https://ria.ru/20211221/depressiya-1764724927.html

Депрессия: как отличить от хандры и помочь себе самостоятельно

Депрессия: симптомы, признаки, лечение и как выйти из нее самостоятельно

Депрессия: как отличить от хандры и помочь себе самостоятельно

Депрессия - это серьезное психическое расстройство, признаки которого важно вовремя распознать и выбрать эффективное лечение. В чем суть заболевания, каковы его РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:18

2021-12-21T15:18

2021-12-21T15:32

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депрессия - это серьезное психическое расстройство, признаки которого важно вовремя распознать и выбрать эффективное лечение. В чем суть заболевания, каковы его симптомы и причины, как правильно выйти из депрессии и можно ли избавиться от нее самостоятельно, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Что такое депрессияДепрессия - это вид психического расстройства, из-за которого человек находится в подавленном состоянии. Такое заболевание часто провоцирует снижение самооценки, апатию и ощущение ненужности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) депрессивное расстройство широко распространено по всей планете и затрагивает около 280 миллионов человек.По результатам исследования ученых из Мичиганского университета, женщины в два раза чаще страдают депрессией, чем мужчины. Это связано прежде всего с работой нейронных клеток мозга, отвечающих за воспроизведение эмоций. В ходе экспериментов с мышами выяснилось, что в стрессовых ситуациях активность этих клеток у самцов была ниже, чем у самок.У мужчинПроявление депрессивного расстройства у мужчин и женщин различается, так как первые менее склонны к демонстрации своих чувств и переживаний.Из-за того, что мужчины до конца не признают наличие у себя возможного заболевания, депрессия у них часто протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.Решение психологических проблем у сильной половины человечества обычно стоит на последнем месте, из-за чего симптомы возможной болезни накапливаются и могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья.Мужская депрессия часто проявляется в виде излишней агрессии, в том числе связанной с нежеланием признать наличие проблемы.У женщинУ женщин депрессию диагностируют в два раза чаще. Это связано с тем, что они не считают походы ко врачу проявлением слабости, а также уделяют больше внимания своему здоровью и решению психологических проблем.Многие специалисты считают, что гормональные изменения, которые происходят в женском организме на протяжении всей жизни, являются одной из главных причин появления депрессии.Такое психическое расстройство у женщин начинается с систематических перепадов настроения, плаксивости, постоянного чувства усталости. После пропадает желание работать, заниматься любимыми делом, интересоваться проблемами семьи и т.д. Во время женской депрессии эти симптомы заболевания продолжаются в течение длительного времени.ПослеродоваяПослеродовая депрессия - это особый подвид психического расстройства, который встречается у многих рожавших женщин, так как организм сталкивается с сильным стрессом, вызванным адаптацией к очередным гормональным изменениям и новой роли матери. Заболевание обычно характеризуется неуверенностью в собственных силах, страхами за здоровье малыша и повышенной эмоциональностью.Послеродовая депрессия может появиться по следующим причинам:У детей и подростковДепрессивное расстройство не обходит стороной и детей. Из-за того, что ребенок или подросток не всегда может подробно описать свои чувства и переживания, детскую депрессию бывает сложно обнаружить. Она зачастую проявляется в виде школьной неуспеваемости, конфликтов со сверстниками, дезадаптации в коллективе. У малышей до семи лет расстройство характеризуется плохим аппетитом, капризами, вялыми движениями и незначительной прибавкой в весе.Психическое заболевание наиболее ярко выражается в подростковом возрасте, когда ребенок впервые сталкивается со сменой круга общения, начинает замечать, что не всегда его мнение совпадает с мнением родителей или знакомых.ПризнакиНесмотря на особые проявления депрессии у мужчин, женщин и детей, существуют общие признаки наличия психического расстройства вне зависимости от пола и возраста:ПричиныНа развитие депрессивного расстройства влияют как внешние, так и внутренние причины (биологические и социальные факторы).ВнутренниеПод внутренними или биологическими причинами подразумеваются следующие:ВнешниеВнешние признаки зависят от окружающей обстановки: от того, как человек взаимодействует с обществом, какие у него отношения с родственниками, внутри семьи и т.д.Социальные факторы, влияющие на развитие депрессивного заболевания:ПатогенезПатогенез - это механизм зарождения заболевания. При развитии депрессии происходят нарушения в работе группы нейромедиаторов (веществ, передающих сигналы между нейронами головного мозга). Прежде всего такими медиаторами являются гормоны - серотонин, норадреналин и дофамин.Недостаток серотонина вызывает повышенную раздражительность, агрессию, нарушение сна и аппетита. Низкая концентрация норадреналина приводит к повышенной утомляемости и апатии. Дофамин влияет на двигательную и мыслительную активность, а также на желание заниматься любой деятельностью.Как выйти из депрессииПри депрессии необходимо обратиться к врачу. Самостоятельно можно лишь облегчить симптомы расстройства или справиться с его начальной стадией.