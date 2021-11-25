https://ria.ru/20211125/kholesterin-1760642991.html
Мясников предупреждает: эти продукты заставят мучиться с холестерином
Мясников назвал продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина - РИА Новости, 25.11.2021
Мясников предупреждает: эти продукты заставят мучиться с холестерином
Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень "плохого" холестерина в крови, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T05:18
2021-11-25T05:18
2021-11-25T05:18
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень "плохого" холестерина в крови, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, этот ингредиент нередко используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении для хлебобулочных и кондитерских изделий.Медик призвал не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла.Мясников ранее высказывался о способах борьбы с высоким уровнем холестерина, напомнив о запрете запивать статины грейпфрутовым соком, поскольку он может блокировать их действие.
https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
Мясников назвал продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина
Мясников: выпечка с содержанием пальмового масла повышает уровень холестерина в крови