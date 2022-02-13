https://ria.ru/20220213/kholesterin-1772612577.html
Видно при ходьбе. Признак смертельно опасного уровня холестерина
Назван признак высокого уровня холестерина, заметный при ходьбе - РИА Новости, 14.02.2022
Видно при ходьбе. Признак смертельно опасного уровня холестерина
Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень "вредного" холестерина в крови, пишет британская газета... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-13T22:30
2022-02-13T22:30
2022-02-14T09:18
здоровье - общество
в мире
холестерин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень "вредного" холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американской ассоциации кардиологов (AHA)."Наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке", — объяснили эксперты.По словам специалистов, заболевание периферических артерий ведет к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты и магистральных артерий. Возникает недуг при утолщении стенок артериальных сосудов из-за отложений холестерина, которые формируют атеросклеротические бляшки.К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах, судороги и онемения в кистях. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.
https://ria.ru/20220209/kholesterin-1771798754.html
https://ria.ru/20211226/kholesterin-1765531565.html
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здоровье - общество, в мире, холестерин
22:30 13.02.2022 (обновлено: 09:18 14.02.2022)
Назван признак высокого уровня холестерина, заметный при ходьбе
Daily Express: судороги в ногах могут быть вызваны повышенным уровнем холестерина в крови
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень "вредного" холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express
со ссылкой на экспертов Американской ассоциации кардиологов (AHA).
"Наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке", — объяснили эксперты.
По словам специалистов, заболевание периферических артерий ведет к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты и магистральных артерий. Возникает недуг при утолщении стенок артериальных сосудов из-за отложений холестерина, которые формируют атеросклеротические бляшки.
К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах, судороги и онемения в кистях. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.
Высокий уровень холестерина
увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.