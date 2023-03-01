Руккола: чем полезна, как ее готовить, как применяется для похудения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В чем польза рукколы для мужчин и женщин, может ли она нанести вред организму человека, ее свойства и калорийность – в материале РИА Новости.

Руккола

Руккола – это однолетнее травянистое растение, которое является близким родственником брокколи и горчицы. В отличие от многих других видов зелени, которые не имеют ярко-выраженного вкуса, руккола отличается терпкой горчинкой.

В древности зелень была известна как "горчичная трава" и уже использовалась в медицине. Например, Юлий Цезарь приказывал добавлять рукколу во все свои снадобья, а в восточных странах на ее основе готовили средство от бесплодия, а также лечили заболевания кожи и волос.

Благодаря итальянцам руккола плотно закрепилась в кулинарной сфере. Из нее готовят соусы, добавляют в пасту, используют в песто, салатах и ризотто. В России рукколу называли гусеничником из-за причудливой формы листьев. Долгое время она считалась сорняком и только в последние десятилетия ее стали использовать в кулинарии и в нашей стране.

© iStock.com / Rouzes Руккола © iStock.com / Rouzes Руккола

Состав и калорийность

Руккола богата разными макро- и микроэлементами:

Наименование Содержание в 100 г Вода 91,71 г Моно- и дисахариды 2,05 г Зола 1,4 г Насыщенные жирные кислоты 0,086 г Калий 369 мг Кальций 160 мг Фосфор 52 мг Магний 47 мг Натрий 27 мг Пищевые волокна 1,6 мг Железо 1,46 мг Цинк 0,47 мг Медь 76 мкг Марганец 0,321 мг Селен 0,3 мкг

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Помимо микроэлементов, в рукколе также содержится богатый комплекс разнообразных витаминов:

Наименование Содержание в 100 г Холин 15,3 мг Витамин C 15 мг Бета-каротин 1,424 мг Витамин B3 0,437 мг Витамин PP 0,305 мг Витамин B2 0,086 мг Витамин B6 0,073 мг Витамин B1 0,044 мг Витамин E 0,43 мг Витамин A 119 мкг Витамин К 108,6 мкг Витамин B9 97 мкг

© iStock.com / letterberry Руккола © iStock.com / letterberry Руккола

Что касается пищевой ценности, то на 100 г свежей рукколы приходится:

Наименование Значение Калорийность 25 кКал Белки 2,58 г Жиры 0,66 г Углеводы 2,05 г

Польза для организма

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Эта трава обладает множеством полезных свойств:

благодаря витамину С, каротиноидам и природным антиоксидантам в составе руккола повышает защиту организма от окислительного стресса, что замедляет процессы старения;

благодаря витамину С, каротиноидам и природным антиоксидантам в составе руккола повышает защиту организма от окислительного стресса, что замедляет процессы старения; витамин К благотворно влияет на свертываемость крови и снижает кровоточивость;

витамин К благотворно влияет на свертываемость крови и снижает кровоточивость; руккола помогает усваиваться витаминам группы В, С и Е благодаря биологически активным веществам и марганцу;

руккола помогает усваиваться витаминам группы В, С и Е благодаря биологически активным веществам и марганцу; марганец вместе с бета-каротином участвует в улучшении качества волос, кожи и ногтей. Именно поэтому масло рукколы нередко используют для укрепления волосяных луковиц;

марганец вместе с бета-каротином участвует в улучшении качества волос, кожи и ногтей. Именно поэтому масло рукколы нередко используют для укрепления волосяных луковиц; бета-каротин также благотворно влияет на зрение;

бета-каротин также благотворно влияет на зрение; магний и витамин В, содержащиеся в рукколе, укрепляют нервную систему;

магний и витамин В, содержащиеся в рукколе, укрепляют нервную систему; зелень обладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами (благодаря фитонцидам и изотиоцианатам);

зелень обладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами (благодаря фитонцидам и изотиоцианатам); высокое содержание калия и магния способствует повышению защиты сердца, а также профилактике тромбоза, инсультов и инфарктов;

высокое содержание калия и магния способствует повышению защиты сердца, а также профилактике тромбоза, инсультов и инфарктов; руккола содержит кальций, который улучшает состояние костей, а также витамин К, который помогает ему лучше усваиваться;

руккола содержит кальций, который улучшает состояние костей, а также витамин К, который помогает ему лучше усваиваться; она также освежает дыхание, достаточно пожевать несколько листочков, чтобы убрать запах изо рта.

