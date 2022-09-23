Маринованная или квашеная: вкусные заготовки моркови на зиму

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заготовка из моркови на зиму — это возможность получить ароматную закуску в дополнение к разным блюдам. Овощ можно замариновать, заморозить, засушить, пропустить через мясорубку или закатать без стерилизации, следуя рецептам. О том, как просто и быстро заготовить морковь на зиму — в материале РИА Новости.

Заготовка моркови на зиму

Морковь — ингредиент многих блюд, а также продукт, который можно есть в качестве закуски или салата. На зиму можно запастись разными вариантами заготовок — например, сушеной морковью, маринованной, засоленной, тертой, консервированной, замороженной и т.д.

“Все виды заготовок хороши тем, что подойдут для любого случая — замороженную или сушеную нарезанную морковь можно сразу добавить в зажарку, маринованную подать к обеду или ужину, а консервированную положить в салат”, — пояснила Анжелика Миронова, домохозяйка и фуди (человек с кулинарным хобби).

Как подготовить морковь

В первую очередь важно выбрать наиболее качественные экземпляры для заготовки — корнеплод должен быть свежим, умеренно твердым, без повреждений и темных пятен. Для закаток овощ обязательно вымыть и очистить от кожуры.

Кроме того, необходимо отсортировать морковь по размеру — крупная к крупной, мелкая к мелкой. Так закатки будут выглядеть привлекательнее, а сам продукт окажется вкуснее.

Вкусные рецепты и лучшие заготовки

Заготовку из корнеплода можно сделать острой, слегка сладковатой, соленой, чтобы зимой использовать ее по своему усмотрению.

Маринованная морковь

Классический рецепт маринованной моркови с чесноком в маринаде.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 500 г морковь 200 г чеснок 1 л вода 100 мл уксус 32 г сахар 32 г соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 30,7 ккал Белки 1 г Углеводы 6,8 г Приготовление 1 Морковь и чеснок промыть, очистить от кожуры и нарезать на кубики. 2 Поместить ингредиенты в банки. 3 Для маринада необходимо вскипятить воду, добавить сахар и соль. Прокипятить заливку и добавить уксус. 4 Готовый маринад разлить по банкам. Простерилизовать емкости с продуктами 15 минут в кастрюле с водой. Для этого необходимо поставить банки в емкость с водой так, чтобы она доходила до плечиков. Кастрюлю ставят на сильный огонь — нужно дождаться кипения и затем уменьшить подачу огня. Время стерилизации начинается с момента закипания.

Морковь без стерилизации

Рецепт заготовки моркови без стерилизации позволяет сохранить полезные свойства овоща.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 3 ч. Ингредиенты 1 кг морковь 2 шт. зубчик чеснока 1 шт. луковица 2 ст. л. уксус 8 г сахар 8 г соль Приготовление 1 Морковь, чеснок и лук промыть, очистить от кожуры. 2 Нарезать корнеплоды соломкой. Морковь посыпать солью и сахаром. 3 Дать настояться полчаса. 4 Затем влить уксус и оставить на два часа. 5 Нарезанный лук обжарить до золотистого оттенка. 6 Размягченный лук добавить к моркови. 7 Мелко нарезанный чеснок также добавить к салату. 8 Дать настояться заготовке полчаса. 9 Полученную закуску разложить по банкам и закатать.

Морковь с перцем

© Pixabay / Hans Перец чили © Pixabay / Hans Перец чили

Морковь с перцем — особенная закуска с “остринкой”, которую можно подать к мясу и другим овощам.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 5 шт. морковь 6 шт. болгарский перец по вкусу стручковый перец 100 мл подсолнечное масло 2 шт. репчатый лук 2 шт. помидоры 1 шт. головка чеснока по вкусу соль 4 г уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 75 ккал Белки 1 г Жиры 4 г Углеводы 9 г Приготовление 1 Очистить морковь, лук, чеснок и болгарский перец. 2 Лук натереть на крупной терке и потушить на растительном масле. 3 Морковь также натереть на крупной терке и добавить к луку. Посолить и тушить, периодически помешивая. 4 Перцы порезать на кубики и добавить в сковородку к другим овощам. Тушить до мягкости с растительным маслом. 5 Помидоры пропустить через мясорубку и влить в салат. 6 Довести смесь до кипения, добавить чеснок и уксус. Кипятить 5 минут. 7 Готовую закуску разлить по банкам и закатать.

Морковь с луком, маслом и томатной пастой

Универсальный рецепт салата, который может выступать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам, а также служить начинкой для разнообразной выпечки.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг морковь 500 г репчатый лук 3 шт. зубчик чеснока 8 г соль по вкусу пряности 100 мл растительное масло 10 г томатная паста 60 мл уксус 250 г сахар Приготовление 1 Морковь, лук и чеснок очистить. 2 Морковь отварить в течение 10 минут. Затем нарезать соломкой. 3 Лук нарезать маленькими кубиками и подсолить. Чеснок мелко нарубить. 4 Отдельно нужно влить в емкость уксус и масло, а также добавить сахар и томатную пасту. 5 Массу следует перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. 6 В кипящий маринад добавить лук, морковь и чеснок. Проварить 2-3 минуты. 7 Готовый салат разложить по банкам и закатать.

