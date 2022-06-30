https://ria.ru/20220630/glavnaya-1799258530.html

Сахарный диабет: причины, симптомы и лечение, советы врачей

Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение у мужчин и женщин

Сахарный диабет: причины, симптомы и лечение, советы врачей

Сахарный диабет - заболевание, при котором наблюдается повышение сахара в крови из-за недостаточного действия инсулина. Типы сахарного диабета, признаки и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:17

2022-06-30T17:17

2022-06-30T18:59

здоровье - общество

в мире

диабет

кровь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764113480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52ff5923520357df1736ddaa41010e50.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сахарный диабет - заболевание, при котором наблюдается повышение сахара в крови из-за недостаточного действия инсулина. Типы сахарного диабета, признаки и симптомы, причины возникновения болезни, каким образом происходит диагностика, методы лечения и советы врачей - в материале РИА Новости.Сахарный диабетТермин "диабет" впервые ввел римский врач Аретиус во 2 веке до нашей эры, в переводе с греческого он означает "проходить сквозь". Сахарный диабет (по определению ВОЗ) — это состояние хронической гипергликемии (повышенного содержания сахара в крови), которая может развиться в результате действия многих генетических факторов, часто дополняющих друг друга. Это заболевание эндокринной системы, возникающее из-за недостатка инсулина и характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов и других веществ.По словам Бориса Никулина, кандидата медицинских наук, медицинского директора научно-лабораторного комплекса Chromolab, распространенность сахарного диабета среди населения в настоящее время составляет 6%. Каждые 10-15 лет общее число больных удваивается. Сегодня 150 млн людей на планете больны сахарным диабетом, из них россияне составляют 8 млн.ВидыДиабет может быть сахарным и несахарным. Несахарный диабет - неспособность почек усваивать воду и концентрировать мочу. Сахарный - заболевание, при котором нарушается метаболизм углеводов и жиров.Центральный несахарныйЦентральный несахарный диабет — это недостаточность гормона вазопрессина, который вызывает повышенную выработку мочи(полиурия). Этот гормон контролирует количество жидкости в организме и дает сигнал почкам о необходимости сократить выработку мочи. Причины возникновения:Симптомы:При несвоевременном лечении могут развиться тяжелые патологии почек. С учетом сопутствующих заболеваний и тяжести течения врач может назначить:Нефрогенный несахарныйЭто неспособность концентрировать мочу из-за нарушения ответа почек на гормон вазопрессин. В результате выделяется большое количество неконцентрированной мочи. Это заболевание может быть наследственным и приобретенным. Возникает на фоне различных патологий почек (серповидноклеточная нефропатия, пиелонефрит, амилоидоз и прочих), некоторых видов рака (саркома, миелома) и длительного приема лекарств, содержащих литий, а также некоторых других (амфотерицина, демеклоциклина, дексаметазона, дофамина и пр.).Симптомы:Лечение включает в себя обильное питье, устранение причины возникновения состояния, низкосолевую и низкобелковую диеты, лекарственную терапию для снижения диуреза.ПричиныПо словам Бориса Никулина, при диабете первого типа причиной инсулиновой недостаточности является снижение синтеза и секреции инсулина, в основе которого лежит деструкция β-клеток, вызванная либо вирусной инфекцией, либо аутоиммунными повреждениями. При диабете второго типа причиной нарушения углеводного обмена является снижение связывания инсулина с рецепторами, уменьшение количества рецепторов на клетках. В основе лежит абсолютная или относительная недостаточность секреции инсулина. Вторая обусловлена повышенным содержанием антагонистов инсулина или нарушением чувствительности рецепторов к нему."Это хроническая болезнь. Она проявляется, если поджелудочная железа вырабатывает очень мало инсулина, или организм с трудом с ним справляется. В результате уровень сахара в крови повышается. И если его не контролировать, повреждаются очень многие системы человеческого организма. А больше всего - нервные клетки и сосуды, - говорит Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, - причинами возникновения сахарного диабета могут быть ослабление иммунитета, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, генетическая предрасположенность, нарушение работы надпочечников. Список можно продолжать долго. Диабет возникает у людей любого возраста и пола. К сожалению, вылечить его полностью нельзя, но можно контролировать и жить полноценной жизнью".“Основные причины развития сахарного диабета второго типа - неправильное пищевое поведение (переедание, злоупотребление жирной и чрезмерно сладкой пищей, фастфудом), малоподвижный образ жизни, ожирение, гормональные сбои. Наследственная предрасположенность также играет не менее важную роль в его возникновении”, - отмечает Екатерина Азизова, Врач эндокринолог маммологического центра L7.