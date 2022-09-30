https://ria.ru/20220930/kholesterin-1820761317.html

Холестерин в крови: показатели нормы и причины повышения

Холестерин в крови: норма уровня, таблица для женщин и мужчин по возрасту

Холестерин в крови: показатели нормы и причины повышения

Уровень холестерина в крови человека - один из важных показателей здоровья, за которым необходимо внимательно следить. К каким проблемам может привести... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T21:06

2022-09-30T21:06

2022-09-30T21:06

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холестерин

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уровень холестерина в крови человека - один из важных показателей здоровья, за которым необходимо внимательно следить. К каким проблемам может привести повышенное и пониженное содержание вещества, как отличить “плохой” и “хороший” холестерин, таблица показателей в соответствии с полом и возрастом, как меняется норма после 50 лет и как делают анализ на холестерин - в материале РИА Новости.ХолестеринСреди обывателей холестерин пользуется дурной славой. Ведь именно он принимает непосредственное участие в формировании атеросклеротических бляшек. И, как следствие, может привести к развитию атеросклероза со всеми вытекающими последствиями для сердечно-сосудистой системы и в целом для здоровья человека.При этом по сути своей это органическое соединение нельзя однозначно считать вредным. Холестерин, название которого в переводе с греческого звучит как "твердая желчь", относится к липидам (или жирным спиртам) и играет важную роль в обеспечении нормального функционирования человеческого организма.Большая часть холестерина (в медицинской литературе также можно встретить название холестерол) вырабатывается непосредственно в организме человека, в первую очередь за данный процесс отвечает печень. Часть холестерина поступает извне, с различными продуктами питания, прежде всего - животного происхождения.ФункцииОдно из основных предназначений холестерина в организме человека - в клетках он используется как строительный материал, так как входит в состав клеточной мембраны. Помимо этого вещество принимает участие в обменных процессах, а также необходимо для выработки отдельных гормонов (например, эстрогенов итестостерона) и витамина D.ВидыВ крови человека холестерин в чистом виде практически не содержится. Он является одним из элементов липопротеинов (соединений, в состав которых также входят белки). Эти вещества делятся на две большие группы - липопротеины высокой плотности, а также низкой и очень низкой плотности. Именно их и принято в народе называть, соответственно, “хорошим” и “плохим” холестерином.Липопротеины низкой плотности можно назвать “плохими” лишь условно. На самом деле они также выполняют ряд важных функций в организме человека (например, очищает его от токсинов). Однако при этом холестерин имеет свойство оседать на стенках сосудов и формировать те самые атеросклеротические бляшки. Если таких липопротеинов в организме становится слишком много, жировые отложения постепенно нарастают и могут стать причиной осложнений (вплоть до инфаркта и подобных недугов)."Основная причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — повреждение сосудов. Есть целый ряд факторов, из-за которых сосуды могут повредиться, среди них - гипертонические заболевания, сахарный диабет, недостаток антиоксидантов, частое употребление алкоголя, курение и так далее, - говорит Гузель Лихтина, врач-терапевт клиники Biorise. - Под действием этих факторов сосуд повреждается, и вот тогда в игру вступает холестерин. Через поврежденный эндотелий холестерин проникает в сосуд и, как главный защитник, спешит “залатать” стенку. Если у человека повышен именно “плохой” холестерин, то он быстро прилепляется на стенку сосуда, к нему присоединяются кальций, коллаген — и в результате начинает расти атеросклеротическая бляшка".В свою очередь “хороший” холестерин способствует очищению стенок сосудов от скопившегося там налета. Именно поэтому важно знать не только общий уровень вещества в крови, но и соотношение липопротеинов.Анализ липидограммаОпределить текущий уровень содержащегося в крови холестерина, а также узнать соотношение его “плохой” и “хорошей” разновидностей поможет соответствующий анализ крови.Кровь на холестерин сдают из вены. В результате биохимического анализа, одним из пунктов которого и является общий холестерин, человек может узнать, какое количество вещества в данный момент циркулирует в его крови. При этом перед исследованием запрещается употреблять спиртное, нужно избегать стрессов, чересчур эмоциональных реакций и физических нагрузок, за 12 часов до анализа стоит отказаться от любых приемов пищи.