Консервированная морковь без уксуса и сахара

Морковь по этому простому рецепту максимально приближена к натуральному вкусу и сохраняет свои полезные свойства.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг морковь 1 л вода 8 г соль по вкусу лимонная кислота по вкусу зерна горчицы Приготовление 1 Морковь промыть и очистить от кожуры. 2 Нарезать крупные корнеплоды на небольшие бочонки, а маленькие экземпляры оставить такими, как есть. 3 Опустить овощ в кипящую воду на 5 минут (бланшировать). 4 Разложить бланшированный овощ по банкам, добавить зерна горчицы и залить маринадом из горячей воды, соли и лимонной кислоты. 5 Закатать банки.

Замороженная морковь

Наиболее простой вариант заготовки моркови на зиму — заморозка. Овощ можно хранить в морозильнике натертым, нарезанным кусочками, брусками, кружочками, дольками и т.д. Для заморозки подходит как свежая, так и вареная, бланшированная или поджаренная морковь.

Самое важное правило для заготовки в морозильнике — корнеплод должен быть чистым и без кожуры. Желательно бланшировать свежий продукт, чтобы не попали бактерии.

Можно заморозить морковь целиком, но лучше для такой процедуры выбирать маленькие плоды одного размера, иначе овощ займет много места в морозильной камере.

Сушеная морковь

Другой вариант заготовки моркови на зиму — засушить корнеплод. Самый удобный для этого способ — использовать духовой шкаф. В этом случае риск загнивания продукта минимален (по сравнению с сушкой на солнце).

Перед сушкой также важно пробланшировать овощ и затем можно переходить к основной процедуре:

— выложить нарезанную морковь одним слоем на сухой и чистый противень;

выложить нарезанную морковь одним слоем на сухой и чистый противень; — прогреть духовку до 70 градусов;

прогреть духовку до 70 градусов; — поставить противень в духовку на 6-8 часов (в зависимости от мощности духовки и размера кусочков плода);

поставить противень в духовку на 6-8 часов (в зависимости от мощности духовки и размера кусочков плода); — достать противень и дождаться полного остывания;

достать противень и дождаться полного остывания; — готовый продукт разложить по герметичным пакетам или тканевым мешкам.

Засоленная морковь

Морковь можно засолить без кожуры и оставить храниться в банках всю зиму в подвале.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 500 г морковь 60 г соль 1 л вода Приготовление 1 Необходимо приготовить соленый раствор — в воде растворить соль и прокипятить 3-5 минут. 2 Овощи разложить по банкам и залить остывшим раствором, покрывая корнеплоды на 10 см. 3 Сверху банок установить гнет (груз). 4 Оставить заготовку на 4 дня в теплом помещении. 5 Как только закуска побродит, емкости перенести в холод. При температуре около 5 градусов, заготовка простоит всю зиму.

Икра из моркови через мясорубку с помидорами

По этому рецепту получается густая икра с морковью и помидорами. Ее можно добавлять в блюда либо употреблять, намазав на свежий хлеб.

Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг морковь 1,5 кг помидоры 250 мл растительное масло 100 г сахар 1 ст. л. соль 5 шт. зубчик чеснока 1 ст. л. столовый уксус по вкусу перец черный Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 91 ккал Белки 1 г Жиры 6 г Углеводы 8 г Приготовление 1 Овощи очистить от кожуры. Морковь натереть на терке, а помидоры поделить на четыре части. 2 Пропустить овощи через мясорубку. 3 В икру добавить сахар, соль, черный перец и поставить на огонь. 4 Довести массу до кипения, изредка помешивая. 5 Тушить после закипания на медленном огне 60 минут, периодически помешивая. Смесь загустеет. 6 Добавить измельченный чеснок и растительное масло. Перемешать и варить еще 15 минут. 7 В конце добавить уксус, перемешать и выключить огонь. 8 Готовую икру разлить по банкам и закатать.

Острая морковь по-корейски

© Depositphotos / Olga Kochina Морковь по-корейски © Depositphotos / Olga Kochina Морковь по-корейски

Острая закуска с ароматом моркови, чеснока и знаменитой корейской приправы.

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. 15 мин. Ингредиенты 600 г Морковь 80 мл растительное масло 2 шт. зубчик чеснока 2 ст. л. уксус 16 г приправа “для моркови по-корейски” 8 г сахар 8 г соль 4 г кинза 4 г острый перец 4 г черный перец Приготовление 1 Морковь и чеснок очистить от кожуры. 2 Натереть морковь на терке и засыпать солью, чтобы овощ дал сок. 3 Далее измельчить чеснок. 4 Затем разогреть растительное масло и добавить в него специи. 5 В емкость с морковью влить масло, добавить сахар, уксус и чеснок. 6 Готовую закуску разложить по банкам и закатать.

Тертая заквашенная морковь в банках

© Depositphotos / teresaterra Тертая морковь © Depositphotos / teresaterra Тертая морковь

Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 48 ч. Ингредиенты 500 г морковь 0,5 ст. л. соль 0,5 ст. л. сахар 4 г тмин Приготовление 1 Очистить морковь от кожуры и натереть на терке. 2 Добавить к овощу сахар, соль и тщательно перемешать. 3 Всыпать тмин и снова перемешать. 4 Переложить закуску в банки и накрыть чистой тканью. Убрать емкости в холодильник на два дня. 5 После этого достать морковь и оставить при комнатной температуре на сутки, чтобы она забродила. 6 Банки с готовым продуктом закрыть обычными крышками и убрать в холодильник на хранение.

Как и сколько хранить заготовки из моркови?

Сроки хранения моркови зависят от вида заготовки и метода нарезки корнеплода. Замороженный овощ в тертом виде может храниться в морозилке около 6-7 месяцев, а продукт целиком — до года.

Сушеная морковь хранится до года в темном сухом месте.

Консервированную морковь можно держать в темном подвале или шкафу до 6 месяцев.