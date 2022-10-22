https://ria.ru/20221022/sudorogi-1825863042.html

Судороги в мышцах рук и ног: почему возникают, как лечить

Судороги: причины, лечение, что делать если сводит ноги или руки у женщин и мужчин

Судороги в мышцах рук и ног: почему возникают, как лечить

Непроизвольные сокращения мышц происходят по разным причинам и могут быть симптомами серьезных заболеваний. Почему возникают судороги в ногах, руках или по... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:23

2022-10-22T10:23

2022-10-22T10:23

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Непроизвольные сокращения мышц происходят по разным причинам и могут быть симптомами серьезных заболеваний. Почему возникают судороги в ногах, руках или по всему телу, что делать, если ночью свело ногу, профилактика и лечение судорожных состояний, - в материале РИА Новости.СудорогиС мышечными судорогами сталкивается большинство людей, у здорового человека они возникают редко и чаще всего из-за переохлаждения, усталости или неудобного положения во время сна. Если непроизвольные мышечные сокращения происходят достаточно часто, то это может быть сигналом о том, что в организме не все в порядке."Медицинское и бытовое понимание слова "судороги" несколько отличается. Обычно пациенты судорогой называют любое состояние, когда с мышцами происходит что-то необычное ("свело", дрожит, непроизвольно ритмично сокращается и т.д.). Для невролога же "судорожный синдром" - это состояние, близкое по значению к слову "эпилепсия", он может стать причиной самых разнообразных явлений (насильственный смех, поворот глаза, стереотипные вздрагивания как при ознобе и т.д.), а не только падений с пеной изо рта и тряской всего тела, как привыкли считать обыватели", - говорит Николай Вотчицев, невролог, эксперт фитнес-школы "Evotren", преподаватель учебного центра "Physiosapiens".ВидыСудороги могут быть эпилептическими (если непроизвольное сокращение мышечных волокон связано с перевозбуждением коркового отдела головного мозга) и неэпелептическими (вызванными заболеваниями центральной нервной системы, дисбалансом питательных веществ, внешними факторами). Кроме того, их подразделяют по характеру (длительности воздействия) и локализации (одна или группа мышц охвачены судорогой).По характеруПо характеру напряжения и расслабления мышц во время судорог они делятся на тонические, клонические и тоническо-клонические. Причем разница заключается не только в характере проявления, но и в причинах возникновения.ТоническиеЭто кратковременный и сильный мышечный спазм, при котором одна или группа мышц застывают в вынужденном положении, сопровождается болезненностью. Возникает в результате различных инфекционных заболеваний, расстройства обменно-метаболических функций, интоксикаций организма, физических факторов, сердечно-сосудистых патологий и т.д.КлоническиеКратковременные спазмы, при которых периоды напряжения и расслабления быстро чередуются, возникают на фоне эпилепсии, церебрального повреждения различного характера (токсического, инфекционного, нейродегенеративного и т.д.).СмешанныеПри тоническо-клонических судорогах длительные спазмы сменяются быстрыми сокращениями мускулатуры. Причины таких приступов разнообразны - эпилепсия, нейроинфекции, патологии центральной нервной системы, инфекционные заболевания, интоксикации и прочее.По распространенностиУ большинства людей обычно возникают локальные судороги, касающиеся одной мышцы или их небольшой группы, но при некоторых заболеваниях бывают и генерализованные судороги, которые могут охватывать все тело.МестныеМестные (фокальные) судороги могут быть вызваны многими заболеваниями, при этом возникает подергивание одной мышцы или их группы, например, икроножной.ГенерализованныеГенерализованные спазмы появляются одновременно или последовательно сразу в нескольких мышечных группах, например, в руках и ногах. Это характерно для больных эпилепсией, эклампсией, при патологии паращитовидных желез. Такие судороги говорят о серьезном заболевании и требуют незамедлительного обращения к врачу.ПричиныСудороги могут возникать как вследствие безобидных факторов, не требующих лечения, так и в результате серьезных заболеваний.Например, спазмами часто страдают люди, ведущие малоподвижный образ жизни (работают сидя или стоя), который приводит к недостатку кислорода в тканях ног. Спортсмены, испытывающие сильные физические нагрузки, беременные женщины, у которых вследствие усиливающейся нагрузки на ноги развивается варикозная болезнь, появляется недостаток микроэлементов; при длительном употреблении противозачаточных средств или нарушении гормонального баланса; при приеме лекарств, вымывающих из организма калий и прочее.Также, спазмы возникают при "синдроме беспокойных ног"."