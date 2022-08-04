На бульоне, воде или кокосовом молоке: как правильно варить гречку

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На первый взгляд кажется, что варить гречку просто. Но чтобы блюдо получилось вкусным, нужно знать правильное соотношение воды и крупы, время варки, чтобы гречка была рассыпчатая, выбрать подходящую посуду. Как варить гречку по классическим рецептам, какие пропорции нужно соблюдать, чтобы сварить кашу в кастрюле, микроволновой печи, духовке - в материале РИА Новости.

Как варить гречку

Секрет популярности крупы -- в ее сытности и пользе для человеческого организма. Гречиха - это травянистое растение с красными стеблями и розовыми соцветиями, оно не относится к злакам, а классифицируется как псевдозерновая культура. Ее семена имеют зеленый цвет, привычная для всех коричневая гречка получается после термической обработки (пропаривания). В продажу она поступает в виде:

— Ядрицы. Цельное зерно, из которого получается рассыпчатая каша.

Ядрицы. Цельное зерно, из которого получается рассыпчатая каша. — Продела. Сечка разного размера, после варки становится вязкой.

Продела. Сечка разного размера, после варки становится вязкой. — Хлопьев. Расплющенные зерна, обработанные паром. Хороши для быстрого завтрака, но теряют часть своих полезных свойств.

Хлопьев. Расплющенные зерна, обработанные паром. Хороши для быстрого завтрака, но теряют часть своих полезных свойств. — Муки. Подходит для приготовления блинов, соусов, лапши.

В гречке содержится много белка, витаминов, минералов, клетчатки и сложных углеводов. Каша из этой крупы нравится многим, если ее правильно приготовить. Минимум, что необходимо знать - пропорции воды и крупы, чтобы гречка получилась рассыпчатой, не переварилась и не осталась сырой.

Выбор гречневой крупы

Прежде всего нужно выбрать хорошую крупу. Ядрица подразделяется на четыре сорта: высший, первый, второй, третий. Нормы и различия указаны в ГОСТе Р 55290-2012 "Гречневая крупа. Общие технические условия". Чем ниже сорт, тем допускается меньшее содержание доброкачественного зерна (у высшего и первого сорта это не менее 99,35 и 98,90%, а у второго и третьего - 98,50 и 97,20%) и большее количество сорной примеси.

Продел на сорта не делится, сеченая крупа должна состоять на 98,30% из доброкачественных ядер. Он разваривается быстрее ядрицы, а по пищевой ценности практически ей равен.

Хлопья из гречки производятся по особой технологии при помощи нарезки, прессования и экструзии (процесс термо-, гидро- и механического воздействия). Этот вариант самый быстрый в приготовлении (достаточно залить кипятком) и менее калорийный.

При выборе крупы также стоит обратить внимание на ее цвет. Коричневые зерна пропарены на производстве, это классический вариант. Есть так называемая "зеленая" гречка, она имеет бежевый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенками, она расфасована из непропаренного зерна. Такая крупа ничем не отличается от коричневой, но значительно дольше варится.

Если в пакетиках видны и светлые, и темные крупинки, производитель смешал два вида крупы, такая гречка будет развариваться неравномерно и вкусного блюда из нее не получится.

Упаковка бывает разная: картонные коробки, пакеты из бумаги и целлофана и прочее. Лучше всего выбирать прозрачные пакеты, чтобы можно было визуально оценить качество крупы.

Ядрица подходит для гарниров и каш, а продел используют в приготовлении запеканок, жидких каш для детей, биточков. Из зеленой гречки варят супы, добавляют в салаты, проращивают. Хлопья идеальны для быстрого перекуса.

Выбор посуды для приготовления

Гречку варят разными способами: в кастрюле с водой, томят в духовке, обжаривают на сковороде и прочее. Выбор подходящей емкости влияет на результат. Например, для того, чтобы получить идеальный рассыпчатый гарнир, лучше всего выбрать чугунный казан с толстым дном. Многие хозяйки пользуются сотейниками, утятницами. Для запекания гречки с мясом в духовке подойдут небольшие керамические горшочки, а для обжаривания и последующего заливания кипящей водой можно взять глубокую сковороду с крышкой. Гречку в пакетиках удобнее варить в кастрюле со сливом, чтобы не вытаскивать пакет. Для молочных каш идеально подойдет кашеварка (кастрюля с двойным дном и стенками), между стенок в такое приспособление наливают воду и гречка томится на водяной бане. В результате молоко не сбегает, а каша получается как в русской печи.

