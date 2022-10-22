Судороги в мышцах рук и ног: почему возникают, как лечить
Судороги. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Непроизвольные сокращения мышц происходят по разным причинам и могут быть симптомами серьезных заболеваний. Почему возникают судороги в ногах, руках или по всему телу, что делать, если ночью свело ногу, профилактика и лечение судорожных состояний, - в материале РИА Новости.
Судороги
С мышечными судорогами сталкивается большинство людей, у здорового человека они возникают редко и чаще всего из-за переохлаждения, усталости или неудобного положения во время сна. Если непроизвольные мышечные сокращения происходят достаточно часто, то это может быть сигналом о том, что в организме не все в порядке.
"Медицинское и бытовое понимание слова "судороги" несколько отличается. Обычно пациенты судорогой называют любое состояние, когда с мышцами происходит что-то необычное ("свело", дрожит, непроизвольно ритмично сокращается и т.д.). Для невролога же "судорожный синдром" - это состояние, близкое по значению к слову "эпилепсия", он может стать причиной самых разнообразных явлений (насильственный смех, поворот глаза, стереотипные вздрагивания как при ознобе и т.д.), а не только падений с пеной изо рта и тряской всего тела, как привыкли считать обыватели", - говорит Николай Вотчицев, невролог, эксперт фитнес-школы "Evotren", преподаватель учебного центра "Physiosapiens".
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Виды
Судороги могут быть эпилептическими (если непроизвольное сокращение мышечных волокон связано с перевозбуждением коркового отдела головного мозга) и неэпелептическими (вызванными заболеваниями центральной нервной системы, дисбалансом питательных веществ, внешними факторами). Кроме того, их подразделяют по характеру (длительности воздействия) и локализации (одна или группа мышц охвачены судорогой).
По характеру
По характеру напряжения и расслабления мышц во время судорог они делятся на тонические, клонические и тоническо-клонические. Причем разница заключается не только в характере проявления, но и в причинах возникновения.
Тонические
Это кратковременный и сильный мышечный спазм, при котором одна или группа мышц застывают в вынужденном положении, сопровождается болезненностью. Возникает в результате различных инфекционных заболеваний, расстройства обменно-метаболических функций, интоксикаций организма, физических факторов, сердечно-сосудистых патологий и т.д.
Клонические
Кратковременные спазмы, при которых периоды напряжения и расслабления быстро чередуются, возникают на фоне эпилепсии, церебрального повреждения различного характера (токсического, инфекционного, нейродегенеративного и т.д.).
Смешанные
При тоническо-клонических судорогах длительные спазмы сменяются быстрыми сокращениями мускулатуры. Причины таких приступов разнообразны - эпилепсия, нейроинфекции, патологии центральной нервной системы, инфекционные заболевания, интоксикации и прочее.
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По распространенности
У большинства людей обычно возникают локальные судороги, касающиеся одной мышцы или их небольшой группы, но при некоторых заболеваниях бывают и генерализованные судороги, которые могут охватывать все тело.
Местные
Местные (фокальные) судороги могут быть вызваны многими заболеваниями, при этом возникает подергивание одной мышцы или их группы, например, икроножной.
Генерализованные
Генерализованные спазмы появляются одновременно или последовательно сразу в нескольких мышечных группах, например, в руках и ногах. Это характерно для больных эпилепсией, эклампсией, при патологии паращитовидных желез. Такие судороги говорят о серьезном заболевании и требуют незамедлительного обращения к врачу.
© Depositphotos.com / choreographТренировка дома
© Depositphotos.com / choreograph
Тренировка дома
Причины
Судороги могут возникать как вследствие безобидных факторов, не требующих лечения, так и в результате серьезных заболеваний.
Например, спазмами часто страдают люди, ведущие малоподвижный образ жизни (работают сидя или стоя), который приводит к недостатку кислорода в тканях ног. Спортсмены, испытывающие сильные физические нагрузки, беременные женщины, у которых вследствие усиливающейся нагрузки на ноги развивается варикозная болезнь, появляется недостаток микроэлементов; при длительном употреблении противозачаточных средств или нарушении гормонального баланса; при приеме лекарств, вымывающих из организма калий и прочее.
Также, спазмы возникают при "синдроме беспокойных ног".
"Это состояние, когда человек не находит удобное положение своим ногам (иногда и рукам). В состоянии покоя могут возникать дискомфорт, покалывания иногда даже боль, которые ненадолго проходят, если ногой (рукой) подвигать. Нетрудно представить, что таким пациентам непросто заснуть, и это состояние, которое может возникать спонтанно, из-за стрессов или на фоне приема некоторых лекарств, зачастую доставляет немало хлопот. Лечение подбирает невролог. Традиционно (чаще такое применяется в детской практике) назначаются препараты магния в средних и больших дозах. Однако взрослым имеет смысл рекомендовать лечение согласно международным рекомендациям: противопаркинсонические препараты или противосудорожные препараты от нейропатической боли", - рассказывает Николай Вотчицев.
