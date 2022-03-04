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Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти
Витамины для памяти и мозга: какие лучше взрослым и детям
Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти
Некоторые витамины влияют на работу мозга, защищают нейроны от повреждения и воздействия свободных радикалов и помогают улучшить память. О том, как выбрать... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:52
2022-03-04T19:52
витамины
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Некоторые витамины влияют на работу мозга, защищают нейроны от повреждения и воздействия свободных радикалов и помогают улучшить память. О том, как выбрать хороший витаминный комплекс для ребенка и взрослого, какие продукты помогают предотвратить деменцию— в материале РИА Новости.Витамины для памятиПамять человека - это комплекс способностей и функций психики, которые позволяют накапливать, хранить и воспроизводить опыт, знания, умения и навыки. Дефицит витаминов негативно влияет на эти процессы, вызывая нарушение когнитивных функций: снижение концентрации внимания, усиление забывчивости, торможение умственных реакций, ухудшение интеллектуальных способностей. Больше всего россиянам не хватает витамина D (от 23% до 97% в зависимости от региона и состояния здоровья человека), витамина В2 (до 74%) и каротиноидов, включая витамин А (до 79%). Для пополнения запасов микроэлементов и улучшения памяти не всегда достаточно правильного питания, поэтому на помощь приходят поливитамины. Такие препараты имеют сбалансированный состав с учетом совместимости всех входящих в них компонентов.Какие витамины нужны для памятиДля улучшения памяти в первую очередь необходимы витамины группы В, которые поддерживают работу нервной системы, участвуют в передаче нервных импульсов, защищают мозг от переутомления и стрессов.Группа BВитамины группы В — 1, 2, 3, 6, 9 и 12 помогают предотвратить деменцию и повысить выработку нейротрансмиттеров — химических веществ, которые передают информацию между нейронами в мозге. Без постоянного поступления этих витаминов организм подвергается риску ухудшения когнитивных функций, включая потерю памяти и развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Главные представители витаминов группы В:Витамин CОкислительный стресс связан с повреждением нейронов во многих областях мозга, включая гиппокамп, участок, отвечающий за обработку памяти. Витамин С является водорастворимым витамином с антиоксидантными свойствами, поэтому способен предотвращать снижение когнитивных функций. Также он сглаживает последствия умственного и физического переутомления, стрессов, улучшает мозговое кровообращение и помогает усваивать витамины группы B.Продукты, богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.Витамин EЭто питательное вещество обладает мощными антиоксидантными свойствами и защищает клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Благодаря такому действию витамин Е предохраняет нейроны головного мозга от окислительного стресса и повреждений. Согласно научным данным, этот эффект снижает риск развития деменции у пожилых людей. Основные источники витамина — яйца, авокадо, растительные масла, печень трески, жирная рыба, орехи.Витамин DВитамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с пищей. Его дефицит связывают с развитием депрессии, болезни Альцгеймера, ухудшением когнитивных функций. Нехватка витамина также снижает число и силу связей между нейронами в гиппокампе. Продукты, богатые микроэлементом: яйца, рыба, мясо, творог, молоко, сыр.“Если человек постоянно находится в помещении и не бывает на солнце, то принимать витамин D нужно обязательно , - считает аллерголог-иммунолог Сергей Ильин. Перед приемом необходимо проверить уровень витамина D и проконсультироваться с лечащим врачом по поводу дозировки.Витамин PВитамин Р (биофлавоноиды) объединяет в себе ряд биологически активных веществ, а именно гесперидин, рутин, катехин, кверцетин и пр. Эти микроэлементы широко распространены в продуктах растительного происхождения, их много в цедре цитрусовых, луке, зеленом чае, облепихе, черном шоколаде (70 % какао и выше). Согласно исследованиям, флавоноиды какао улучшают приток крови к мозгу и защищают нейронные связи, что положительно влияет на память и снижает риск ее ухудшения. Также ученые установили, что у людей, потребляющих достаточное количество флавоноидов, риск развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.Какие лучшеК препаратам, которые содержат только один элемент, следует относиться осторожно, так как они имеют противопоказания, а ошибки в дозировке могут привести к проблемам со здоровьем. Сейчас разработано множество сбалансированных комплексов для улучшения памяти, но в любом возрасте их следует принимать только после консультации с врачом. Даже поливитамины нельзя пить бесконтрольно, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.ДетямПри нарушении мозгового кровообращения, стрессах и недостатке витаминов у детей могут существенно снижаться когнитивные функции. На рынке представлены как витаминные комплексы, так и препараты, воздействующие на высшие психические функции (ноотропы). Зачастую в их состав входят жирорастворимые витамины (А, D, Е), липиды (омега-3), витамины В1, В2, В6, C, экстракт гинкго билоба. Детям до семи лет нежелательно давать витамины в капсулах, потому что они могут раздражать желудок. Лучший выбор для ребенка — капли или жевательные таблетки с фруктовым вкусом.ВзрослымДля взрослых ассортимент витаминов шире. Существуют отдельные комплексы для мужчин, в составе которых помимо определенного набора витаминов и минералов присутствуют аминокислоты и растительные экстракты, благотворно влияющие на мужской организм. Препараты для женщин помимо основной категории полезных веществ могут содержать такие активные компоненты, как, например, коэнзим Q10, рутин, инозит, альфа-липоевая кислота, ликопин. Подбирают препарат в зависимости от потребностей организма после сдачи анализов.Продукты, улучшающие памятьВитамины группы B есть в овсянке, авокадо содержит много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в нем есть пантотеновая кислота, которая благоприятно влияет на долгосрочную память. Химический состав зеленого чая оказывает положительное влияние на когнитивные функции. Все дело в антиоксиданте EGCG (галлат эпигаллокатехина), который генерирует нейральные и стволовые клетки, а также служит профилактикой дегенеративных расстройств. Регулярное употребление оливкового масла снижает риск возникновения болезни Альцгеймера. Стимулировать работу мозга помогут такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи.Мифы о витаминах и таблетках для памятиРаспространенные мифы о препаратах для улучшения памяти и работы мозга:Профилактика ухудшения памятиДля профилактики ухудшения памяти рацион должен быть сбалансированным и включать в себя все важные витамины, минералы, а также ненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в орехах и семечках, рыбьем жире, креветках, подсолнечном, соевом и оливковом маслах. Поддержать правильную работу мозга помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая активность, отказ от вредных привычек, медитации, которые помогают бороться со стрессом, улучшают концентрацию внимания и способность к запоминанию. Немаловажными являются решение кроссвордов, чтение, заучивание стихов, повторение информации и т.д.Комментарии экспертовСпециалисты подчеркивают важность правильного питания для получения витаминов и минералов."Чаще всего причиной детского гиповитаминоза становятся нерациональные пищевые привычки, которые ребенок нередко перенимает у взрослых. Играет роль недостаток солнца, необоснованно жесткие диеты. Составляя детский рацион, важно это учитывать и помнить, что питание должно быть разнообразным, богатым минеральными веществами, витаминами, полезными микроэлементами. Следует делать акцент на фрукты, овощи, натуральные кисломолочные продукты", — советует аллерголог-иммунолог Полина Богатикова."Симптомы дефицита витаминов различны, как и их последствия. Подтвердить предположение об их нехватке можно только с помощью анализа крови. Современные методы диагностики позволяют определить, каких именно микронутриентов не хватает организму", — пояснил Тимур Серазев, директор по маркетингу и стратегическому развитию, председатель правления фармацевтической компании "АКВИОН".
https://ria.ru/20220131/avitaminoz-1770378278.html
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витамины, здоровый образ жизни (зож), общество, здоровье, здоровье - общество
19:52 04.03.2022
 

Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти

© Depositphotos / AndrewLozovyiВитамины для памяти
Витамины для памяти - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Витамины для памяти
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Некоторые витамины влияют на работу мозга, защищают нейроны от повреждения и воздействия свободных радикалов и помогают улучшить память. О том, как выбрать хороший витаминный комплекс для ребенка и взрослого, какие продукты помогают предотвратить деменцию— в материале РИА Новости.

Витамины для памяти

Память человека - это комплекс способностей и функций психики, которые позволяют накапливать, хранить и воспроизводить опыт, знания, умения и навыки. Дефицит витаминов негативно влияет на эти процессы, вызывая нарушение когнитивных функций: снижение концентрации внимания, усиление забывчивости, торможение умственных реакций, ухудшение интеллектуальных способностей. Больше всего россиянам не хватает витамина D (от 23% до 97% в зависимости от региона и состояния здоровья человека), витамина В2 (до 74%) и каротиноидов, включая витамин А (до 79%). Для пополнения запасов микроэлементов и улучшения памяти не всегда достаточно правильного питания, поэтому на помощь приходят поливитамины. Такие препараты имеют сбалансированный состав с учетом совместимости всех входящих в них компонентов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке

Какие витамины нужны для памяти

Для улучшения памяти в первую очередь необходимы витамины группы В, которые поддерживают работу нервной системы, участвуют в передаче нервных импульсов, защищают мозг от переутомления и стрессов.

