Рейтинг@Mail.ru
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: факторы риска и рекомендации
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/profilaktika-1806644347.html
Жить дольше: как заранее предупредить болезни сердца и сосудов
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: факторы риска и рекомендации
Жить дольше: как заранее предупредить болезни сердца и сосудов
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это система мер, направленных на предотвращение, устранение или минимизацию проявления симптомов и осложнений... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:59
2022-08-02T14:02
здоровье - общество
россия
сердце
профилактика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772240730_0:608:2560:2048_1920x0_80_0_0_5cade3d0f51716f9bd8278893fce8d2f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это система мер, направленных на предотвращение, устранение или минимизацию проявления симптомов и осложнений. Факторы риска, меры первичной профилактики, когда необходима медицинская помощь, рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.Профилактика сердечно-сосудистых заболеванийСердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представлены целой группой болезней сердца и кровеносных сосудов. В последние десятилетия были выявлены факторы риска развития этих болезней и разработаны программы по профилактике."Следование принципам здорового образа жизни и снижение уровня распространения основных факторов риска на уровне популяции может предотвратить не только до 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но и до 40% летальных исходов от онкологии", — поясняет Светлана Павличенко, к.м.н., врач-кардиолог клиники "Огни Олимпа", и.о. директора АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".ПервичнаяПервичная профилактика необходима для предупреждения болезни. Она включает в себя необходимость придерживаться основ здорового питания, отказаться от вредных привычек, нормализовать массу тела, регулярно быть физически активным.ВторичнаяВторичные стратегии применяются с целью предотвратить осложнения, обострение болезни и острые состояния. Такие меры включают в себя дополнительное лечение сопутствующих заболеваний и реабилитационные мероприятия.Эти подходы имеют существенные различия в выборе медикаментозной терапии по лечению и устранению факторов риска. Но в обоих случаях следование здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физнагрузки, правильное питание лежат в основе профилактических мер.Основные меры по профилактике"По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. На такие проблемы как ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда, артериальная гипертония и цереброваскулярные болезни, в том числе инсульт, приходится порядка 80% летальных исходов. Большинство из них можно предотвратить с помощью профилактических мер", — комментирует Елена Агапова, липидолог, врач-превентолог сервиса Health Buddy.Здоровое питаниеРацион должен быть преимущественно растительным и в меньшей степени содержать животные продукты. При избытке веса необходимо следить за калориями и есть меньшими порциями. Светлана Павличенко рекомендует:Насыщенные жиры желательно заменять на поли- и мононенасыщенные. Следует ограничить напитки с добавленными сахарами, рафинированные углеводы, жирные молочные продукты, пищу с высокой степенью переработки, тропические масла, такие как кокосовое и пальмовое. Также необходимо минимизировать употребление продуктов с содержанием трансжиров и частично гидрогенизированных масел (они входят в состав некоторых хлебобулочных изделий и жареных продуктов).Физическая активностьРегулярная физическая активность - один из главных компонентов профилактики сердечных заболеваний в широком возрастном диапазоне, начиная с детского возраста. По словам Елены Агаповой, интенсивность и длительность физической активности зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и образа жизни. Взрослые для поддержания здорового состояния организма должны заниматься умеренными физическими нагрузками 2,5 часа (150 минут) в неделю или 75 минут активными. У детей должно быть 60 минут активности каждый день, включая игры. Постепенно следует наращивать интенсивность тренировок посредством увеличения времени, расстояния, количества или нагрузок во время занятий."Перед тем как заняться спортом, необходимо посетить врача терапевта, особенно важно это для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. После консультации и проведения дополнительных обследований будут даны индивидуальные рекомендации", — поясняет эксперт.Кардионагрузки"Это отличный способ улучшить периферическое и коронарное кровообращение, функцию внешнего дыхания, развить резервные возможности миокарда, замедлить прогрессирование атеросклеротического процесса", — говорит Евгения Кондрашова, кардиолог Европейского медицинского центра. Все упражнения должны начинаться с малой нагрузки с постепенным увеличением интенсивности и продолжительности занятий. Отдавать предпочтение специалист рекомендует динамическим физическим упражнениям (быстрая ходьба, плавание, коньки, лыжи, езда на велосипеде) и игровым видам спорта (футбол, теннис, баскетбол, волейбол).