На бульоне, воде или кокосовом молоке: как правильно варить гречку

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На первый взгляд кажется, что варить гречку просто. Но чтобы блюдо получилось вкусным, нужно знать правильное соотношение воды и крупы, время варки, чтобы гречка была рассыпчатая, выбрать подходящую посуду. Как варить гречку по классическим рецептам, какие пропорции нужно соблюдать, чтобы сварить кашу в кастрюле, микроволновой печи, духовке - в материале РИА Новости.
Как варить гречку
Секрет популярности крупы -- в ее сытности и пользе для человеческого организма. Гречиха - это травянистое растение с красными стеблями и розовыми соцветиями, оно не относится к злакам, а классифицируется как псевдозерновая культура. Ее семена имеют зеленый цвет, привычная для всех коричневая гречка получается после термической обработки (пропаривания). В продажу она поступает в виде:
- —Ядрицы. Цельное зерно, из которого получается рассыпчатая каша.
- —Продела. Сечка разного размера, после варки становится вязкой.
- —Хлопьев. Расплющенные зерна, обработанные паром. Хороши для быстрого завтрака, но теряют часть своих полезных свойств.
- —Муки. Подходит для приготовления блинов, соусов, лапши.
В гречке содержится много белка, витаминов, минералов, клетчатки и сложных углеводов. Каша из этой крупы нравится многим, если ее правильно приготовить. Минимум, что необходимо знать - пропорции воды и крупы, чтобы гречка получилась рассыпчатой, не переварилась и не осталась сырой.
Выбор гречневой крупы
Прежде всего нужно выбрать хорошую крупу. Ядрица подразделяется на четыре сорта: высший, первый, второй, третий. Нормы и различия указаны в ГОСТе Р 55290-2012 "Гречневая крупа. Общие технические условия". Чем ниже сорт, тем допускается меньшее содержание доброкачественного зерна (у высшего и первого сорта это не менее 99,35 и 98,90%, а у второго и третьего - 98,50 и 97,20%) и большее количество сорной примеси.
Продел на сорта не делится, сеченая крупа должна состоять на 98,30% из доброкачественных ядер. Он разваривается быстрее ядрицы, а по пищевой ценности практически ей равен.
Хлопья из гречки производятся по особой технологии при помощи нарезки, прессования и экструзии (процесс термо-, гидро- и механического воздействия). Этот вариант самый быстрый в приготовлении (достаточно залить кипятком) и менее калорийный.
CC BY-SA 4.0 / Andrey Korzun / Гречка и продукты из неё: гречневые хлопья быстрого приготовления, хлебцы из гречневой муки / Cropped imageГречневая крупа, хлопья и хлебцы из гречневой муки
Гречневая крупа, хлопья и хлебцы из гречневой муки
При выборе крупы также стоит обратить внимание на ее цвет. Коричневые зерна пропарены на производстве, это классический вариант. Есть так называемая "зеленая" гречка, она имеет бежевый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенками, она расфасована из непропаренного зерна. Такая крупа ничем не отличается от коричневой, но значительно дольше варится.
Если в пакетиках видны и светлые, и темные крупинки, производитель смешал два вида крупы, такая гречка будет развариваться неравномерно и вкусного блюда из нее не получится.
Упаковка бывает разная: картонные коробки, пакеты из бумаги и целлофана и прочее. Лучше всего выбирать прозрачные пакеты, чтобы можно было визуально оценить качество крупы.
Ядрица подходит для гарниров и каш, а продел используют в приготовлении запеканок, жидких каш для детей, биточков. Из зеленой гречки варят супы, добавляют в салаты, проращивают. Хлопья идеальны для быстрого перекуса.
Выбор посуды для приготовления
Гречку варят разными способами: в кастрюле с водой, томят в духовке, обжаривают на сковороде и прочее. Выбор подходящей емкости влияет на результат. Например, для того, чтобы получить идеальный рассыпчатый гарнир, лучше всего выбрать чугунный казан с толстым дном. Многие хозяйки пользуются сотейниками, утятницами. Для запекания гречки с мясом в духовке подойдут небольшие керамические горшочки, а для обжаривания и последующего заливания кипящей водой можно взять глубокую сковороду с крышкой. Гречку в пакетиках удобнее варить в кастрюле со сливом, чтобы не вытаскивать пакет. Для молочных каш идеально подойдет кашеварка (кастрюля с двойным дном и стенками), между стенок в такое приспособление наливают воду и гречка томится на водяной бане. В результате молоко не сбегает, а каша получается как в русской печи.