Типы диабетаК основным типам сахарного диабета (СД) относятся инсулинонезависимый второго типа и инсулинозависимый первого типа.СД первого типаЭтой формой диабета в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. У больных наблюдается: гипергликемия, глюкозурия (наличие глюкозы в моче), выделение большого количества мочи (полиурия), жажда (полидипсия), повышение аппетита (полифагия), пациенты жалуются на похудение и слабость. Одной из причин похудения является нарушение белкового обмена. На ранних стадиях сахарного диабета у больных появляются экзема, фурункулы, развиваются пародонтоз, грибковые заболевания."Основной причиной сахарного диабета первого типа является аутоиммунный процесс, обусловленный сбоем иммунной системы, при котором в организме вырабатываются разрушающие антитела против клеток поджелудочной железы. Главным фактором, провоцирующим возникновение диабета первого типа, является вирусная инфекция (краснуха, ветряная оспа, гепатит, эпидемический паротит (свинка) и т.д.) на фоне генетической предрасположенности", - отмечает Борис Никулин.СД второго типаЧаще встречается у пожилых людей. Клетки поджелудочной железы вырабатывают достаточно инсулина (иногда даже повышенное количество), но на их поверхности уменьшается количество рецепторов, которые обеспечивают контакт гормона с клеткой для образования каналов, по которым поступает глюкоза из крови. Дефицит глюкозы является сигналом для еще большей секреции инсулина, но это не дает эффекта, и со временем продукция инсулина значительно снижается. В данном случае применяется такой термин, как инсулинорезистентность: много глюкозы в крови, но она не поступает в клетку. Повышается уровень липидов (жиров) в крови, давление и сужается просвет сосудов, развивается метаболический синдром (совокупность отклонений, таких как ожирение, повышенное артериальное давление, увеличение концентрации глюкозы в крови и т.д.).Гестационный диабетЭто диабет, который развивается у беременных женщин. Основная причина — физиологическая инсулинорезистентность. Она возникает из-за возрастающих уровней гормонов плаценты и женских гормонов во время беременности, увеличения суточной калорийности принимаемой пищи, снижения физической активности, избыточной массы тела.По словам Седы Григорян, врача -эндокринолога института репродуктивной медицины REMEDI, в группу риска развития гестационного сахарного диабета входят:Основные признаки ГСД:"Игнорировать ГСД нельзя, он может привести к задержке развития плода, преждевременным родам, гипогликемии ребенка, многоводию, травмам при родах и даже к гибели новорожденного. Опасность диабета беременных еще и в том, что чаще всего он себя никак не проявляет, или симптомы не кажутся женщинам подозрительными. Поэтому ГСД обнаруживается уже на поздних сроках, когда может существенно навредить матери и ребенку", - предупреждает Елена Коллерова, акушер-гинеколог."Высокий уровень глюкозы негативно влияет на развитие плода: могут возникнуть дефекты перегородок и клапанов сердца, нервной трубки, кардиомиопатия, ребенок может родиться с большим весом, гипогликемией (глюкоза крови новорожденного менее 2,6 ммоль/л), задержкой психомоторного и речевого развития, в некоторых случаях не исключена эпилепсия", - говорит Седа Григорян.Елена Коллерова советует обязательно вставать на учет по беременности в самом начале (6-7 недель) и сразу пройти обследования, которые включают себя выявление уровня глюкозы натощак. Ранняя диагностика поможет снизить риски развития ГСД.СимптомыПо словам Александра Савелова-Дерябина, действительного члена Международной академии естественных наук, генерального директора компании Виватон, сахарный диабет первого типа может развиться неожиданно и вызывать такие симптомы, как:У детей характерным симптомом является появление ночного недержания мочи.Симптомы сахарного диабета второго типа следующие:Многие люди с диабетом второготипа не знают о своем состоянии в течение длительного времени, потому что симптомы болезни обычно не так очевидны, как симптомы диабета первого типа, и до постановки диагноза могут пройти годы.ДиагностикаСахарный диабет диагностируется с помощью нескольких видов анализов крови, исследование мочи является вспомогательным.“Диагностикой и лечением сахарного диабета занимается врач-эндокринолог. При подозрении на СД человеку необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови, расширенное исследование концентрации глюкозы в крови, анализ мочи, сделать УЗИ органов брюшной полости и электрокардиограмму (ЭКГ)”, - говорит Екатерина Азизова.Анализ кровиДля диагностики диабета обычно используются следующие анализы крови:Анализ мочиАнализ мочи не относится к диагностическому тесту на СД, но в случае обнаружения кетоновых тел в сочетании с наличием сахара появляются основания для дополнительных исследований крови. В норме в моче не должен содержаться сахар, а кетоны (ацетон и ацетоуксусная кислота) могут появиться и при других заболеваниях (панкреатит, ожоги, прием гормональных препаратов). Для исследования обычно берут утреннюю или суточную мочу, за сутки до анализа необходимо исключить употребление цитрусовых, помидоров, свеклы, гречки, моркови.