Женщинам

Для женщин регулярное употребление рукколы в первую очередь полезно для внешнего вида – она способствует улучшению здоровья ногтей, волос и кожи. Последняя становится эластичной и гладкой. Также это незаменимая трава в период похудения: она низкокалорийная, но при этом организм получает все необходимые витамины, а насыщение наступает быстрее.

Мужчинам

Учитывая особенности мужского организма, руккола может быть полезной при облысении. Причем для этих целей траву можно как регулярно есть, так и пользоваться косметическими продуктами, в составе которых содержится ее масло.

Помимо прочего, руккола повышает уровень тестостерона и благотворно влияет на работу мочеполовой системы.

Вред и противопоказания

Сама по себе руккола не сможет нанести необратимый вред организму. Он, как правило, связан с неправильным хранением или выращиванием – в листьях могут содержаться вредные вещества, которые трава забрала из почвы.

Что касается противопоказаний, то рукколу нежелательно употреблять в пищу параллельно с приемом медицинских препаратов, которые разжижают кровь. Это связано с высоким содержанием в траве витамина К, который, напротив, повышает свертываемость. Также может проявиться аллергия на рукколу и индивидуальная непереносимость, поэтому важно следить за реакцией организма на ее употребление. К другим противопоказаниям относятся заболевания почек, гастрит (который сопровождается повышенной кислотностью желудка) и подагра.

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Применение рукколы

Благодаря богатому составу и множеству полезных свойств руккола активно применяется в самых разных сферах.

В похудении

Руккола крайне низкокалорийная, из-за этого ее часто включают в рацион при ожирении. При этом она богата клетчаткой, что позволяет организму быстро насытиться и продолжительное время не чувствовать голод. Это помогает человеку не переедать и ограничить количество порций.

© iStock.com / RossHelen Девушка готовит салат с рукколой © iStock.com / RossHelen Девушка готовит салат с рукколой

В медицине

Из-за низкой калорийности и при отсутствии других противопоказаний, рукколу могут назначить пациентам, страдающим избыточным весом. Благодаря богатому составу и полезным веществам ее также могут рекомендовать для улучшения работы мозга и повышения работоспособности. Нередко ее включают в диету при проблемах со зрением и сбоях в работе нервной системы. Тем не менее руккола не является самостоятельным лечащим компонентом, она просто может оказывать благотворное влияние на организм во время лечения или восстановления после болезни. Также не стоит самостоятельно включать эту зелень в рацион, если есть сомнения, можно ли ее употреблять в момент обострения сопутствующего заболевания, предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

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В кулинарии

Руккола привлекает кулинаров своим нетипичным для зелени вкусом. С одной стороны, у нее есть характерная острота, а с другой – превосходная ароматика и пряность. В современной кулинарии руккола плотно закрепилась в кухнях самых разных стран. Чаще всего ее употребляют в свежем виде – в салатах и сэндвичах, но, например, в Италии она часто становится компонентом соусов, песто, пасты, пиццы и даже является главным составляющим алкогольного ликера руколино. Во многих странах рукколу добавляют в выпечку, мясные и овощные рагу.

Что приготовить

Семен Панин, технолог общественного питания, поделился простыми и вкусными рецептами блюд с рукколой.

© iStock.com / fotostorm Девушка готовит салат с рукколой © iStock.com / fotostorm Девушка готовит салат с рукколой

Салат из рукколы с креветками

Классическое сочетание сладости креветок и легкой остроты рукколы.

