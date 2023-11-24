Повышенный холестерин в крови: причины, профилактика, лечение
© iStock.com / wutwhanfotoПовышенный холестерин
© iStock.com / wutwhanfoto
Повышенный холестерин
Оглавление
- Повышенный холестерин в крови
- Что значит “плохой” и “хороший” холестерин в организме
- Чем опасен повышенный уровень
- Норма по возрасту
- Причины и симптомы гиперхолестеринемии
- Диагностика
- Как понизить холестерин
- Правильный рацион питания и диета
- Какие продукты нельзя
- Какие продукты понижают уровень холестерина
- Примерное меню на неделю
- Спорт
- Лечение статинами и другими препаратами
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Холестерин играет важную роль в работе организма, но повышение уровня так называемого “плохого” холестерина в крови у мужчин и женщин может привести к развитию различных проблем со здоровьем. Что может стать причиной повышенного холестерина, как снизить этот показатель, основные меры профилактики, - в материале РИА Новости.
Повышенный холестерин в крови
Холестерин - жизненно важный компонент клеточных мембран (оболочки клетки).
“Он участвует в образовании стероидных (в частности половых) гормонов, витамина Д и желчных кислот. Большую часть (75%) холестерина организм вырабатывает самостоятельно. В основном это происходит в печени и в тонком кишечнике. Только оставшаяся четверть поступает в организм с пищей. Общий запас холестерина, если речь идет о взрослом человеке, составляет приблизительно 140 гр”, - говорит Екатерина Руденко, врач-кардиолог-терапевт ФНКЦ ФМБА России.
Несмотря на все полезные и важные свойства, повышение уровня холестерина в крови может привести к очень негативным последствиям для здоровья. Например, стать причиной серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.
Что значит “плохой” и “хороший” холестерин в организме
Деление холестерина на “плохой” и “хороший” достаточно распространено. Но фактически речь здесь идет не о самом холестерине, а о тех соединениях, которые это вещество образует с особыми комплексами: липопротеинами (класс сложных белков).
Холестерин не растворяется в воде, поэтому для того, чтобы попасть в ткани, ему нужна помощь липопротеинов. Они бывают двух видов: низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП).
Если для транспортировки используются липопротеины высокой плотности, речь идет о “хорошем” холестерине, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с холестерином иного типа (говоря простыми словами - переносит его в печень на переработку).
В свою очередь “плохой” холестерин связан с липопротеинами низкой плотности, если его становится слишком много, он может оседать на стенках сосудов, сужать их, образуя атеросклеротические бляшки, и приводить к проблемам с кровоснабжением.
Количество и “хорошего”, и “плохого” холестерина в крови носит название “общий холестерин”. А состояние, при котором данный показатель превышает норму, называют “гиперхолестеринемия”.
© iStock.com / Christoph BurgstedtАтеросклероз
© iStock.com / Christoph Burgstedt
Атеросклероз
Чем опасен повышенный уровень
“Холестерин - не враг, а важное вещество в нашем метаболизме. Однако его избыток или неправильное соотношение ЛПНП и ЛПВП (когда ЛПНП много, а ЛПВП мало) приводят к развитию атеросклероза”, - отмечает Екатерина Руденко.
Следить за уровнем холестерина необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить (а в некоторых случаях и предотвратить) многие серьезные заболевания. Ведь гиперхолестеринемия значительно повышает риск развития атеросклероза (заболевания артерий, при котором на их стенках постепенно образуются бляшки, не только приводящие к нарушению кровотока, но и, при отсутствии своевременного лечения, способные их полностью перекрыть).
Это состояние, в свою очередь, может привести к:
- ишемической болезни сердца (нарушению работы сердца из-за проблем с коронарными артериями);
- инсульту (нарушению кровоснабжения головного мозга вследствие поражения сонных артерий либо мелких сосудов) и т.д.
Норма по возрасту
Уровень холестерина, который принято считать нормальным, может варьироваться в зависимости от возраста человека. Так, у детей показатель общего холестерина ниже, чем у взрослых, а у мужчин и женщин если и различается, то очень незначительно. Наиболее предпочтительный вариант у взрослых - это тот, при котором уровень не поднимается выше отметки в 5,18 ммоль/л.