Лечение сахарного диабетаПомимо лекарственных препаратов, лечение включает в себя изменение образа жизни пациента, диету и умеренные физические нагрузки.1 типаВ первую очередь - это инсулинотерапия."Инсулин разделяется на пролонгированный (продленный), промежуточный и короткий. Выбор типа инсулина осуществляется только врачом с учетом физической активности пациента, его пищевого рациона, стабильности уровня глюкозы. Помимо инсулинотерапии в зависимости от состояния пациента могут быть назначены препараты, понижающие уровень сахара в крови. Таблетированные сахароснижающие препараты различаются по механизму действия, и выбор лекарства также проводит лечащий врач на основании ведения пациентом дневника уровня глюкозы", - объясняет Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".2 типаКомплексный подход к лечению сахарного диабета второго типа включает в себя:Осложнения сахарного диабетаСахарный диабет осложняется развитием полиорганных нарушений, при которых поражаются все системы организма.РетинопатияПри сахарном диабете повреждается сетчатка глаза. Высокий уровень гликемии изменяет структуру стенки кровеносных сосудов, делает их более проницаемыми, вследствие чего происходит снижение зрения вплоть до полной слепоты. Осложнение обычно появляется через 5-10 лет после выявления диабета.НефропатияДиабетическая нефропатия характеризуется поражением сосудов почек с последующим нарушением их функций и развитием почечной недостаточности. Подобные изменения отмечаются спустя 15-20 лет после начала основного заболевания.НейропатияПовреждение нервной системы больного.Чаще всего данное заболевание возникает через 15-25 лет с начала течения сахарного диабета у человека.Диабетическая комаОдним из опасных осложнений СД являются различные виды ком.КетоацидотическаяОсложнение сахарного диабета, являющееся следствием резко выраженной инсулиновой недостаточности и снижения утилизации глюкозы тканями, что приводит к тяжелейшему кетоацидозу, нарушению всех видов обмена веществ, расстройству функции всех органов и систем, в первую очередь нервной системы и потере сознания.Причинами такого осложнения, по словам Бориса Никулина, являются:Гиперосмолярная некетоацидотическаяВ ее основе лежит резкое снижение уровня инсулина и потеря жидкости организмом. При этом нет избыточного образования кетоновых тел и ацидоза. Чаще всего возникает у пожилых людей с диабетом второго типа.Причины:ГипогликемическаяГипогликемическая кома появляется при резком падении уровня глюкозы в крови.Причины:Профилактика сахарного диабетаВсего полчаса физической активности в день, правильное питание, отказ от табака и алкоголя могут сократить риск возникновения диабета. Также важно прохождение регулярной диспансеризации в поликлиниках. Любую болезнь проще предупредить, чем вылечить, уверены врачи.Рекомендации экспертовНэя Георгиева советует больным сахарным диабетом соблюдать здоровый образ жизни, режим питания, придерживаться схемы лечения, тогда человек может чувствовать себя удовлетворительно на протяжении долгих лет."Негативных последствий гестационного диабета можно избежать, если своевременно обнаружить нарушение и снизить уровень глюкозы крови до целевых значений. В первую очередь, необходимо скорректировать рацион питания, исключить углеводы с высоким гликемическим индексом. Прибавка массы тела должна соответствовать неделям беременности. Если нет противопоказаний, можно добавить физическую активность", - рекомендует Седа Григорян.“Всем пациентам необходимо соблюдать специальную диету. Важно ограничить употребление быстрых углеводов и сбалансировать рацион в соотношении белков (20%), жиров (20%) и углеводов (60%). Помимо этого, следует вести активный образ жизни, больше двигаться, заниматься спортом. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое нуждается в постоянном контроле. Для предотвращения рисков развития осложнений следует регулярно проходить плановые обследования, следить за уровнем сахара в крови и соблюдать все рекомендации лечащего врача”, - говорит Екатерина Азизова.

https://rsport.ria.ru/20220625/rak-1797943964.html

https://ria.ru/20220524/gerpes-1790247901.html

https://ria.ru/20220623/astma-1797696028.html

https://ria.ru/20220623/infarkt-1797684528.html

https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html

https://rsport.ria.ru/20220522/uglevody-1789952068.html

https://rsport.ria.ru/20220520/gormony-1778437352.html

https://rsport.ria.ru/20220514/glyukoza-1788572119.html

https://ria.ru/20220505/kolbasa-1786903763.html

https://ria.ru/20220502/sakhar-1786504958.html

https://ria.ru/20220424/obsledovanie-1785132969.html

https://ria.ru/20220419/sibgmu-1784129515.html

https://ria.ru/20220402/diabet-1781408594.html

https://rsport.ria.ru/20220524/aminokisloty-1790424053.html

https://ria.ru/20220215/gormony-1772943569.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/krov-1770227653.html

https://ria.ru/20220131/avitaminoz-1770378278.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире, диабет, кровь