Но большинство используют для варки обычную кастрюлю из разных материалов:
- —Нержавеющая сталь. Хорошо подходит для приготовления любых каш, особенно если у нее толстое дно. В такой кастрюле содержимое не пригорит, а если дно многослойное, то каша будет томиться, надолго останется теплой и быстрее сварится.
- —Алюминий. Если у кастрюли стенки тонкие, то в ней можно приготовить рассыпчатую гречку, а каша пригорит. Алюминиевые емкости с толстыми стенками подходят для любых блюд, но хранить приготовленное в них не стоит, материал отрицательно влияет на безопасность продуктов.
- —Чугун. Идеален для гарниров из гречки с мясом, грибами не только на плите, но и в духовке. В этой посуде гречка будет ароматной, рассыпчатой и вкусной.
- —Керамика. Больше подходит хозяйкам, которые предпочитают готовить кашу в духовке, кастрюля из керамики долговечна, не впитывает посторонние запахи.
- —Жаропрочное стекло. Так же хороша, как и керамическая. Стеклянная кастрюля выглядит привлекательно, а гречку в ней можно варить, запекать и тушить.
Следует также учесть, что посуда не должна быть слишком большой, иметь толстые стенки, чтобы крупа не пригорела.
Пропорции при варке
Для того чтобы правильно приготовить гречку, необходимо строго придерживаться пропорций: на одну часть крупы всегда брать две части воды. Если планируется сварить стакан гречки, то жидкости должно быть два стакана. В противном случае каша либо останется сырой, либо переварится в размазню.
Сколько варить гречку
Чтобы крупа хорошо разварилась, потребуется 20 минут. Огонь при этом должен быть небольшой, чтобы каша не кипела, а томилась. Правильным результатом будет полное выпаривание воды за это время. Для большей рассыпчатости в готовую кашу надо добавить сливочного масла и оставить томиться под крышкой еще на 10 минут. Если есть время, кастрюлю можно укутать полотенцем и оставить на полчаса, тогда каша станет еще более ароматной и нежной.
Подготовка к варке
Перед тем, как приступить к приготовлению, стоит провести несколько манипуляций с крупой, чтобы блюдо не разочаровало.
Перебрать
Как и любой натуральный продукт, гречка может содержать сорную примесь. ГОСТ допускает ее содержание в крупе от 0,05 до 0,7%, в зависимости от сорта. Поэтому перед варкой гречку лучше перебрать. После этого ее промывают несколько раз в проточной воде до того момента, пока крупа перестанет быть мутной.
Прокалить
Опытные кулинары знают один секрет: если крупу перед приготовлением прокалить на сковороде, каша получится более ароматной и рассыпчатой. Этот шаг не обязателен, но такая манипуляция добавляет блюду изюминку. Жарить гречку на сковороде нужно без добавления масла и постоянно помешивать, пока не появится легкий аромат.
Замочить
Чтобы блюдо быстрее приготовилось, крупу можно замочить на ночь в холодной воде, а утром сварить в микроволновой печи. Такой вариант подходит для быстрого завтрака.
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Варка гречки
Рецептов блюд из гречки очень много. В зависимости от того, что хочется получить в результате, крупу во время варки заливают различными жидкостями, используют разную посуду и способы приготовления.
На воде
Гречка, сваренная на воде, - классический вариант приготовления гарнира из этой крупы.
Ингредиенты
210 г
крупа гречневая ядрица
0,43 г
вода
по вкусу
соль
Приготовление
1
Перебранную, промытую крупу (можно предварительно прокалить на сковороде) поместить в кастрюлю и залить водой в пропорции 1/2. Довести до кипения и посолить.
2
Убавить огонь до предела, накрыть крышкой, дать томиться до готовности (20 минут).
3
Кашу во время варки перемешивать нельзя. Чтобы проверить, выпарилась ли вода, можно аккуратно провести ложкой по дну.
4
Выключить плиту, добавить сливочного масла, укутать кастрюлю полотенцем и дать настояться в течение 10-30 минут.
