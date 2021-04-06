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Рыба: что надо знать о пользе, вреде и правильном потреблении
Рыба: что надо знать о пользе, вреде и правильном потреблении
Рыба - источник элементов, необходимых для здоровья человека. В чем польза и вред рыбы для организма мужчин и женщин, что содержится в морепродуктах, можно ли... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:38
2021-04-06T13:38
здоровый образ жизни (зож)
витамины
кулинария
питание
продукты
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рыба - источник элементов, необходимых для здоровья человека. В чем польза и вред рыбы для организма мужчин и женщин, что содержится в морепродуктах, можно ли ее есть каждый день, а также кому нельзя рыбу и как ее правильно употреблять при диете - в материале РИА Новости.Ценность рыбы в питании человекаРыба – это один из самых ценных продуктов питания, который рекомендуют обязательно включать в рацион врачи.- По пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает мясу, а по легкости усвоения даже превосходит его, что является одним из наиболее существенных достоинств продукта. В рыбе содержится от 13 до 23% белков и от 0,1 до 33% жиров, ценность которых особенно высока, так как они легко усваиваются, - рассказала РИА Новости диетолог, нутрициолог Екатерина Иванова.Одна из самых калорийных рыб - лосось. В среднем КБЖУ на 100 грамм продукта:Одной из самых низкокалорийных рыб считается треска. КБЖУ на 100 грамм продукта:Какие витамины содержатся в рыбеКоличество полезных веществ в рыбе зависит от вида и места обитания.Кроме того, в продукте много необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладают фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Имеются и железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, йод, бром, фтор.Польза рыбыПольза рыбы обусловлена ее богатым составом. Витамины, микро- и макроэлементы, кислоты способствуют профилактике множества заболеваний человека.Для мозгаЗа счет наличия в составе большого количества витаминов D и группы B, Омега-3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы.Например, ученые доказали, что Омега-3 благотворно влияют на работу головного мозга - улучшают память и внимание. Для сердцаИсследования показывают, что калий в сочетании с Омега-3 жирными кислотами регулирует артериальное давление, влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов.Какая рыба самая полезнаяСамыми ценным для организма человека считают представители семейства лососевых.Кроме того, за счет высокой концентрации витамина D жирная красная рыба регулирует сон. Также она способна угнетать хроническое воспаление.Чем полезна жирная рыбаВ рыбьем жире содержатся важные Омега-3 жирные кислоты.- Они снижают риск развития патологий со стороны сердца и сосудов, ожирения, сахарного диабета II типа и рака, - подчеркнула медик.Лидером по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина B12 считается атлантическая скумбрия. По словам врача, она помогает в профилактике анемии, обусловленной заболеваниями ЖКТ.Ученые доказали, что скумбрия способствует восстановлению функций головного мозга после тяжелых травм и операций. А за счет антиоксидантного эффекта она снижает риск появления злокачественных опухолей и ряда хронических заболеваний.Вред рыбы и противопоказанияБлюда из рыбы могут спровоцировать реакцию гиперчувствительности, так как морепродукты относятся к сильным аллергенам. Жирные сорта важно употреблять умеренно, особенно людям с проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и нарушениями в сердечно-сосудистой системе.Существует и вероятность заражения глистами и паразитами при употреблении рыбы, именно поэтому она должна предварительно проходить термическую обработку.Какая рыба самая вреднаяПо словам врача, некоторые виды рыб могут быть опасны за счет содержания в них ртути и других вредных веществ. Среди таких: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец.Также опасной бывает рыба-меч, поскольку отличается высокой стоимостью и часто является предметом подделок (используются более дешевые сорта, выловленные или выращенные с нарушением санитарных норм).Кроме того, нередко отравиться можно и красным луцианом. За счет сокращения популяции этой рыбы ее вылов и транспортировка требуют значительных материальных затрат. В итоге она отлавливается незаконно и провозится контрабандой, что приводит к несоблюдению условий хранения и значительно увеличивает риск отравления.Польза рыбы для женщинОгромное количество Омега-3 жирных кислот в рыбе и широкий перечень в ней витаминов и микроэлементов благотворно влияют на женское здоровье.Какую рыбу можно есть во время беременностиРыба, обитающая в морских глубинах, способствует нормальному развитию и функционированию органов малого таза, особенно в период зачатия и вынашивания плода. Самые полезные в этом плане виды - семга, атлантическая скумбрия, сельдь (при отсутствии аллергии).