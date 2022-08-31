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Не только у пожилых: деменция - признаки болезни, лечение и профилактика

Деменция: симптомы, признаки, причины, стадии заболевания, лечение и диагностика

Не только у пожилых: деменция - признаки болезни, лечение и профилактика

Деменция считается одной из самых часто встречающихся болезней у пожилых людей. Ее признаки и симптомы не всегда получается заметить на ранних стадиях, а в зоне РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:10

2022-08-31T21:10

2022-08-31T21:10

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Деменция считается одной из самых часто встречающихся болезней у пожилых людей. Ее признаки и симптомы не всегда получается заметить на ранних стадиях, а в зоне риска находятся и мужчины, и женщины. Во сколько лет может настигнуть деменция, как ее лечить и что необходимо делать, чтобы избежать заболевания - в материале РИА Новости.ДеменцияДеменция – это заболевание, вызванное приобретенным поражением головного мозга. Для этого недуга характерны прогрессирующие изменения памяти, мышления, речи и способности к обучению.С какого возраста начинаетсяДеменция, или, как еще называют, приобретенное слабоумие, обычно развивается после 65 лет, но на фоне определенных заболеваний, интоксикации или травм она может проявиться и в более раннем возрасте. Повреждение центральной нервной системы необратимо, правильно подобранное лечение может только замедлить процесс, но не остановить его.ПричиныПричины слабоумия связаны с повреждением центральной нервной системы. Такие изменения могут быть спровоцированы патологиями, которые приводят к дегенеративным процессам и гибели клеточных структур головного мозга. При синдроме Альцгеймера, Пике или деменции с тельцами Леви разрушается его кора, и это заболевание носит самостоятельный характер. Травмы головы и инфекционные заболевания (менингит, СПИД, энцефалит) также повышают риск развития недуга.Симптомы и признакиРанними признаками деменции могут быть забывчивость, снижение концентрации внимания и абстрактного мышления. К болезни приводят нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Среди наиболее частых — атеросклероз сосудов головного мозга. Некоторые факторы также могут повышать риск развития деменции. Это гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов, как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни.КлассификацияСуществует несколько видов классификации старческого слабоумия. Деменция различается по степени тяжести, в зависимости от участка мозга, от объема поражения, и по провоцирующему фактору.По степени тяжестиСуществует три основные степени тяжести деменции – легкая, умеренная и тяжелая. На разных стадиях развития заболевания за пациентом следует наблюдать по-разному. Это распределение касается не только больных, но и родственников, так как на поздних, осложненных стадиях именно родные и близкие несут ответственность за больного.ЛегкаяНа стадии легкой деменции нарушения памяти усиливаются и становятся очевидными для окружающих, возникают трудности с хронологической и географической ориентацией. Страдает абстрактное мышление, способность обобщать и сравнивать. Устная речь становится несвязной, а письменная содержит большое количество ошибок. Профессиональная деятельность и социальная активность ограничены, но все же возможны, пациенты не могут самостоятельно путешествовать, решать финансовые вопросы, но они остаются независимыми в повседневной жизни, могут обслуживать себя и жить отдельно.УмереннаяСтадия умеренной деменции характеризуется тяжелыми нарушениями памяти, которые препятствуют приобретению знаний и запоминанию текущих событий, а также воспроизведению прошлого опыта и знаний. Ориентация во времени и окружающей среде сильно нарушена. Утрачена способность читать и писать, устная речь непонятна. Пациентам трудно даже готовить пищу. Обычно на этой стадии слабоумия люди больше не могут жить самостоятельно, но их все еще можно оставить на некоторое время.ТяжелаяТяжелая стадия характеризуется полной потерей возможности самостоятельного существования и формированием абсолютной зависимости от окружающих. Пациенты теряют чувство времени и окружающей среды, способность выносить суждения, делать выводы и вербальное общаться. На этой стадии за больными необходим пристальный уход, их нельзя оставлять одних. Ведь это может быть небезопасно для них и окружающих.В зависимости от участка мозгаРасположение патологических очагов лежит в основе одной из классификаций: выделяют корковую, подкорковую, смешанную и мультифокальную формы деменции:В зависимости от объема пораженияДеменция также подразделяется на две группы по размерам пораженной области - подвержен ей может быть мозг целиком или его части.