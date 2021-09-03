Как варить креветки: секреты шеф-повара

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Как варить . Как варить креветки и сколько минут - замороженные, варено-мороженые, неочищенные, без панциря; через какое время после закипания они готовы; можно ли варить мороженные креветки, не размораживая – в материале РИА Новости.

Виды креветок

Существует больше 2 тысяч разновидностей креветок, от 1,5 до 50 сантиметров в длину. Однако российским потребителям доступны лишь несколько самых популярных:

— Аргентинские креветки . Свое название этот получили из-за места обитания. Отличается от остальных красным панцирем, обычно характерным только для отварных деликатесов, и сладким привкусом. За необычную для морепродуктов сладость их еще называют "сладкие креветки".

. Свое название этот получили из-за места обитания. Отличается от остальных красным панцирем, обычно характерным только для отварных деликатесов, и сладким привкусом. За необычную для морепродуктов сладость их еще называют "сладкие креветки". — "Королевские" креветки. В действительности таких креветок в природе не существует. Это название – маркетинговый ход, чтобы подчеркнуть их большой размер (от 25 сантиметров) и мясистость. Под "королевскими" производители подразумевают различные виды крупных креветок.

В действительности таких креветок в природе не существует. Это название – маркетинговый ход, чтобы подчеркнуть их большой размер (от 25 сантиметров) и мясистость. Под "королевскими" производители подразумевают различные виды крупных креветок. — Тигровые креветки. Выделяются внушительным размером (25-30 сантиметров) и полосатым панцирем, из-за которого они и получили свое название. Тигровые креветки чаще всего разводят на специализированных фермах.

Выделяются внушительным размером (25-30 сантиметров) и полосатым панцирем, из-за которого они и получили свое название. Тигровые креветки чаще всего разводят на специализированных фермах. — Северные креветки или атлантические. Это самые мелкие из тех, что продаются в наших магазинах (2-10 сантиметров).

Другие виды креветок, например, черноморские, в продаже встречаются нечасто.

Вкус и размер креветок варьируется в зависимости от места обитания и нюансов разведения. Ракообразные искусственного выращивания заметно разнятся с выловленными в естественной среде – они намного крупнее, а их текстура мягче. Тепловодные креветки всегда больше, холодноводные вкуснее.

Замораживают креветки обычно на месте отлова либо в сыром виде, либо в отварном. С учетом технологии предварительной обработки, приготовление креветок может немного отличаться.

Как варить креветки?

– Количество ледяной глазури на продукте отличается в зависимости от производителя. Льда в упаковке может быть от 3 до 25%. Для приготовления креветок основное значение имеет разморозка, – рассказал РИА Новости концепт-шеф московского ресторана "Линдерхоф" Илья Романов. - Правильно разморозить гораздо важнее, чем правильно варить. Самые вкусные креветки получаются, если дефрост проходит в холодильнике. Если вы торопитесь, можно положить их в прохладную воду, но тогда они будут менее вкусными. Следующий по значимости аспект – рассол. На 1 кг креветок его требуется 2 литра. Понадобятся специи: лавровый лист, зелень (петрушка, укроп, базилик), душистый и черный перец горошком, лимон дольками и обязательно корень имбиря . Чеснок и лавровый лист нельзя бросать в кипящую воду. Их добавляют, когда рассол немного остынет. Лавровый лист надо вытащить через 10 минут. Креветки варятся пару минут максимум, но я никогда не варю, чтобы они не утратили нежную текстуру и сочность. Я рекомендую вскипятить рассол и залить креветки на четверть часа. Потом, по желанию, можно их слегка обжарить.

Варка креветок — очень деликатный процесс. Стоит передержать их в кипящей воде на минуту дольше необходимого, и они получатся жесткими, сухими и невкусными. Как и все остальные морепродукты, креветки готовятся очень быстро. Даже самые крупные, тигровые и "королевские", варят не более 5 минут.

Этапы приготовления:

— Разморозка. Размораживать необходимо в холодильнике. Также можно поставить креветки под проточную холодную воду, горячая – понизит вкусовые качества.

Размораживать необходимо в холодильнике. Также можно поставить креветки под проточную холодную воду, горячая – понизит вкусовые качества. — Промывка. Желательно подержать креветки под струей воды, чтобы убрать лед и мусор. Если они неочищенные, можно удалить голову, панцирь и пищевод или варить так и очистить, когда они будут готовы.

Желательно подержать креветки под струей воды, чтобы убрать лед и мусор. Если они неочищенные, можно удалить голову, панцирь и пищевод или варить так и очистить, когда они будут готовы. — Рассол. Чтобы приготовить рассол для варки, потребуется вода, соль и специи. Рассола должно быть в 2 раза больше, чем креветок. Для гриля и жарки используется оливковое масло.

Чтобы приготовить рассол для варки, потребуется вода, соль и специи. Рассола должно быть в 2 раза больше, чем креветок. Для гриля и жарки используется оливковое масло. — Приготовление. Креветки бросают в рассол, как только он закипит. После варки их можно чуть обжарить.

Сколько варить креветки?

