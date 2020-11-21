https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html
Врач объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами
Врач объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами
Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:10
2020-11-21T04:10
2020-11-21T09:32
алексей бессмертный
россия
витамины
здоровье
диета
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.Пытаясь укрепить иммунитет, люди сейчас в большом количестве скупают и употребляют поливитамины. Однако необходимости в этом нет, если вы и так питаетесь свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, считает Бессмертный. По его словам, увлечение витаминными комплексами может привести к гипервитаминозу, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов. "Гипервитаминоз витамина D или витамина A достаточно небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – добавил Бессмертный.По его словам, увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, не оказывает радикального воздействия на иммунную систему, однако сказывается на общем состоянии здоровья. Особенно это касается гипервитаминоза, при котором человек испытывает тошноту, вялость, усталость, при избытке витамина D может появиться рвота, то есть присутствуют все признаки интоксикации."Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение", – заключил врач.
https://ria.ru/20201120/kunzhut-1585581469.html
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алексей бессмертный, россия, витамины, здоровье, диета, общество
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Избыток витаминов
не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik
врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.
Пытаясь укрепить иммунитет, люди сейчас в большом количестве скупают и употребляют поливитамины. Однако необходимости в этом нет, если вы и так питаетесь свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, считает Бессмертный.
"В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно", — отметил врач аллерголог-иммунолог.
По его словам, увлечение витаминными комплексами может привести к гипервитаминозу, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов.
"Гипервитаминоз витамина D или витамина A достаточно небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – добавил Бессмертный.
По его словам, увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, не оказывает радикального воздействия на иммунную систему, однако сказывается на общем состоянии здоровья.
Особенно это касается гипервитаминоза, при котором человек испытывает тошноту, вялость, усталость, при избытке витамина D может появиться рвота, то есть присутствуют все признаки интоксикации.
"Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение", – заключил врач.