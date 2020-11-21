https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html

Врач объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами

Врач объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами

Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T04:10

2020-11-21T04:10

2020-11-21T09:32

алексей бессмертный

россия

витамины

здоровье

диета

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.Пытаясь укрепить иммунитет, люди сейчас в большом количестве скупают и употребляют поливитамины. Однако необходимости в этом нет, если вы и так питаетесь свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, считает Бессмертный. По его словам, увлечение витаминными комплексами может привести к гипервитаминозу, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов. "Гипервитаминоз витамина D или витамина A достаточно небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – добавил Бессмертный.По его словам, увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, не оказывает радикального воздействия на иммунную систему, однако сказывается на общем состоянии здоровья. Особенно это касается гипервитаминоза, при котором человек испытывает тошноту, вялость, усталость, при избытке витамина D может появиться рвота, то есть присутствуют все признаки интоксикации."Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение", – заключил врач.

https://ria.ru/20201120/kunzhut-1585581469.html

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алексей бессмертный, россия, витамины, здоровье, диета, общество