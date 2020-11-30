https://ria.ru/20201130/pechen-1587055008.html

Продукт для защиты иммунитета и нервной системы: все о печени трески

Продукт для защиты иммунитета и нервной системы: все о печени трески

Печень трески – это деликатес, в котором содержится огромное количество важных для организма компонентов. О пользе и вреде продукта – в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:01

2020-11-30T21:01

2020-11-30T21:01

белое море

витамины

мурманск

продукты

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Печень трески – это деликатес, в котором содержится огромное количество важных для организма компонентов. О пользе и вреде продукта – в материале РИА Новости.Родина и история печени трескиСамая вкусная рыба, из которой получают печень, добывается в Баренцевом и Белом морях на севере нашей страны. На главной площади Мурманска даже установлен памятник треске, поскольку местные жители ее очень ценят.Продукт получают из крупной трески, а после делают из него консервы или медицинский рыбий жир.В Атлантике, которая является основным ареалом обитания, стандарты не позволяют вылавливать слишком много рыбы. Поэтому треску разводят и в питомниках.200-граммовая баночка печени трески обычно стоит 200-300 рублей.Чем полезна печень трескиПродукт содержит ненасыщенные кислоты группы Омега-3, витамины Д, К, А, Е, B9, а также микроэлементы: натрий, кальций, кобальт, фосфор, железо, йод. Вместе они поддерживают иммунитет человека, способствуют нормальному функционированию половой и гормональной систем, а также полезны для здоровья кожи, сердца и сосудов.Также продукт называют "пищей для мозга", так как он помогает восстанавливаться нервной системе. Кроме того, печень трески допустимо употреблять при сахарном диабете. Она почти не содержит сахара и потому не вызывает резких скачков глюкозы. При этом увлекаться ей не стоит, так как консервы — это энергетически ценный продукт. Калорийность печени трески составляет 613 ккал на 100 грамм продукта.Может ли она быть опаснаНе стоит злоупотреблять печенью трески, особенно продуктом в масле. Он может нанести вред здоровью людей, страдающих заболеваниями печени и почек, потому перед включением в рацион лучше проконсультироваться с врачом.Кроме того, стоит учитывать, что печень — это орган, являющийся фильтром для токсичных веществ. Если рыбу выловили из загрязненного водоема, то ее в печени может быть недопустимая концентрация тяжелых металлов, ртути.Как применяют в медицинеНесмотря на высокую калорийность, печень трески в ограниченном количестве включают в диетический рацион. Она быстро усваивается и дает длительное чувство насыщения, что важно при борьбе с лишним весом. Кроме того, ненасыщенные кислоты в составе печени трески позволяют уменьшить проявления целлюлита.Также продукт дает много силы и энергии, благотворно влияет на здоровье кожи, ногтей и волос, помогает сохранить хрящевую ткань и бороться с воспалением суставов.Из печени трески получают рыбий жир. В нем содержатся необходимые организму витамины А и D, а также кислоты Омега-3. Включение их в рацион поможет избежать остеопороза, артрита, ревматизма, а также заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и иммунной систем.Применение в кулинарииБлюда из печени трески, как правило, являются закусками. Из продукта готовят паштет и намазывают его на хлеб или кладут в тарталетки. Также его добавляют в салаты. Печень отлично сочетается с овощами, яйцами и рисом.Салат "Свежий" с печенью трескиИнгредиенты:Приготовление:Огурцы и лук нарезать и сложить в глубокую миску. Добавить к ним печень трески и горошек. Все ингредиенты перемешать, и можно подавать к столу. Заправка для такого салата не нужна.Бутерброды с печенью трескиИнгредиенты:Приготовление:Яйца отварить и натереть на мелкой терке. Нашинковать лук. Печень трески размять вилкой. Ингредиенты смешать, добавить к ним молотый перец и майонез и перемешать.Обжарить хлеб на сковороде с каждой стороны и намазать на гренки приготовленную смесь. При подаче можно посыпать нарезанным зеленым луком.Как выбрать и хранитьСезон вылова трески приходится на ноябрь, декабрь и январь. Если консервы изготовлены в этот период, значит, они были сделаны из печени свежей рыбы. Если в дате указаны другие месяцы — то из замороженной.Надпись "Высший сорт" на упаковке продукта означает, что в банке законсервированы большие куски печени, и их не меньше 85% от общей массы. Жир должен быть прозрачным с соломенным оттенком. Такая печень трески — деликатес.А вот "Первый сорт" чаще всего представляет собой пастообразную смесь из замороженного сырья и может содержать загустители, красители и усилители вкуса.После вскрытия консервов содержимое необходимо сложить в банку из стекла или пластика с крышкой и поставить в холодильник. Так она может оставаться пригодной для употребления до двух дней.Как правильно употреблятьВажно помнить, что печень трески - продукт жирный, калорийный. Чрезмерное употребление может привести к несварению, изжоге или тошноте. Норма продукта в день - не больше 30-40 грамм.Также нужно обязательно сливать из банки с продуктом масло, которое является консервантом. А при приготовлении салатов или паштетов не следует использовать майонезную заправку — печень трески и так довольно маслянистая.

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https://ria.ru/20200923/ryba-1577632730.html

https://ria.ru/20201126/produkty-1586458254.html

https://ria.ru/20191104/1560554768.html

https://ria.ru/20201127/immunitet-1586584154.html

белое море

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белое море, витамины, мурманск, продукты