Психологи советуют следовать некоторым правилам:Шкала депрессии БекаДепрессивное расстройство имеет стадии развития. Для того чтобы определить степень заболевания и назначить лечение, многие специалисты-психиатры прибегают к шкале депрессии Бека.При прохождении теста, разработанного по методике американского психотерапевта Аарона Бека и его коллег, пациент должен ответить на список вопросов, которые оцениваются от нуля до трех баллов в зависимости от оттенков настроения: 0 баллов - “я не испытываю печали”; 1 балл - “я печален и подавлен”; 2 балла - “я страдаю от подавленности и тоски”; 3 балла - ”я несчастен и не могу переносить свое состояние”.В конце все результаты суммируются, и по количеству набранных баллов врач делает выводы.КлассификацияДепрессивные расстройства обычно разделяют на экзогенные и эндогенные в зависимости от причин, порождающих заболевание.Экзогенная депрессия - это психическое состояние, к которому привели внешние факторы (тяжелая жизненная ситуация или горе). Отследить такое расстройство намного сложнее, так как симптомы могут ослабевать или, напротив, усиливаться при изменении социальной обстановки. Например, во время отпуска больной начинает чувствовать себя лучше, а при выходе на работу снова ощущает апатию.Эндогенная депрессия возникает под воздействием внутренних факторов. Такую форму психического расстройства нужно лечить с помощью комплексного подхода (консультации с психологом и прием медицинских препаратов). Эндогенное заболевание более стабильное по течению и практически не зависит от социальной обстановки.Стадии развитияУ депрессивного расстройства есть пять основных стадий развития:ОсложненияДепрессия сильно влияет на нервную систему и на организм в целом. Нельзя откладывать психологические проблемы на второй план, потому что такое расстройство часто приводит к развитию соматических заболеваний: бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, онкология и т.д. Многие болезни, сопутствующие депрессии, переходят в хроническую форму.ДиагностикаДля начала специалист анализирует и оценивает возможные причины возникновения заболевания и сопоставляет их с диагностическими критериями. После пациента направляют к клиническому психологу, где врач дает заключение о состоянии мышления, памяти и концентрации больного. Также необходим осмотр невролога и терапевта, если есть какие-либо жалобы на проблемы с сердцем, с желудочно-кишечным трактом и т.д.В случае подозрения на наличие других заболеваний психотерапевт может назначить анализ на уровень гормонов щитовидной железы, ЭКГ, КТ или МРТ головы.ЛечениеЛечение депрессии назначается в зависимости от вида и стадии развития психического заболевания. Чаще всего применяют комплексный подход.ФармакотерапияПри циклотимической или меланхолической стадии депрессии пациентам назначают медикаментозную терапию.Врач принимает решение о назначении лекарств в следующих случаях:АнтидепрессантыГлавными препаратами при борьбе с депрессией являются антидепрессанты, прием которых должен проходить под строгим наблюдением врача, так как при самостоятельном употреблении медикаменты могут привести к ряду осложнений и побочных эффектов.Антидепрессанты помогают поднять настроение, устранить тревожность и раздражительность, улучшить сон и аппетит, снизить проявления апатии, нормализовать эмоциональный фон.ПсихотерапияЕе главной целью является изменение иррациональных убеждений пациента и избавление его от пессимистичных мыслей и настроений. Некоторые симптомы депрессии исчезают быстро, избавление от других может проходить намного дольше.Такие сеансы нацелены на проработку глубинных переживаний и травматического опыта больного.ФототерапияФототерапия подразумевает облучение мощными искусственными источниками света дважды в день (утром и вечером) в течение получаса. Применяется подобный вид лечения при диагностировании сезонного психического расстройства, протекающего в легкой форме.Немедикаментозные методыК немедикаментозным методам лечения депрессии обычно относят:Такие методы избавления от психического расстройства менее эффективны по сравнению с психологическими консультациями и приемом медикаментов, поэтому их назначают в качестве дополнения к основной терапии.ПоследствияИгнорировать симптомы любой стадии развития депрессии нельзя, потому что заболевание довольно быстро перерастает в тяжелое состояние, справиться с которым самостоятельно практически невозможно.ПрофилактикаДепрессивное настроение может появиться у каждого человека. Важно следить за тем, чтобы оно не перерастало в серьезное психическое заболевание. Для этого, по мнению психологов, нужно соблюдать следующие меры профилактики:"Важно не копить невыполненные задачи, чтобы эмоционально не чувствовать себя в вечном стрессе от одной только мысли об отложенных делах", — подчеркнула Вероника Тюрина, психолог-консультант, энерготерапевт. — К тому же, грамотное планирование своего времени вселит в любого человека веру в себя, в свои силы, а также создаст прекрасное самоощущение - “у меня всё получается”, “я всё успеваю”"."Также нужно всегда стараться наполнять себя положительными эмоциями, отмечать в себе достоинства - это не менее важный момент, который приучает каждого воспринимать лучшие моменты в окружающем его пространстве. Подобные действия ведут к осознанному позитивному мышлению, которое можно в себе воспитать", — рассказала Вероника Тюрина.

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здоровье - общество, депрессия, психиатрия, психология, психика, россия