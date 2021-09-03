Как варить креветки: секреты шеф-повара

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Креветки отварные с соусом васаби майо
Как варить креветки и сколько минут - замороженные, варено-мороженые, неочищенные, без панциря; через какое время после закипания они готовы; можно ли варить... РИА Новости, 03.09.2021
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Основное блюдо
Азиатская
креветки, 1000 г
вода, 2000 г
соль, 30 г
укром, 10 г
лавровый лист, 1 шт.
душистый перец, 1 г
черный перец горошком, 5 г
корень имбиря, 10 г
лимон, 50 г
сахар, 10 г
Воду со специями и зеленью вскипятить.
Шаг 1
Залить размороженные креветки горячим рассолом и оставить на четверть часа.
Шаг 2
Лавровый лист убрать через 10 минут.
Шаг 3
Подавать в большом блюде. Соус подается в отдельно.
Шаг 4
общество, продукты, еда, кулинария, россия
Соус васаби майо
Как варить креветки и сколько минут - замороженные, варено-мороженые, неочищенные, без панциря; через какое время после закипания они готовы; можно ли варить... РИА Новости, 03.09.2021
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Соус
Азиатская
майонез, 641 г
васаби, 154 г
сок лайма, 26 г
сгущенное молоко, 154 г
сахарная пудра, 24 г
краситель зеленый, 1 г
В миске соединить сок лайма, холодную воду и порошок васаби.
Шаг 1
Хорошенько размешать при помощи венчика до однородной массы без комков.
Шаг 2
В полученную массу добавить майонез, сгущенное молоко, сахарную пудру и краситель.
Шаг 3
Все тщательно перемешать венчиком.
Шаг 4
общество, продукты, еда, кулинария, россия
Креветки жареные с соусом шрирача
Как варить креветки и сколько минут - замороженные, варено-мороженые, неочищенные, без панциря; через какое время после закипания они готовы; можно ли варить... РИА Новости, 03.09.2021
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Основное блюдо
Азиатская
креветки, 1000 г
масло оливковое, 60 г
соевый соус , 40 г
чеснок , 20 г
лимон, 10 г
На горячей сковороде обжаривать креветки 1-2 минуты в оливковом масле, постоянно помешивая.
Шаг 1
Затем добавить соевый соус и чеснок. Снять с плиты через 1-2 минуты.
Шаг 2
Подавать в одном блюде.
Шаг 3
Соус шрирача подается отдельно.
Шаг 4
общество, продукты, еда, кулинария, россия
15:43 03.09.2021
 

Как варить креветки: секреты шеф-повара

© Depositphotos / 5PHКоктейль из креветок
Коктейль из креветок - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / 5PH
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Как варить креветки и сколько минут - замороженные, варено-мороженые, неочищенные, без панциря; через какое время после закипания они готовы; можно ли варить мороженные креветки, не размораживая – в материале РИА Новости.

Виды креветок

Существует больше 2 тысяч разновидностей креветок, от 1,5 до 50 сантиметров в длину. Однако российским потребителям доступны лишь несколько самых популярных:
  • Аргентинские креветки. Свое название этот получили из-за места обитания. Отличается от остальных красным панцирем, обычно характерным только для отварных деликатесов, и сладким привкусом. За необычную для морепродуктов сладость их еще называют "сладкие креветки".
  • "Королевские" креветки. В действительности таких креветок в природе не существует. Это название – маркетинговый ход, чтобы подчеркнуть их большой размер (от 25 сантиметров) и мясистость. Под "королевскими" производители подразумевают различные виды крупных креветок.
  • Тигровые креветки. Выделяются внушительным размером (25-30 сантиметров) и полосатым панцирем, из-за которого они и получили свое название. Тигровые креветки чаще всего разводят на специализированных фермах.
  • Северные креветки или атлантические. Это самые мелкие из тех, что продаются в наших магазинах (2-10 сантиметров).
Другие виды креветок, например, черноморские, в продаже встречаются нечасто.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПродажа морепродуктов на рынке
Продажа морепродуктов на рынке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Продажа морепродуктов на рынке
Вкус и размер креветок варьируется в зависимости от места обитания и нюансов разведения. Ракообразные искусственного выращивания заметно разнятся с выловленными в естественной среде – они намного крупнее, а их текстура мягче. Тепловодные креветки всегда больше, холодноводные вкуснее.
Замораживают креветки обычно на месте отлова либо в сыром виде, либо в отварном. С учетом технологии предварительной обработки, приготовление креветок может немного отличаться.