5
Приготовленный таким образом гарнир будет ароматным и рассыпчатым.
На молоке
Гречневая каша на молоке - самое полезное и сбалансированное блюдо. Но не каждая хозяйка может его приготовить правильно. Чаще всего в уже готовую крупу добавляют теплое молоко, но если использовать его при варке, гречка получится очень нежной.
Ингредиенты
210 г
крупа гречневая ядрица
0,43 л
вода
0,45 л
молоко
30 г
масло сливочное
по вкусу
соль
по вкусу
сахар
Приготовление
1
Крупу перебрать и промыть в проточной воде.
2
В кастрюлю налить воды и дать ей закипеть, после этого добавить гречку, соль, дождаться закипания и убавить огонь до минимума.
3
Томить гречку под крышкой в течение 20 минут.
4
В отдельной кастрюле довести молоко до кипения, залить им готовую кашу, положить немного соли и сахара. Снова довести до кипения и выключить огонь.
5
В кашу положить сливочное масло, накрыть полотенцем и дать настояться 15 минут.
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На кокосовом молоке
Такой вариант каши нравится детям. Если вместо ядрицы использовать гречневые хлопья, блюдо получится еще более нежным.
Ингредиенты
165 г
крупа гречневая ядрица
0,2 л
кокосовое молоко
0,2 л
вода
по вкусу
соль
по вкусу
сахар
Приготовление
1
Гречку перебрать, промыть и залить водой. Дать закипеть, посолить и варить под крышкой на медленном огне 20 минут.
2
Кокосовое молоко смешать с водой в равных пропорциях, вылить в кастрюлю и довести до кипения.
3
Добавить в кипящее кокосовое молоко готовую кашу, снова дать закипеть и выключить огонь.
4
Укутать кастрюлю полотенцем, дать настояться 15 минут.
5
В готовое блюдо можно добавлять фрукты, орехи, ягоды.
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На бульоне
Наталья Рогова, автор кулинарной книги "Королевская кухня", предлагает рецепт гречки по-купечески, которую часто готовит сама:
Ингредиенты
400 г
крупа гречневая ядрица
0,5 л
бульон мясной или куриный
500 г
мясо курицы, свинина или говядина
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
250 г
шампиньоны свежие
по вкусу
соль
по вкусу
черный молотый перец
200 г
Для заправки: томатная паста или томатный соус
1 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
кинза
Приготовление
1
Отварить мясо.
2
Глубокую сковороду смазать топленым сливочным маслом, выложить гречку и обжаривать 3-4 минуты, постоянно помешивая.
3
Залить крупу готовым бульоном от отварного мяса в пропорции 1/2, варить до готовности под крышкой.
4
В отдельной сковороде приготовить зажарку: лук, морковь и шампиньоны мелко нарезать, пожарить на топленом сливочном масле.
5
После того, как гречка сварилась, добавить в нее зажарку и перемешать.
6
Томатную пасту или соус с кусочками овощей с мелко нарезанным чесноком и кинзой разбавить бульоном до необходимой консистенции. Эту заправку можно добавлять в общее блюдо или каждому отдельно по вкусу.
В пакетиках
Гречка в пакете - удобный порционный вариант. Крупа в нем уже очищена от посторонних примесей и промыта.
Ингредиенты
1 шт.
пакет с гречневой крупой
1,5 л
вода
30 г
масло сливочное
по вкусу
соль
Приготовление
1
Залить в кастрюлю воду и довести ее до кипения, посолить.
2
Положить в кипящую воду пакет с крупой, варить на медленном огне под крышкой 15 минут после закипания.
3
Пакет с готовой кашей достать, аккуратно разрезать и выложить содержимое на тарелку.
4
Приправить сливочным маслом и подать на стол.
В мультиварке
Этот способ хорошо подойдет в том случае, когда нет времени на приготовление, мультиварка все сделает сама и подаст сигнал о готовности блюда. Гречневая каша получается такая же вкусная, как и в кастрюле, если соблюсти пропорции.
Ингредиенты
0 г
крупа гречневая ядрица - 2 мультистакана
0 г
вода - 4 мультистакана
по вкусу
соль
по вкусу
масло сливочное
Приготовление
1
Положить в чашу сливочное масло, растопить его в режиме "Выпечка", добавить гречневую крупу, перемешать, готовить 15 минут.