Контроль АДАртериальная гипертония — один из самых серьезных факторов риска заболеваний сердца. "Уровни менее 120/80 мм рт. ст. являются оптимальными. Высокое артериальное давление определяется как систолическое 130–139 мм рт. ст. (верхнее число в показаниях) или диастолическое 85–89 мм рт. ст. (нижнее число). Значения 140/90 мм рт. ст. и более считаются артериальной гипертонией", — объясняет Светлана Павличенко. При частом или постоянном повышении, отличающемся от норм, необходимо пройти рекомендуемое врачом обследование. При наличии сердечных заболеваний важно ежедневно измерять артериальное давление и записывать показания.Контроль "вредного" холестеринаНужно знать и контролировать холестерин. Высокий уровень "плохого" холестерина может привести к сердечным заболеваниям. Общий холестерин складывается из "хорошего" (ЛПВП), "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. Если врач назначил лекарства для контроля его уровня, необходимо следовать указаниям специалиста.Контроль сахара в кровиЕсли уровень глюкозы в крови длительно превышает нормальные значения, это называется сахарным диабетом. Чтобы контролировать заболевание, наряду с соблюдением рекомендаций врача необходимо придерживаться правил здорового питания, больше двигаться, контролировать вес и, если он повышен, стремиться к достижению нормальных показателей.Прием препаратовДля улучшения прогноза выявленных заболеваний, с целью продления жизни и улучшения ее качества необходим регулярный прием рекомендованных врачом препаратов. А при возникновении нежелательных реакций следует обратиться к врачу, который подберет подходящие лекарства.Отказ от вредных привычекОбычные и электронные сигареты и табачные изделия (а также их дым, пары и жидкости) содержат много токсичных химических веществ. "Профилактическая работа в данном направлении включает в себя систематическое выявление курильщиков, оценку степени привыкания и готовности избавиться от пагубной привычки, разъяснение вредных последствий и рекомендация прекратить курение, при необходимости врачебная помощь в виде никотин заместительной терапии или фармакологических средств", — говорит Владимир Пирожников, терапевт, кардиолог, врач по функциональной диагностике, Медицинская клиника НАКФФ.Исключение стрессовых ситуацийОздоровлению организма способствует и улучшение психологического статуса, в частности управление стрессом. "Необходимо совместно с врачом определить стрессоры, послужившие причиной такого состояния, и по возможности устранить их или выработать к ним более конструктивное отношение", — советует Елена Агапова. Также важно нормализовать график труда и отдыха, соблюдать режим сна (сон не менее семи часов), увеличить физическую активность, освоить техники релаксации, а при необходимости обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.Профилактические обследованияВ план регулярного обследования могут входить следующие процедуры:Елена Агапова сообщает, что сейчас в нашей стране определение рисков сердечно-сосудистых заболеваний является обязательным с 40 лет. Для этого можно посетить центр здоровья, где будет проведено комплексное обследование, или пройти профилактический медицинский осмотр в поликлинике.Рекомендации для разных категорий пациентовПрофилактика сердечно-сосудистых заболеваний важна не только во взрослом возрасте. По словам Владимира Пирожникова, в детстве (растущий организм) существенную роль также играют рациональное питание, физические нагрузки, проведение воспитательных бесед о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, контроль за массой тела ребенка. "Ребенок, страдающий ожирением, во взрослом возрасте может испытывать проблемы с избытком массы тела и связанной с этим патологией организма: гипертония, сахарный диабет и т.д.", — предупреждает врач.Для пожилых важна антиатеросклеротическая направленность пищевого режима, употребление пищи, богатой витаминами В6, В12, С. Немаловажную роль играет глубокий и спокойный сон, а также своевременный прием лекарственных препаратов по назначению врача.
https://ria.ru/20220728/davlenie-1805674480.html
https://ria.ru/20220723/puls-1804464828.html
https://rsport.ria.ru/20220505/kardio-1787042129.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220726/produkt-1804806224.html
https://ria.ru/20220328/aritmiya-1780498672.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/1790666610.html
https://ria.ru/20210223/davlenie-1598623369.html
https://ria.ru/20220331/roszdravnadzor-1781021884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772240730_0:128:2560:2048_1920x0_80_0_0_97a7b0fc25b8f75d89b718596ff05f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, сердце, профилактика
13:59 02.08.2022 (обновлено: 14:02 02.08.2022)
 