Группа B

Витамины группы В — 1, 2, 3, 6, 9 и 12 помогают предотвратить деменцию и повысить выработку нейротрансмиттеров — химических веществ, которые передают информацию между нейронами в мозге. Без постоянного поступления этих витаминов организм подвергается риску ухудшения когнитивных функций, включая потерю памяти и развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Главные представители витаминов группы В:
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  • Тиамин (В1). Этот важный участник углеводного обмена: он подавляет молочную кислоту (так называемый токсин усталости), которая накапливается в организме и разрушает нервные волокна. Первые симптомы дефицита B1: раздражительность и переутомление, бессонница, депрессивные состояния, забывчивость, снижение концентрации внимания. Продукты с высоким содержанием витамина — свинина, печень, пивные дрожжи, ржаной хлеб, гречневая и овсяная крупа, фасоль, горох, соя.
  • Рибофлавин (B2). Улучшает мозговую деятельность, является источником энергии при высоких умственных и физических нагрузках. При нехватке вещества у человека возникает заторможенность, сонливость, слабость. Рибофлавин содержится в яйцах, мясе, рыбе, зерновых, бобовых, молочных продуктах.
  • Пантотеновая кислота (В5). Оказывает положительное воздействие на долгосрочную память, так как улучшает передачу импульсов между нейронами головного мозга. Для пополнения запасов витамина в организме в рацион следует добавить печень, арахис, цельное зерно, зерновые ростки, пивные дрожжи, отруби, яичный желток, курицу, брокколи.
  • Пиридоксин (B6). Нутриент помогает защитить нервную систему от повреждений, повышает мозговую активность и скорость реакций, снижает раздражительность и тревожность, способствует улучшению памяти и настроения. Большое количество пиридоксина содержат печень, соевые бобы, бананы, птица, свинина, телятина, тунец, лосось, почки, пивные дрожжи, грецкие орехи, арахис, авокадо, рис.
  • Фолиевая кислота (B9). Витамин отвечает за регуляцию и защиту нервной системы, участвует в ее формировании у плода, увеличивает скорость умственных реакций. Распространенные симптомы нехватки B9 — бессонница, апатия, анемия и проблемы с памятью. Продукты: бобовые, спаржа, артишоки, яйца, зеленые листовые овощи (шпинат, руккола, капуста), свекла, цитрусовые, брюссельская капуста, брокколи, орехи и семена, говяжья печень, зародыши пшеницы, папайя, бананы, авокадо.
  • Цианокобаламин (В12). Дефицит витамина B12 может стать причиной возникновения опасных заболеваний, включая анемию и депрессию, а также привести к частичной потере памяти. В12 необходим для поддержания здорового состояния нервных клеток, улучшения функции передачи нервного импульса. Элемент присутствуют в печени, почках, устрицах, крабах, сардинах, говядине, свинине, рыбе и т.д.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине

Витамин C

Окислительный стресс связан с повреждением нейронов во многих областях мозга, включая гиппокамп, участок, отвечающий за обработку памяти. Витамин С является водорастворимым витамином с антиоксидантными свойствами, поэтому способен предотвращать снижение когнитивных функций. Также он сглаживает последствия умственного и физического переутомления, стрессов, улучшает мозговое кровообращение и помогает усваивать витамины группы B.
Продукты, богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.

Витамин E

Это питательное вещество обладает мощными антиоксидантными свойствами и защищает клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Благодаря такому действию витамин Е предохраняет нейроны головного мозга от окислительного стресса и повреждений. Согласно научным данным, этот эффект снижает риск развития деменции у пожилых людей. Основные источники витамина — яйца, авокадо, растительные масла, печень трески, жирная рыба, орехи.
© Pexels /Daria Shevtsova Зеленые овощи
Зеленые овощи
© Pexels /Daria Shevtsova
Зеленые овощи

Витамин D

Витамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с пищей. Его дефицит связывают с развитием депрессии, болезни Альцгеймера, ухудшением когнитивных функций. Нехватка витамина также снижает число и силу связей между нейронами в гиппокампе. Продукты, богатые микроэлементом: яйца, рыба, мясо, творог, молоко, сыр.
“Если человек постоянно находится в помещении и не бывает на солнце, то принимать витамин D нужно обязательно , - считает аллерголог-иммунолог Сергей Ильин. Перед приемом необходимо проверить уровень витамина D и проконсультироваться с лечащим врачом по поводу дозировки.

Витамин P

Витамин Р (биофлавоноиды) объединяет в себе ряд биологически активных веществ, а именно гесперидин, рутин, катехин, кверцетин и пр. Эти микроэлементы широко распространены в продуктах растительного происхождения, их много в цедре цитрусовых, луке, зеленом чае, облепихе, черном шоколаде (70 % какао и выше). Согласно исследованиям, флавоноиды какао улучшают приток крови к мозгу и защищают нейронные связи, что положительно влияет на память и снижает риск ее ухудшения. Также ученые установили, что у людей, потребляющих достаточное количество флавоноидов, риск развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.

Какие лучше

Витамины - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:15
Эксперт рассказала, как правильно принимать витамины
К препаратам, которые содержат только один элемент, следует относиться осторожно, так как они имеют противопоказания, а ошибки в дозировке могут привести к проблемам со здоровьем. Сейчас разработано множество сбалансированных комплексов для улучшения памяти, но в любом возрасте их следует принимать только после консультации с врачом. Даже поливитамины нельзя пить бесконтрольно, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.

