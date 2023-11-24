https://ria.ru/20231124/kholesterin-1911562352.html

Повышенный холестерин в крови: причины, профилактика, лечение

Повышенный холестерин в крови: причины, как понизить, диета, норма у женщин и мужчин

Повышенный холестерин в крови: причины, профилактика, лечение

Холестерин играет важную роль в работе организма, но повышение уровня так называемого “плохого” холестерина в крови у мужчин и женщин может привести к развитию... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:10

2023-11-24T14:10

2023-11-24T14:10

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Холестерин играет важную роль в работе организма, но повышение уровня так называемого “плохого” холестерина в крови у мужчин и женщин может привести к развитию различных проблем со здоровьем. Что может стать причиной повышенного холестерина, как снизить этот показатель, основные меры профилактики, - в материале РИА Новости.Повышенный холестерин в кровиХолестерин - жизненно важный компонент клеточных мембран (оболочки клетки).“Он участвует в образовании стероидных (в частности половых) гормонов, витамина Д и желчных кислот. Большую часть (75%) холестерина организм вырабатывает самостоятельно. В основном это происходит в печени и в тонком кишечнике. Только оставшаяся четверть поступает в организм с пищей. Общий запас холестерина, если речь идет о взрослом человеке, составляет приблизительно 140 гр”, - говорит Екатерина Руденко, врач-кардиолог-терапевт ФНКЦ ФМБА России.Несмотря на все полезные и важные свойства, повышение уровня холестерина в крови может привести к очень негативным последствиям для здоровья. Например, стать причиной серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.Что значит “плохой” и “хороший” холестерин в организмеДеление холестерина на “плохой” и “хороший” достаточно распространено. Но фактически речь здесь идет не о самом холестерине, а о тех соединениях, которые это вещество образует с особыми комплексами: липопротеинами (класс сложных белков).Холестерин не растворяется в воде, поэтому для того, чтобы попасть в ткани, ему нужна помощь липопротеинов. Они бывают двух видов: низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП).Если для транспортировки используются липопротеины высокой плотности, речь идет о “хорошем” холестерине, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с холестерином иного типа (говоря простыми словами - переносит его в печень на переработку).В свою очередь “плохой” холестерин связан с липопротеинами низкой плотности, если его становится слишком много, он может оседать на стенках сосудов, сужать их, образуя атеросклеротические бляшки, и приводить к проблемам с кровоснабжением.Количество и “хорошего”, и “плохого” холестерина в крови носит название “общий холестерин”. А состояние, при котором данный показатель превышает норму, называют “гиперхолестеринемия”.Чем опасен повышенный уровень“Холестерин - не враг, а важное вещество в нашем метаболизме. Однако его избыток или неправильное соотношение ЛПНП и ЛПВП (когда ЛПНП много, а ЛПВП мало) приводят к развитию атеросклероза”, - отмечает Екатерина Руденко.Следить за уровнем холестерина необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить (а в некоторых случаях и предотвратить) многие серьезные заболевания. Ведь гиперхолестеринемия значительно повышает риск развития атеросклероза (заболевания артерий, при котором на их стенках постепенно образуются бляшки, не только приводящие к нарушению кровотока, но и, при отсутствии своевременного лечения, способные их полностью перекрыть).Это состояние, в свою очередь, может привести к:Норма по возрастуУровень холестерина, который принято считать нормальным, может варьироваться в зависимости от возраста человека. Так, у детей показатель общего холестерина ниже, чем у взрослых, а у мужчин и женщин если и различается, то очень незначительно. Наиболее предпочтительный вариант у взрослых - это тот, при котором уровень не поднимается выше отметки в 5,18 ммоль/л.