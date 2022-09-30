Солянка, ассорти и по-корейски: как заготовить капусту на зиму

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Капуста - вкусный и полезный овощ, который используется при приготовлении самых различных блюд: салатов, супов, гарниров. Она хороша и в свежем виде, и в домашних заготовках. Как сохранить капусту на зиму: простые пошаговые рецепты маринования, квашения, соления в банках и не только - в материале РИА Новости.

Заготовка капусты на зиму

Капуста - одно из самых распространенных огородных растений. Родина капусты - Средиземноморье , где и сейчас произрастает много диких видов этого растения, но окультуренных всего несколько, к самым популярным относятся:

— белокочанная;

белокочанная; — краснокочанная;

краснокочанная; — цветная;

цветная; — брюссельская;

брюссельская; — савойская;

савойская; — брокколи;

брокколи; — кольраби;

кольраби; — пекинская;

пекинская; — китайская.

Греции, Многие исследователи считают, что капусту употребляли в пищу еще в каменном веке, овощ был очень популярен в Древнем Египте Риме , известно, что Пифагор увлекался ее выращиванием, а древнеримская легенда гласит, что она появилась благодаря богу Юпитеру, капли пота которого превратились в растение, похожее на голову, отсюда и латинское название - "caputum" ("голова"). В те времена капуста ценилась не только за свои вкусовые качества, но и за лечебные свойства. Древнегреческий врач Диоскорид и древнеримский ученый Плиний Старший посвятили ей немало трудов, в которых описаны болезни, поддающиеся излечению капустой, а в средние века эти исследования дополнил Авиценна, уделив растению несколько глав в своей энциклопедии теоретической и клинической медицины "Канон врачебной науки".

На Руси, куда капуста попала от греков, проживавших в Причерноморье и Крыму, она упоминается с XI века. Славяне быстро оценили овощ и стали делать из него различные блюда. Особенно полюбилась квашеная капуста, ее готовили целыми деревнями, причем отдельно заготавливались верхние зеленые листочки, которые шли на приготовление щей, середина же чаще всего употреблялась в постные дни вместе с квасом и растительным маслом.

Вкусные рецепты и простые заготовки

На данный момент известно более 100 видов капусты, но самая популярная в нашей стране - белокочанная. Для того чтобы разнообразить стол, кулинары делают самые различные заготовки на зиму: капусту можно солить, квасить, делать из нее различные салаты, сочетать с другими овощами, консервировать готовые блюда.

Консервированная капуста

Капуста в домашних заготовках хороша и сама по себе, но с добавлением других овощей получается отличная закуска, идеально подходящая к любому праздничному столу. Алексей Ляхов, шеф-повар кафе "Ферма" на ВДНХ, предлагает простой и вкусный рецепт консервированной капусты "Провансаль". Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 3 кг капуста 0,5 кг лук 0,5 кг морковь 50 г томатная паста 18 г соль 50 г растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 42,6 ккал Белки 1,7 г Жиры 1,2 г Углеводы 6,2 г Приготовление 1 Лук и морковь нарезать произвольно, обжарить до золотистого цвета, добавить томатную пасту, соль, нашинкованную капусту, довести до готовности. 2 Банки простерилизовать, наполнить готовой закуской, укупорить крышками, хранить в холодном темном месте.

Маринованная капуста под железными крышками

Кислота в определенных концентрациях подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, которые вызывают брожение в домашних заготовках. Маринование - это один из самых популярных способов консервирования на зиму. Алексей Ляхов делится необычным салатом из цветной капусты с добавлением пюре из кабачков. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 3 кг кабачки 1 кг цветная капуста соцветия 1 кг помидоры 75 г паста томатная 1 кг перец сладкий 1 кг лук 1 кг морковь 100 г растительное масло 6 г уксусная кислота 42 г соль 39 г сахар 3 шт. чеснок головки Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 42,2 ккал Белки 1,1 г Жиры 1,3 г Углеводы 6,4 г Приготовление 1 Лук, морковь и перец нарезать произвольно. Кабачок перетереть на мелкой терке. Цветную капусту разделить на соцветия средних размеров. 2 Обжарить лук и морковь, добавить к ним измельченный чеснок, перетертые кабачки, нарезанные произвольно томаты и перец. Томить на среднем огне до появления сока. 3 Добавить томатную пасту, уксусную кислоту, соль, сахар. Перемешать и положить соцветия цветной капусты. 4 Довести до готовности и разложить в пастеризованные банки, закатать крышками, перевернуть, укутать, дать остыть.