Жить дольше: как заранее предупредить болезни сердца и сосудов

© Depositphotos / WavebreakmediaВрач делает узи сердце
Врач делает узи сердце - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Врач делает узи сердце
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это система мер, направленных на предотвращение, устранение или минимизацию проявления симптомов и осложнений. Факторы риска, меры первичной профилактики, когда необходима медицинская помощь, рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представлены целой группой болезней сердца и кровеносных сосудов. В последние десятилетия были выявлены факторы риска развития этих болезней и разработаны программы по профилактике.
"Следование принципам здорового образа жизни и снижение уровня распространения основных факторов риска на уровне популяции может предотвратить не только до 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но и до 40% летальных исходов от онкологии", — поясняет Светлана Павличенко, к.м.н., врач-кардиолог клиники "Огни Олимпа", и.о. директора АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".
Как снизить давление - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 18:05
Как нормализовать артериальное давление: лекарства и народные средства

Первичная

Первичная профилактика необходима для предупреждения болезни. Она включает в себя необходимость придерживаться основ здорового питания, отказаться от вредных привычек, нормализовать массу тела, регулярно быть физически активным.

Вторичная

Вторичные стратегии применяются с целью предотвратить осложнения, обострение болезни и острые состояния. Такие меры включают в себя дополнительное лечение сопутствующих заболеваний и реабилитационные мероприятия.
Эти подходы имеют существенные различия в выборе медикаментозной терапии по лечению и устранению факторов риска. Но в обоих случаях следование здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физнагрузки, правильное питание лежат в основе профилактических мер.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДевушка на приеме у терапевта
Девушка на приеме у терапевта - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Девушка на приеме у терапевта

Основные меры по профилактике

"По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. На такие проблемы как ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда, артериальная гипертония и цереброваскулярные болезни, в том числе инсульт, приходится порядка 80% летальных исходов. Большинство из них можно предотвратить с помощью профилактических мер", — комментирует Елена Агапова, липидолог, врач-превентолог сервиса Health Buddy.

Здоровое питание

Рацион должен быть преимущественно растительным и в меньшей степени содержать животные продукты. При избытке веса необходимо следить за калориями и есть меньшими порциями. Светлана Павличенко рекомендует:
  • питаться цельнозерновыми продуктами, фасолью, бобовыми, орехами (не менее 30 г в день);
  • рыбу употреблять один-два раза в неделю, преимущественно жирных сортов;
  • есть нежирное красное мясо - не более 300-500 г в неделю;
  • съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день (2-3 шт);
  • соль употреблять не более 5 г в день – это неполная чайная ложка;
Насыщенные жиры желательно заменять на поли- и мононенасыщенные. Следует ограничить напитки с добавленными сахарами, рафинированные углеводы, жирные молочные продукты, пищу с высокой степенью переработки, тропические масла, такие как кокосовое и пальмовое. Также необходимо минимизировать употребление продуктов с содержанием трансжиров и частично гидрогенизированных масел (они входят в состав некоторых хлебобулочных изделий и жареных продуктов).
Пульс - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 10:47
Каким должен быть пульс в норме: показатели по полу и возрасту

Физическая активность

Регулярная физическая активность - один из главных компонентов профилактики сердечных заболеваний в широком возрастном диапазоне, начиная с детского возраста. По словам Елены Агаповой, интенсивность и длительность физической активности зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и образа жизни. Взрослые для поддержания здорового состояния организма должны заниматься умеренными физическими нагрузками 2,5 часа (150 минут) в неделю или 75 минут активными. У детей должно быть 60 минут активности каждый день, включая игры. Постепенно следует наращивать интенсивность тренировок посредством увеличения времени, расстояния, количества или нагрузок во время занятий.
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЖители Москвы на Лужнецкой набережной
Жители Москвы на Лужнецкой набережной - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Жители Москвы на Лужнецкой набережной
"Перед тем как заняться спортом, необходимо посетить врача терапевта, особенно важно это для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. После консультации и проведения дополнительных обследований будут даны индивидуальные рекомендации", — поясняет эксперт.

Кардионагрузки

"Это отличный способ улучшить периферическое и коронарное кровообращение, функцию внешнего дыхания, развить резервные возможности миокарда, замедлить прогрессирование атеросклеротического процесса", — говорит Евгения Кондрашова, кардиолог Европейского медицинского центра. Все упражнения должны начинаться с малой нагрузки с постепенным увеличением интенсивности и продолжительности занятий. Отдавать предпочтение специалист рекомендует динамическим физическим упражнениям (быстрая ходьба, плавание, коньки, лыжи, езда на велосипеде) и игровым видам спорта (футбол, теннис, баскетбол, волейбол).
Девушка плавает в открытом бассейне в фанпарке Бобровый лог в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:10ЗОЖ
Кардиотренировка: лучшие упражнения, видео, советы тренеров и питание

