https://ria.ru/20220213/kholesterin-1772612577.html

Видно при ходьбе. Признак смертельно опасного уровня холестерина

Назван признак высокого уровня холестерина, заметный при ходьбе - РИА Новости, 14.02.2022

Видно при ходьбе. Признак смертельно опасного уровня холестерина

Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень "вредного" холестерина в крови, пишет британская газета... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-13T22:30

2022-02-13T22:30

2022-02-14T09:18

здоровье - общество

в мире

холестерин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Судороги в ногах при ходьбе могут указывать на заболевание периферических артерий и высокий уровень "вредного" холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американской ассоциации кардиологов (AHA)."Наиболее распространенный симптом заболевания периферических артерий нижних конечностей — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или другой физической нагрузке", — объяснили эксперты.По словам специалистов, заболевание периферических артерий ведет к постепенному сужению и полной закупорке просвета аорты и магистральных артерий. Возникает недуг при утолщении стенок артериальных сосудов из-за отложений холестерина, которые формируют атеросклеротические бляшки.К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах, судороги и онемения в кистях. У страдающих переизбытком холестерина также появляются незаживающие язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняется в статье.Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ. Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.

https://ria.ru/20220209/kholesterin-1771798754.html

https://ria.ru/20211226/kholesterin-1765531565.html

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здоровье - общество, в мире, холестерин