подобные действия ведут к осознанному позитивному мышлению, которое можно в себе воспитать", — рассказала Вероника Тюрина.
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