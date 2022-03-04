https://ria.ru/20220304/pamyat-1776597718.html

Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти

Витамины для памяти и мозга: какие лучше взрослым и детям

Помнить все: какие витамины нужны для улучшения памяти

Некоторые витамины влияют на работу мозга, защищают нейроны от повреждения и воздействия свободных радикалов и помогают улучшить память. О том, как выбрать... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:52

2022-03-04T19:52

2022-03-04T19:52

витамины

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Некоторые витамины влияют на работу мозга, защищают нейроны от повреждения и воздействия свободных радикалов и помогают улучшить память. О том, как выбрать хороший витаминный комплекс для ребенка и взрослого, какие продукты помогают предотвратить деменцию— в материале РИА Новости.Витамины для памятиПамять человека - это комплекс способностей и функций психики, которые позволяют накапливать, хранить и воспроизводить опыт, знания, умения и навыки. Дефицит витаминов негативно влияет на эти процессы, вызывая нарушение когнитивных функций: снижение концентрации внимания, усиление забывчивости, торможение умственных реакций, ухудшение интеллектуальных способностей. Больше всего россиянам не хватает витамина D (от 23% до 97% в зависимости от региона и состояния здоровья человека), витамина В2 (до 74%) и каротиноидов, включая витамин А (до 79%). Для пополнения запасов микроэлементов и улучшения памяти не всегда достаточно правильного питания, поэтому на помощь приходят поливитамины. Такие препараты имеют сбалансированный состав с учетом совместимости всех входящих в них компонентов.Какие витамины нужны для памятиДля улучшения памяти в первую очередь необходимы витамины группы В, которые поддерживают работу нервной системы, участвуют в передаче нервных импульсов, защищают мозг от переутомления и стрессов.Группа BВитамины группы В — 1, 2, 3, 6, 9 и 12 помогают предотвратить деменцию и повысить выработку нейротрансмиттеров — химических веществ, которые передают информацию между нейронами в мозге. Без постоянного поступления этих витаминов организм подвергается риску ухудшения когнитивных функций, включая потерю памяти и развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Главные представители витаминов группы В:Витамин CОкислительный стресс связан с повреждением нейронов во многих областях мозга, включая гиппокамп, участок, отвечающий за обработку памяти. Витамин С является водорастворимым витамином с антиоксидантными свойствами, поэтому способен предотвращать снижение когнитивных функций. Также он сглаживает последствия умственного и физического переутомления, стрессов, улучшает мозговое кровообращение и помогает усваивать витамины группы B.Продукты, богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.Витамин EЭто питательное вещество обладает мощными антиоксидантными свойствами и защищает клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Благодаря такому действию витамин Е предохраняет нейроны головного мозга от окислительного стресса и повреждений. Согласно научным данным, этот эффект снижает риск развития деменции у пожилых людей. Основные источники витамина — яйца, авокадо, растительные масла, печень трески, жирная рыба, орехи.Витамин DВитамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм с пищей. Его дефицит связывают с развитием депрессии, болезни Альцгеймера, ухудшением когнитивных функций. Нехватка витамина также снижает число и силу связей между нейронами в гиппокампе. Продукты, богатые микроэлементом: яйца, рыба, мясо, творог, молоко, сыр.“Если человек постоянно находится в помещении и не бывает на солнце, то принимать витамин D нужно обязательно , - считает аллерголог-иммунолог Сергей Ильин. Перед приемом необходимо проверить уровень витамина D и проконсультироваться с лечащим врачом по поводу дозировки.Витамин PВитамин Р (биофлавоноиды) объединяет в себе ряд биологически активных веществ, а именно гесперидин, рутин, катехин, кверцетин и пр. Эти микроэлементы широко распространены в продуктах растительного происхождения, их много в цедре цитрусовых, луке, зеленом чае, облепихе, черном шоколаде (70 % какао и выше). Согласно исследованиям, флавоноиды какао улучшают приток крови к мозгу и защищают нейронные связи, что положительно влияет на память и снижает риск ее ухудшения. Также ученые установили, что у людей, потребляющих достаточное количество флавоноидов, риск развития болезни Альцгеймера на 48% ниже.Какие лучшеК препаратам, которые содержат только один элемент, следует относиться осторожно, так как они имеют противопоказания, а ошибки в дозировке могут привести к проблемам со здоровьем. Сейчас разработано множество сбалансированных комплексов для улучшения памяти, но в любом возрасте их следует принимать только после консультации с врачом. Даже поливитамины нельзя пить бесконтрольно, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.ДетямПри нарушении мозгового кровообращения, стрессах и недостатке витаминов у детей могут существенно снижаться когнитивные функции. На рынке представлены как витаминные комплексы, так и препараты, воздействующие на высшие психические функции (ноотропы). Зачастую в их состав входят жирорастворимые витамины (А, D, Е), липиды (омега-3), витамины В1, В2, В6, C, экстракт гинкго билоба. Детям до семи лет нежелательно давать витамины в капсулах, потому что они могут раздражать желудок. Лучший выбор для ребенка — капли или жевательные таблетки с фруктовым вкусом.ВзрослымДля взрослых ассортимент витаминов шире. Существуют отдельные комплексы для мужчин, в составе которых помимо определенного набора витаминов и минералов присутствуют аминокислоты и растительные экстракты, благотворно влияющие на мужской организм. Препараты для женщин помимо основной категории полезных веществ могут содержать такие активные компоненты, как, например, коэнзим Q10, рутин, инозит, альфа-липоевая кислота, ликопин. Подбирают препарат в зависимости от потребностей организма после сдачи анализов.Продукты, улучшающие памятьВитамины группы B есть в овсянке, авокадо содержит много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в нем есть пантотеновая кислота, которая благоприятно влияет на долгосрочную память. Химический состав зеленого чая оказывает положительное влияние на когнитивные функции. Все дело в антиоксиданте EGCG (галлат эпигаллокатехина), который генерирует нейральные и стволовые клетки, а также служит профилактикой дегенеративных расстройств. Регулярное употребление оливкового масла снижает риск возникновения болезни Альцгеймера. Стимулировать работу мозга помогут такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи.Мифы о витаминах и таблетках для памятиРаспространенные мифы о препаратах для улучшения памяти и работы мозга:Профилактика ухудшения памятиДля профилактики ухудшения памяти рацион должен быть сбалансированным и включать в себя все важные витамины, минералы, а также ненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в орехах и семечках, рыбьем жире, креветках, подсолнечном, соевом и оливковом маслах. Поддержать правильную работу мозга помогут регулярные прогулки на свежем воздухе, физическая активность, отказ от вредных привычек, медитации, которые помогают бороться со стрессом, улучшают концентрацию внимания и способность к запоминанию. Немаловажными являются решение кроссвордов, чтение, заучивание стихов, повторение информации и т.д.Комментарии экспертовСпециалисты подчеркивают важность правильного питания для получения витаминов и минералов."Чаще всего причиной детского гиповитаминоза становятся нерациональные пищевые привычки, которые ребенок нередко перенимает у взрослых. Играет роль недостаток солнца, необоснованно жесткие диеты. Составляя детский рацион, важно это учитывать и помнить, что питание должно быть разнообразным, богатым минеральными веществами, витаминами, полезными микроэлементами. Следует делать акцент на фрукты, овощи, натуральные кисломолочные продукты", — советует аллерголог-иммунолог Полина Богатикова."Симптомы дефицита витаминов различны, как и их последствия. Подтвердить предположение об их нехватке можно только с помощью анализа крови. Современные методы диагностики позволяют определить, каких именно микронутриентов не хватает организму", — пояснил Тимур Серазев, директор по маркетингу и стратегическому развитию, председатель правления фармацевтической компании "АКВИОН".

https://ria.ru/20220131/avitaminoz-1770378278.html

https://ria.ru/20220111/vitaminy-1767251638.html

https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

витамины, здоровый образ жизни (зож), общество, здоровье, здоровье - общество