От куриной слепоты до рахита: чем опасен гиповитаминоз и как его лечить
© Depositphotos.com / puhhhaДевушка принимает витамины
© Depositphotos.com / puhhha
Девушка принимает витамины
Оглавление
- Гиповитаминоз
- Причины
- Симптомы
- Гиповитаминоз А
- Гиповитаминоз Е
- Гиповитаминоз D
- Гиповитаминоз К
- Гиповитаминоз С
- Гиповитаминоз В1
- Гиповитаминоз В2
- Гиповитаминоз В3
- Гиповитаминоз В6
- Гиповитаминоз В9
- Гиповитаминоз В12
- Группы риска
- Болезни недостатка витаминов
- Диагностика
- Лечение
- Прием витаминных препаратов
- Диетотерапия
- Профилактика
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Гиповитаминоз связан с недостатком необходимых организму витаминов. Причиной могут быть и несбалансированное питание, и некоторые патологии. Факторы, способствующие возникновению гиповитаминоза, какими симптомами проявляется дефицит конкретных микроэлементов и признаки того, что пора обратиться к врачу — в материале РИА Новости.
Гиповитаминоз
Гиповитаминоз — это состояние, при котором в организме наблюдается недостаток одного или нескольких витаминов и их групп. Последняя стадия — их полное отсутствие, авитаминоз. Этим термином часто называют схожие состояния, что с точки зрения медицины ошибочно.
Витамины входят в состав ферментов, отвечающих за процессы обмена веществ и синтеза гормонов, они также являются антиоксидантами. От них зависит состояние кожи и костей, мышечных и нервных тканей. Именно поэтому гиповитаминоз может существенно влиять на самочувствие и здоровье человека.
Проблема становится особенно актуально зимой и в начале весны. Летом и ранней осенью организм насыщается витаминами, а в холодные месяцы, без дополнительного приема, их запасы истощаются. Не случайно именно к весне при прочих равных люди чаще испытывают усталость, страдают от головных болей, простуд и заболеваний органов пищеварения.
Причины
Часто дефицит полезных веществ связан с несбалансированным рационом. Витамины — это сложные молекулы, присутствующие практически во всей еде — фруктах, овощах, злаках, мясе. Каждый микроэлемент содержится более чем в одном виде пищи, а некоторые продукты особенно богаты ими.
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“Причинами дефицита витаминов могут быть их пониженное поступление в организм (диета, дисбактериоз и т.д.), нарушенное всасывание (заболевания желудочно-кишечного тракта). Также бывает, что провитамины, или неактивные формы витаминов, не превращаются в организме в активные, что может быть обусловлено генетически или патологией обмена веществ. Например, усиленный метаболизм вызывает повышенное расходование нутриентов (биологически значимых элементов)”, — комментирует Альфия Ибрагимова, младший сотрудник НИЦ “Арктика”.
Симптомы
Наиболее распространенные общие признаки гиповитаминозов:
- повышенная утомляемость, слабость;
- расстройства пищеварительной системы, снижение аппетита;
- дерматит и другие проблемы с кожей;
- нарушение остеогенеза (процесса образования костной ткани);
- ухудшение зрения, отсутствие блеска, сухость, помутнение конъюнктивы глаз;
- расстройства вегетативной нервной системы;
- ломкость ногтей;
- синюшность губ;
- уменьшение объема десен, обнажение корней зубов, прежде всего резцов.
Если витамин или витамины длительное время не поступают в организм в достаточном количестве, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. О них говорят следующая группа симптомов:
- снижение чувствительности рук и ног;
- потери памяти;
- одышка;
- тахикардия (учащенное сердцебиение).
По словам эксперта, конкретные симптомы зависят от вида дефицитного витамина.
Гиповитаминоз А
Предпосылок для дефицита витамина A может быть много: тяжелая физическая работа, сильное нервное напряжение, инфекционные заболевания, недостаток белка, хронический энтероколит (одновременное воспаление толстой и тонкой кишки), сахарный диабет, болезни печени и щитовидной железы.
Характерные симптомы — “куриная слепота”, плохое различение цвета, ороговение кожи, выпадение волос. Для восстановления баланса витамина специалисты советуют употреблять рыбий жир (из печени трески), черную и красную икру, печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло и твердый сыр, морковь, болгарский перец, спаржу, брокколи, сельдерей.
Гиповитаминоз Е
Витамин Е легко разрушается под воздействием токсичных веществ — таких как алкоголь или никотин. При этом виде гиповитаминоза ускоряются процессы старения, кожа быстро увядает, нарушается зрение. Для восстановления полезно есть яйца, капусту, шпинат, сельдерей и морковь.
