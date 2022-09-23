Маринованная или квашеная: вкусные заготовки моркови на зиму

Оглавление
- Заготовка моркови на зиму
- Как подготовить морковь
- Вкусные рецепты и лучшие заготовки
- Маринованная морковь
- Морковь без стерилизации
- Морковь с перцем
- Морковь с луком, маслом и томатной пастой
- Консервированная морковь без уксуса и сахара
- Замороженная морковь
- Сушеная морковь
- Засоленная морковь
- Икра из моркови через мясорубку с помидорами
- Острая морковь по-корейски
- Тертая заквашенная морковь в банках
- Как и сколько хранить заготовки из моркови?
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заготовка из моркови на зиму — это возможность получить ароматную закуску в дополнение к разным блюдам. Овощ можно замариновать, заморозить, засушить, пропустить через мясорубку или закатать без стерилизации, следуя рецептам. О том, как просто и быстро заготовить морковь на зиму — в материале РИА Новости.
Заготовка моркови на зиму
Морковь — ингредиент многих блюд, а также продукт, который можно есть в качестве закуски или салата. На зиму можно запастись разными вариантами заготовок — например, сушеной морковью, маринованной, засоленной, тертой, консервированной, замороженной и т.д.
“Все виды заготовок хороши тем, что подойдут для любого случая — замороженную или сушеную нарезанную морковь можно сразу добавить в зажарку, маринованную подать к обеду или ужину, а консервированную положить в салат”, — пояснила Анжелика Миронова, домохозяйка и фуди (человек с кулинарным хобби).
Как подготовить морковь
В первую очередь важно выбрать наиболее качественные экземпляры для заготовки — корнеплод должен быть свежим, умеренно твердым, без повреждений и темных пятен. Для закаток овощ обязательно вымыть и очистить от кожуры.
Кроме того, необходимо отсортировать морковь по размеру — крупная к крупной, мелкая к мелкой. Так закатки будут выглядеть привлекательнее, а сам продукт окажется вкуснее.
Вкусные рецепты и лучшие заготовки
Заготовку из корнеплода можно сделать острой, слегка сладковатой, соленой, чтобы зимой использовать ее по своему усмотрению.
Маринованная морковь
Классический рецепт маринованной моркови с чесноком в маринаде.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
500 г
морковь
200 г
чеснок
1 л
вода
100 мл
уксус
32 г
сахар
32 г
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
30,7 ккал
Белки
1 г
Углеводы
6,8 г
Приготовление
1
Морковь и чеснок промыть, очистить от кожуры и нарезать на кубики.
2
Поместить ингредиенты в банки.
3
Для маринада необходимо вскипятить воду, добавить сахар и соль. Прокипятить заливку и добавить уксус.
4
Готовый маринад разлить по банкам. Простерилизовать емкости с продуктами 15 минут в кастрюле с водой. Для этого необходимо поставить банки в емкость с водой так, чтобы она доходила до плечиков. Кастрюлю ставят на сильный огонь — нужно дождаться кипения и затем уменьшить подачу огня. Время стерилизации начинается с момента закипания.
Морковь без стерилизации
Рецепт заготовки моркови без стерилизации позволяет сохранить полезные свойства овоща.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
1 кг
морковь
2 шт.
зубчик чеснока
1 шт.
луковица
2 ст. л.
уксус
8 г
сахар
8 г
соль
Приготовление
1
Морковь, чеснок и лук промыть, очистить от кожуры.
2
Нарезать корнеплоды соломкой. Морковь посыпать солью и сахаром.
3
Дать настояться полчаса.
4
Затем влить уксус и оставить на два часа.
5
Нарезанный лук обжарить до золотистого оттенка.
6
Размягченный лук добавить к моркови.
7
Мелко нарезанный чеснок также добавить к салату.
8
Дать настояться заготовке полчаса.
9
Полученную закуску разложить по банкам и закатать.
