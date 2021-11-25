https://ria.ru/20211125/kholesterin-1760642991.html

Мясников предупреждает: эти продукты заставят мучиться с холестерином

Мясников назвал продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина - РИА Новости, 25.11.2021

Мясников предупреждает: эти продукты заставят мучиться с холестерином

Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень "плохого" холестерина в крови, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T05:18

2021-11-25T05:18

2021-11-25T05:18

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень "плохого" холестерина в крови, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, этот ингредиент нередко используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении для хлебобулочных и кондитерских изделий.Медик призвал не злоупотреблять продукцией с содержанием пальмового масла.Мясников ранее высказывался о способах борьбы с высоким уровнем холестерина, напомнив о запрете запивать статины грейпфрутовым соком, поскольку он может блокировать их действие.

https://ria.ru/20211024/kholesterin-1755993295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)