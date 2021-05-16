https://ria.ru/20210516/kholesterin-1732556075.html
Названы две детали, указывающие на высокий уровень холестерина
Названы две детали, указывающие на высокий уровень холестерина
Некоторые изменения во внешности могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Express. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:34
2021-05-16T21:34
2021-05-16T22:32
здоровье
общество
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Какие изменения во внешности указывают на опасный уровень холестерина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Некоторые изменения во внешности могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Express. Так, на эту проблему могут указывать "жировые бугорки" на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут несколько месяцев. Еще одним симптомом повышенного холестерина, по мнению ученых, могут стать серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.Отмечается, что эти признаки могут также говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин. Издание Express также перечислило факторы, влияющие на уровень холестерина. Он повышается при избыточном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, при недостатке физической активности, курении, злоупотреблении алкоголем.
https://ria.ru/20210427/kholesterin-1730073889.html
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здоровье, общество, в мире
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости
. Некоторые изменения во внешности могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Express
.
Так, на эту проблему могут указывать "жировые бугорки" на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут несколько месяцев.
Еще одним симптомом повышенного холестерина, по мнению ученых, могут стать серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.
Отмечается, что эти признаки могут также говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.
Издание Express также перечислило факторы, влияющие на уровень холестерина. Он повышается при избыточном употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, при недостатке физической активности, курении, злоупотреблении алкоголем.