Аналогичные ограничения действуют и перед анализом на определение липидного профиля, или липидограммой. Это уже расширенное исследование, в рамках которого определяется не только общее количество холестерина в крови, но и соотношение различных видов липопротеинов, а также уровень триглицеридов и индекс атерогенности. Данный вид исследования дает уже более полную и подробную информацию.И один, и другой вид исследования, как правило, назначаются для того, чтобы определить, насколько для конкретного человека велик риск развития сердечно-сосудистых патологий, а также для контроля состояния пациента с уже имеющимися проблемами. При этом могут использоваться два вида единиц измерения - мг/дл или ммоль/л.Расшифровкой результатов анализов должен заниматься исключительно врач, так как по итогам данных исследований необходимо выработать верную тактику лечения и принять решение о том, нужно ли назначать человеку какие-либо лекарства и, если да, то какие именно препараты стоит выбрать.Также важно понимать, что далеко не всегда отклонения от нормы применительно к уровню холестерина будет проявлять себя специфическими симптомами, а это значит, что человек может долгое время не догадываться о проблеме. Для того, чтобы вовремя обнаружить возможные неполадки в организме и принять необходимые меры, рекомендуется даже при отсутствии жалоб регулярно сдавать анализы для профилактики.Таблица нормы по возрастуУровень холестерина в крови, который можно считать нормой, во многом зависит от пола, возраста и состояния здоровья конкретного человека, уже имеющихся у него проблем со здоровьем и прочих показателей. В среднем оптимальный показатель общего холестерина для здорового человека должен варьироваться от 3 до 5 ммоль/л.“В качестве маркеров сейчас используется уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или разница между уровнем холестерина и уровнем липопротеинов высокой плотности (неЛПВП), - говорит врач-терапевт, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Арон Османович. - Кроме этого, можно использовать оценку коронарного кальция, высокочувствительный С-реактивный белок и уровень липопротеина А. Целевое значение определяется индивидуально, исходя из уровня артериального давления, возраста, пола, наличия привычки к табакокурению”.Однако для определения нормы содержания холестерина зачастую используются следующие показатели:Для женщин уровень общего холестерина в крови в различные периоды жизни может варьироваться в диапазоне от 3,3 до 5,2 ммоль/л. Для мужчин - 3,6 - 5,2 ммоль/л.“Я в своей практике ориентируюсь на следующие показатели нормы, как наиболее достоверные и адекватные, - рассказывает Гузель Лихтина. - Общий холестерин: 4.14 - 4.65 ммоль/л, ЛПВП - оптимально 1,42-1,81 ммоль/л, ЛПОНП - 0,26 -1,04 ммоль/л и ЛПНП - 1,71- 2,59 ммоль/л”.С возрастом уровень холестерина в крови имеет тенденцию повышаться, а потому для граждан в возрасте от 50 до 60 лет и старше диапазон нормы уже может составлять до 7 ммоль/л.Контролировать холестерин в крови важно и нужно не только пожилым и взрослым гражданам. Для детей этот показатель также важен, ведь даже самые юные пациенты рискуют столкнуться с проблемами, связанными со слишком высоким уровнем этого компонента. Как и у взрослых, у детей уровень холестерина меняется в зависимости от возрастаУровень холестерина при беременностиКак и многие другие показатели, уровень холестерина в крови беременной женщины начинает меняться и может повышаться. Причем порой этот показатель может достигать отметки в 10 ммоль/л и даже выше.Но так как любые процессы, происходящие в организме беременной женщины, могут оказать влияние на здоровье ребенка, повышенный уровень холестерина в обязательном порядке должен контролироваться врачом. Это позволит избежать возможных осложнений.Повышенный холестерин в кровиСостояние, при котором уровень холестерина в крови заметно превышает нормальные показатели, носит название гиперхолестеринемия. Как правило, данный диагноз человеку ставится в том случае, если уровень холестерина в его крови повышается до отметки в 6,5 ммоль/л и больше. Чем выше уровень холестерина - тем больше риск столкнуться с опасными последствиями. Особенно если речь идет о “плохих” липопротеинах.