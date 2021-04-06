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Рыба: что надо знать о пользе, вреде и правильном потреблении

Рыба: что надо знать о пользе, вреде и правильном потреблении

Рыба - источник элементов, необходимых для здоровья человека. В чем польза и вред рыбы для организма мужчин и женщин, что содержится в морепродуктах, можно ли... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:38

2021-04-06T13:38

2021-04-06T13:38

здоровый образ жизни (зож)

витамины

кулинария

питание

продукты

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рыба - источник элементов, необходимых для здоровья человека. В чем польза и вред рыбы для организма мужчин и женщин, что содержится в морепродуктах, можно ли ее есть каждый день, а также кому нельзя рыбу и как ее правильно употреблять при диете - в материале РИА Новости.Ценность рыбы в питании человекаРыба – это один из самых ценных продуктов питания, который рекомендуют обязательно включать в рацион врачи.- По пищевым и кулинарным качествам рыба не уступает мясу, а по легкости усвоения даже превосходит его, что является одним из наиболее существенных достоинств продукта. В рыбе содержится от 13 до 23% белков и от 0,1 до 33% жиров, ценность которых особенно высока, так как они легко усваиваются, - рассказала РИА Новости диетолог, нутрициолог Екатерина Иванова.Одна из самых калорийных рыб - лосось. В среднем КБЖУ на 100 грамм продукта:Одной из самых низкокалорийных рыб считается треска. КБЖУ на 100 грамм продукта:Какие витамины содержатся в рыбеКоличество полезных веществ в рыбе зависит от вида и места обитания.Кроме того, в продукте много необходимых для организма человека минеральных элементов, среди которых преобладают фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Имеются и железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, йод, бром, фтор.Польза рыбыПольза рыбы обусловлена ее богатым составом. Витамины, микро- и макроэлементы, кислоты способствуют профилактике множества заболеваний человека.Для мозгаЗа счет наличия в составе большого количества витаминов D и группы B, Омега-3 жирных кислот и селена рыба способна улучшать работу центральной нервной системы.Например, ученые доказали, что Омега-3 благотворно влияют на работу головного мозга - улучшают память и внимание. Для сердцаИсследования показывают, что калий в сочетании с Омега-3 жирными кислотами регулирует артериальное давление, влияет на расслабление гладкой мышечной ткани сосудов.Какая рыба самая полезнаяСамыми ценным для организма человека считают представители семейства лососевых.Кроме того, за счет высокой концентрации витамина D жирная красная рыба регулирует сон. Также она способна угнетать хроническое воспаление.Чем полезна жирная рыбаВ рыбьем жире содержатся важные Омега-3 жирные кислоты.- Они снижают риск развития патологий со стороны сердца и сосудов, ожирения, сахарного диабета II типа и рака, - подчеркнула медик.Лидером по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина B12 считается атлантическая скумбрия. По словам врача, она помогает в профилактике анемии, обусловленной заболеваниями ЖКТ.Ученые доказали, что скумбрия способствует восстановлению функций головного мозга после тяжелых травм и операций. А за счет антиоксидантного эффекта она снижает риск появления злокачественных опухолей и ряда хронических заболеваний.Вред рыбы и противопоказанияБлюда из рыбы могут спровоцировать реакцию гиперчувствительности, так как морепродукты относятся к сильным аллергенам. Жирные сорта важно употреблять умеренно, особенно людям с проблемами с ЖКТ, поджелудочной железой и нарушениями в сердечно-сосудистой системе.Существует и вероятность заражения глистами и паразитами при употреблении рыбы, именно поэтому она должна предварительно проходить термическую обработку.Какая рыба самая вреднаяПо словам врача, некоторые виды рыб могут быть опасны за счет содержания в них ртути и других вредных веществ. Среди таких: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец.Также опасной бывает рыба-меч, поскольку отличается высокой стоимостью и часто является предметом подделок (используются более дешевые сорта, выловленные или выращенные с нарушением санитарных норм).Кроме того, нередко отравиться можно и красным луцианом. За счет сокращения популяции этой рыбы ее вылов и транспортировка требуют значительных материальных затрат. В итоге она отлавливается незаконно и провозится контрабандой, что приводит к несоблюдению условий хранения и значительно увеличивает риск отравления.Польза рыбы для женщинОгромное количество Омега-3 жирных кислот в рыбе и широкий перечень в ней витаминов и микроэлементов благотворно влияют на женское здоровье.Какую рыбу можно есть во время беременностиРыба, обитающая в морских глубинах, способствует нормальному развитию и функционированию органов малого таза, особенно в период зачатия и вынашивания плода. Самые полезные в этом плане виды - семга, атлантическая скумбрия, сельдь (при отсутствии аллергии).