Гиповитаминоз D
Распространенный практически во всех более или менее удаленных от экватора странах гиповитаминоз, так как витамин D синтезируется в организме во время пребывания на солнце. Типичные проявления — кариес, боль в суставах, судороги, сутулость. Часто при недостатке этого витамина человек резко теряет вес. Дефицит помогут восполнить говяжья и свиная печень, куриные яйца, молочные продукты, жирная рыба, а также солнечные ванны умеренной продолжительности.
Гиповитаминоз К
Нехватку этого витамина характеризуют сильные и длительные кровотечения даже при малейших повреждениях, кровоточивость десен, проблемы с пищеварением, анемия, общая вялость и слабость. Чтобы исправить ситуацию, в рацион добавляют зеленую капусту и свиную печень, брокколи и шпинат, баранину и телятину.
Гиповитаминоз С
Характерен при несоблюдении правильных соотношений между пищевыми веществами в рационе, то есть при несбалансированном питании. Вызывает кровоточивость десен, повышает риск кровоизлияний в мышцах, суставах, надкостнице и коже. При лечении в рацион добавляют свежие овощи, фрукты и ягоды.
Гиповитаминоз В1
Может наблюдаться при избытке углеводов и белков в пище, хроническом алкоголизме, значительном и длительном употреблении сырой рыбы (в частности, карпа и сельди); тяжелой физической работе и нервном напряжении, при хронических заболеваниях кишечника, сахарном диабете, тиреотоксикозе.
Среди симптомов могут быть тошнота, головокружения, боль в мышцах, снижение веса и физической активности, раздражительность, нарушение когнитивных способностей.
Витамин в большом количестве содержится в говядине, мясных субпродуктах, молоке, дрожжах.
Гиповитаминоз В2
Этот витамин участвует в ферментации, воспроизводстве эритроцитов и иммунных факторов, регуляции репродуктивных функций, связывании свободных радикалов, обеспечивает здоровье волос, ногтей, кожи, глазной сетчатки. Содержится в молоке и молочных продуктах. При нехватке растрескиваются губы, могут развиваться частые конъюнктивиты с нарушением остроты зрения и светобоязнью.
Гиповитаминоз В3
Витамин B3, или РР, он же ниацин, никотиновая кислота — необходим для полноценного энергообмена, синтеза белков и сосудистого тонуса. Им насыщены орехи, птица, рыба. При нехватке нутриента могут наблюдаться задержка роста и увеличение массы тела.
© Pixabay / Larry WhiteЛосось с овощами
© Pixabay / Larry White
Лосось с овощами
Гиповитаминоз В6
Витамин B6 важен для синтеза аминокислот и макроэлементов, секреции гормонов, гемоглобина, жиров. Содержится в растительных клубнях и ростках, крупах, фруктах, морепродуктах, мясе, яйцах. Гиповитаминоз часто вызывают хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Проявляться он может онемением кистей и стоп, судорогами (как правило, у детей), дерматозом.
Гиповитаминоз В9
B9, или фолиевая кислота, отвечает за кроветворение, регуляцию и защиту нервной системы и критически важен во время беременности. Его много в мясных, молочных и морепродуктах. Распространенные симптомы нехватки — бессонница, апатия, анемия и проблемы с памятью.
Гиповитаминоз В12
Витамин также крайне важен для кроветворения и здоровья нервной системы. Гиповитаминоз в данном случае может быть вызван полным исключением из пищи продуктов животного происхождения (например, при веганстве), гельминтозах (болезнях, возбудителями которых служат черви-гельминты, или глисты), хроническим алкоголизмом; атрофическим гастритом, хроническим энтероколитом. Нередко дефицит B12 возникает после резекции желудка или тонкой кишки. Признаки этого гиповитаминоза — головокружение, шум в ушах, бледность, общая слабость, развитие пернициозной анемии, или болезни Аддисона-Бирмера.
Содержится B12 в пище животного происхождения — мясе (особенно говядине), субпродуктах (печени и почках), морепродуктах (моллюсках, сардинах, тунце), рыбе (форели, лососе), молочных продукты (молоке, йогурте, сыре) и яйцах.
Группы риска
Гиповитаминоз может коснуться любого, однако некоторые группы людей более подвержены риску его развития. Среди них:
- беременные и кормящие женщины,
- люди, соблюдающие диеты для похудения,
- не употребляющие в пищу определенные продукты (например, вегетарианцы и веганы),
- принимающие противосудорожные препараты,
- люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, перенесшие операцию на желудке или кишечнике,
- страдающие алкоголизмом.
Дефицит витаминов во время беременности может стать серьезной проблемой и привести к трудностям в развитии ребенка. Особенно это важно в течение первых 10 недель, когда многие женщины еще не знают о своем положении.
© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина
Болезни недостатка витаминов
Если витамины не поступают в достаточном количестве в организм в течение продолжительного времени, могут развиться так называемые дефицитные заболевания.
Витамины
Болезни дефицита
A
Никталопия (гемералопия, также куриная слепота)
B1
Авитаминоз B1
B2
Арибофлавиноз (авитаминоз B2)
B3
Пеллагра
B5
Парестезия (расстройство чувствительности)
B6
Анемия
B7
Дерматит, энтерит (воспаление тонкой кишки)
B9 и B12
Мегалобластная анемия (болезнь Аддисона-Бирмера)
C
Цинга
D
Рахит, остеомаляция (системное заболевание скелета)
E
Снижение фертильности
K
Болезни свертываемости крови
Диагностика
Симптомы не всегда четко коррелируют с конкретным гиповитаминозом: например, сонливость или повышенная утомляемость могут быть проявлением дефицита разных элементов. Поэтому, помимо традиционных в таких случаях расширенного анализа крови, тестов на уровень водо- и жирорастворимых витаминов, гормональных исследований, врач может назначить и более специфические процедуры.
Медицинский работник возле пробирок с кровью
Так, в ходе диагностики могут применять электромиографию (ЭМГ, исследование нервной проводимости) — она помогает выявить невропатию, повреждение одного или нескольких нервов. Это — частый симптом нехватки витаминов, обычно состояние связано с недостатком В12.
Если гиповитаминоз вызван каким-либо заболеванием, то, для того чтобы установить характер патологии, назначают дополнительные исследования: рентген, УЗИ, фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), или гастроскопию, магнитно-резонансную и компьютерную томографию.
Лечение
Лечение гиповитаминоза предполагает введение в организм недостающих нутриентов, в том числе в составе пищи. Это связано в том числе с тем, что в продуктах содержится ряд элементов, усиливающих действие витаминов и способствующих их лучшему усвоению. Также с правильной едой в организм поступают и другие питательные вещества, в переработке которых витамины принимают активное участие. В зависимости от степени тяжести гиповитаминоза назначают диеты, препараты, инъекции или таблетки.
Прием витаминных препаратов
Препараты с витаминами должен прописывать врач, самостоятельно назначать себе их не рекомендуется. Чаще всего речь идет о таблетках или капсулах, инъекции используют в более тяжелых случаях.
Чтобы понимать логику приема этих препаратов, нужно помнить, что конкретные витамины по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. Все они делятся на две большие группы:
- водорастворимые — В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин), В9 (фолиевая кислота), С (аскорбиновая кислота);
- жирорастворимые: А (ретинол), D (кальциферол), Е (токоферол), К (менахинон).
Последние — A, D, Е, K — следует принимать с жирной пищей. Водорастворимые — за завтраком и запивать водой.
Иногда врачи назначают несколько витаминных комплексов одновременно, а также добавляют к ним минералы. Тогда нужно помнить, что:
- витамин А хорошо взаимодействует с железом и цинком, витаминами С и Е;
- В2 сочетается с цинком и витаминами В3, В6, В9, К;
- В5 — с В1, В2, В4, В9, В12 и С;
- В3 можно принимать вместе с медью и железом, с витаминами В2, В6;
- В12 сочетается с кальцием, В5, В9;
- витамин D совместим с фосфором и кальцием;
- Е — с витамином С.
Диетотерапия
Во многих случаях, даже если дефицит витаминов вызван заболеванием, долгосрочные изменения в рационе должны помочь исправить ситуацию и предотвратить ухудшение состояния. При необходимости план питания порекомендует лечащий врач, можно также проконсультироваться с узкопрофильными специалистами — диетологом, нутрициологом.
Профилактика
Особенно профилактика гиповитаминоза актуальна в конце зимы и начале весны. Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора рекомендует принимать витамин С (он помогает иммунитету), есть фрукты и свежие овощи, полноценно питаться – включать в рацион рыбу, мясо, орехи, морскую капусту, зелень, молочные продукты и зерновые культуры, регулярно гулять на свежем воздухе и закаляться.
© Depositphotos.com / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки
Для пищи следует выбирать продукты, которые прошли минимальную промышленную обработку: нерафинированное растительное масло, нешлифованный рис, изделия из цельнозерновой муки, мясо вместо сосисок и колбас. При готовке нужно минимизировать термическую обработку: не перегревать растительное масло, готовить овощи и рыбу на пару. Важно не забывать про замороженные ягоды и сухофрукты: при быстрой заморозке и сушке витамины в них сохраняются, они могут принести пользу организму. А вот маринованные овощи в домашних заготовках, как говорят эксперты, практически бесполезны.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве
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