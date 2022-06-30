17:17 30.06.2022 (обновлено: 18:59 30.06.2022)
Сахарный диабет: причины, симптомы и лечение, советы врачей
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сахарный диабет - заболевание, при котором наблюдается повышение сахара в крови из-за недостаточного действия инсулина. Типы сахарного диабета, признаки и симптомы, причины возникновения болезни, каким образом происходит диагностика, методы лечения и советы врачей - в материале РИА Новости.
Сахарный диабет
Термин "диабет" впервые ввел римский врач Аретиус во 2 веке до нашей эры, в переводе с греческого он означает "проходить сквозь". Сахарный диабет (по определению ВОЗ) — это состояние хронической гипергликемии (повышенного содержания сахара в крови), которая может развиться в результате действия многих генетических факторов, часто дополняющих друг друга. Это заболевание эндокринной системы, возникающее из-за недостатка инсулина и характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов и других веществ.
По словам Бориса Никулина, кандидата медицинских наук, медицинского директора научно-лабораторного комплекса Chromolab, распространенность сахарного диабета среди населения в настоящее время составляет 6%. Каждые 10-15 лет общее число больных удваивается. Сегодня 150 млн людей на планете больны сахарным диабетом, из них россияне составляют 8 млн.
Виды
Диабет может быть сахарным и несахарным. Несахарный диабет - неспособность почек усваивать воду и концентрировать мочу. Сахарный - заболевание, при котором нарушается метаболизм углеводов и жиров.
Центральный несахарный
Центральный несахарный диабет — это недостаточность гормона вазопрессина, который вызывает повышенную выработку мочи(полиурия). Этот гормон контролирует количество жидкости в организме и дает сигнал почкам о необходимости сократить выработку мочи. Причины возникновения:
- —наследственность;
- —перелом основания черепа;
- —опухоль мозга;
- —саркоидоз или туберкулез;
- —аневризма;
- —почечный несахарный диабет.
Симптомы:
- —сильная жажда;
- —частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью.
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При несвоевременном лечении могут развиться тяжелые патологии почек. С учетом сопутствующих заболеваний и тяжести течения врач может назначить:
- —гормональные препараты;
- —негормональные препараты;
- —ограничение потребления соли.
Нефрогенный несахарный
Это неспособность концентрировать мочу из-за нарушения ответа почек на гормон вазопрессин. В результате выделяется большое количество неконцентрированной мочи. Это заболевание может быть наследственным и приобретенным. Возникает на фоне различных патологий почек (серповидноклеточная нефропатия, пиелонефрит, амилоидоз и прочих), некоторых видов рака (саркома, миелома) и длительного приема лекарств, содержащих литий, а также некоторых других (амфотерицина, демеклоциклина, дексаметазона, дофамина и пр.).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Кабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Симптомы:
- —частое мочеиспускание в больших объемах;
- —сильная жажда;
- —повышенная нервно-мышечная возбудимость, нарушения сознания, эпилептические припадки или кома (при невозможности восполнить недостаток жидкости).
Лечение включает в себя обильное питье, устранение причины возникновения состояния, низкосолевую и низкобелковую диеты, лекарственную терапию для снижения диуреза.
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Причины
По словам Бориса Никулина, при диабете первого типа причиной инсулиновой недостаточности является снижение синтеза и секреции инсулина, в основе которого лежит деструкция β-клеток, вызванная либо вирусной инфекцией, либо аутоиммунными повреждениями. При диабете второго типа причиной нарушения углеводного обмена является снижение связывания инсулина с рецепторами, уменьшение количества рецепторов на клетках. В основе лежит абсолютная или относительная недостаточность секреции инсулина. Вторая обусловлена повышенным содержанием антагонистов инсулина или нарушением чувствительности рецепторов к нему.
"Это хроническая болезнь. Она проявляется, если поджелудочная железа вырабатывает очень мало инсулина, или организм с трудом с ним справляется. В результате уровень сахара в крови повышается. И если его не контролировать, повреждаются очень многие системы человеческого организма. А больше всего - нервные клетки и сосуды, - говорит Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, - причинами возникновения сахарного диабета могут быть ослабление иммунитета, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, генетическая предрасположенность, нарушение работы надпочечников. Список можно продолжать долго. Диабет возникает у людей любого возраста и пола. К сожалению, вылечить его полностью нельзя, но можно контролировать и жить полноценной жизнью".
Проверка уровня сахара в крови глюкометром
“Основные причины развития сахарного диабета второго типа - неправильное пищевое поведение (переедание, злоупотребление жирной и чрезмерно сладкой пищей, фастфудом), малоподвижный образ жизни, ожирение, гормональные сбои. Наследственная предрасположенность также играет не менее важную роль в его возникновении”, - отмечает Екатерина Азизова, Врач эндокринолог маммологического центра L7.