“Для холестерина в составе липопротеидов низкой плотности приняты следующие нормы: у мужчин - 2.20-4.80 ммоль/л, у женщин - 1.9-4.5 ммоль/л, - говорит Екатерина Руденко. - Следует отметить, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний уровень холестерина и ЛПНП снижается медикаментозно, целевые значения определяются индивидуально в каждом конкретном случае. При очень высоком риске сердечно-сосудистых осложнений, перенесенном инфаркте, инсульте, наличии сахарного диабета целевыми значениями ЛПНП являются показатели менее 1.4 ммоль/л”.“Согласно данным международных и российских профессиональных сообществ, уровень общего холестерина не должен превышать 5.5 ммоль/л, но в настоящее время в кардиологии практически не используется показатель общего холестерина - смотрят ХС ЛВП, ХС ЛНП и пр. А их оптимальные значения зависят от риска развития сердечно-сосудистых осложнений у каждого конкретного пациента”, - говорит завкафедрой внутренних болезней медицинского факультета Университета "Синергия", врач-кардиолог Мария Ветлужская.Причины и симптомы гиперхолестеринемииВыделяют ряд факторов, каждый из которых (вместе или по отдельности) могут привести к повышению уровня холестерина в крови. К таким факторам относятся:Особых характерных симптомов у гиперхолестеринемии нет. Как правило, патология практически ничем не проявляет себя до тех пор, пока человек не столкнется с ее последствиями, то есть заболеваниями сердечно-сосудистой системы.ДиагностикаГлавным способом вовремя обнаружить проблему и принять необходимые для ее устранения меры является лабораторная диагностика. Определить уровень различных липидов в крови поможет липидограмма (липидный профиль). С помощью такого анализа есть возможность выявить нарушения липидного обмена и, как следствие, оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Важный момент: анализ на холестерин сдается строго натощак, то есть с момента последнего приема пищи должно пройти минимум 12, а то и 14 часов. Также примерно за час до сдачи анализа рекомендуется воздержаться от алкоголя, курения, чрезмерных физических нагрузок и эмоционального напряжения.Интерпретировать результаты любого исследования должен только врач, который назначит соответствующее лечение и даст рекомендации пациенту по вопросам профилактики осложнений и коррекции образа жизни. Это может быть как врач-терапевт, так и кардиолог.Как понизить холестеринСнижение уровня холестерина в крови требует комплексного подхода. Если у человека, страдающего гиперхолестеринемией, есть лишний вес, ему может быть рекомендовано снижение массы тела при помощи диеты и регулярных физических упражнений. Отказ от вредных привычек также способен сыграть свою положительную роль, а соблюдение специальной диеты поможет контролировать поступление холестерина из внешних источников.Правильный рацион питания и диетаНесмотря на тот факт, что вместе с пищей в организм поступает лишь небольшое количество холестерина, коррекция пищевых привычек будет полезна всем гражданам, которые хотят снизить его уровень в крови или решили изменить свой рацион для профилактики подобных проблем.Особое внимание стоит обратить и на способ приготовления пищи. По возможности нужно уменьшить число жареных блюд в пользу отварных, запеченных или тушеных продуктов.Какие продукты нельзяСчитается, что при гиперхолестеринемии человеку крайне нежелательно включать в свой рацион продукты с большим количеством насыщенных жиров. К таким относятся некоторые виды сыров, сливочное масло, сливки, икра, кокосовое, пальмовое масла, колбаса, сосиски и жирные виды мяса, а также некоторые другие продукты. Фастфуд тоже относится к списку нежелательных гастрономических предпочтений.Если человек хочет нормализовать свой уровень холестерина, ему стоит сократить в своем меню и количество сахара, кондитерских изделий, других продуктов, в которых содержится много простых углеводов (в том числе - сладких газированных напитков и др.).