Салат из рукколы с креветками Категория Салат Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 220 г салат руккола 200 г помидоры черри 460 г тигровые креветки 10 г дижонская горчица 2 шт. зубчики чеснока 40 г кедровые орехи 40 г бальзамический соус 20 г мед 40 г оливковое масло 40 г пармезан по вкусу сок лайма по вкусу сок лимона по вкусу сок апельсина Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 75,8 ккал Белки 8,1 г Жиры 1,6 г Углеводы 7,1 г Приготовление 1. Рукколу и помидоры промыть и просушить бумажными полотенцами, креветки промыть и очистить от панцирей. Черри порезать пополам, пармезан натереть, а зубчики чеснока мелко порубить. 2. В отдельной миске смешать оливковое масло и чеснок, добавить в маринад креветки, хорошо перемешать и оставить на 10–15 минут. В это время можно приготовить соус: для этого нужно смешать горчицу, мед, добавить немного оливкового масла, посолить и поперчить по вкусу, а также выдавить туда сок лимона, лайма и апельсина. Все хорошо перемешать венчиком. 3. Как только креветки замариновались, их необходимо обжарить на заранее разогретой сковороде с каждой стороны по 2–3 минуты, потом жарить еще пару минут, постоянно перемешивая. 4. В салатницу выложить рукколу и помидоры, осторожно перемешать руками. Сверху выложить креветки, полить заранее приготовленным соусом, а в качестве украшения посыпать пармезаном и орехами, добавить бальзамический соус.

© iStock.com / LauriPatterson Салат с рукколой, грушей и сыром Бри © iStock.com / LauriPatterson Салат с рукколой, грушей и сыром Бри

Зеленый салат с грушей

Легкий салат, который отлично подойдет для перекуса.

Зеленый салат с грушей Категория Салат Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 2 шт. груша 100 г руккола 400 г сыр фета 6 ст. л. кунжут по вкусу бальзамический соус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 74,7 ккал Белки 3 г Жиры 3,6 г Углеводы 7,3 г Приготовление 1. Грушу помыть и обсушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими и тонкими кусочками. 2. Сыр нарезать на кубики, в отдельную тарелку высыпать кунжут и обвалять кусочки сыра в нем. 3. Для сервировки потребуется плоская тарелка. Первым слоем выложить предварительно промытую и высушенную рукколу, сверху равномерно распределить ломтики груши, далее кубики сыра и осторожно полить все бальзамическим соусом.

© iStock.com / fortyforks Песто из рукколы © iStock.com / fortyforks Песто из рукколы

Колбаски с песто из рукколы

Песто из рукколы обладает освежающим вкусом и прекрасно дополняет многие мясные блюда.

Колбаски с песто из рукколы Категория Перекус Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 шт. средний пучок рукколы 4 шт. зубчики чеснока 10 г кедровые орехи 200 г пармезан тертый 4 шт. мясные колбаски 1 ст. л. оливковое масло по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 154 ккал Белки 9 г Жиры 10 г Углеводы 2,7 г Приготовление 1. Рукколу промыть и обсушить бумажными полотенцами, положить вместе с чесноком в чашу блендера и измельчить. Добавить в массу оливковое масло, сыр и орехи, перебить до однородности. По вкусу посолить. 2. Колбаски обжарить до готовности, выложить порционно на тарелки. 3. Добавить к колбаскам приготовленное песто из рукколы и можно подавать.

© iStock.com / Tatsiana Volkava Руккола и овощи © iStock.com / Tatsiana Volkava Руккола и овощи

Пирог с рукколой

Интересный вариант выпечки с пикантным и слегка островатым вкусом.

Пирог с рукколой Категория Выпечка Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 250 г тесто слоеное 100 г руккола 30 г щавель 250 г брынза 100 г творог 30 г сыр твердый 1 шт. яйцо 4 г пажитник 50 г сливочное масло 50 г мука по вкусу лук зеленый по вкусу петрушка по вкусу черный молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 272 ккал Белки 7,9 г Жиры 9,2 г Углеводы 35,2 г Приготовление 1. Начать приготовление необходимо с начинки. Для этого рукколу и щавель необходимо промыть, просушить бумажными полотенцами и мелко нарубить. Не стоит использовать желтые и жухлые листья, иначе пирог получится очень горьким. Таким же образом обработать и нарезать другую зелень. 2. Смешать всю зелень в глубокой миске и добавить протертую руками брынзу. 3. В отдельную миску выложить творог, залить его взбитым яйцом, добавить специи и перемешать. Теперь нужно смешать зелень с брынзой и творог с яйцом. Начинка готова. 4. Тесто предварительно разморозить, выложить на присыпанный мукой стол и разделить на четыре части. Каждую часть раскатать максимально тонко, при этом размер каждого слоя теста должен быть больше формы. 5. В форму выложить первый слой теста, промазать растопленным сливочным маслом, выложить сверху второй слой, снова промазать маслом и так все тесто. 6. Финальным слоем выложить начинку. Края всех пластов теста завернуть к центру и снова промазать маслом. 7. Пирог убрать в предварительно разогретую до 180 °С духовку и выпекать 30 минут.