Чем опасенАтеросклеротические бляшки состоят из холестерина, а значит, избыток его в крови может стать причиной атеросклероза - опасного заболевания, которое поражает артерии и нарушает их основную функцию. Если в организме человека длительное время сохраняется очень высокий уровень холестерина, то появившиеся на стенках сосудов бляшки начинают разрастаться, а просвет артерии, соответственно, сужается, что приводит к нарушению кровообращения. Страдают при этом и сами сосуды, которые становятся менее эластичными.ПричиныЕсли у человека повышается уровень холестерина в крови, это однозначно свидетельствует о нарушениях липидного обмена в организме. Подобное может происходить по различным причинам, например, при заболеваниях почек, при сахарном диабете, проблемах с эндокринной системой и так далее. Также гиперхолестеринемия нередко отмечается у граждан с лишним весом, а также у тех, кто не жалует регулярные физические нагрузки.Свое влияние оказывает и неправильное питание, а также не самый здоровый образ жизни. Даже не имеющему проблем со здоровьем человеку важно помнить о том, в каких продуктах содержится больше всего холестерина, и не злоупотреблять ими. Речь прежде всего идет о мясных и молочных продуктах с высоким содержанием жира, яйцах (в основном холестерин находится в желтке), различной выпечке, мучных изделиях и так далее. Также повышают уровень "плохого" холестерина в крови продукты, в состав которых входит пальмовое масло.Нельзя сбрасывать со счетов и фактор наследственности: нередко предрасположенность к проблемам с холестерином заложена в организме человека едва ли не с рождения.СимптомыПовышенный холестерин долгое время может никак не проявлять себя. У этой проблемы практически нет специфических проявлений.Но существует ряд внешних симптомов, по которым можно заподозрить проблемы с холестерином. К ним, например, относятся ксантелазмы (плоские ксантомы) - достаточно плотные жировые образования желтоватого оттенка, которые появляются на веках страдающего от гиперхолестеринемии человека.Еще одним симптомом повышенного холестерина, по мнению ученых, могут стать серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.Если повышенный уровень холестерина сохраняется длительное время, начинают страдать сосуды. Это может проявляться:Понижен холестерин в кровиТак как холестерин играет важную роль в организме человека, то и его снижение ниже считающегося нормой уровня считается нежелательным. Называется такое состояние гипохолестеринемия и фиксируется в том случае, если общий холестерин снижается до отметки менее 3 ммоль/л.Чем опасенУ гипохолестеринемии не менее серьезные осложнения, чем у избытка холестерина. К наиболее серьезным последствиям относятся:ПричиныПричиной патологического снижения уровня холестерина в крови могут стать как различные заболевания печени, так и проблемы с щитовидной железой и желудочно-кишечным трактом (при которых поступающий с пищей холестерин недостаточно усваивается), различные виды анемии, некоторые инфекции и другие недуги.Помимо этого данный показатель может снижаться и в результате приема некоторых лекарственных препаратов.Низкий уровень холестерина также может отмечаться у граждан, которые серьезно ограничили или вовсе исключили из своего рациона продукты животного происхождения. Также в числе возможных причин гипохолестеринемии нередко указываются сильные и продолжительные стрессы.СимптомыОпределить, что уровень холестерина в организме человека снизился до тревожных отметок, со стопроцентной уверенностью возможно лишь при помощи соответствующего анализа. Однако поводом для проведения подобного исследования могут послужить следующие сигналы:Лечение и нормализация холестерина в кровиЕсли по результатам анализа на холестерин у человека было обнаружено отклонение от нормы, то врач может как назначить ему соответствующие препараты, так и посоветовать скорректировать рацион и привычный образ жизни в целом.Как понизить холестеринНа повышение уровня холестерина в крови могут влиять не только сбои в работе организма, но и такие факторы, как малоподвижный образ жизни, лишний вес и так далее. А значит, если человеку необходимо вернуть данный показатель в пределы нормы, ему придется изменить свой образ жизни: поменять питание (меньше жирной и жареной пищи, больше клетчатки, овощей и фруктов, продуктов, богатых полезными жирами, а также достаточное количество воды и т.д.), больше двигаться и умеренно заниматься спортом, отказаться от некоторых продуктов.Существуют и особые группы препаратов, которые назначаются при повышенном холестерине. Взять данный показатель под контроль (прежде всего - снизив содержание “плохого” холестерина) помогают статины. Однако решение об их назначении должен принимать исключительно врач, так как подобные препараты имеют серьезные побочные эффекты. Например, могут очень неблагоприятно влиять на печень.