https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

Витамин Д: как правильно принимать для профилактики болезней

Как принимать витамин Д (D) взрослым: до еды или после?

Витамин Д: как правильно принимать для профилактики болезней

Восполнить недостаток витамина Д можно, принимая солнечные ванны, или в форме биологически активной добавки. О том, чем отличается витамин D2 от D3, сколько его РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:40

2021-07-20T11:40

2021-07-20T13:37

витамин d

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Восполнить недостаток витамина Д можно, принимая солнечные ванны, или в форме биологически активной добавки. О том, чем отличается витамин D2 от D3, сколько его следует употреблять для профилактики взрослым и детям, из каких продуктов его можно получить - в материале РИА Новости.Как правильно принимать витамин D взрослымВитамины группы D - это биологически активные вещества, которые поступают в организм человека с пищей (эргокальциферол - D2) либо синтезируется в коже в ответ на воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей (холекальциферол - D3). Поступив в почки, вещества перерабатываются в гормон - кальцитриол.В целом, витамин D незаменим для организма, влияет на функционирование многих органов, отвечает за обмен кальция и фосфора. Сейчас на рынке он представлен в разных формах - в виде раствора (капли), спрея, инъекций, капсул или таблеток:Также витамин D присутствует в некоторых продуктах питания:Правила приемаНекоторые специалисты отмечают, что, поскольку витамин D относится к жирорастворимым витаминам, его лучше принимать с жирной пищей, например, яичницей, рыбой и т.д., для лучшего усвоения.При приеме вещества с другими витаминами есть свои особенности. Например, витамин Е в высокой концентрации нужно принимать отдельно, потому что под воздействием витамина D он будет плохо усваиваться. При сочетании витаминов А и D они будут нейтрализовать действие друг друга.В чем польза витамина D?По словам Сергея Ильина, основная функция витамина D - обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Научные исследования говорят о том, что витамин D снижает риск развития рассеянного склероза и сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияет на нервную систему и помогает справиться с симптомами депрессии - пониженное настроение и повышенную тревожность связывают с дефицитом этого вещества. При похудении человек, который регулярно принимает кальций и витамин D, будет быстрее терять лишние килограммы: сочетание этих веществ снижает аппетит. Кроме этого, витамин D укрепляет иммунитет, поэтому значительно уменьшает вероятность заражения ОРВИ или гриппом.Согласно научным исследованиям, биоактивные вещества группы D могут защищать человека от онкологических заболеваний. Например, высокий уровень витамина в организме способен препятствовать прогрессированию рака простаты. У женщин с раком груди при недостатке вещества увеличивалась вероятность распространения метастазов. Также есть данные, что дефицит витамина D повышает риск развития рака яичников и толстой кишки.Другие полезные свойства витамина D - он улучшает выносливость, необходим для правильного развития и роста костей, что особенно важно для детей, обеспечивает хорошую свертываемость крови и правильную работу щитовидной железы. Нужно учитывать, что не всегда достаточно получить его из продуктов питания и от солнечного света, поэтому лучше сдать анализ крови на уровень витамина D и уже по рекомендации врача принимать биологически активную добавку.Дефицит витамина D“Дефицит витамина D у детей проявляется в виде рахита, у взрослых четких клинических проявлений нет, - прокомментировал Сергей Ильин. - Чтобы точно определить, есть ли недостаток витамина D, необходимо сдать кровь и узнать его уровень. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит этого вещества связан с высоким риском развития различных заболеваний: аутоиммунных, онкологических, сердечно-сосудистых, атопических заблеваний, воспалительных заболеваний кишечника, сахарного диабета, ожирения и псориаза.”В группу риска, у которой может возникнуть дефицит витамина D, входят дети до 5 лет, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, а также те, кто проживают в регионах с недостаточным уровнем солнечного освещения, мало бывают на солнце, имеют смуглую кожу.Есть ли у вас дефицит витамина D?В некоторых случаях такие симптомы могут свидетельствовать о недостатке витамина:Из-за того, что подобные симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях или недостатке иных витаминов, лучше сдать анализ на уровень витамина D в организме.