© iStock.com / MarianVejcik Салат с вяленой говядиной, помидорами и рукколой © iStock.com / MarianVejcik Салат с вяленой говядиной, помидорами и рукколой

В косметологии

Витамины А и Е в составе рукколы благотворно влияют не только на весь организм, но и на кожу. Поэтому измельченные листья нередко добавляют в самодельные маски, а масло – в средства для волос и крема. Также в составе рукколы есть вещества, которые важны для других косметических целей:

дииндолилметан. Он подавляет вирусы, которые влияют на образование папиллом и бородавок;

Он подавляет вирусы, которые влияют на образование папиллом и бородавок; сера. Помогает избавиться от прыщей и фурункулов, улучшает цвет кожи и заживляет незначительные ранки;

Помогает избавиться от прыщей и фурункулов, улучшает цвет кожи и заживляет незначительные ранки; витамин К. Помогает снять отеки, избавиться от темных пятен и купероза ("сосудистых звездочек");

Помогает снять отеки, избавиться от темных пятен и купероза ("сосудистых звездочек"); линолевая кислота. Увлажняет и смягчает кожу;

Увлажняет и смягчает кожу; олеиновая кислота. Помогает повысить эластичность кожи и ее упругость.

Также руккола отлично зарекомендовала себя как природный компонент для ухода за волосами. Масло этой травы помогает бороться с перхотью, снизить негативное влияние солнечных лучей, стимулирует рост, укрепляет корни и улучшает структуру волоса.

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Некоторые косметические средства можно приготовить дома, но важно перед использованием проконсультироваться со специалистом, чтобы не нанести вред организму:

1. Масло для избавления от веснушек и пигментных пятен. Для него понадобится 200 г измельченной рукколы, которую необходимо залить 500 мл оливкового масла и оставить в темном месте настаиваться на 14 дней. После смесь процедить и можно использовать. 2. Отбеливающая маска. 200 г оливок измельчить блендером, добавить к ним 100 г измельченной рукколы, хорошо перемешать и нанести на лицо. Через 20 минут можно смыть прохладной водой. 3. Увлажняющая маска. 2 ст. л. измельченной рукколы добавить 2 ст. л. сметаны и столько же творога. Смесь хорошо перемешать, нанести на кожу лица, выдержать 15 минут и смыть теплой водой. 4. Тоник из рукколы. Средний пучок травы измельчить, добавить немного воды (чтобы она покрывала всю траву) и поставить на медленный огонь. Довести смесь до кипения и оставить еще на 5 минут. Далее смесь остудить, процедить и добавить пару капель розмарина. Таким тоником можно протирать кожу лица дважды в день – утром и вечером. 5. Маска для повышения упругости кожи. 2 ст. л. измельченной рукколы смешать со взбитым яичным белком и 1 ч. л. оливкового масла. Такую маску необходимо наносить на кожу лица и декольте и оставить на 30 минут. По мере высыхания, можно наносить новые слои, после смыть теплой водой.

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Как выбрать и хранить рукколу

При выборе важно обращать внимание на цвет – руккола должна быть ярко-зеленой. Если листья мятые и желтоватые – это признак старой и не свежей травы. Мыть рукколу стоит непосредственно перед употреблением, иначе она быстро завянет. Если всю рукколу доесть не получилось, то хранить ее можно во влажной бумаге в холодильнике или в контейнере с водой.