“Так как большая часть холестерина синтезируется печенью, а остальная попадает извне (с пищей), то в первую очередь при обнаружении отклонения холестерина от нормы рекомендуется минимизировать в рационе жирную животную пищу, сыры, сливочное масло, яйца, - говорит терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева. - И только при отсутствии эффекта на фоне диеты рекомендовано назначение статинов (под контролем ферментов печени – АЛТ и АСТ)”.“Кроме статинов есть блокаторы всасывания холестерина и иммунобиологические препараты - антитела к факторам регуляции уровня холестерина”, - добавляет Арон Османович.Кардиолог Юрий Мещеряков рекомендует людям с высоким холестеролом начать заниматься спортом хотя бы полчаса в день. По его мнению, без движения медикаментозное лечение малоэффективно, а при правильной диете и физической нагрузке уровень холестерина может снизиться на 20-30 процентов.Как повысить холестеринНе стоит полагать, будто бесконтрольное употребление жирной, жареной и прочей вредной пищи поможет скорректировать показатели. Скорей всего, в результате у человека поднимется лишь уровень “плохого” холестерина, который никакой пользы человеческому организму не принесет. Поэтому питание корректировать возможно, но очень осторожно и выбирая максимально полезные продукты (например, жирные сорта рыбы, орехи и так далее).Повысить уровень “хорошего” холестерина могут помочь умеренные физические нагрузки. Это не означает, что нужно пропадать в спортзале каждый день. Даже обычная зарядка по утрам уже пойдет на пользу.ДиетаПрактически обязательным пунктом программы в борьбе с любыми отклонениями от нормы в результатах анализа на холестерин является коррекция ежедневного рациона. И это несмотря на тот факт, что лишь малая часть вещества поступает в организм вместе с выпитым и съеденным. Повышенный или пониженный холестерин - столкнувшимся с этой проблемой гражданам стоит сократить до минимума те продукты, которые считаются основными источниками “плохого” холестерина. К таковым, например, относятся продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (красное мясо и продукты его переработки, сливочное масло, отдельные морепродукты, субпродукты, молочные продукты высокой жирности, сало, колбаса и прочие), а также фаст-фуд и другие продукты, в составе которых содержатся транс-жиры.Лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, меньше употреблять жареных блюд, заменяя их отварными, тушеными или запеченными продуктами. Куриные яйца, к слову, употреблять можно, но в умеренных количествах. Стоит внимательно следить за тем, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, а также продуктов, содержащих пектин и полезные жирные кислоты.По мнению врача-кардиолога Элизабет Клодас, чтобы добиться существенного сокращения уровня "плохого" холестерина, нужно включить в рацион несколько продуктов. Овсянка богата клетчаткой, которая снижает количество холестерина, усвояемого пищеварительной системой. Также в список входят миндаль (его можно заменить фундуком, грецким орехом, фисташками или орехами макадамия), семена чиа (благодаря омега-3 жирным кислотам, которые помогают повысить "хороший" холестерин), арбузы (за счет входящего в их состав ликопина), которые можно также заменить на яблоки, виноград, клубнику, цитрусы или авокадо, овощи - особенно брокколи, шпинат, брюссельская и листовая капуста.ПрофилактикаЛучший способ профилактики любого недуга - это своевременное выявление существующих проблем в организме с последующим принятием необходимых мер. Даже если человека внешне ничего не беспокоит, уровень холестерина в крови рекомендуется контролировать гражданам, у которых уже имеются те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также курящим, пациентам с лишним весом и пожилым людям, женщинам в период менопаузы и после 40 лет.Большую роль играет правильный образ жизни. Борьба с вредными привычками, внимательное отношение к собственному рациону, отказ от малоподвижного образа жизни в пользу умеренной активности - все это способствует тому, чтобы оставаться здоровым на долгие годы.

https://ria.ru/20220517/magniy-1788966252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/kholesterin-1765572582.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/kholesterin-1583495782.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/kholesterin-1772038987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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