ТотальнаяТотальная деменция - это полный распад личности. Ухудшается не только интеллект, но и теряется способность к обучению, желание развиваться, работать. Есть заметные нарушения в эмоциональной сфере. Круг интересов резко сужается. Здесь нет стыда, необходимости в моральных нормах. Эта форма деменции обычно развивается при опухолях в головном мозге или нарушении кровотока в лобных долях.ЛакунарнаяВ этом случае страдают те части мозга, которые отвечают за определенную интеллектуальную работу. Чаще всего нарушается кратковременная память. Пациент может забыть, где он сейчас находится, что он планировал сделать или фразу, которую он сказал всего пару минут назад. Но у него все еще есть критическое мышление, поэтому он может самостоятельно анализировать свое собственное состояние. В некоторых случаях наблюдаются признаки астении, то есть человек эмоционально неустойчив, часто плачет.По провоцирующему фактору у пожилыхУ пожилых людей старческое заболевание делится на несколько типов, в зависимости от спровоцировавшего фактора:ОсложненияДеменция не только нарушает функции мозга, но и вызывает множество осложнений. Например, у пациентов возникают проблемы в общении с людьми, трудности с приемом лекарств, они плохо питаются, не в состоянии самостоятельно проводить гигиену, часто страдают бессонницей. Также среди развитых осложнений:ВидыДеменция - заболевание с различными проявлениями и последствиями. Она подразделяется на типы, исходя из причин возникновения и симптомов.Альцгеймеровского типаБолезнь Альцгеймера - наиболее распространенная форма деменции. Точные причины болезни Альцгеймера неизвестны, но в мозге происходят определенные патологические изменения, такие как сокращение коры головного мозга и наличие бляшек и пучков белковой структуры внутри и между клетками. Деменция, проявляющаяся вследствие болезни Альцгеймера, является необратимой и постепенно прогрессирующей. После появления симптомов человек живет в среднем 10 лет. Могут быть выписаны различные лекарства для уменьшения поведенческих или психотических симптомов.АлкогольнаяКак понятно из названия, это тип слабоумия, который возникает из-за длительного употребления пациентом алкогольных напитков. Алкогольная деменция является одним из самых тяжелых последствий пьянства, поскольку этот тип расстройства чрезвычайно трудно поддается лечению.С тельцами ЛевиЭто заболевание характеризуется колебаниями мыслительных способностей: от спутанных до осознанных, галлюцинациями или симптомами, сходными с симптомами болезни Паркинсона: замедлением движений, ригидностью мышц и непроизвольной дрожью.Лобно-височнаяКак правило, лобно-височная деменция влияет на структуру личности пациента, поведение и речевые функции в большей степени, чем на память; при болезни Альцгеймера наблюдается обратное. Абстрактное мышление и внимание теряются. Ориентация остается неизменной, но воспроизведение информации может быть нарушено. Признаки расторможенности лобной коры (явления хватания, сосания, хоботковые рефлексы, глабеллярные и ладонно-подбородочные рефлексы, однако они также могут присутствовать при других деменциях.СосудистаяВ этих случаях расстройство вызвано закупоркой кровотока в кровеносных сосудах головного мозга. Эта закупорка может быть внезапной, например, в случае инсульта из-за тромба в мозге или кровоизлияния в мозг, а также может вызвать другие повреждения мозга (например, привести к параличу); в других случаях, например, при повторных случаях закупорки крови кровотока в мелких кровеносных сосудах головного мозга, ухудшение состояния может наступать более постепенно. Можно снизить вероятность сосудистой деменции, уравновесив факторы риска, которые приводят к ней, такие как гипертония, сахарный диабет, избыток жира в крови, болезни сердца.Особенности болезниДеменция как болезнь не до конца изучена. Однако это избирательное заболевание - оно поражает людей неравномерно. Все зависит от пола и возраста.У пожилыхВ группе старше 65 лет число пациентов с деменцией удваивается каждые 5 лет. Глобальная распространенность деменции в мире среди населения в целом составляет 0,5%, а среди людей в возрасте 65 лет и старше – до 8%.У женщин и мужчинОжидается, что у каждого третьего человека на Земле разовьется деменция. Но распространенность, несомненно, выше среди женщин, которые составляют около двух третей тех, у кого развивается деменция. Самым большим фактором риска развития деменции является возраст. Проще говоря, женщины живут дольше мужчин. К 85 годам на каждые 100 женщин приходится около 50 мужчин.У молодыхРанняя деменция выявляется начиная с 30-летнего возраста. Ученые считают, что такое состояние у молодых мужчин и женщин связано с генетической предрасположенностью, нарушениями обмена веществ, частыми стрессами, травмами черепа, злоупотреблением алкоголем.ДиагностикаВ начале диагностики врач беседует с пациентом и предлагает сдать тесты для оценки памяти и когнитивной активности. Его спрашивают об известных фактах, значениях простых слов и просят его нарисовать что-нибудь. Также пациенту дополнительно будет назначено прохождение следующих обследований:К какому врачу обращатьсяЛечением деменции занимаются как неврологи, так и психиатры. Обычно психологически пациенту гораздо легче обратиться к неврологу, чем к психиатру.Симптомы и признаки деменции у пожилых людей довольно выражены. Изменения в личности можно заметить уже на первых этапах. Если появляются тревожные признаки, то нужно немедленно обратиться в больницу. К ним относятся проблемы с памятью, ориентацией в пространстве и времени, рассеянность, трудности с составлением ежедневных планов, ухудшение мышления, быстрая утомляемость от обычных дел, головные боли, нежелание соблюдать моральные и нравственные нормы, правила личной гигиены.Тест на деменциюПроявление деменции в половине случаев связано с болезнью Альцгеймера. При этом слабоумие - это всего лишь симптом, который позволяет выявить реальную проблему. Заболевание распознается с помощью тестов, наиболее популярными из которых являются:ЛечениеПациентам, страдающим болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести, рекомендуется начинать лечение препаратами группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы, которые могут стабилизировать состояние пациента или замедлить ухудшение функционирования на когнитивном уровне, ухудшение способности выполнять повседневные действия и/или поведенческое функционирование пациента в течение ограниченного времени. Также была установлена связь между качеством жизни пациента и лицом, ухаживающим за ним, чтобы отсрочить необходимость госпитализации пациента в специальное медицинское учреждение.На более поздних стадиях пациенты с деменцией нуждаются в круглосуточном уходе. Качество их жизни значительно ухудшается из-за болезни. Они испытывают сильный физический и эмоциональный стресс. Необходимо постоянно следить за ними, помогать им выполнять какие-либо действия, стараться успокоить их при сильном волнении.Одним из методов лечения, которые эффективно замедляют прогресс болезни, является правильная диета. Диетологи считают, что большое количество таких продуктов, как сосиски, колбасы в рационе ухудшает когнитивные функции. Подобная пища содержит нитриты, которые могут вызывать воспаления в организме и увеличивать количество бляшек в мозге. Негативно на работе мозга также сказывается употребление большого количества сахара. Людям с деменцией советуют есть больше цельной, растительной пищи и никогда не пропускать завтрак. Перебарщивать с насыщенными жирами, напротив, не стоит. Это может привести к проблемам с когнитивными способностями. А еще нужно отказаться от жареных и переработанных продуктов, масла и сыра.Сколько живут с деменциейПосле появления симптомов ожидаемая продолжительность жизни составляет в среднем 6-11 лет и 3-4 года после постановки диагноза. Лобно-височную деменцию невозможно вылечить, но поведенческие и психические расстройства, возникающие во время болезни, можно облегчить с помощью препаратов.Профилактика деменцииДеменция — это синдром, который приводит к деградации когнитивной функции человека и грозит инвалидностью. Самая распространённая форма деменции, которая чаще всего встречается в пожилом возрасте и характеризуется расстройствами психики и памяти, а также изменением мышления и неадекватным поведением, — болезнь Альцгеймера.“Важнейший фактор проявления деменции — недостаточная интеллектуальная активность в течение жизни, - рассказывает Николай Ягодкин, основатель центра образовательных технологий Advance, - Поэтому, основной способ предотвратить возрастные изменения или замедлить их — регулярно тренировать мозг. Для этого подходят различные упражнения для памяти, внимания и мышления. Также позитивно влияют разгадывание кроссвордов, чтение книг, запоминание стихов, активное общение. Необходимо учиться новому, например, осваивать разные схемы вязания, иностранные языки или игру на музыкальных инструментах. Полезно всё, что заставляет мозг работать и создавать новые нейронные связи. Если работа требует постоянного интеллектуального тонуса: повышения квалификации и творческого подхода, риск деменции снижается. Некоторые люди даже после 70 лет читают структурированные и интересные лекции или проводят сложнейшие операции”.Медикам пока не известны действенные способы лечения деменции, поэтому важно вовремя начать профилактику болезни.По мнению врача-невролога Виктора Шахновича деменция связана с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому необходимо следить за состоянием сосудов.Такие анализы, как утверждает эксперт, следует сдавать с 35-40 лет.Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что развития деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:По мнению исследователей, соблюдение этих рекомендаций может снизить угрозу развития заболевания на 40%.

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https://ria.ru/20220331/dementsiya-1781052441.html

https://ria.ru/20220802/profilaktika-1806644347.html

https://ria.ru/20220729/gpozhilye-1805900015.html

https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество