https://ria.ru/20210217/dementsiya-1597776589.html

Врач-невролог назвал первые признаки деменции

Врач-невролог назвал первые признаки деменции

Врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с телеканалом "360" назвал первые признаки деменции. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:46

2021-02-17T06:46

2021-02-17T10:52

виктор шахнович

россия

деменция

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с телеканалом "360" назвал первые признаки деменции.Медик отметил, что такой недуг связан с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому необходимо следить за состоянием сосудов.Такие анализы, как объяснил медик, следует сдавать с 35-40 лет.Также Шахнович назвал факторы, на которые необходимо обратить внимание, — это нестабильное артериальное давление и забывчивость, если человек не может вспомнить, куда положил какую-либо вещь.Кроме того, поясняется, что болезнь Альцгеймера и деменция — это два разных заболевания. Как рассказал медик, Альцгеймер — генетическая болезнь и ответственный за нее ген передается по наследству. Шахнович добавил, что пока ни в одной стране мира не разработана профилактика этого заболевания.

https://ria.ru/20200802/1575280774.html

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2021

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виктор шахнович, россия, деменция, здоровье, общество