По словам эксперта, судороги также возникают в результате:
- —Нейропатии. Нередки случаи, когда пациенты приходят с одной-единственной жалобой: сводит одну и ту же мышцу, хуже становится от нагрузки, массажи не помогают. Это всегда непростой случай для диагностики, но так себя может проявлять любой тоннельный синдром, в том числе и межпозвонковые грыжи: нет боли и только рефлекторный мышечно-тонический компонент (та самая "спазмированная" мышца дает понять, что где-то есть проблема). Лечение в такой ситуации начинается с постановки точного диагноза, назначения обследований (МРТ, ЭНМГ, УЗИ - при необходимости). Когда диагноз выставлен, подбираются упражнения - это обязательный компонент терапии - и лекарства. Чаще всего это противосудорожные препараты, которые назначаются при нейропатической боли, при необходимости - НПВС и миорелаксанты.
- —Конверсионного (диссоциативного) расстройства. Человека трясёт, подбрасывает, дугой выворачивает, движения непроизвольные, но при этом он в сознании и может более-менее внятно ответить на вопросы. К сожалению, человеческая психика нередко в ответ на жизненные потрясения способна как бы "имитировать" тяжелые состояния: когда у пациента будто отнимается нога, немеет половина тела или начинаются судороги. Он испытывает настоящие страдания, он не выдумщик и не симулянт и нуждается в помощи. Однако выставить этот диагноз - задача не из лёгких. Неврологу требуется провести целый комплекс обследований, чтобы исключить "настоящие" заболевания, которые могут вызывать те же самые симптомы. И только потом назначать такому пациенту антидепрессант направлять к психотерапевту.
- —Миофасциального болевого синдрома. Многим знакомо состояние, когда во время или после выполнения упражнения "сводит" мышцу так, что искры сыплются из глаз от боли. В таком случае, если нет каких-то иных симптомов и признаков, рекомендуется сухое тепло, принять любое обезболивающее и через остаточную боль двигаться в рамках бытовых нагрузок.
- —Эпилепсии. Это заболевание, которое характеризуется возникновением в головном мозге очагов аномальной активности. Сами эпилептические приступы можно разделить на очаговые (фокальные), когда часто пациент остаётся в сознании во время приступа, и генерализованные, когда вовлекается весь мозг и сознание нарушается практически всегда.
Перед очередным приступом всегда происходят спонтанные необычные повторяющиеся явления:
- —замирания (человек на секунду замирает и потом он как ни в чем не бывало продолжает разговор);
- —псевдообмороки;
- —насильственный смех, закатывание глаз, плач, улыбка (которые не соответствуют эмоциям и окружающей обстановке);
- —"классические" генерализованные приступы с потерей сознания и тонико-клоническими судорогами по всему телу;
- —младенческие спазмы, как будто от холода, и многое другое.
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Симптомы
К основным симптомам судорог можно отнести:
- —покалывание в конечностях;
- —потемнение в глазах;
- —пораженная мышца становится плотной;
- —подергивание мышц;
- —головокружение;
- —тошнота;
- —повышенное слюноотделение;
- —неожиданный обморок;
- —спутанность сознания.
© Depositphotos.com / iakovenko123Девушка страдает от судорог в ногах
© Depositphotos.com / iakovenko123
Девушка страдает от судорог в ногах
Почему сводит судорогой ночью
Чаще всего ночные судороги затрагивают икроножные мышцы, реже - пальцы, бедро, стопу. Причинами обычно становятся:
- —нехватка калия, магния, кальция;
- —переизбыток кофеина, курение;
- —недостаток витамина D;
- —излишек кортизола (гормона стресса);
- —варикозное расширение вен.
- —плоскостопие;
- —нарушения в работе сердца;
- —эндокринные патологии;
- —нейропатии.
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Группы риска
Судороги знакомы всем: от младенцев до пожилых людей. В группу риска в первую очередь попадают:
- —дети до 3-х лет при повышении температуры тела выше 38 градусов;
- —пожилые люди с мышечной атрофией и заболеваниями сосудов;
- —те, кто занимается тяжелым физическим трудом и спортсмены;
- —люди, злоупотребляющие спиртными напитками;
- —беременные женщины.
Женщины, мужчины
Судороги у женщин и мужчин встречаются с одинаковой частотой. Чаще всего они происходят в ногах из-за переохлаждения, физической нагрузки, варикозного расширения вен.
Беременные
Болезненные сокращения икроножных мышц могут беспокоить будущую маму на протяжении всей беременности по разным причинам. Чаще всего это происходит:
- —На фоне недостатка микроэлементов и витаминов, так как плод развивается и увеличивает в них потребность беременной женщины, особенно в калии, кальции, магнии, витамине В6, недостаток которых вызывает мышечные спазмы.