“Для холестерина в составе липопротеидов низкой плотности приняты следующие нормы: у мужчин - 2.20-4.80 ммоль/л, у женщин - 1.9-4.5 ммоль/л, - говорит Екатерина Руденко. - Следует отметить, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний уровень холестерина и ЛПНП снижается медикаментозно, целевые значения определяются индивидуально в каждом конкретном случае. При очень высоком риске сердечно-сосудистых осложнений, перенесенном инфаркте, инсульте, наличии сахарного диабета целевыми значениями ЛПНП являются показатели менее 1.4 ммоль/л”.
“Согласно данным международных и российских профессиональных сообществ, уровень общего холестерина не должен превышать 5.5 ммоль/л, но в настоящее время в кардиологии практически не используется показатель общего холестерина - смотрят ХС ЛВП, ХС ЛНП и пр. А их оптимальные значения зависят от риска развития сердечно-сосудистых осложнений у каждого конкретного пациента”, - говорит завкафедрой внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия", врач-кардиолог Мария Ветлужская.
© iStock.com / Ivan-balvanКардиолог показывает строение сердца
© iStock.com / Ivan-balvan
Кардиолог показывает строение сердца
Причины и симптомы гиперхолестеринемии
Выделяют ряд факторов, каждый из которых (вместе или по отдельности) могут привести к повышению уровня холестерина в крови. К таким факторам относятся:
- лишний вес;
- наследственность (генетическая предрасположенность считается одним из самых значимых факторов риска, когда заходит речь о гиперхолестеринемии);
- малоподвижный образ жизни;
- неправильное питание (злоупотребление слишком калорийной, жирной пищей, причем речь идет в первую очередь о жирах животного происхождения);
- вредные привычки (употребление алкогольных напитков и курение);
- сопутствующие заболевания (уровень холестерина может повышаться при сахарном диабете, хронической болезни почек, гипотиреозе).
Особых характерных симптомов у гиперхолестеринемии нет. Как правило, патология практически ничем не проявляет себя до тех пор, пока человек не столкнется с ее последствиями, то есть заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина сдает кровь на предварительный анализ
Мужчина сдает кровь на предварительный анализ
Диагностика
Главным способом вовремя обнаружить проблему и принять необходимые для ее устранения меры является лабораторная диагностика. Определить уровень различных липидов в крови поможет липидограмма (липидный профиль). С помощью такого анализа есть возможность выявить нарушения липидного обмена и, как следствие, оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Важный момент: анализ на холестерин сдается строго натощак, то есть с момента последнего приема пищи должно пройти минимум 12, а то и 14 часов. Также примерно за час до сдачи анализа рекомендуется воздержаться от алкоголя, курения, чрезмерных физических нагрузок и эмоционального напряжения.
Интерпретировать результаты любого исследования должен только врач, который назначит соответствующее лечение и даст рекомендации пациенту по вопросам профилактики осложнений и коррекции образа жизни. Это может быть как врач-терапевт, так и кардиолог.
Как понизить холестерин
Снижение уровня холестерина в крови требует комплексного подхода. Если у человека, страдающего гиперхолестеринемией, есть лишний вес, ему может быть рекомендовано снижение массы тела при помощи диеты и регулярных физических упражнений. Отказ от вредных привычек также способен сыграть свою положительную роль, а соблюдение специальной диеты поможет контролировать поступление холестерина из внешних источников.
© iStock.com / SewcreamStudioБелковое питание
© iStock.com / SewcreamStudio
Белковое питание
Правильный рацион питания и диета
Несмотря на тот факт, что вместе с пищей в организм поступает лишь небольшое количество холестерина, коррекция пищевых привычек будет полезна всем гражданам, которые хотят снизить его уровень в крови или решили изменить свой рацион для профилактики подобных проблем.
Особое внимание стоит обратить и на способ приготовления пищи. По возможности нужно уменьшить число жареных блюд в пользу отварных, запеченных или тушеных продуктов.
Какие продукты нельзя
Считается, что при гиперхолестеринемии человеку крайне нежелательно включать в свой рацион продукты с большим количеством насыщенных жиров. К таким относятся некоторые виды сыров, сливочное масло, сливки, икра, кокосовое, пальмовое масла, колбаса, сосиски и жирные виды мяса, а также некоторые другие продукты. Фастфуд тоже относится к списку нежелательных гастрономических предпочтений.
Если человек хочет нормализовать свой уровень холестерина, ему стоит сократить в своем меню и количество сахара, кондитерских изделий, других продуктов, в которых содержится много простых углеводов (в том числе - сладких газированных напитков и др.).