Типы диабета
К основным типам сахарного диабета (СД) относятся инсулинонезависимый второго типа и инсулинозависимый первого типа.
СД первого типа
Этой формой диабета в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. У больных наблюдается: гипергликемия, глюкозурия (наличие глюкозы в моче), выделение большого количества мочи (полиурия), жажда (полидипсия), повышение аппетита (полифагия), пациенты жалуются на похудение и слабость. Одной из причин похудения является нарушение белкового обмена. На ранних стадиях сахарного диабета у больных появляются экзема, фурункулы, развиваются пародонтоз, грибковые заболевания.
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"Основной причиной сахарного диабета первого типа является аутоиммунный процесс, обусловленный сбоем иммунной системы, при котором в организме вырабатываются разрушающие антитела против клеток поджелудочной железы. Главным фактором, провоцирующим возникновение диабета первого типа, является вирусная инфекция (краснуха, ветряная оспа, гепатит, эпидемический паротит (свинка) и т.д.) на фоне генетической предрасположенности", - отмечает Борис Никулин.
СД второго типа
Чаще встречается у пожилых людей. Клетки поджелудочной железы вырабатывают достаточно инсулина (иногда даже повышенное количество), но на их поверхности уменьшается количество рецепторов, которые обеспечивают контакт гормона с клеткой для образования каналов, по которым поступает глюкоза из крови. Дефицит глюкозы является сигналом для еще большей секреции инсулина, но это не дает эффекта, и со временем продукция инсулина значительно снижается. В данном случае применяется такой термин, как инсулинорезистентность: много глюкозы в крови, но она не поступает в клетку. Повышается уровень липидов (жиров) в крови, давление и сужается просвет сосудов, развивается метаболический синдром (совокупность отклонений, таких как ожирение, повышенное артериальное давление, увеличение концентрации глюкозы в крови и т.д.).
Гестационный диабет
Это диабет, который развивается у беременных женщин. Основная причина — физиологическая инсулинорезистентность. Она возникает из-за возрастающих уровней гормонов плаценты и женских гормонов во время беременности, увеличения суточной калорийности принимаемой пищи, снижения физической активности, избыточной массы тела.
По словам Седы Григорян, врача -эндокринолога института репродуктивной медицины REMEDI, в группу риска развития гестационного сахарного диабета входят:
- —женщины с избыточной прибавкой массы тела во время беременности;
- —пациентки с гестационным сахарным диабетом в предыдущие беременности;
- —беременные с синдромом поликистозных яичников, ожирением до беременности;
- —женщины определенной этнической принадлежности (африканские, азиатские, индийские и латиноамериканские);
- —беременные старше 35 лет;
- —беременные с отягощенным наследственный анамнезом по сахарному диабету второго типа и ожирению.
Основные признаки ГСД:
- —повышенная жажда;
- —чрезмерный аппетит или его полное отсутствие;
- —частое мочеиспускание;
- —постоянная и сильная усталость.
"Игнорировать ГСД нельзя, он может привести к задержке развития плода, преждевременным родам, гипогликемии ребенка, многоводию, травмам при родах и даже к гибели новорожденного. Опасность диабета беременных еще и в том, что чаще всего он себя никак не проявляет, или симптомы не кажутся женщинам подозрительными. Поэтому ГСД обнаруживается уже на поздних сроках, когда может существенно навредить матери и ребенку", - предупреждает Елена Коллерова, акушер-гинеколог.
"Высокий уровень глюкозы негативно влияет на развитие плода: могут возникнуть дефекты перегородок и клапанов сердца, нервной трубки, кардиомиопатия, ребенок может родиться с большим весом, гипогликемией (глюкоза крови новорожденного менее 2,6 ммоль/л), задержкой психомоторного и речевого развития, в некоторых случаях не исключена эпилепсия", - говорит Седа Григорян.
Непрерывный мониторинг глюкозы
Елена Коллерова советует обязательно вставать на учет по беременности в самом начале (6-7 недель) и сразу пройти обследования, которые включают себя выявление уровня глюкозы натощак. Ранняя диагностика поможет снизить риски развития ГСД.
Симптомы
По словам Александра Савелова-Дерябина, действительного члена Международной академии естественных наук, генерального директора компании Виватон, сахарный диабет первого типа может развиться неожиданно и вызывать такие симптомы, как:
- —аномальная жажда и сухость во рту;
- —учащенное мочеиспускание;
- —нехватка энергии и сильная усталость;
- —постоянное чувство голода;
- —внезапная потеря веса;
- —ухудшение зрения.