Ориентироваться необходимо на цвет. Как только креветки станут более яркими, они готовы.

Замороженные сырые

После закипания мелкие креветки варятся 1 минуту, средние – около 2 минут, крупные — 5.

Варено-мороженые

Варено-мороженые креветки чаще бывают небольших размеров. Их варят на месте вылова и обрабатывают методом шоковой заморозки. У таких ракообразных мякоть непрозрачная и розовая. Варено-мороженые креветки не требуют термообработки, их можно есть сразу после размораживания. Для вкуса и аромата стоит подержать их в рассоле со специями.

Свежие (сырые)

Креветки – скоропортящийся продукт, поэтому их обязательно готовят или замораживают в день вылова. По этой причине их нелегко найти в продаже. Варить свежие креветки не обязательно. Достаточно залить горячим рассолом на 15 минут. Потом их можно слегка обжарить в оливковом масле.

Очищенные

Ракообразные без панциря варятся от 1 до 5 минут. Ориентироваться нужно по размеру: чем меньше креветки, тем быстрее они варятся.

Неочищенные

Гурманы предпочитают неочищенные креветки, потому что у них более яркий вкус и нежная текстура. Варят их столько же, сколько и очищенные. Когда морепродукты порозовели, они готовы.

"Королевские"

Эти креветки в силу размера варятся чуть дольше, обычно 5 минут достаточно.

Аргентинские

По времени они готовятся так же, как и "королевские".

– Аргентинские креветки лучше вообще не варить. Они гораздо вкуснее, когда сырые. Для этих креветок важен соус! Самый популярный, сладко-острый, готовится из сгущенного молока с васаби, – поделился концепт-шеф Илья Романов.

Тигровые

Время варки - не более 5 минут.

– Эти креветки лучше всего не варить, а жарить на гриле – газовом либо угольном. После разморозки их нужно замариновать с имбирем, чесноком, базиликом и лимоном в оливковом масле. Подержать в маринаде полчаса и жарить обязательно в панцире, – посоветовал Илья Романов.

Черноморские

Эти креветки небольшого размера. Варить следует 1 минуту.

– Средние мы обычно варим, а мелкие жарим на сковороде с соевым соусом и едим как семечки, – поделился Илья Романов.

Зеленые

Это свежие креветки, не прошедшие термообработку. Чаще всего их используют для салатов. Повара советуют не варить, а бланшировать их (обдать кипятком) для сохранения сочности, размера и нежной текстуры. Затем слегка обжарить.

В чем варить креветки?

Вкусовые качества зависят не от посуды, а от метода приготовления. Тем не менее, есть нюансы, которые нужно учитывать, выбирая емкость для термической обработки креветок.

В кастрюле

Подойдет любая. Единственное условие – воды должно быть в 2 раза больше, чем креветок.

В мультиварке

Требуется деликатный температурный режим, не выше 85 градусов, Время приготовления - не более 10 минут.

В пароварке

На пару креветки получаются очень нежными, но совершенно безвкусными, даже если предварительно их замариновать. К ним потребуется соус с ярким вкусом. Готовятся 10-15 минут.

В скороварке

Скороварка - это самая неподходящая посуда для морепродуктов.

Пищевая ценность креветок

В 100 граммах креветок содержится 27% суточной нормы белка. В них много калия, фосфора и натрия, а также есть кальций, магний, цинк, железо и медь.

КБЖУ креветок (на 100 г) :

— калорийность - 85 ккал;

калорийность - 85 ккал; — белки - 19 г;

белки - 19 г; — жиры - 1 г;

жиры - 1 г; — углеводы - 0 г.

Сервировка

Жареные и отварные креветки выкладываются на одно большое блюдо, сырые - на кубиках льда или на гималайской соли. Перед подачей на стол украшаются ломтиками лимона и свежей зеленью.

Рецепты

Концепт-шеф московского ресторана "Линдерхоф" Илья Романов поделился интересными рецептами креветок и соусов для морепродуктов.

Креветки отварные с соусом васаби майо Категория Основное блюдо Кухня Азиатская Сложность Легко Время готовки 15 мин. Ингредиенты 1000 г креветки 2000 г вода 30 г соль 10 г укром 1 шт. лавровый лист 1 г душистый перец 5 г черный перец горошком 10 г корень имбиря 50 г лимон 10 г сахар Приготовление 1 Воду со специями и зеленью вскипятить. 2 Залить размороженные креветки горячим рассолом и оставить на четверть часа. 3 Лавровый лист убрать через 10 минут. 4 Подавать в большом блюде. Соус подается в отдельно.

Соус васаби майо Категория Соус Кухня Азиатская Сложность Средне Время готовки 3 мин. Ингредиенты 641 г майонез 154 г васаби 26 г сок лайма 154 г сгущенное молоко 24 г сахарная пудра 1 г краситель зеленый Приготовление 1 В миске соединить сок лайма, холодную воду и порошок васаби. 2 Хорошенько размешать при помощи венчика до однородной массы без комков. 3 В полученную массу добавить майонез, сгущенное молоко, сахарную пудру и краситель. 4 Все тщательно перемешать венчиком.