Капуста с помидорами

Хрустящая белокочанная капуста с сочными маринованными помидорами - прекрасная закуска к мясным и картофельным блюдам. Ингредиенты указаны на 3 литра. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг помидоры 1 шт. кочан капусты средний 26 г сахар 14 г соль 100 мл уксус 5 шт. перец душистый 3 шт. лавровый лист Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 28,5 ккал Белки 1,3 г Углеводы 5,8 г Приготовление 1 Капусту нашинковать, положить небольшой слой на дно стерилизованной банки, сверху засыпать перец горошком и добавить лавровый лист. 2 Сверху уложить слой помидоров, снова капусту и так до верха банки. Залить кипятком, оставить на 15 минут, потом слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, довести до кипения. 3 Заполнить банку кипящим рассолом, добавить уксус, закатать крышками, перевернуть, укутать, дать остыть.

Капуста со свеклой

Прекрасно подойдет как в качестве самостоятельной закуски, так и в виде ингредиента для сборных салатов или наваристого борща. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 900 г капуста 130 г свекла 2 г чеснок 75 г сахар 30 г соль 10 г душистый перец 15 мл уксус 9% 2 шт. лавровый лист 10 г укроп Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 57,1 ккал Белки 1,7 г Углеводы 12,6 г Приготовление 1 Капусту порезать квадратиками, свеклу - крупными дольками, налить в кастрюлю воды, дать закипеть, добавить перец душистый, лавровый лист. 2 Банку простерилизовать, положить на дно укроп, плотно уложить в нее капусту, свеклу, зубчики чеснока. 3 В кипящий рассол добавить сахар, соль, дать раствориться и залить банку доверху, влить уксус, закатать крышками, перевернуть, укутать до полного остывания.

Капуста с перцем и маслом

Простой и быстрый рецепт капустного салата с болгарским перцем, который подойдет для начинающих хозяек, овощи получаются хрустящими, витаминными, ароматными. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг капуста 500 г перец сладкий 300 г морковь 2 шт. зубчики чеснока 100 г сахар 18 г соль 125 г масло подсолнечное 125 мл уксус 9% 150 мл вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 96,1 ккал Белки 1,3 г Жиры 5,8 г Углеводы 9,6 г Приготовление 1 Капусту нашинковать, морковь потереть на крупной терке, перец нарезать полосками, чеснок мелко порубить. 2 В кастрюлю налить воды, добавить соль, сахар, растительное масло, дать закипеть, добавить уксус, снова довести до кипения. 3 Стерилизованные банки наполнить овощной смесью, залить кипящим маринадом, укупорить крышками, хранить в холодильнике.

Капуста хрустящая с уксусом

Этот рецепт понравится любителям похрустеть аппетитной закуской за праздничным столом или во время сытного обеда, классическая маринованная капуста с морковью и с уксусом нравится даже тем, кто очень избирательно относится к пище. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 кг капуста белокочанная 400 г морковь 50 г сахар 40 г соль 6 шт. перец черный горошком 2 шт. лавровый лист 90 мл уксус 9% 1,5 л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 38,6 ккал Белки 1,6 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, соединить вместе, перемешать, хорошенько помять. 2 Банки простерилизовать, положить на дно лавровый лист, перец горошек, наполнить овощами, не сильно утрамбовывая. 3 Для маринада: залить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, после закипания - уксус и снять с огня. 4 Залить банки с капустой маринадом, укупорить крышками, перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.

Сладкая капуста кусочками

Для подобной заготовки лучше использовать ранние сорта капусты, тогда листочки будут нежными. Кусочки нужно нарезать разного размера, что плотно набить ими банку, так как после того, как заливается горячий маринад, они размягчаются и становятся меньше. Для аромата можно добавить к закуске зубчики чеснока, семена укропа и лавровый лист. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг капуста белокочанная 600 мл вода 4 шт. чеснок зубчик 2 шт. лавровый лист 2 г укроп семена 39 г сахар 20 г соль 15 мл уксус 3 шт. перец черный горошком 300 г вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 38,6 ккал Белки 1,6 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Разрезать кочан капусты, удалить кочерыжку, остальное нарезать кусочками, зубчики чеснока очистить. 2 Банки хорошо промыть с содой, заполнить плотно кусочками капусты вместе с чесноком. 3 В кастрюлю налить воды, довести до кипения, залить в банку, накрыть крышками, дать им постоять 10 минут. 4 Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, закипятить. 5 В банку добавить семена укропа, лавровый лист, перец горошек, уксус, залить кипящим маринадом, закатать крышкой, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Капуста без стерилизации в банке