Это состояние, когда человек не находит удобное положение своим ногам (иногда и рукам). В состоянии покоя могут возникать дискомфорт, покалывания иногда даже боль, которые ненадолго проходят, если ногой (рукой) подвигать. Нетрудно представить, что таким пациентам непросто заснуть, и это состояние, которое может возникать спонтанно, из-за стрессов или на фоне приема некоторых лекарств, зачастую доставляет немало хлопот. Лечение подбирает невролог. Традиционно (чаще такое применяется в детской практике) назначаются препараты магния в средних и больших дозах. Однако взрослым имеет смысл рекомендовать лечение согласно международным рекомендациям: противопаркинсонические препараты или противосудорожные препараты от нейропатической боли", - рассказывает Николай Вотчицев.По словам эксперта, судороги также возникают в результате:Перед очередным приступом всегда происходят спонтанные необычные повторяющиеся явления:СимптомыК основным симптомам судорог можно отнести:Почему сводит судорогой ночьюЧаще всего ночные судороги затрагивают икроножные мышцы, реже - пальцы, бедро, стопу. Причинами обычно становятся:Группы рискаСудороги знакомы всем: от младенцев до пожилых людей. В группу риска в первую очередь попадают:Женщины, мужчиныСудороги у женщин и мужчин встречаются с одинаковой частотой. Чаще всего они происходят в ногах из-за переохлаждения, физической нагрузки, варикозного расширения вен.БеременныеБолезненные сокращения икроножных мышц могут беспокоить будущую маму на протяжении всей беременности по разным причинам. Чаще всего это происходит:Но судороги могут быть признаком и серьезного осложнения при беременности - эклампсии, при которой сокращаются мышцы не только всего тела, но и дыхательная мускулатура. Это состояние требует незамедлительного лечения, так как подвергает опасности жизнь матери и плода.ДетиЧаще всего судороги возникают у детей в первые три года жизни, это объясняется незрелостью некоторых структур мозга и нервных волокон. Причинами этого состояния могут быть:Часто судороги возникают у новорожденных, матери которых во время беременности употребляли наркотики.ПожилыеВ пожилом возрасте судороги беспокоят людей на фоне изменения ионного обмена клеток мышц, их неполноценного кровоснабжения, при неврологических заболеваниях, возрастных переменах волокон, недостатке витаминов и минералов. С годами происходит частичное омертвение мышц из-за низкой подвижности, которое также приводит к мышечным спазмам. Часто из-за приема различных лекарств, облегчающих течение хронических заболеваний, возникают болезненные спазмы в ногах, особенно в ночные часы. К таким лекарственным препаратам относятся:Особенности судорогЧаще всего судорогам подвержены ноги (икроножные мышцы, стопы), но они могут распространяться и на другие части тела (живот, руки, грудную клетку и прочее.В мышцах ногСильный спазм происходит чаще в икроножных мышцах, которые становятся каменными на ощупь, человек часто не может опираться на конечность.В мышцах рукВ основном судорогам подвержены пальцы рук, судорожные сокращения могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. К этому приводит монотонная деятельность и мышечное перенапряжение.В мышцах животаСудороги мышц живота могут возникать как вследствие различных заболеваний, так и в результате повышенной физической нагрузки. Многие органы брюшной полости тоже способны подвергаться судорогам (спазмам), так как имеют гладкомышечные клетки, способные сокращаться. Особенно подвержены этому органы пищеварительной системы (возникают боли в животе), у женщин может возникать сокращение матки вследствие беременности, менструации или некоторых гинекологических проблем.ДиагностикаДля выявления причины возникновения судорог врач назначает в первую очередь биохимическое исследование и клинический анализ крови, чтобы увидеть возможный воспалительный процесс или отклонения в состоянии печени и почек, анализ крови на сахар для выявления сахарного диабета. Анализ мочи по методу Нечипоренко поможет исключить патологии почек, а допплерография (УЗИ сосудов конечностей) - оценить состояние при варикозном расширении вен.К какому врачу обращатьсяСначала пациент должен обратиться к терапевту, который даст направление на исследования крови и мочи и на основе их направит к узким специалистам (гинекологу, невропатологу, флебологу, гастроэнтерологу, эндокринологу).ЛечениеЛечение назначается врачом в соответствии с выявленными заболеваниями. Это могут быть противосудорожные, противовоспалительные препараты, миорелаксанты.Что делать если сильно свело мышцуПри неожиданном спазме необходимо постараться расправить сведенную конечность, приложив усилие, помассировать. Если свело ногу, нужно аккуратно встать, в вертикальном положении восстанавливается кровообращение. Если массаж и все остальные усилия не помогают, можно предпринять более радикальные действия - ударить сведенную судорогой мышцу или слегка кольнуть иголкой. Кроме того, снять мышечный спазм помогают разогревающие мази или компрессы.ПрофилактикаЛучшая профилактика неожиданных мышечных судорог - регулярная умеренная физическая активность. Важно также сбалансированно питаться, в зимние месяцы принимать поливитамины, не допускать обезвоживания организма и чрезмерных физических нагрузок.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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