Морковь с перцем
© Pixabay / HansПерец чили
© Pixabay / Hans
Перец чили
Морковь с перцем — особенная закуска с “остринкой”, которую можно подать к мясу и другим овощам.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
5 шт.
морковь
6 шт.
болгарский перец
по вкусу
стручковый перец
100 мл
подсолнечное масло
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
помидоры
1 шт.
головка чеснока
по вкусу
соль
4 г
уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
75 ккал
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
9 г
Приготовление
1
Очистить морковь, лук, чеснок и болгарский перец.
2
Лук натереть на крупной терке и потушить на растительном масле.
3
Морковь также натереть на крупной терке и добавить к луку. Посолить и тушить, периодически помешивая.
4
Перцы порезать на кубики и добавить в сковородку к другим овощам. Тушить до мягкости с растительным маслом.
5
Помидоры пропустить через мясорубку и влить в салат.
6
Довести смесь до кипения, добавить чеснок и уксус. Кипятить 5 минут.
7
Готовую закуску разлить по банкам и закатать.
27 августа, 22:29Салаты на зиму: секреты заготовки и лучшие рецепты
Морковь с луком, маслом и томатной пастой
Универсальный рецепт салата, который может выступать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам, а также служить начинкой для разнообразной выпечки.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 кг
морковь
500 г
репчатый лук
3 шт.
зубчик чеснока
8 г
соль
по вкусу
пряности
100 мл
растительное масло
10 г
томатная паста
60 мл
уксус
250 г
сахар
Приготовление
1
Морковь, лук и чеснок очистить.
2
Морковь отварить в течение 10 минут. Затем нарезать соломкой.
3
Лук нарезать маленькими кубиками и подсолить. Чеснок мелко нарубить.
4
Отдельно нужно влить в емкость уксус и масло, а также добавить сахар и томатную пасту.
5
Массу следует перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.
6
В кипящий маринад добавить лук, морковь и чеснок. Проварить 2-3 минуты.
7
Готовый салат разложить по банкам и закатать.
Консервированная морковь без уксуса и сахара
Морковь по этому простому рецепту максимально приближена к натуральному вкусу и сохраняет свои полезные свойства.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
морковь
1 л
вода
8 г
соль
по вкусу
лимонная кислота
по вкусу
зерна горчицы
Приготовление
1
Морковь промыть и очистить от кожуры.
2
Нарезать крупные корнеплоды на небольшие бочонки, а маленькие экземпляры оставить такими, как есть.
3
Опустить овощ в кипящую воду на 5 минут (бланшировать).
4
Разложить бланшированный овощ по банкам, добавить зерна горчицы и залить маринадом из горячей воды, соли и лимонной кислоты.
5
Закатать банки.
Замороженная морковь
Наиболее простой вариант заготовки моркови на зиму — заморозка. Овощ можно хранить в морозильнике натертым, нарезанным кусочками, брусками, кружочками, дольками и т.д. Для заморозки подходит как свежая, так и вареная, бланшированная или поджаренная морковь.
Самое важное правило для заготовки в морозильнике — корнеплод должен быть чистым и без кожуры. Желательно бланшировать свежий продукт, чтобы не попали бактерии.
Можно заморозить морковь целиком, но лучше для такой процедуры выбирать маленькие плоды одного размера, иначе овощ займет много места в морозильной камере.
Сушеная морковь
Другой вариант заготовки моркови на зиму — засушить корнеплод. Самый удобный для этого способ — использовать духовой шкаф. В этом случае риск загнивания продукта минимален (по сравнению с сушкой на солнце).
Перед сушкой также важно пробланшировать овощ и затем можно переходить к основной процедуре:
- —выложить нарезанную морковь одним слоем на сухой и чистый противень;
- —прогреть духовку до 70 градусов;
- —поставить противень в духовку на 6-8 часов (в зависимости от мощности духовки и размера кусочков плода);
- —достать противень и дождаться полного остывания;
- —готовый продукт разложить по герметичным пакетам или тканевым мешкам.