Дополнительная стерилизация позволяет избавиться от бактерий, вызывающих брожение. Однако при точном соблюдении этого рецепта заготовка на зиму будет храниться долго и без этого шага, достаточно только как следует простерилизовать сами банки. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 кг капуста белокочанная 3 шт. морковь 500 г болгарский перец 400 г лук репчатый 5 шт. черный перец горошком 2 шт. лавровый лист 2 л вода 75 г сахар 40 г соль 80 мл уксус 9% Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 42,5 ккал Белки 1,6 г Углеводы 9 г Приготовление 1 Капусту и болгарский перец нарезать соломкой, морковь натереть на крупной терке или терке для корейской моркови, лук порезать полукольцами, смешать овощи и слегка помять, чтобы дали сок. 2 Налить в кастрюлю воды, поставить на огонь, дать закипеть. 3 Заполнить простерилизованные банки овощами, залить кипятком, прикрыть крышками и дать постоять 10 минут. 4 Слить воду в кастрюлю, добавить в нее сахар, соль, уксус, довести до кипения. 5 В банки с капустой положить лавровый лист, перец горошком, залить кипящим рассолом, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

Квашеная капуста

По этому классическому рецепту квасили капусту наши бабушки, он описан в книге "Домоводство" 1959 года выпуска и не потерял своей актуальности и в наше время. Закуска получается хрустящей, в меру кислой, а если заправить душистым подсолнечным маслом, станет еще ароматнее и вкуснее. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 2 кг капуста белокочанная по вкусу морковь по вкусу 50 г соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 29,9 ккал Белки 1,7 г Углеводы 5,7 г Приготовление 1 Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, засыпать солью, перемешать. 2 В большую емкость (эмалированный бак или специальную пластиковую посуду для засолки капусты) укладывать овощи слоями, утрамбовывая их деревянной толкушкой, до тех пор, пока не дадут сок. Накрыть деревянным кругом или тарелкой, поставить груз (например, трехлитровую банку, наполненную водой), оставить в теплом месте для брожения. 3 На второй день и во все последующие 7 дней один раз в сутки открывать капусту и протыкать ее, чтобы выпустить газ. 4 Через неделю разложить по банкам и убрать в холодное место.

Цветная капуста в томате

Такая капуста заготавливается без стерилизации, на приготовление уходит немного времени, а закуска получается с кислинкой, хрустящая, с ароматом чеснока. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг капуста цветная (соцветия) 1 шт. сладкий перец 700 г помидоры 3 шт. зубчики чеснока 26 г сахар 20 г соль 50 мл уксус 9% 50 мл подсолнечное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 54,6 ккал Белки 1,7 г Жиры 2,6 г Углеводы 6,1 г Приготовление 1 Разделить соцветия цветной капусты на небольшие кусочки, положить в кастрюлю, залить водой, варить после закипания 5 минут, откинуть на дуршлаг, дать остыть. 2 Помидоры и болгарский перец измельчить в блендере или мясорубке до однородной массы, выложить в кастрюлю с толстым дном, добавить туда пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, растительное масло, довести до кипения и варить 5 минут. 3 Добавить в кипящий томатный соус соцветия капусты, варить, помешивая, в течение 10 минут на медленном огне под крышкой, добавить уксус, готовить еще 3 минуты и снять с плиты. 4 Массу стоит попробовать, если помидоры дают слишком большую кислинку, стоит добавить еще соли или сахара. 5 Разложить цветную капусту по стерилизованным банкам, наполнив их "по плечики", залить томатным соусом до краев, закатать крышками, перевернуть, укутать до полного остывания.

Консервированные щи из капусты

Эту заготовку можно использовать в качестве добавки при приготовлении щей, рагу или мясных блюд. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1,5 кг капуста 3 шт. морковь 3 шт. лук репчатый 700 г помидоры 64 мл масло растительное 30 г соль 30 г сахар 54 мл уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 51,7 ккал Белки 1,4 г Жиры 2,2 г Углеводы 6,6 г Приготовление 1 Капусту нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на средней терке, лук нарезать кубиками, помидоры измельчить в блендере до состояния пюре. 2 Капусту, морковь и лук слегка обжарить на растительном масле в течение 5 минут, добавить томатное пюре, соль, сахар, перемешать, тушить 20 минут, за 3 минуты до готовности влить уксус. 3 Разложить овощи по стерилизованным банкам, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом, оставить до полного остывания.

Салат из капусты с морковью и луком

Такой салат можно использовать в качестве ингредиента для первых и вторых блюд, начинки для пирожков, самостоятельной закуски. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 5 кг капуста белокочанная 1 кг морковь 1 кг лук репчатый 350 г сахар 80 г соль 500 мл уксус 9% 500 мл растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 103,3 ккал Белки 1,5 г Жиры 6,4 г Углеводы 10 г Приготовление 1 Лук нарезать полукольцами, морковь - соломкой, капусту мелко нашинковать, овощи смешать. 2 В кастрюлю вылить уксус, растительное масло, соль, сахар, перемешать до растворения, залить этим маринадом овощи, помять, оставить при комнатной температуре на 40 минут. 3 Разложить салат по чистым банкам, залить получившимся рассолом, простерилизовать: положить в кастрюлю тканевую салфетку, налить воды, поставить банки, накрыть крышками (вода должна доходить до "плечиков"), кипятить на медленном огне 15 минут. 4 После этого укупорить крышками, перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.