Детям

При нарушении мозгового кровообращения, стрессах и недостатке витаминов у детей могут существенно снижаться когнитивные функции. На рынке представлены как витаминные комплексы, так и препараты, воздействующие на высшие психические функции (ноотропы). Зачастую в их состав входят жирорастворимые витамины (А, D, Е), липиды (омега-3), витамины В1, В2, В6, C, экстракт гинкго билоба. Детям до семи лет нежелательно давать витамины в капсулах, потому что они могут раздражать желудок. Лучший выбор для ребенка — капли или жевательные таблетки с фруктовым вкусом.

Взрослым

Для взрослых ассортимент витаминов шире. Существуют отдельные комплексы для мужчин, в составе которых помимо определенного набора витаминов и минералов присутствуют аминокислоты и растительные экстракты, благотворно влияющие на мужской организм. Препараты для женщин помимо основной категории полезных веществ могут содержать такие активные компоненты, как, например, коэнзим Q10, рутин, инозит, альфа-липоевая кислота, ликопин. Подбирают препарат в зависимости от потребностей организма после сдачи анализов.
© Depositphotos / brickrenaДевушка пьёт зелёный чай
Девушка пьёт зелёный чай - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / brickrena
Девушка пьёт зелёный чай

Продукты, улучшающие память

Витамины группы B есть в овсянке, авокадо содержит много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в нем есть пантотеновая кислота, которая благоприятно влияет на долгосрочную память. Химический состав зеленого чая оказывает положительное влияние на когнитивные функции. Все дело в антиоксиданте EGCG (галлат эпигаллокатехина), который генерирует нейральные и стволовые клетки, а также служит профилактикой дегенеративных расстройств. Регулярное употребление оливкового масла снижает риск возникновения болезни Альцгеймера. Стимулировать работу мозга помогут такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи.

Мифы о витаминах и таблетках для памяти

Распространенные мифы о препаратах для улучшения памяти и работы мозга:
  1. 1
    После приема таблеток память сразу улучшится. Это неверно, потому что они направлены на нормализацию процессов в мозге: метаболизма, кровообращения, передачи нервных импульсов, связей между нейронами и т.д. Для улучшения когнитивных функций одних витаминов недостаточно. Важен образ жизни и регулярная тренировка памяти.
  2. 2
    Витаминов много не бывает. На самом деле переизбыток их в организме вреден и грозит неприятными последствиями. Среди симптомов такого состояния могут быть: кожный зуд, бессонница, повышенная утомляемость, тошнота и рвота, расстройства ЖКТ, головные боли, учащение сердечного ритма. Чтобы избежать подобных проблем, принимать витамины можно только после консультации со специалистом.
  3. 3
    Для предотвращения деменции достаточно приема поливитаминных комплексов. Действительно, в организме необходимо поддерживать оптимальный баланс питательных веществ, но для профилактики возрастных изменений важен здоровый образ жизни, физическая активность, тренировка памяти и т.д.
© Pixabay / frolicsomeplРыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Pixabay / frolicsomepl
Рыбий жир

Профилактика ухудшения памяти

Для профилактики ухудшения памяти рацион должен быть сбалансированным и включать в себя все важные витамины, минералы, а также ненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в орехах и семечках, рыбьем жире, креветках, подсолнечном, соевом и оливковом маслах. Поддержать правильную работу мозга помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая активность, отказ от вредных привычек, медитации, которые помогают бороться со стрессом, улучшают концентрацию внимания и способность к запоминанию. Немаловажными являются решение кроссвордов, чтение, заучивание стихов, повторение информации и т.д.

Комментарии экспертов

Специалисты подчеркивают важность правильного питания для получения витаминов и минералов.
"Чаще всего причиной детского гиповитаминоза становятся нерациональные пищевые привычки, которые ребенок нередко перенимает у взрослых. Играет роль недостаток солнца, необоснованно жесткие диеты. Составляя детский рацион, важно это учитывать и помнить, что питание должно быть разнообразным, богатым минеральными веществами, витаминами, полезными микроэлементами. Следует делать акцент на фрукты, овощи, натуральные кисломолочные продукты", — советует аллерголог-иммунолог Полина Богатикова.
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 11:40
Витамин Д: как правильно принимать для профилактики болезней
"Симптомы дефицита витаминов различны, как и их последствия. Подтвердить предположение об их нехватке можно только с помощью анализа крови. Современные методы диагностики позволяют определить, каких именно микронутриентов не хватает организму", — пояснил Тимур Серазев, директор по маркетингу и стратегическому развитию, председатель правления фармацевтической компании "АКВИОН".
 
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