Но большинство используют для варки обычную кастрюлю из разных материалов:

— Нержавеющая сталь. Хорошо подходит для приготовления любых каш, особенно если у нее толстое дно. В такой кастрюле содержимое не пригорит, а если дно многослойное, то каша будет томиться, надолго останется теплой и быстрее сварится.

Нержавеющая сталь. Хорошо подходит для приготовления любых каш, особенно если у нее толстое дно. В такой кастрюле содержимое не пригорит, а если дно многослойное, то каша будет томиться, надолго останется теплой и быстрее сварится. — Алюминий. Если у кастрюли стенки тонкие, то в ней можно приготовить рассыпчатую гречку, а каша пригорит. Алюминиевые емкости с толстыми стенками подходят для любых блюд, но хранить приготовленное в них не стоит, материал отрицательно влияет на безопасность продуктов.

Алюминий. Если у кастрюли стенки тонкие, то в ней можно приготовить рассыпчатую гречку, а каша пригорит. Алюминиевые емкости с толстыми стенками подходят для любых блюд, но хранить приготовленное в них не стоит, материал отрицательно влияет на безопасность продуктов. — Чугун. Идеален для гарниров из гречки с мясом, грибами не только на плите, но и в духовке. В этой посуде гречка будет ароматной, рассыпчатой и вкусной.

Чугун. Идеален для гарниров из гречки с мясом, грибами не только на плите, но и в духовке. В этой посуде гречка будет ароматной, рассыпчатой и вкусной. — Керамика. Больше подходит хозяйкам, которые предпочитают готовить кашу в духовке, кастрюля из керамики долговечна, не впитывает посторонние запахи.

Керамика. Больше подходит хозяйкам, которые предпочитают готовить кашу в духовке, кастрюля из керамики долговечна, не впитывает посторонние запахи. — Жаропрочное стекло. Так же хороша, как и керамическая. Стеклянная кастрюля выглядит привлекательно, а гречку в ней можно варить, запекать и тушить.

Следует также учесть, что посуда не должна быть слишком большой, иметь толстые стенки, чтобы крупа не пригорела.

Пропорции при варке

Для того чтобы правильно приготовить гречку, необходимо строго придерживаться пропорций: на одну часть крупы всегда брать две части воды. Если планируется сварить стакан гречки, то жидкости должно быть два стакана. В противном случае каша либо останется сырой, либо переварится в размазню.

Сколько варить гречку

Чтобы крупа хорошо разварилась, потребуется 20 минут. Огонь при этом должен быть небольшой, чтобы каша не кипела, а томилась. Правильным результатом будет полное выпаривание воды за это время. Для большей рассыпчатости в готовую кашу надо добавить сливочного масла и оставить томиться под крышкой еще на 10 минут. Если есть время, кастрюлю можно укутать полотенцем и оставить на полчаса, тогда каша станет еще более ароматной и нежной.

Подготовка к варке

Перед тем, как приступить к приготовлению, стоит провести несколько манипуляций с крупой, чтобы блюдо не разочаровало.

Перебрать

Как и любой натуральный продукт, гречка может содержать сорную примесь. ГОСТ допускает ее содержание в крупе от 0,05 до 0,7%, в зависимости от сорта. Поэтому перед варкой гречку лучше перебрать. После этого ее промывают несколько раз в проточной воде до того момента, пока крупа перестанет быть мутной.

Прокалить

Опытные кулинары знают один секрет: если крупу перед приготовлением прокалить на сковороде, каша получится более ароматной и рассыпчатой. Этот шаг не обязателен, но такая манипуляция добавляет блюду изюминку. Жарить гречку на сковороде нужно без добавления масла и постоянно помешивать, пока не появится легкий аромат.