- —При токсикозе. Во время рвоты человек теряет большое количество микроэлементов и жидкости.
- —Из-за развивающейся варикозной болезни.
- —Из-за неправильного питания. В угоду пищевым пристрастиям беременная женщина часто отказывается от необходимых продуктов и недополучает нужные вещества.
- —По причине бесконтрольного применения мочегонных препаратов из-за желания убрать отечность, возникающую во время беременности.
- —Из-за анемии, в некоторых случаях возникающей у будущих мам.
- —Синдром нижней полой вены, появляющийся в третьем триместре беременности, когда увеличенная матка давит на нижнюю полую вену и нарушает венозный отток от ног. Чаще всего происходит в тех случаях, когда женщина спит на спине или правом боку.
Но судороги могут быть признаком и серьезного осложнения при беременности - эклампсии, при которой сокращаются мышцы не только всего тела, но и дыхательная мускулатура. Это состояние требует незамедлительного лечения, так как подвергает опасности жизнь матери и плода.
Дети
Чаще всего судороги возникают у детей в первые три года жизни, это объясняется незрелостью некоторых структур мозга и нервных волокон. Причинами этого состояния могут быть:
- —родовые травмы и внутриутробные инфекции;
- —менингит, энцефалит;
- —травмы головного мозга;
- —нарушение метаболизма;
- —неврологические заболевания;
- —фебрильные судороги (при повышении температуры тела больше 38 градусов, проходят с возрастом).
Часто судороги возникают у новорожденных, матери которых во время беременности употребляли наркотики.
Пожилые
В пожилом возрасте судороги беспокоят людей на фоне изменения ионного обмена клеток мышц, их неполноценного кровоснабжения, при неврологических заболеваниях, возрастных переменах волокон, недостатке витаминов и минералов. С годами происходит частичное омертвение мышц из-за низкой подвижности, которое также приводит к мышечным спазмам. Часто из-за приема различных лекарств, облегчающих течение хронических заболеваний, возникают болезненные спазмы в ногах, особенно в ночные часы. К таким лекарственным препаратам относятся:
- —диуретики;
- —статины;
- —антигипертензивные препараты.
© Depositphotos.com / DenisSmileВрач осматривает ногу пациента
© Depositphotos.com / DenisSmile
Врач осматривает ногу пациента
Особенности судорог
Чаще всего судорогам подвержены ноги (икроножные мышцы, стопы), но они могут распространяться и на другие части тела (живот, руки, грудную клетку и прочее.
В мышцах ног
Сильный спазм происходит чаще в икроножных мышцах, которые становятся каменными на ощупь, человек часто не может опираться на конечность.
В мышцах рук
В основном судорогам подвержены пальцы рук, судорожные сокращения могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. К этому приводит монотонная деятельность и мышечное перенапряжение.
В мышцах живота
Судороги мышц живота могут возникать как вследствие различных заболеваний, так и в результате повышенной физической нагрузки. Многие органы брюшной полости тоже способны подвергаться судорогам (спазмам), так как имеют гладкомышечные клетки, способные сокращаться. Особенно подвержены этому органы пищеварительной системы (возникают боли в животе), у женщин может возникать сокращение матки вследствие беременности, менструации или некоторых гинекологических проблем.
Диагностика
Для выявления причины возникновения судорог врач назначает в первую очередь биохимическое исследование и клинический анализ крови, чтобы увидеть возможный воспалительный процесс или отклонения в состоянии печени и почек, анализ крови на сахар для выявления сахарного диабета. Анализ мочи по методу Нечипоренко поможет исключить патологии почек, а допплерография (УЗИ сосудов конечностей) - оценить состояние при варикозном расширении вен.
К какому врачу обращаться
Сначала пациент должен обратиться к терапевту, который даст направление на исследования крови и мочи и на основе их направит к узким специалистам (гинекологу, невропатологу, флебологу, гастроэнтерологу, эндокринологу).
Лечение
Лечение назначается врачом в соответствии с выявленными заболеваниями. Это могут быть противосудорожные, противовоспалительные препараты, миорелаксанты.
Что делать если сильно свело мышцу
При неожиданном спазме необходимо постараться расправить сведенную конечность, приложив усилие, помассировать. Если свело ногу, нужно аккуратно встать, в вертикальном положении восстанавливается кровообращение. Если массаж и все остальные усилия не помогают, можно предпринять более радикальные действия - ударить сведенную судорогой мышцу или слегка кольнуть иголкой. Кроме того, снять мышечный спазм помогают разогревающие мази или компрессы.
Профилактика
Лучшая профилактика неожиданных мышечных судорог - регулярная умеренная физическая активность. Важно также сбалансированно питаться, в зимние месяцы принимать поливитамины, не допускать обезвоживания организма и чрезмерных физических нагрузок.
© Depositphotos.com / troyanphotoПрием витаминов
© Depositphotos.com / troyanphoto
Прием витаминов