2
Добавить воду, соль, сменить режим на "Гречка" или "Молочная каша", варить до звукового сигнала.
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В микроволновке
В микроволновой печи можно приготовить гречку, предварительно замоченную в воде, или без замачивания. В любом случае каша будет готова значительно быстрее, чем в кастрюле и мультиварке.
Ингредиенты
210 г
крупа гречневая ядрица
0,43 л
вода
по вкусу
соль
Приготовление
1
В посуду, подходящую для использования в микроволновой печи, засыпать подготовленную крупу, закрыть крышкой, готовить на мощности 800 Вт в течение 7 минут.
2
Добавить соль, снова закрыть крышкой и готовить еще 7 минут на мощности 600 Вт.
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В горшочках в духовке
Все блюда, которые готовятся в горшочках в духовом шкафу, приобретают необыкновенный аромат, становятся мягкими, рассыпчатыми и вкусными. В горшочке можно готовить гречку с овощами, мясом или без добавок.
Ингредиенты
250 г
крупа гречневая ядрица
0,5 л
вода
по вкусу
соль
100 г
масло сливочное
Приготовление
1
Очистить и промыть крупу, насыпать ее в горшочек, залить водой и посолить.
2
Нагреть духовку до 180 градусов, поместить в нее горшочек и готовить 20 минут.
3
Выключить духовку, добавить в кашу сливочное масло и оставить доходить в закрытом духовом шкафу еще в течение 20 минут.
Добавление масла
Масло придает каше необходимые вкусовые качества и мягкость, с ним она перестает быть сухой. В гречку можно добавлять как сливочное, так и любое растительное масло, это дело вкуса.
Подача
Традиционная каша из гречки варится легко и достаточно быстро, в качестве гарнира ее можно использовать с самыми различными ингредиентами. Самое удачное и проверенное веками сочетание - подача с любым мясом и соусом или подливой. Подают гречку и к куриной или говяжьей печени, тушеной с луком и сметаной, рыбе и любым морепродуктам. Приверженцы вегетарианской кухни могут попробовать приготовить гречку с грибами и любыми овощами. Их можно смешать при приготовлении или потушить отдельно от каши. Сочетается крупа и с молочными продуктами, в такую кашу можно добавлять фрукты, мед, варенье, сахар и сгущенное молоко.
Гречневая каша в тарелке
Как приготовить гречку без варки
Самый простой способ приготовления гречки - без варки. Диетологи советуют его для быстрого, полезного завтрака, который подходит для тех, кто желает снизить вес.
Гречка без варки
Ингредиенты
150 г
крупа гречневая
300 г
вода
по вкусу
соль
30 г
Масло сливочное
Приготовление
1
Перебрать и промыть крупу, залить ее кипятком, посолить, добавить сливочное масло по желанию, прикрыть крышкой и оставить на ночь. Утром вкусное и полезное блюдо будет готово.
Польза и вред гречки
Известно, что гречка полезна для человеческого организма. Она содержит большое количество витаминов и микроэлементов, улучшающих состояние сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Она помогает поддерживать физическую активность, калий, магний, фосфор, кальций и витамин Е укрепляют мускулатуру. Так как в крупе содержатся фитоэстрогены (растительные гормоноподобные вещества), ее рекомендуют женщинам при гормональных сбоях, а также для улучшения состояния волос и кожи. Но в некоторых случаях она может нанести вред. С осторожностью следует есть гречку тем, кто страдает хроническими заболеваниями почек. Кроме того, хоть это и гипоаллергенный продукт, аллергическая реакция на него все-таки может быть.
Интересные факты о гречке
- —В гречке присутствуют три важных аминокислоты: лизин, треонин и триптофан, они необходимы человеческому организму.
- —Ближайшие родственники гречихи - щавель и ревень, они тоже принадлежат к семейству гречишные.
- —Мировой лидер по выращивании гречки - Китай. Но там ее употребляют в виде чая и отваров, а не едят.
- —По содержанию аминокислот крупа приближена к мясу, поэтому может быть его практически полноценной заменой.
- —В Китае и Индии считают, что гречка может положительно воздействовать на различные биологические точки на человеческом теле, поэтому советуют ходить или лежать на крупе.
- —Это одно из немногих растений, которое не поддается генной модификации.
Гречневая крупа