Замочить

Чтобы блюдо быстрее приготовилось, крупу можно замочить на ночь в холодной воде, а утром сварить в микроволновой печи. Такой вариант подходит для быстрого завтрака.

Варка гречки

Рецептов блюд из гречки очень много. В зависимости от того, что хочется получить в результате, крупу во время варки заливают различными жидкостями, используют разную посуду и способы приготовления.

На воде Гречка, сваренная на воде, - классический вариант приготовления гарнира из этой крупы. Ингредиенты 210 г крупа гречневая ядрица 0,43 г вода по вкусу соль Приготовление 1 Перебранную, промытую крупу (можно предварительно прокалить на сковороде) поместить в кастрюлю и залить водой в пропорции 1/2. Довести до кипения и посолить. © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Приготовление гречневой каши из гречневой крупы © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк 2 Убавить огонь до предела, накрыть крышкой, дать томиться до готовности (20 минут). 3 Кашу во время варки перемешивать нельзя. Чтобы проверить, выпарилась ли вода, можно аккуратно провести ложкой по дну. 4 Выключить плиту, добавить сливочного масла, укутать кастрюлю полотенцем и дать настояться в течение 10-30 минут. 5 Приготовленный таким образом гарнир будет ароматным и рассыпчатым.

На молоке Гречневая каша на молоке - самое полезное и сбалансированное блюдо. Но не каждая хозяйка может его приготовить правильно. Чаще всего в уже готовую крупу добавляют теплое молоко, но если использовать его при варке, гречка получится очень нежной. Ингредиенты 210 г крупа гречневая ядрица 0,43 л вода 0,45 л молоко 30 г масло сливочное по вкусу соль по вкусу сахар Приготовление 1 Крупу перебрать и промыть в проточной воде. 2 В кастрюлю налить воды и дать ей закипеть, после этого добавить гречку, соль, дождаться закипания и убавить огонь до минимума. 3 Томить гречку под крышкой в течение 20 минут. 4 В отдельной кастрюле довести молоко до кипения, залить им готовую кашу, положить немного соли и сахара. Снова довести до кипения и выключить огонь. 5 В кашу положить сливочное масло, накрыть полотенцем и дать настояться 15 минут.

На кокосовом молоке Такой вариант каши нравится детям. Если вместо ядрицы использовать гречневые хлопья, блюдо получится еще более нежным. Ингредиенты 165 г крупа гречневая ядрица 0,2 л кокосовое молоко 0,2 л вода по вкусу соль по вкусу сахар Приготовление 1 Гречку перебрать, промыть и залить водой. Дать закипеть, посолить и варить под крышкой на медленном огне 20 минут. 2 Кокосовое молоко смешать с водой в равных пропорциях, вылить в кастрюлю и довести до кипения. 3 Добавить в кипящее кокосовое молоко готовую кашу, снова дать закипеть и выключить огонь. 4 Укутать кастрюлю полотенцем, дать настояться 15 минут. 5 В готовое блюдо можно добавлять фрукты, орехи, ягоды.

На бульоне Наталья Рогова, автор кулинарной книги "Королевская кухня", предлагает рецепт гречки по-купечески, которую часто готовит сама: Ингредиенты 400 г крупа гречневая ядрица 0,5 л бульон мясной или куриный 500 г мясо курицы, свинина или говядина 1 шт. лук репчатый 1 шт. морковь 250 г шампиньоны свежие по вкусу соль по вкусу черный молотый перец 200 г Для заправки: томатная паста или томатный соус 1 шт. зубчик чеснока по вкусу кинза Приготовление 1 Отварить мясо. 2 Глубокую сковороду смазать топленым сливочным маслом, выложить гречку и обжаривать 3-4 минуты, постоянно помешивая. 3 Залить крупу готовым бульоном от отварного мяса в пропорции 1/2, варить до готовности под крышкой. 4 В отдельной сковороде приготовить зажарку: лук, морковь и шампиньоны мелко нарезать, пожарить на топленом сливочном масле. 5 После того, как гречка сварилась, добавить в нее зажарку и перемешать. 6 Томатную пасту или соус с кусочками овощей с мелко нарезанным чесноком и кинзой разбавить бульоном до необходимой консистенции. Эту заправку можно добавлять в общее блюдо или каждому отдельно по вкусу.