У детей характерным симптомом является появление ночного недержания мочи.
Симптомы сахарного диабета второго типа следующие:
- —учащенное мочеиспускание;
- —чрезмерная жажда;
- —чрезвычайно сильное чувство голода;
- —ухудшение зрения;
- —нехватка энергии и сильная усталость;
- —онемение и покалывание в руках и ногах;
- —медленное заживление ран и рецидивирующие инфекции.
Многие люди с диабетом второготипа не знают о своем состоянии в течение длительного времени, потому что симптомы болезни обычно не так очевидны, как симптомы диабета первого типа, и до постановки диагноза могут пройти годы.
Диагностика
Сахарный диабет диагностируется с помощью нескольких видов анализов крови, исследование мочи является вспомогательным.
“Диагностикой и лечением сахарного диабета занимается врач-эндокринолог. При подозрении на СД человеку необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови, расширенное исследование концентрации глюкозы в крови, анализ мочи, сделать УЗИ органов брюшной полости и электрокардиограмму (ЭКГ)”, - говорит Екатерина Азизова.
Анализ крови
Для диагностики диабета обычно используются следующие анализы крови:
- —На гликированный гемоглобин (HbA1c). Определяет средний уровень сахара в крови за последние два–три месяца.
- —Уровень глюкозы в плазме натощак. Перед сдачей крови нельзя есть и пить ничего, кроме воды, в течение восьми часов. Проведение анализа обычно назначается на утренние часы, до завтрака.
- —Пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПТТГ). Проверяет реакцию организма на сахарную нагрузку. Для проведения этого анализа необходимо выпить специальный сладкий напиток. Уровень сахара в крови измеряют до и после его употребления.
- —Измерение уровня глюкозы в плазме в любой момент (ГПР). Исследование определяет уровень сахара в крови в определенный момент времени без предварительной подготовки к тесту. Этот анализ обычно проводится при наличии очевидных симптомов диабета, такихкак неожиданная потеря веса, сильная усталость и др.
Анализ мочи
Анализ мочи не относится к диагностическому тесту на СД, но в случае обнаружения кетоновых тел в сочетании с наличием сахара появляются основания для дополнительных исследований крови. В норме в моче не должен содержаться сахар, а кетоны (ацетон и ацетоуксусная кислота) могут появиться и при других заболеваниях (панкреатит, ожоги, прием гормональных препаратов). Для исследования обычно берут утреннюю или суточную мочу, за сутки до анализа необходимо исключить употребление цитрусовых, помидоров, свеклы, гречки, моркови.
Лечение сахарного диабета
Помимо лекарственных препаратов, лечение включает в себя изменение образа жизни пациента, диету и умеренные физические нагрузки.
1 типа
В первую очередь - это инсулинотерапия.
"Инсулин разделяется на пролонгированный (продленный), промежуточный и короткий. Выбор типа инсулина осуществляется только врачом с учетом физической активности пациента, его пищевого рациона, стабильности уровня глюкозы. Помимо инсулинотерапии в зависимости от состояния пациента могут быть назначены препараты, понижающие уровень сахара в крови. Таблетированные сахароснижающие препараты различаются по механизму действия, и выбор лекарства также проводит лечащий врач на основании ведения пациентом дневника уровня глюкозы", - объясняет Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
2 типа
Комплексный подход к лечению сахарного диабета второго типа включает в себя:
- 1Диету с сокращением пищи с высоким содержанием углеводов и жиров. Исключаются все продукты, содержащие рафинированный сахар (кондитерские изделия, лимонад), рацион должен состоять из овощей, молока, мяса, яиц и злаков. Приемы пищи должны быть дробными (пять-шесть раз в день), а порции - небольшими.
- 2Физические нагрузки. Если нет тяжелых осложнений, необходимо заниматься спортивной ходьбой, плаванием, пешими прогулками. Интенсивность и характер занятий подбирает лечащий врач.
- 3Медикаментозное лечение. Используются препараты нескольких групп: сахароснижающие, усиливающие активность инсулина.
Осложнения сахарного диабета
Сахарный диабет осложняется развитием полиорганных нарушений, при которых поражаются все системы организма.
Ретинопатия
При сахарном диабете повреждается сетчатка глаза. Высокий уровень гликемии изменяет структуру стенки кровеносных сосудов, делает их более проницаемыми, вследствие чего происходит снижение зрения вплоть до полной слепоты. Осложнение обычно появляется через 5-10 лет после выявления диабета.