Засоленная морковь
Морковь можно засолить без кожуры и оставить храниться в банках всю зиму в подвале.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
500 г
морковь
60 г
соль
1 л
вода
Приготовление
1
Необходимо приготовить соленый раствор — в воде растворить соль и прокипятить 3-5 минут.
2
Овощи разложить по банкам и залить остывшим раствором, покрывая корнеплоды на 10 см.
3
Сверху банок установить гнет (груз).
4
Оставить заготовку на 4 дня в теплом помещении.
5
Как только закуска побродит, емкости перенести в холод. При температуре около 5 градусов, заготовка простоит всю зиму.
Икра из моркови через мясорубку с помидорами
По этому рецепту получается густая икра с морковью и помидорами. Ее можно добавлять в блюда либо употреблять, намазав на свежий хлеб.
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
морковь
1,5 кг
помидоры
250 мл
растительное масло
100 г
сахар
1 ст. л.
соль
5 шт.
зубчик чеснока
1 ст. л.
столовый уксус
по вкусу
перец черный
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
91 ккал
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
8 г
Приготовление
1
Овощи очистить от кожуры. Морковь натереть на терке, а помидоры поделить на четыре части.
2
Пропустить овощи через мясорубку.
3
В икру добавить сахар, соль, черный перец и поставить на огонь.
4
Довести массу до кипения, изредка помешивая.
5
Тушить после закипания на медленном огне 60 минут, периодически помешивая. Смесь загустеет.
6
Добавить измельченный чеснок и растительное масло. Перемешать и варить еще 15 минут.
7
В конце добавить уксус, перемешать и выключить огонь.
8
Готовую икру разлить по банкам и закатать.
Острая морковь по-корейски
© Depositphotos / Olga KochinaМорковь по-корейски
© Depositphotos / Olga Kochina
Морковь по-корейски
Острая закуска с ароматом моркови, чеснока и знаменитой корейской приправы.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч. 15 мин.
Ингредиенты
600 г
Морковь
80 мл
растительное масло
2 шт.
зубчик чеснока
2 ст. л.
уксус
16 г
приправа “для моркови по-корейски”
8 г
сахар
8 г
соль
4 г
кинза
4 г
острый перец
4 г
черный перец
Приготовление
1
Морковь и чеснок очистить от кожуры.
2
Натереть морковь на терке и засыпать солью, чтобы овощ дал сок.
3
Далее измельчить чеснок.
4
Затем разогреть растительное масло и добавить в него специи.
5
В емкость с морковью влить масло, добавить сахар, уксус и чеснок.
6
Готовую закуску разложить по банкам и закатать.
Тертая заквашенная морковь в банках
© Depositphotos / teresaterraТертая морковь
© Depositphotos / teresaterra
Тертая морковь
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
48 ч.
Ингредиенты
500 г
морковь
0,5 ст. л.
соль
0,5 ст. л.
сахар
4 г
тмин
Приготовление
1
Очистить морковь от кожуры и натереть на терке.
2
Добавить к овощу сахар, соль и тщательно перемешать.
3
Всыпать тмин и снова перемешать.
4
Переложить закуску в банки и накрыть чистой тканью. Убрать емкости в холодильник на два дня.
5
После этого достать морковь и оставить при комнатной температуре на сутки, чтобы она забродила.
6
Банки с готовым продуктом закрыть обычными крышками и убрать в холодильник на хранение.
31 августа, 17:57Овощной, фруктовый, ягодный: рецепты домашних соков на зиму
Как и сколько хранить заготовки из моркови?
Сроки хранения моркови зависят от вида заготовки и метода нарезки корнеплода. Замороженный овощ в тертом виде может храниться в морозилке около 6-7 месяцев, а продукт целиком — до года.
Сушеная морковь хранится до года в темном сухом месте.
Консервированную морковь можно держать в темном подвале или шкафу до 6 месяцев.
Что касается засоленной моркови, то она также способна выдержать всю зиму.