В мультиварке Этот способ хорошо подойдет в том случае, когда нет времени на приготовление, мультиварка все сделает сама и подаст сигнал о готовности блюда. Гречневая каша получается такая же вкусная, как и в кастрюле, если соблюсти пропорции. Ингредиенты 0 г крупа гречневая ядрица - 2 мультистакана 0 г вода - 4 мультистакана по вкусу соль по вкусу масло сливочное Приготовление 1 Положить в чашу сливочное масло, растопить его в режиме "Выпечка", добавить гречневую крупу, перемешать, готовить 15 минут. 2 Добавить воду, соль, сменить режим на "Гречка" или "Молочная каша", варить до звукового сигнала.

В микроволновке В микроволновой печи можно приготовить гречку, предварительно замоченную в воде, или без замачивания. В любом случае каша будет готова значительно быстрее, чем в кастрюле и мультиварке. Ингредиенты 210 г крупа гречневая ядрица 0,43 л вода по вкусу соль Приготовление 1 В посуду, подходящую для использования в микроволновой печи, засыпать подготовленную крупу, закрыть крышкой, готовить на мощности 800 Вт в течение 7 минут. 2 Добавить соль, снова закрыть крышкой и готовить еще 7 минут на мощности 600 Вт.

В горшочках в духовке Все блюда, которые готовятся в горшочках в духовом шкафу, приобретают необыкновенный аромат, становятся мягкими, рассыпчатыми и вкусными. В горшочке можно готовить гречку с овощами, мясом или без добавок. Ингредиенты 250 г крупа гречневая ядрица 0,5 л вода по вкусу соль 100 г масло сливочное Приготовление 1 Очистить и промыть крупу, насыпать ее в горшочек, залить водой и посолить. 2 Нагреть духовку до 180 градусов, поместить в нее горшочек и готовить 20 минут. 3 Выключить духовку, добавить в кашу сливочное масло и оставить доходить в закрытом духовом шкафу еще в течение 20 минут.

Добавление масла

Масло придает каше необходимые вкусовые качества и мягкость, с ним она перестает быть сухой. В гречку можно добавлять как сливочное, так и любое растительное масло, это дело вкуса.

Подача

Традиционная каша из гречки варится легко и достаточно быстро, в качестве гарнира ее можно использовать с самыми различными ингредиентами. Самое удачное и проверенное веками сочетание - подача с любым мясом и соусом или подливой. Подают гречку и к куриной или говяжьей печени, тушеной с луком и сметаной, рыбе и любым морепродуктам. Приверженцы вегетарианской кухни могут попробовать приготовить гречку с грибами и любыми овощами. Их можно смешать при приготовлении или потушить отдельно от каши. Сочетается крупа и с молочными продуктами, в такую кашу можно добавлять фрукты, мед, варенье, сахар и сгущенное молоко.

Как приготовить гречку без варки

Самый простой способ приготовления гречки - без варки. Диетологи советуют его для быстрого, полезного завтрака, который подходит для тех, кто желает снизить вес.

Гречка без варки Ингредиенты 150 г крупа гречневая 300 г вода по вкусу соль 30 г Масло сливочное Приготовление 1 Перебрать и промыть крупу, залить ее кипятком, посолить, добавить сливочное масло по желанию, прикрыть крышкой и оставить на ночь. Утром вкусное и полезное блюдо будет готово.

Польза и вред гречки

Известно, что гречка полезна для человеческого организма. Она содержит большое количество витаминов и микроэлементов, улучшающих состояние сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Она помогает поддерживать физическую активность, калий, магний, фосфор, кальций и витамин Е укрепляют мускулатуру. Так как в крупе содержатся фитоэстрогены (растительные гормоноподобные вещества), ее рекомендуют женщинам при гормональных сбоях, а также для улучшения состояния волос и кожи. Но в некоторых случаях она может нанести вред. С осторожностью следует есть гречку тем, кто страдает хроническими заболеваниями почек. Кроме того, хоть это и гипоаллергенный продукт, аллергическая реакция на него все-таки может быть.

Интересные факты о гречке