Какие продукты понижают уровень холестеринаОдновременно с отказом от продуктов, способствующих повышению холестерина в крови, рекомендуется добавить в свой рацион те, которые могут снизить темпы прогрессирования атеросклероза. Например, с повышенным содержанием клетчатки (большая часть фруктов и овощей, фасоль и так далее), они помогают избавиться от излишков холестерина, а полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности (“плохого” холестерина). К продуктам, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами, относятся авокадо, некоторые виды орехов, жирная рыба и другие.Примерное меню на неделюВариант меню от Екатерины Руденко:Понедельник:Завтрак: овсянка с ягодами и орехамиОбед: салат с кускусом, курицей и овощамиУжин: рыба на пару с овощамиВторник:Завтрак: яичница с овощами и тостами из цельного зернаОбед: салат с креветками и овощамиУжин: курица с овощамиСреда:Завтрак: йогурт с фруктами и орехамиОбед: салат с тунцом и овощамиУжин: цыпленок с овощами на пару (брокколи, морковь, шпинат)Четверг:Завтрак: омлет с овощами и тостами из цельного зернаОбед: суп с кусочками лосося или трескиУжин: запеченная индейка с тушеным овощамиПятница:Завтрак: овсянка с орехамиОбед: греческий салат с лиственной зеленью, огурцами, томатами и фетойУжин: форель или судак с овощами на паруСуббота:Завтрак: гречка с ягодами и миндальным молокомОбед: запеченная куриная грудка с зеленым салатомУжин: тушеные овощиВоскресенье:Завтрак: омлет с овощамиОбед: суп с куриным филеУжин: отварные морепродукты с овощным гарниром“Важно помнить о разнообразии и балансе питания. Всегда нужно стараться включать свежие овощи, фрукты, молочные продукты, нежирные источники белка и здоровые жиры в свой рацион для поддержания здорового уровня холестерина. Не забывать пить достаточное количество воды и обращаться к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций”, - добавляет эксперт.Вариант меню от Марии Ветлужской:ПонедельникЗавтрак: нежирный творог с ягодамиОбед: овощной суп, отварная говядина, кабачки запеченныеУжин: стейк из индейки, отварной картофель, салатВторникЗавтрак: рисовая каша с тыквойОбед: суп-пюре из брокколи, куриная грудкиУжин: рыба на пару, овощное рагу, макароны из твердых сортов пшеницыСредаЗавтрак: омлет с кукурузой, овощная тарелка, хлеб грубого помолаОбед: овощной суп, грибыУжин: филе кролика с гречкой, салат из помидоров и огурцовЧетвергЗавтрак: каша пшеннаяОбед: чечевица с овощамиУжин: рыба с рисом и овощамиПятницаЗавтрак: сырникиОбед: томатный суп-пюре, телятина на паруУжин: греческий салат, морепродуктыСубботаЗавтрак: кус-кус с тыквойОбед: плов из говядиныУжин: овощи на пару с сыром тофуВоскресеньеЗавтрак: творожная запеканка с фруктамиОбед: тыквенный суп-пюре, горбуша с бурым рисомУжин: индейка с зеленой фасолью и спаржей“Ежедневно рекомендовано съедать на менее четырех или даже пяти порций овощей и фруктов, употреблять рыбу не реже 2-3 раз в неделю, выбирать нежирные сорта мяса”, - добавляет специалист.СпортДля того, чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, человеку в среднем рекомендуется выделять один час в день на умеренные физические нагрузки. Для этого вовсе не обязательно покупать абонемент в ближайший спортзал: необходимый уровень активности могут обеспечивать регулярные прогулки на свежем воздухе, пробежки в комфортном для человека темпе или велопрогулки.Стоит помнить, что регулярная умеренная физическая нагрузка оказывает благоприятное влияние на состояние сосудов.Лечение статинами и другими препаратами“Решение вопроса о необходимости приема препаратов для снижения холестерина принимается врачом совместно с пациентом в зависимости от риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит Мария Ветлужская. - У людей с клиническими проявлениями атеросклероза и гиперхолестеринемией назначение этих лекарств снижает вероятность развития инфаркта и инсульта. Выбор конкретного препарата и оптимальное значение холестерина в крови зависит от риска развития сердечно-сосудистых осложнений и определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, холестерин, питание, еда, продукты, кровь