Как варить креветки?

– Количество ледяной глазури на продукте отличается в зависимости от производителя. Льда в упаковке может быть от 3 до 25%. Для приготовления креветок основное значение имеет разморозка, – рассказал РИА Новости концепт-шеф московского ресторана "Линдерхоф" Илья Романов. - Правильно разморозить гораздо важнее, чем правильно варить. Самые вкусные креветки получаются, если дефрост проходит в холодильнике. Если вы торопитесь, можно положить их в прохладную воду, но тогда они будут менее вкусными. Следующий по значимости аспект – рассол. На 1 кг креветок его требуется 2 литра. Понадобятся специи: лавровый лист, зелень (петрушка, укроп, базилик), душистый и черный перец горошком, лимон дольками и обязательно корень имбиря. Чеснок и лавровый лист нельзя бросать в кипящую воду. Их добавляют, когда рассол немного остынет. Лавровый лист надо вытащить через 10 минут. Креветки варятся пару минут максимум, но я никогда не варю, чтобы они не утратили нежную текстуру и сочность. Я рекомендую вскипятить рассол и залить креветки на четверть часа. Потом, по желанию, можно их слегка обжарить.
Раки и рыба - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 02:15
Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
Варка креветок — очень деликатный процесс. Стоит передержать их в кипящей воде на минуту дольше необходимого, и они получатся жесткими, сухими и невкусными. Как и все остальные морепродукты, креветки готовятся очень быстро. Даже самые крупные, тигровые и "королевские", варят не более 5 минут.

Этапы приготовления:

  • Разморозка. Размораживать необходимо в холодильнике. Также можно поставить креветки под проточную холодную воду, горячая – понизит вкусовые качества.
  • Промывка. Желательно подержать креветки под струей воды, чтобы убрать лед и мусор. Если они неочищенные, можно удалить голову, панцирь и пищевод или варить так и очистить, когда они будут готовы.
  • Рассол. Чтобы приготовить рассол для варки, потребуется вода, соль и специи. Рассола должно быть в 2 раза больше, чем креветок. Для гриля и жарки используется оливковое масло.
  • Приготовление. Креветки бросают в рассол, как только он закипит. После варки их можно чуть обжарить.

Сколько варить креветки?

Ориентироваться необходимо на цвет. Как только креветки станут более яркими, они готовы.
© Pixabay / stafichukanatolyТигровые креветки
Тигровые креветки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / stafichukanatoly
Тигровые креветки

Замороженные сырые

После закипания мелкие креветки варятся 1 минуту, средние – около 2 минут, крупные — 5.

Варено-мороженые

Варено-мороженые креветки чаще бывают небольших размеров. Их варят на месте вылова и обрабатывают методом шоковой заморозки. У таких ракообразных мякоть непрозрачная и розовая. Варено-мороженые креветки не требуют термообработки, их можно есть сразу после размораживания. Для вкуса и аромата стоит подержать их в рассоле со специями.
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Свежие (сырые)

Креветки – скоропортящийся продукт, поэтому их обязательно готовят или замораживают в день вылова. По этой причине их нелегко найти в продаже. Варить свежие креветки не обязательно. Достаточно залить горячим рассолом на 15 минут. Потом их можно слегка обжарить в оливковом масле.

Очищенные

Ракообразные без панциря варятся от 1 до 5 минут. Ориентироваться нужно по размеру: чем меньше креветки, тем быстрее они варятся.

Неочищенные

Гурманы предпочитают неочищенные креветки, потому что у них более яркий вкус и нежная текстура. Варят их столько же, сколько и очищенные. Когда морепродукты порозовели, они готовы.
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"Королевские"

Эти креветки в силу размера варятся чуть дольше, обычно 5 минут достаточно.

Аргентинские

По времени они готовятся так же, как и "королевские".
– Аргентинские креветки лучше вообще не варить. Они гораздо вкуснее, когда сырые. Для этих креветок важен соус! Самый популярный, сладко-острый, готовится из сгущенного молока с васаби, – поделился концепт-шеф Илья Романов.