Замороженная капуста в морозилке

Замороженная капуста будет хорошим полуфабрикатом для приготовления любых блюд, ее не нужно долго размораживать, так как тонкие полоски быстро оттаивают. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 кг капуста Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 28,8 ккал Белки 1,8 г Углеводы 5,4 г Приготовление 1 Капусту нашинковать, разложить в пакеты для заморозки одним слоем, используя в качестве основы доску для резки (так она будет занимать меньше места), положить в морозильную камеру на несколько часов, после пакеты сложить стопкой, доску убрать.

Солянка с грибами и капустой

© Depositphotos / Peredniankina Тушеная капуста с грибами © Depositphotos / Peredniankina Тушеная капуста с грибами

Универсальная заготовка - вкусная и полезная. Ее можно использовать как в качестве самостоятельного блюда, так и в виде ингредиента для других. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 3 кг капуста белокочанная 500 г морковь 500 г лук репчатый 1,5 г грибы 50 мл уксус 250 мл масло растительное 32,5 г соль 100 г сахар 250 г томатная паста по вкусу лавровый лист по вкусу Черный перец горошек Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 119,3 ккал Белки 8 г Жиры 5,6 г Углеводы 8,8 г Приготовление 1 Грибы промыть, очистить, отварить в течение 15 минут после закипания, откинуть на дуршлаг. 2 Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, лук порезать кубиками, смешать с капустой, поместить овощи в емкость для варки с толстыми стенками, добавить туда соль, сахар, уксус, растительное масло и томатную пасту, перемешать. 3 Тушить овощи на слабом огне 1 час, периодически помешивая, потом добавить грибы, специи и тушить еще один час. 4 Банки простерилизовать, наполнить их горячей солянкой, укупорить крышками, перевернуть и укутать одеялом до остывания.

Овощное ассорти из капусты

Настоящий кладезь полезных веществ - капуста брокколи, в сочетании с другими овощами, приобретает отличный вкус и понравится даже детям. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг капуста брокколи 1 кг цветная капуста 1 кг морковь 1 кг помидоры 1 кг чеснок 1 кг помидоры 80 г чеснок 500 г лук 100 г зелень петрушки 200 мл уксус 35 г сахар 35 г соль 35 г перец болгарский 500 г 35 г соль 500 г перец болгарский 3 л вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 34,4 ккал Белки 1,9 г Жиры 0,1 г Углеводы 6,9 г Приготовление 1 Брокколи и цветную капусту замочить в воде с солью на 15 минут, промыть под проточной водой, разобрать на соцветия. 2 Морковь нарезать кружочками, перец - полосками, лук - полукольцами. 3 Налить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус, дать закипеть, проварить 3 минуты. 4 В стерилизованные банки уложить петрушку, чеснок, перец, лук, морковь, брокколи, цветную капусту, помидоры, снова болгарский перец и залить кипящим маринадом, укупорить, дать остыть.

Капуста по-корейски

Пряная закуска для любителей острых блюд идеально подходит к блюдам из мяса или картофеля, время на приготовление уходит немного, а результат того стоит. Категория Закуска Кухня Азиатская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг капуста белокочанная 160 г морковь 300 г перец болгарский 140 г лук репчатый 3 шт. чеснок зубчик 60 г соль 100 г сахар 30 мл уксус 5 г перец красный молотый 5 г перец черный молотый Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 52,6 ккал Белки 1,8 г Жиры 0,1 г Углеводы 12,3 г Приготовление 1 Капусту нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на терке для корейских салатов, болгарский перец - дольками. 2 Репчатый лук нарезать полукольцами, обжарить до прозрачности, в конце жарки добавить чеснок, пропущенный через пресс. 3 Овощи смешать, добавить специи, уложить в чистые банки, поставить стерилизовать на 25 минут, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Как и сколько хранить заготовки из капусты

Идеальное место для хранения домашних заготовок - подвал или подпол, но не у каждого есть собственный дом или дача. В квартире консервацию можно хранить в сухой нежаркой комнате, поставив под кровать вдали от радиатора отопления, в кладовке, на утепленной лоджии, в кухонных шкафах, периодически их проветривая. Квашеная капуста в баке хорошо чувствует себя и при минусовых температурах, поэтому ее можно поставить на балкон.