- Такую рыбу стоит употреблять беременным не более 2-3 раз в неделю по 150 грамм, конечно же, при отсутствии аллергии и непереносимости, - подчеркнула специалист.Польза рыбы для мужчинРыба несет немалую пользу и для мужского здоровья, Например, в составе продукта довольно много витамина D, который, согласно исследованиям, может повышать уровень тестостерона.- Магний, натрий, фтор, белок в рыбе способствуют повышению эректильной функции, скорости кровенаполнения половых органов, предотвращению развития онкологических заболеваний, - отметила диетолог.Речная или морская - какая рыба полезнееОднозначно сказать, какая рыба самая полезная – речная или морская, сложно, так как обе имеют свои плюсы и минусы, сообщила Екатерина Иванова.Баланс в употреблении морской и речной рыбы позволит получить все необходимые для организма вещества, подчеркнула эксперт.Рыбий жир: польза или вредРыбий жир полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Продукт называют эликсиром молодости и долголетия, его назначают при депрессиях, высоком холестерине, давлении.При этом, вещество противопоказано при пониженной свертываемости крови и приеме антикоагулянтов. С осторожностью стоит употреблять его и при холецистите, панкреатите, гепатите, а также во время беременности и лактации.Рыбные консервы - есть ли польза?Как и у любого продукта, у рыбных консервов есть полезные и вредные качества.При этом приоритет лучше отдавать консервам в собственном соку или томатной заправке (тунец, лосось, белуга, горбуша, зубатка, кета, осетр, палтус, путассу, сайра, сардинелла, ставрида, хек, сельдь).Из-за высокого содержания соли и масла в некоторых консервах не рекомендуется есть их гипертоникам, людям с заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и склонностью к отекам.Как правильно есть рыбуРыба широко используется в кулинарии. В России среди самых популярных видов, применяемых в готовке, - горбуша, сельдь, скумбрия, минтай, лосось, кета, форель, камбала, треска, мойва, карп, окунь, сайра, килька.Можно ли есть рыбу каждый день- Если вы не ребенок и не беременная женщина, то можете спокойно есть рыбу каждый день в умеренных количествах. При этом виды с высоким содержанием ртути лучше не употреблять чаще двух раз в неделю. 4-5 раз в неделю отдавайте предпочтение диетическим видам рыбы (минтай, треска, окунь, щука), 2-3 раза – жирным (сельди, скумбрии, семге), - отметила врач.Сколько рыбы нужно съедать в день- Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Одна порция - 100 грамм рыбного филе без кожи и костей, - пояснила эксперт.Какую рыбу можно есть при наборе массы- Повышает объем мышечной массы и улучшает спортивные показатели треска. В 100 граммах филе содержится около 17-25 грамм протеинов, - рассказала нутрициолог.Польза и вред малосольной рыбы- Такой продукт сохраняет все полезные вещества, но при этом вреден из-за соли. Злоупотребление даже малосольным вариантом способно серьезно нагрузить сердце, почки, печень, кровеносную систему. Кроме того, слишком слабосоленая рыба может вызвать гельминтозы. Лучше всего употреблять не более 30 граммов блюда за раз и не чаще двух раз в неделю, - отметила врач.Рыба при диете и похуденииРыба богата белком, который повышает выработку гормонов, способствующих утолению чувства голода. После употребления продукта снижается тяга к еде на несколько часов. Например, семга на 21,3% состоит из протеинов, потому будет полезной во время диеты, направленной на потерю лишнего веса.Также пользу несут Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они, по мнению экспертов из США, стимулируют выработку лептина – гормона, который угнетает активность центров голода в головном мозге и приводит к снижению потребления пищи в течение нескольких часов.- Помимо семги при похудении будут полезны скумбрия и тунец, - подчеркнула Екатерина Иванова.Как выбирать и хранить рыбуГлаза у качественной свежей рыбы должны быть прозрачными и выпуклыми, кожа и чешуя - ярко окрашенными и не пересохшими, тело - упругим, жабры - красными или розовыми, хвост - прямым, не загнутым вверх, запах - свежим или слегка сладковатым.При выборе стейков или филе важно обратить внимание на края. Они должны быть ровными и гладкими, а само мясо - плотным, без разрывов, не хлопьеобразным.В холодильнике свежую рыбу можно хранить пару дней. Потрошеную – только просоленную внутри и снаружи. В морозилке свежую рыбу нежелательно хранить больше 3 месяцев.Как правильно приготовить рыбуЛучше всего запекать рыбу. При таком способе термической обработки сохраняется максимальный объем витаминов и минералов, а также не наблюдается значимого разрушения полиненасыщенных жирных кислот. Менее предпочтительными вариантами являются отваривание, тушение (значительно уменьшается количество полезных веществ) и обжарка (выделяются канцерогены).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), витамины, кулинария, питание, продукты