Тигровые

Время варки - не более 5 минут.
– Эти креветки лучше всего не варить, а жарить на гриле – газовом либо угольном. После разморозки их нужно замариновать с имбирем, чесноком, базиликом и лимоном в оливковом масле. Подержать в маринаде полчаса и жарить обязательно в панцире, – посоветовал Илья Романов.
© Fotolia / Maksim KostenkoТигровые креветки на гриле
Тигровые креветки на гриле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Fotolia / Maksim Kostenko
Тигровые креветки на гриле

Черноморские

Эти креветки небольшого размера. Варить следует 1 минуту.
– Средние мы обычно варим, а мелкие жарим на сковороде с соевым соусом и едим как семечки, – поделился Илья Романов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКреветки жарятся на мангале
Креветки жарятся на мангале - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Креветки жарятся на мангале

Зеленые

Это свежие креветки, не прошедшие термообработку. Чаще всего их используют для салатов. Повара советуют не варить, а бланшировать их (обдать кипятком) для сохранения сочности, размера и нежной текстуры. Затем слегка обжарить.

В чем варить креветки?

Вкусовые качества зависят не от посуды, а от метода приготовления. Тем не менее, есть нюансы, которые нужно учитывать, выбирая емкость для термической обработки креветок.

В кастрюле

Подойдет любая. Единственное условие – воды должно быть в 2 раза больше, чем креветок.

В мультиварке

Требуется деликатный температурный режим, не выше 85 градусов, Время приготовления - не более 10 минут.
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В пароварке

На пару креветки получаются очень нежными, но совершенно безвкусными, даже если предварительно их замариновать. К ним потребуется соус с ярким вкусом. Готовятся 10-15 минут.

В скороварке

Скороварка - это самая неподходящая посуда для морепродуктов.
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Пищевая ценность креветок

В 100 граммах креветок содержится 27% суточной нормы белка. В них много калия, фосфора и натрия, а также есть кальций, магний, цинк, железо и медь.
КБЖУ креветок (на 100 г) :
  • калорийность - 85 ккал;
  • белки - 19 г;
  • жиры - 1 г;
  • углеводы - 0 г.

Сервировка

Жареные и отварные креветки выкладываются на одно большое блюдо, сырые - на кубиках льда или на гималайской соли. Перед подачей на стол украшаются ломтиками лимона и свежей зеленью.
© Pixabay / sintecКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / sintec
Креветки

Рецепты

Концепт-шеф московского ресторана "Линдерхоф" Илья Романов поделился интересными рецептами креветок и соусов для морепродуктов.
Креветки отварные с соусом васаби майо
Категория
Основное блюдо
Кухня
Азиатская
Сложность
Легко
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
1000 г
креветки
2000 г
вода
30 г
соль
10 г
укром
1 шт.
лавровый лист
1 г
душистый перец
5 г
черный перец горошком
10 г
корень имбиря
50 г
лимон
10 г
сахар
Приготовление
1
Воду со специями и зеленью вскипятить.
2
Залить размороженные креветки горячим рассолом и оставить на четверть часа.
3
Лавровый лист убрать через 10 минут.
4
Подавать в большом блюде. Соус подается в отдельно.
Соус васаби майо
Категория
Соус
Кухня
Азиатская
Сложность
Средне
Время готовки
3 мин.
Ингредиенты
641 г
майонез
154 г
васаби
26 г
сок лайма
154 г
сгущенное молоко
24 г
сахарная пудра
1 г
краситель зеленый
Приготовление
1
В миске соединить сок лайма, холодную воду и порошок васаби.
2
Хорошенько размешать при помощи венчика до однородной массы без комков.
3
В полученную массу добавить майонез, сгущенное молоко, сахарную пудру и краситель.
4
Все тщательно перемешать венчиком.
Креветки жареные с соусом шрирача
Категория
Основное блюдо
Кухня
Азиатская
Сложность
Легко
Время готовки
5 мин.
Ингредиенты
1000 г
креветки
60 г
масло оливковое
40 г
соевый соус
20 г
чеснок
10 г
лимон
Приготовление
1
На горячей сковороде обжаривать креветки 1-2 минуты в оливковом масле, постоянно помешивая.
2
Затем добавить соевый соус и чеснок. Снять с плиты через 1-2 минуты.
3
Подавать в одном блюде.
4
Соус шрирача подается отдельно.
© Pixabay / AmalsGrafiskaКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Pixabay / AmalsGrafiska
Креветки
 
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