Нефропатия
Диабетическая нефропатия характеризуется поражением сосудов почек с последующим нарушением их функций и развитием почечной недостаточности. Подобные изменения отмечаются спустя 15-20 лет после начала основного заболевания.
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Нейропатия
Повреждение нервной системы больного.
"При СД усиливается ломкость и проницаемость сосудов, повышается риск образования тромбов и атеросклеротических бляшек. Диабетическая полинейропатия поражает более 80% пациентов. Проявляется нарушением чувствительности и отеком конечностей, наличием жжения, ощущением мурашек", - отмечает Нэя Георгиева.
Чаще всего данное заболевание возникает через 15-25 лет с начала течения сахарного диабета у человека.
Диабетическая кома
Одним из опасных осложнений СД являются различные виды ком.
Кетоацидотическая
Осложнение сахарного диабета, являющееся следствием резко выраженной инсулиновой недостаточности и снижения утилизации глюкозы тканями, что приводит к тяжелейшему кетоацидозу, нарушению всех видов обмена веществ, расстройству функции всех органов и систем, в первую очередь нервной системы и потере сознания.
Причинами такого осложнения, по словам Бориса Никулина, являются:
- 1Несвоевременное распознавание сахарного диабета и отсутствие инсулинотерапии.
- 2Недостаточное введение инсулина больному.
- 3Смена препарата, использование малоэффективного инсулина.
- 4Временное прекращение инсулинотерапии.
- 5Увеличение потребности в инсулине, обусловленное беременностью, инфекциями, отравлением, хирургическими вмешательствами, травмой, длительным назначением глюкокортикоидов, диуретиков, нервно-эмоциональным или физическим перенапряжением.
- 6Грубое нарушение диеты.
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Гиперосмолярная некетоацидотическая
В ее основе лежит резкое снижение уровня инсулина и потеря жидкости организмом. При этом нет избыточного образования кетоновых тел и ацидоза. Чаще всего возникает у пожилых людей с диабетом второго типа.
Причины:
- 1Неконтролируемое использование мочегонных препаратов.
- 2Диарея и рвота, возникающие вследствие некоторых заболеваний.
- 3Условия, вызывающие сильную потливость (жаркий климат, работа в горячем цехе).
Гипогликемическая
Гипогликемическая кома появляется при резком падении уровня глюкозы в крови.
"Чаще всего так бывает при передозировке инсулинсодержащих препаратов. Возникает стремительно, сопровождается слабостью, повышением давления, судорогами, поверхностным дыханием", - рассказывает Нэя Георгиева.
Причины:
- 1Передозировка инсулина или пероральных гипогликемизирующих препаратов.
- 2Несвоевременный прием пищи после инъекции инсулина или прием пищи с недостаточным содержанием углеводов.
- 3Повышение чувствительности к инсулину у больного сахарным диабетом (при диабетический нефропатии, употреблении алкоголя, снижении функции надпочечников, снижении инсулининактивирующей способности печени).
- 4Компенсаторный гиперинсулинизм на ранних стадиях сахарного диабета.
- 5Интенсивная физическая нагрузка.
- 6Прием салицилатов, b-адреноблокаторов на фоне инсулинотерапии или лечения пероральными сахароснижающими средствами.
Профилактика сахарного диабета
Всего полчаса физической активности в день, правильное питание, отказ от табака и алкоголя могут сократить риск возникновения диабета. Также важно прохождение регулярной диспансеризации в поликлиниках. Любую болезнь проще предупредить, чем вылечить, уверены врачи.
Рекомендации экспертов
Нэя Георгиева советует больным сахарным диабетом соблюдать здоровый образ жизни, режим питания, придерживаться схемы лечения, тогда человек может чувствовать себя удовлетворительно на протяжении долгих лет.
"Негативных последствий гестационного диабета можно избежать, если своевременно обнаружить нарушение и снизить уровень глюкозы крови до целевых значений. В первую очередь, необходимо скорректировать рацион питания, исключить углеводы с высоким гликемическим индексом. Прибавка массы тела должна соответствовать неделям беременности. Если нет противопоказаний, можно добавить физическую активность", - рекомендует Седа Григорян.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Пробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
“Всем пациентам необходимо соблюдать специальную диету. Важно ограничить употребление быстрых углеводов и сбалансировать рацион в соотношении белков (20%), жиров (20%) и углеводов (60%). Помимо этого, следует вести активный образ жизни, больше двигаться, заниматься спортом. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое нуждается в постоянном контроле. Для предотвращения рисков развития осложнений следует регулярно проходить плановые обследования, следить за уровнем сахара в крови и соблюдать все рекомендации лечащего врача”, - говорит Екатерина Азизова.