ПрофилактикаВ целях профилактикидефицита витамина D некоторые специалисты рекомендуют употреблять 1-2 раза в неделю 800 МЕ вещества. При этом предварительно лучше проконсультироваться с врачом, который назначит правильную схему приема биологически активной добавки. Специалисты Российской ассоциации эндокринологов советуют лицам в возрасте от 18 до 50 лет принимать не менее 600-800 МЕ витамина D в сутки. Для людей старше 50 лет рекомендуемая доза составляет не менее 800-1000 МЕ ежедневно, для беременных и кормящих женщин - 800-1200 МЕ. Кроме этого, нужно чаще бывать на солнце, но загорать в меру, чтобы не было солнечных ожогов, пересмотреть рацион и добавить в него продукты, богатые витамином D - рыбу, яйца, сливочное масло и т.д.Кому нужно принимать витамин D?Принимать этот витамин следует тем, кто живет в северных регионах, где мало солнца, младенцам и детям, если у них обнаружены признаки рахита, судороги, ослабленный иммунитет. Перед этим следует проконсультироваться с врачом. Взрослым витамин D также показан при его дефиците, который может проявляться в виде:В пожилом возрастеПожилым людям рекомендуется принимать витамин D, чтобы избежать острых респираторных заболеваний и связанных с ними осложнений, а также повысить иммунитет. По данным научных исследований, при нормальном уровне этого витамина в крови риск заражения простудой сокращается на 40%. Кроме этого, он способствует снижению смертности от инфаркта, защищает мозг от повреждений, укрепляет кости.Во время беременностиЕсли в организме женщины во время беременности недостаточно витамина D, который отвечает за правильное развитие костей, то у младенца может возникнуть рахит. Согласно исследованиям, нормальный уровень витамина в крови защищает плод от риска развития гестационного диабета, преэклампсии, а также от рождения ребенка с низкой массой тела. Индивидуальную дозу лучше обговорить с лечащим врачом.Для снижения массы телаВитамин D может снижать чувство голода, кроме этого, как показывают научные данные, при сбалансированной диете он помогает быстрее избавляться от лишнего веса. Такой эффект появляется за счет того, что витамин усиливает скорость обмена веществ, снижает уровень инсулина в крови и регулирует кальциево-фосфорный обмен в организме. Из-за этого всем, кто сидит на диете или питается сбалансированно, но не может похудеть, следует сдать тест на его уровень.При псориазеПсориаз - это хроническое неинфекционное воспалительное заболевание кожи, при котором на ней появляются красные пятна или бляшки. Согласно научным исследованиям, умеренное воздействие солнечного света может улучшить состояние эпидермиса при псориазе. Кроме этого, витамин D участвует в поддержании гомеостаза кожного барьера. Зачастую этот витамин добавляют в лечебные мази, которые наносят на пораженные участки кожи. Метод лечения должен подбирать врач индивидуально.Кому противопоказан прием витамина D?По словам аллерголога-иммунолога Сергея Ильина, прием витамина D противопоказан при:С осторожностью витамин Д следует употреблять при атеросклерозе, сердечной и почечной недостаточности, саркоидозе, туберкулезе легких в активной форме, органических поражениях сердца, острых и хронических заболеваниях печени и почек, заболеваниях ЖКТ, язвенной болезни и т.д. Перед приемом витамина следует проконсультироваться с лечащим врачом.Какая форма витамина D наиболее эффективна?“Наиболее эффективен витамин D3 (холекальциферол) в жидкой форме”, - порекомендовал Сергей Ильин.Он отличается от D2 (эргокальциферола) тем, что более естественен для организма человека, потому что синтезируется под воздействием солнечного света, в то время, как D2 образуется в клетках растений и грибов. Большинство добавок с D2 - синтетические, поэтому не так хорошо восполняют дефицит витамина, как D3. Последний наиболее эффективен, потому что лучше усваивается организмом.Нужно ли принимать витамин D летом?Летом лучше чаще бывать на солнце, но стоит избегать солнечных ожогов и защищать родинки от воздействия ультрафиолетового излучения.С какими витаминами принимать витамин D?Витамин D лучше всего сочетается с кальцием, фосфором, магнием, Омега-3 жирными кислотами, а также витаминами группы В (В1, В2, В5, В6), витамином К2 и С.Как принимать витамин D при коронавирусеПо поводу влияния витамина D на COVID-19 существуют противоречивые научные данные. Согласно последним из них, связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течения COVID-19 нет. При этом витамин необходим для правильной работы организма, он повышает иммунитет, улучшает метаболизм, свертываемость крови, укрепляет кости и помогает в борьбе с депрессией.“Есть исследования, говорящие о том, что прием витамина D в больших дозах улучшает течение заболевания, - сообщил Сергей Ильин. - Однако в официальных клинических рекомендациях витамин D не включен в перечень лекарств, применяемых при коронавирусе. Поэтому этот вопрос лучше задать лечащему врачу”.

https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html

https://ria.ru/20210331/posledstvie-1603579115.html

https://rsport.ria.ru/20210413/vitamin-1728073146.html

https://ria.ru/20210421/vitamin_d-1729156831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамин d, россия, витамины, здоровье - общество