Какие продукты понижают уровень холестерина
Одновременно с отказом от продуктов, способствующих повышению холестерина в крови, рекомендуется добавить в свой рацион те, которые могут снизить темпы прогрессирования атеросклероза. Например, с повышенным содержанием клетчатки (большая часть фруктов и овощей, фасоль и так далее), они помогают избавиться от излишков холестерина, а полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности (“плохого” холестерина). К продуктам, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами, относятся авокадо, некоторые виды орехов, жирная рыба и другие.
© iStock.com / filadendronДевушка готовит рыбу
© iStock.com / filadendron
Девушка готовит рыбу
Примерное меню на неделю
Вариант меню от Екатерины Руденко:
Понедельник:
Завтрак: овсянка с ягодами и орехами
Обед: салат с кускусом, курицей и овощами
Ужин: рыба на пару с овощами
Вторник:
Завтрак: яичница с овощами и тостами из цельного зерна
Обед: салат с креветками и овощами
Ужин: курица с овощами
Среда:
Завтрак: йогурт с фруктами и орехами
Обед: салат с тунцом и овощами
Ужин: цыпленок с овощами на пару (брокколи, морковь, шпинат)
Четверг:
Завтрак: омлет с овощами и тостами из цельного зерна
Обед: суп с кусочками лосося или трески
Ужин: запеченная индейка с тушеным овощами
Пятница:
Завтрак: овсянка с орехами
Обед: греческий салат с лиственной зеленью, огурцами, томатами и фетой
Ужин: форель или судак с овощами на пару
Суббота:
Завтрак: гречка с ягодами и миндальным молоком
Обед: запеченная куриная грудка с зеленым салатом
Ужин: тушеные овощи
Воскресенье:
Завтрак: омлет с овощами
Обед: суп с куриным филе
Ужин: отварные морепродукты с овощным гарниром
“Важно помнить о разнообразии и балансе питания. Всегда нужно стараться включать свежие овощи, фрукты, молочные продукты, нежирные источники белка и здоровые жиры в свой рацион для поддержания здорового уровня холестерина. Не забывать пить достаточное количество воды и обращаться к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций”, - добавляет эксперт.
Вариант меню от Марии Ветлужской:
Понедельник
Завтрак: нежирный творог с ягодами
Обед: овощной суп, отварная говядина, кабачки запеченные
Ужин: стейк из индейки, отварной картофель, салат
Вторник
Завтрак: рисовая каша с тыквой
Обед: суп-пюре из брокколи, куриная грудки
Ужин: рыба на пару, овощное рагу, макароны из твердых сортов пшеницы
Среда
Завтрак: омлет с кукурузой, овощная тарелка, хлеб грубого помола
Обед: овощной суп, грибы
Ужин: филе кролика с гречкой, салат из помидоров и огурцов
Четверг
Завтрак: каша пшенная
Обед: чечевица с овощами
Ужин: рыба с рисом и овощами
Пятница
Завтрак: сырники
Обед: томатный суп-пюре, телятина на пару
Ужин: греческий салат, морепродукты
Суббота
Завтрак: кус-кус с тыквой
Обед: плов из говядины
Ужин: овощи на пару с сыром тофу
Воскресенье
Завтрак: творожная запеканка с фруктами
Обед: тыквенный суп-пюре, горбуша с бурым рисом
Ужин: индейка с зеленой фасолью и спаржей
“Ежедневно рекомендовано съедать на менее четырех или даже пяти порций овощей и фруктов, употреблять рыбу не реже 2-3 раз в неделю, выбирать нежирные сорта мяса”, - добавляет специалист.
Люди во время пробежки в Москве
Спорт
Для того, чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, человеку в среднем рекомендуется выделять один час в день на умеренные физические нагрузки. Для этого вовсе не обязательно покупать абонемент в ближайший спортзал: необходимый уровень активности могут обеспечивать регулярные прогулки на свежем воздухе, пробежки в комфортном для человека темпе или велопрогулки.
Стоит помнить, что регулярная умеренная физическая нагрузка оказывает благоприятное влияние на состояние сосудов.
Лечение статинами и другими препаратами
“Решение вопроса о необходимости приема препаратов для снижения холестерина принимается врачом совместно с пациентом в зависимости от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит Мария Ветлужская. - У людей с клиническими проявлениями атеросклероза и гиперхолестеринемией назначение этих лекарств снижает вероятность развития инфаркта и инсульта. Выбор конкретного препарата и оптимальное значение холестерина в крови зависит от риска развития сердечно-сосудистых осложнений и определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента”.