Контроль АД

Артериальная гипертония — один из самых серьезных факторов риска заболеваний сердца. "Уровни менее 120/80 мм рт. ст. являются оптимальными. Высокое артериальное давление определяется как систолическое 130–139 мм рт. ст. (верхнее число в показаниях) или диастолическое 85–89 мм рт. ст. (нижнее число). Значения 140/90 мм рт. ст. и более считаются артериальной гипертонией", — объясняет Светлана Павличенко. При частом или постоянном повышении, отличающемся от норм, необходимо пройти рекомендуемое врачом обследование. При наличии сердечных заболеваний важно ежедневно измерять артериальное давление и записывать показания.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в поликлинике села Кольчугино в Крыму
Медицинский работник в поликлинике села Кольчугино в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в поликлинике села Кольчугино в Крыму

Контроль "вредного" холестерина

Нужно знать и контролировать холестерин. Высокий уровень "плохого" холестерина может привести к сердечным заболеваниям. Общий холестерин складывается из "хорошего" (ЛПВП), "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. Если врач назначил лекарства для контроля его уровня, необходимо следовать указаниям специалиста.

Контроль сахара в крови

Если уровень глюкозы в крови длительно превышает нормальные значения, это называется сахарным диабетом. Чтобы контролировать заболевание, наряду с соблюдением рекомендаций врача необходимо придерживаться правил здорового питания, больше двигаться, контролировать вес и, если он повышен, стремиться к достижению нормальных показателей.
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 02:00Сказано в эфире
Ожирение, диабет и даже рак. Диетолог назвал "абсолютно вредный" продукт

Прием препаратов

Для улучшения прогноза выявленных заболеваний, с целью продления жизни и улучшения ее качества необходим регулярный прием рекомендованных врачом препаратов. А при возникновении нежелательных реакций следует обратиться к врачу, который подберет подходящие лекарства.

Отказ от вредных привычек

Обычные и электронные сигареты и табачные изделия (а также их дым, пары и жидкости) содержат много токсичных химических веществ. "Профилактическая работа в данном направлении включает в себя систематическое выявление курильщиков, оценку степени привыкания и готовности избавиться от пагубной привычки, разъяснение вредных последствий и рекомендация прекратить курение, при необходимости врачебная помощь в виде никотин заместительной терапии или фармакологических средств", — говорит Владимир Пирожников, терапевт, кардиолог, врач по функциональной диагностике, Медицинская клиника НАКФФ.
Аритмия сердца - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:04
Боль в груди и неровное сердцебиение: признаки аритмии и чем она опасна

Исключение стрессовых ситуаций

Оздоровлению организма способствует и улучшение психологического статуса, в частности управление стрессом. "Необходимо совместно с врачом определить стрессоры, послужившие причиной такого состояния, и по возможности устранить их или выработать к ним более конструктивное отношение", — советует Елена Агапова. Также важно нормализовать график труда и отдыха, соблюдать режим сна (сон не менее семи часов), увеличить физическую активность, освоить техники релаксации, а при необходимости обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.
Победить постоянный стресс? Сложно, но можно - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:33Поговори со мной
Победить постоянный стресс? Сложно, но можно

Профилактические обследования

В план регулярного обследования могут входить следующие процедуры:
  • прослушивание тонов сердца;
  • измерение АД и пульса;
  • анализы на липидный профиль и сахар в крови;
  • ЭКГ, ЭХОКГ, УЗДГ БЦА и другие.
Елена Агапова сообщает, что сейчас в нашей стране определение рисков сердечно-сосудистых заболеваний является обязательным с 40 лет. Для этого можно посетить центр здоровья, где будет проведено комплексное обследование, или пройти профилактический медицинский осмотр в поликлинике.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля 2021, 02:17
Врач научила, как измерить давление без тонометра

Рекомендации для разных категорий пациентов

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний важна не только во взрослом возрасте. По словам Владимира Пирожникова, в детстве (растущий организм) существенную роль также играют рациональное питание, физические нагрузки, проведение воспитательных бесед о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, контроль за массой тела ребенка. "Ребенок, страдающий ожирением, во взрослом возрасте может испытывать проблемы с избытком массы тела и связанной с этим патологией организма: гипертония, сахарный диабет и т.д.", — предупреждает врач.
Для пожилых важна антиатеросклеротическая направленность пищевого режима, употребление пищи, богатой витаминами В6, В12, С. Немаловажную роль играет глубокий и спокойный сон, а также своевременный прием лекарственных препаратов по назначению врача.
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 11:04
Росздравнадзор зарегистрировал систему доставки протеза аортального клапана
 
Здоровье - ОбществоРоссияСердцеПрофилактика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала