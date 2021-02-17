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Врач-невролог назвал первые признаки деменции
Врач-невролог назвал первые признаки деменции
Врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с телеканалом "360" назвал первые признаки деменции. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T06:46
2021-02-17T10:52
виктор шахнович
россия
деменция
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с телеканалом "360" назвал первые признаки деменции.Медик отметил, что такой недуг связан с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому необходимо следить за состоянием сосудов.Такие анализы, как объяснил медик, следует сдавать с 35-40 лет.Также Шахнович назвал факторы, на которые необходимо обратить внимание, — это нестабильное артериальное давление и забывчивость, если человек не может вспомнить, куда положил какую-либо вещь.Кроме того, поясняется, что болезнь Альцгеймера и деменция — это два разных заболевания. Как рассказал медик, Альцгеймер — генетическая болезнь и ответственный за нее ген передается по наследству. Шахнович добавил, что пока ни в одной стране мира не разработана профилактика этого заболевания.
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виктор шахнович, россия, деменция, здоровье, общество

Врач-невролог назвал первые признаки деменции

06:46 17.02.2021 (обновлено: 10:52 17.02.2021)
 
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с телеканалом "360" назвал первые признаки деменции.
Медик отметил, что такой недуг связан с нарушением эластичности сосудистой стенки, поэтому необходимо следить за состоянием сосудов.

"А что такое эластичность — это знание, какой у вас холестерин, какая у вас вязкость крови, какой у вас жировой обмен, какая у вас коагулограмма — это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен разобраться, почему же у вас это происходит", — рассказал Шахнович.

Такие анализы, как объяснил медик, следует сдавать с 35-40 лет.
Также Шахнович назвал факторы, на которые необходимо обратить внимание, — это нестабильное артериальное давление и забывчивость, если человек не может вспомнить, куда положил какую-либо вещь.
Кроме того, поясняется, что болезнь Альцгеймера и деменция — это два разных заболевания. Как рассказал медик, Альцгеймер — генетическая болезнь и ответственный за нее ген передается по наследству. Шахнович добавил, что пока ни в одной стране мира не разработана профилактика этого заболевания.
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