- Такую рыбу стоит употреблять беременным не более 2-3 раз в неделю по 150 грамм, конечно же, при отсутствии аллергии и непереносимости, - подчеркнула специалист.Польза рыбы для мужчинРыба несет немалую пользу и для мужского здоровья, Например, в составе продукта довольно много витамина D, который, согласно исследованиям, может повышать уровень тестостерона.- Магний, натрий, фтор, белок в рыбе способствуют повышению эректильной функции, скорости кровенаполнения половых органов, предотвращению развития онкологических заболеваний, - отметила диетолог.Речная или морская - какая рыба полезнееОднозначно сказать, какая рыба самая полезная – речная или морская, сложно, так как обе имеют свои плюсы и минусы, сообщила Екатерина Иванова.Баланс в употреблении морской и речной рыбы позволит получить все необходимые для организма вещества, подчеркнула эксперт.Рыбий жир: польза или вредРыбий жир полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Продукт называют эликсиром молодости и долголетия, его назначают при депрессиях, высоком холестерине, давлении.При этом, вещество противопоказано при пониженной свертываемости крови и приеме антикоагулянтов. С осторожностью стоит употреблять его и при холецистите, панкреатите, гепатите, а также во время беременности и лактации.Рыбные консервы - есть ли польза?Как и у любого продукта, у рыбных консервов есть полезные и вредные качества.При этом приоритет лучше отдавать консервам в собственном соку или томатной заправке (тунец, лосось, белуга, горбуша, зубатка, кета, осетр, палтус, путассу, сайра, сардинелла, ставрида, хек, сельдь).Из-за высокого содержания соли и масла в некоторых консервах не рекомендуется есть их гипертоникам, людям с заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и склонностью к отекам.Как правильно есть рыбуРыба широко используется в кулинарии. В России среди самых популярных видов, применяемых в готовке, - горбуша, сельдь, скумбрия, минтай, лосось, кета, форель, камбала, треска, мойва, карп, окунь, сайра, килька.Можно ли есть рыбу каждый день- Если вы не ребенок и не беременная женщина, то можете спокойно есть рыбу каждый день в умеренных количествах. При этом виды с высоким содержанием ртути лучше не употреблять чаще двух раз в неделю. 4-5 раз в неделю отдавайте предпочтение диетическим видам рыбы (минтай, треска, окунь, щука), 2-3 раза – жирным (сельди, скумбрии, семге), - отметила врач.Сколько рыбы нужно съедать в день- Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Одна порция - 100 грамм рыбного филе без кожи и костей, - пояснила эксперт.Какую рыбу можно есть при наборе массы- Повышает объем мышечной массы и улучшает спортивные показатели треска. В 100 граммах филе содержится около 17-25 грамм протеинов, - рассказала нутрициолог.Польза и вред малосольной рыбы- Такой продукт сохраняет все полезные вещества, но при этом вреден из-за соли. Злоупотребление даже малосольным вариантом способно серьезно нагрузить сердце, почки, печень, кровеносную систему. Кроме того, слишком слабосоленая рыба может вызвать гельминтозы. Лучше всего употреблять не более 30 граммов блюда за раз и не чаще двух раз в неделю, - отметила врач.Рыба при диете и похуденииРыба богата белком, который повышает выработку гормонов, способствующих утолению чувства голода. После употребления продукта снижается тяга к еде на несколько часов. Например, семга на 21,3% состоит из протеинов, потому будет полезной во время диеты, направленной на потерю лишнего веса.Также пользу несут Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они, по мнению экспертов из США, стимулируют выработку лептина – гормона, который угнетает активность центров голода в головном мозге и приводит к снижению потребления пищи в течение нескольких часов.- Помимо семги при похудении будут полезны скумбрия и тунец, - подчеркнула Екатерина Иванова.Как выбирать и хранить рыбуГлаза у качественной свежей рыбы должны быть прозрачными и выпуклыми, кожа и чешуя - ярко окрашенными и не пересохшими, тело - упругим, жабры - красными или розовыми, хвост - прямым, не загнутым вверх, запах - свежим или слегка сладковатым.При выборе стейков или филе важно обратить внимание на края. Они должны быть ровными и гладкими, а само мясо - плотным, без разрывов, не хлопьеобразным.В холодильнике свежую рыбу можно хранить пару дней. Потрошеную – только просоленную внутри и снаружи. В морозилке свежую рыбу нежелательно хранить больше 3 месяцев.Как правильно приготовить рыбуЛучше всего запекать рыбу. При таком способе термической обработки сохраняется максимальный объем витаминов и минералов, а также не наблюдается значимого разрушения полиненасыщенных жирных кислот. Менее предпочтительными вариантами являются отваривание, тушение (значительно уменьшается количество полезных веществ) и обжарка (выделяются канцерогены).
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здоровый образ жизни (зож), витамины, кулинария, питание, продукты

Рыба: что надо знать о пользе, вреде и правильном потреблении

13:38 06.04.2021
 
© Depositphotos / GrafvisionРыба на гриле
Рыба на гриле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / Grafvision
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рыба - источник элементов, необходимых для здоровья человека. В чем польза и вред рыбы для организма мужчин и женщин, что содержится в морепродуктах, можно ли ее есть каждый день, а также кому нельзя рыбу и как ее правильно употреблять при диете - в материале РИА Новости.

Ценность рыбы в питании человека

Рыба – это один из самых ценных продуктов питания, который рекомендуют обязательно включать в рацион врачи.
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Треска — польза и вред для здоровья, состав и калорийность рыбы
- По пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает мясу, а по легкости усвоения даже превосходит его, что является одним из наиболее существенных достоинств продукта. В рыбе содержится от 13 до 23% белков и от 0,1 до 33% жиров, ценность которых особенно высока, так как они легко усваиваются, - рассказала РИА Новости диетолог, нутрициолог Екатерина Иванова.
Одна из самых калорийных рыб - лосось. В среднем КБЖУ на 100 грамм продукта:
  • калорийность - 142 килокалории;
  • белки – 19,8 грамма;
  • жиры – 6,3 грамма;
  • углеводы - 0 грамм.
Одной из самых низкокалорийных рыб считается треска. КБЖУ на 100 грамм продукта:
  • калорийность – 79,55 килокалории;
  • белки – 16,56 грамма;
  • жиры – 1,09 грамма;
  • углеводы – 0,44 грамма.
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Какие витамины содержатся в рыбе

Количество полезных веществ в рыбе зависит от вида и места обитания.
- Витамина А в рыбе содержится во много раз больше, чем в мясе. Также она включает в себя водорастворимые витамины: С, В1, В2, В6, В12, Н и PP, - отметила диетолог.
Кроме того, в продукте много необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладают фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Имеются и железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, йод, бром, фтор.

Польза рыбы

Польза рыбы обусловлена ее богатым составом. Витамины, микро- и макроэлементы, кислоты способствуют профилактике множества заболеваний человека.

Для мозга

За счет наличия в составе большого количества витаминов D и группы B, Омега-3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы.
Например, ученые доказали, что Омега-3 благотворно влияют на работу головного мозга - улучшают память и внимание.
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Для сердца

Исследования показывают, что калий в сочетании с Омега-3 жирными кислотами регулирует артериальное давление, влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов.
- Так, рыба палтус снижает уровень холестерина, обеспечивая профилактику различных заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом (например, ишемической болезни сердца, инсультов и инфаркта миокарда), - отметила врач.

Какая рыба самая полезная

Самыми ценным для организма человека считают представители семейства лососевых.
- Особенно полезным признается дикий лосось. Он богат не только Омега-3, но и кальцием, который является основным строительным материалом костей, - пояснила диетолог.
Кроме того, за счет высокой концентрации витамина D жирная красная рыба регулирует сон. Также она способна угнетать хроническое воспаление.
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23 сентября 2020, 04:03
Какая рыба самая полезная

Чем полезна жирная рыба

В рыбьем жире содержатся важные Омега-3 жирные кислоты.
- Они снижают риск развития патологий со стороны сердца и сосудов, ожирения, сахарного диабета II типа и рака, - подчеркнула медик.
Лидером по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина B12 считается атлантическая скумбрия. По словам врача, она помогает в профилактике анемии, обусловленной заболеваниями ЖКТ.
Ученые доказали, что скумбрия способствует восстановлению функций головного мозга после тяжелых травм и операций. А за счет антиоксидантного эффекта она снижает риск появления злокачественных опухолей и ряда хронических заболеваний.
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Вред рыбы и противопоказания

Блюда из рыбы могут спровоцировать реакцию гиперчувствительности, так как морепродукты относятся к сильным аллергенам. Жирные сорта важно употреблять умеренно, особенно людям с проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и нарушениями в сердечно-сосудистой системе.
Существует и вероятность заражения глистами и паразитами при употреблении рыбы, именно поэтому она должна предварительно проходить термическую обработку.

Какая рыба самая вредная

По словам врача, некоторые виды рыб могут быть опасны за счет содержания в них ртути и других вредных веществ. Среди таких: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец.
Также опасной бывает рыба-меч, поскольку отличается высокой стоимостью и часто является предметом подделок (используются более дешевые сорта, выловленные или выращенные с нарушением санитарных норм).
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Кроме того, нередко отравиться можно и красным луцианом. За счет сокращения популяции этой рыбы ее вылов и транспортировка требуют значительных материальных затрат. В итоге она отлавливается незаконно и провозится контрабандой, что приводит к несоблюдению условий хранения и значительно увеличивает риск отравления.

Польза рыбы для женщин

Огромное количество Омега-3 жирных кислот в рыбе и широкий перечень в ней витаминов и микроэлементов благотворно влияют на женское здоровье.
- Регулярное употребление рыбы снижает интенсивность ПМС и климактерического синдрома, поддерживает упругость кожи, предотвращает развитие заболеваний молочных желез и женской половой сферы. Витамин D восстанавливает минеральный баланс костной ткани и предотвращает появление остеопороза. Такое свойство особенно актуально для женщин после менопаузы, - отметила диетолог.

Какую рыбу можно есть во время беременности

Рыба, обитающая в морских глубинах, способствует нормальному развитию и функционированию органов малого таза, особенно в период зачатия и вынашивания плода. Самые полезные в этом плане виды - семга, атлантическая скумбрия, сельдь (при отсутствии аллергии).
- Такую рыбу стоит употреблять беременным не более 2-3 раз в неделю по 150 грамм, конечно же, при отсутствии аллергии и непереносимости, - подчеркнула специалист.
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Польза рыбы для мужчин

Рыба несет немалую пользу и для мужского здоровья, Например, в составе продукта довольно много витамина D, который, согласно исследованиям, может повышать уровень тестостерона.
- Магний, натрий, фтор, белок в рыбе способствуют повышению эректильной функции, скорости кровенаполнения половых органов, предотвращению развития онкологических заболеваний, - отметила диетолог.

Речная или морская - какая рыба полезнее

Однозначно сказать, какая рыба самая полезная – речная или морская, сложно, так как обе имеют свои плюсы и минусы, сообщила Екатерина Иванова.
- Морская рыба богата микроэлементами, такими, как йод, фосфор, бром. Но белка в ней значительно меньше, нежели в речной. Белок рыбы отличается от мясного тем, что в его составе есть аминокислота метионин. Речная рыба, как и морская, содержит железо, но железо, находящееся в составе пресноводных рыб, лучше усваивается организмом, - пояснила врач.
Баланс в употреблении морской и речной рыбы позволит получить все необходимые для организма вещества, подчеркнула эксперт.

Рыбий жир: польза или вред

Рыбий жир полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Продукт называют эликсиром молодости и долголетия, его назначают при депрессиях, высоком холестерине, давлении.
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При этом, вещество противопоказано при пониженной свертываемости крови и приеме антикоагулянтов. С осторожностью стоит употреблять его и при холецистите, панкреатите, гепатите, а также во время беременности и лактации.

Рыбные консервы - есть ли польза?

Как и у любого продукта, у рыбных консервов есть полезные и вредные качества.
- У консервированной продукции сохраняется часть полезных свойств свежей рыбы: макро- и микроэлементы (фосфор, магний, кальций, калий и другие), частично витамины (например, группы В). В жирных сортах консервированной рыбы сохраняются также Омега-3 жирные кислоты, - пояснила врач.
При этом приоритет лучше отдавать консервам в собственном соку или томатной заправке (тунец, лосось, белуга, горбуша, зубатка, кета, осетр, палтус, путассу, сайра, сардинелла, ставрида, хек, сельдь).
Из-за высокого содержания соли и масла в некоторых консервах не рекомендуется есть их гипертоникам, людям с заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и склонностью к отекам.
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Как правильно есть рыбу

Рыба широко используется в кулинарии. В России среди самых популярных видов, применяемых в готовке, - горбуша, сельдь, скумбрия, минтай, лосось, кета, форель, камбала, треска, мойва, карп, окунь, сайра, килька.

Можно ли есть рыбу каждый день

- Если вы не ребенок и не беременная женщина, то можете спокойно есть рыбу каждый день в умеренных количествах. При этом виды с высоким содержанием ртути лучше не употреблять чаще двух раз в неделю. 4-5 раз в неделю отдавайте предпочтение диетическим видам рыбы (минтай, треска, окунь, щука), 2-3 раза – жирным (сельди, скумбрии, семге), - отметила врач.
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Сколько рыбы нужно съедать в день

- Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Одна порция - 100 грамм рыбного филе без кожи и костей, - пояснила эксперт.

Какую рыбу можно есть при наборе массы

- Повышает объем мышечной массы и улучшает спортивные показатели треска. В 100 граммах филе содержится около 17-25 грамм протеинов, - рассказала нутрициолог.

Польза и вред малосольной рыбы

- Такой продукт сохраняет все полезные вещества, но при этом вреден из-за соли. Злоупотребление даже малосольным вариантом способно серьезно нагрузить сердце, почки, печень, кровеносную систему. Кроме того, слишком слабосоленая рыба может вызвать гельминтозы. Лучше всего употреблять не более 30 граммов блюда за раз и не чаще двух раз в неделю, - отметила врач.
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Рыба при диете и похудении

Рыба богата белком, который повышает выработку гормонов, способствующих утолению чувства голода. После употребления продукта снижается тяга к еде на несколько часов. Например, семга на 21,3% состоит из протеинов, потому будет полезной во время диеты, направленной на потерю лишнего веса.
Также пользу несут Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они, по мнению экспертов из США, стимулируют выработку лептина – гормона, который угнетает активность центров голода в головном мозге и приводит к снижению потребления пищи в течение нескольких часов.
- Помимо семги при похудении будут полезны скумбрия и тунец, - подчеркнула Екатерина Иванова.
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Как выбирать и хранить рыбу

Глаза у качественной свежей рыбы должны быть прозрачными и выпуклыми, кожа и чешуя - ярко окрашенными и не пересохшими, тело - упругим, жабры - красными или розовыми, хвост - прямым, не загнутым вверх, запах - свежим или слегка сладковатым.
При выборе стейков или филе важно обратить внимание на края. Они должны быть ровными и гладкими, а само мясо - плотным, без разрывов, не хлопьеобразным.
В холодильнике свежую рыбу можно хранить пару дней. Потрошеную – только просоленную внутри и снаружи. В морозилке свежую рыбу нежелательно хранить больше 3 месяцев.
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Размер не имеет значения. Как выбирать красную икру Существует много видов красной икры. Чем они отличаются и как выбрать при покупке наиболее качественную, рассказал радио Sputnik исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин.

Как правильно приготовить рыбу

Лучше всего запекать рыбу. При таком способе термической обработки сохраняется максимальный объем витаминов и минералов, а также не наблюдается значимого разрушения полиненасыщенных жирных кислот. Менее предпочтительными вариантами являются отваривание, тушение (значительно уменьшается количество полезных веществ) и обжарка (выделяются канцерогены).
 
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04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
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