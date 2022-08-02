https://ria.ru/20220802/profilaktika-1806644347.html

Жить дольше: как заранее предупредить болезни сердца и сосудов

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: факторы риска и рекомендации

Жить дольше: как заранее предупредить болезни сердца и сосудов

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это система мер, направленных на предотвращение, устранение или минимизацию проявления симптомов и осложнений... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:59

2022-08-02T13:59

2022-08-02T14:02

здоровье - общество

россия

сердце

профилактика

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это система мер, направленных на предотвращение, устранение или минимизацию проявления симптомов и осложнений. Факторы риска, меры первичной профилактики, когда необходима медицинская помощь, рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.Профилактика сердечно-сосудистых заболеванийСердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представлены целой группой болезней сердца и кровеносных сосудов. В последние десятилетия были выявлены факторы риска развития этих болезней и разработаны программы по профилактике."Следование принципам здорового образа жизни и снижение уровня распространения основных факторов риска на уровне популяции может предотвратить не только до 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, но и до 40% летальных исходов от онкологии", — поясняет Светлана Павличенко, к.м.н., врач-кардиолог клиники "Огни Олимпа", и.о. директора АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание".ПервичнаяПервичная профилактика необходима для предупреждения болезни. Она включает в себя необходимость придерживаться основ здорового питания, отказаться от вредных привычек, нормализовать массу тела, регулярно быть физически активным.ВторичнаяВторичные стратегии применяются с целью предотвратить осложнения, обострение болезни и острые состояния. Такие меры включают в себя дополнительное лечение сопутствующих заболеваний и реабилитационные мероприятия.Эти подходы имеют существенные различия в выборе медикаментозной терапии по лечению и устранению факторов риска. Но в обоих случаях следование здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, регулярные физнагрузки, правильное питание лежат в основе профилактических мер.Основные меры по профилактике"По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. На такие проблемы как ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда, артериальная гипертония и цереброваскулярные болезни, в том числе инсульт, приходится порядка 80% летальных исходов. Большинство из них можно предотвратить с помощью профилактических мер", — комментирует Елена Агапова, липидолог, врач-превентолог сервиса Health Buddy.Здоровое питаниеРацион должен быть преимущественно растительным и в меньшей степени содержать животные продукты. При избытке веса необходимо следить за калориями и есть меньшими порциями. Светлана Павличенко рекомендует:Насыщенные жиры желательно заменять на поли- и мононенасыщенные. Следует ограничить напитки с добавленными сахарами, рафинированные углеводы, жирные молочные продукты, пищу с высокой степенью переработки, тропические масла, такие как кокосовое и пальмовое. Также необходимо минимизировать употребление продуктов с содержанием трансжиров и частично гидрогенизированных масел (они входят в состав некоторых хлебобулочных изделий и жареных продуктов).Физическая активностьРегулярная физическая активность - один из главных компонентов профилактики сердечных заболеваний в широком возрастном диапазоне, начиная с детского возраста. По словам Елены Агаповой, интенсивность и длительность физической активности зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и образа жизни. Взрослые для поддержания здорового состояния организма должны заниматься умеренными физическими нагрузками 2,5 часа (150 минут) в неделю или 75 минут активными. У детей должно быть 60 минут активности каждый день, включая игры. Постепенно следует наращивать интенсивность тренировок посредством увеличения времени, расстояния, количества или нагрузок во время занятий."Перед тем как заняться спортом, необходимо посетить врача терапевта, особенно важно это для людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. После консультации и проведения дополнительных обследований будут даны индивидуальные рекомендации", — поясняет эксперт.Кардионагрузки"Это отличный способ улучшить периферическое и коронарное кровообращение, функцию внешнего дыхания, развить резервные возможности миокарда, замедлить прогрессирование атеросклеротического процесса", — говорит Евгения Кондрашова, кардиолог Европейского медицинского центра. Все упражнения должны начинаться с малой нагрузки с постепенным увеличением интенсивности и продолжительности занятий. Отдавать предпочтение специалист рекомендует динамическим физическим упражнениям (быстрая ходьба, плавание, коньки, лыжи, езда на велосипеде) и игровым видам спорта (футбол, теннис, баскетбол, волейбол).Контроль АДАртериальная гипертония — один из самых серьезных факторов риска заболеваний сердца. "Уровни менее 120/80 мм рт. ст. являются оптимальными. Высокое артериальное давление определяется как систолическое 130–139 мм рт. ст. (верхнее число в показаниях) или диастолическое 85–89 мм рт. ст. (нижнее число). Значения 140/90 мм рт. ст. и более считаются артериальной гипертонией", — объясняет Светлана Павличенко. При частом или постоянном повышении, отличающемся от норм, необходимо пройти рекомендуемое врачом обследование. При наличии сердечных заболеваний важно ежедневно измерять артериальное давление и записывать показания.Контроль "вредного" холестеринаНужно знать и контролировать холестерин. Высокий уровень "плохого" холестерина может привести к сердечным заболеваниям. Общий холестерин складывается из "хорошего" (ЛПВП), "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. Если врач назначил лекарства для контроля его уровня, необходимо следовать указаниям специалиста.Контроль сахара в кровиЕсли уровень глюкозы в крови длительно превышает нормальные значения, это называется сахарным диабетом. Чтобы контролировать заболевание, наряду с соблюдением рекомендаций врача необходимо придерживаться правил здорового питания, больше двигаться, контролировать вес и, если он повышен, стремиться к достижению нормальных показателей.Прием препаратовДля улучшения прогноза выявленных заболеваний, с целью продления жизни и улучшения ее качества необходим регулярный прием рекомендованных врачом препаратов. А при возникновении нежелательных реакций следует обратиться к врачу, который подберет подходящие лекарства.Отказ от вредных привычекОбычные и электронные сигареты и табачные изделия (а также их дым, пары и жидкости) содержат много токсичных химических веществ. "Профилактическая работа в данном направлении включает в себя систематическое выявление курильщиков, оценку степени привыкания и готовности избавиться от пагубной привычки, разъяснение вредных последствий и рекомендация прекратить курение, при необходимости врачебная помощь в виде никотин заместительной терапии или фармакологических средств", — говорит Владимир Пирожников, терапевт, кардиолог, врач по функциональной диагностике, Медицинская клиника НАКФФ.Исключение стрессовых ситуацийОздоровлению организма способствует и улучшение психологического статуса, в частности управление стрессом. "Необходимо совместно с врачом определить стрессоры, послужившие причиной такого состояния, и по возможности устранить их или выработать к ним более конструктивное отношение", — советует Елена Агапова. Также важно нормализовать график труда и отдыха, соблюдать режим сна (сон не менее семи часов), увеличить физическую активность, освоить техники релаксации, а при необходимости обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.Профилактические обследованияВ план регулярного обследования могут входить следующие процедуры:Елена Агапова сообщает, что сейчас в нашей стране определение рисков сердечно-сосудистых заболеваний является обязательным с 40 лет. Для этого можно посетить центр здоровья, где будет проведено комплексное обследование, или пройти профилактический медицинский осмотр в поликлинике.Рекомендации для разных категорий пациентовПрофилактика сердечно-сосудистых заболеваний важна не только во взрослом возрасте. По словам Владимира Пирожникова, в детстве (растущий организм) существенную роль также играют рациональное питание, физические нагрузки, проведение воспитательных бесед о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, контроль за массой тела ребенка. "Ребенок, страдающий ожирением, во взрослом возрасте может испытывать проблемы с избытком массы тела и связанной с этим патологией организма: гипертония, сахарный диабет и т.д.", — предупреждает врач.Для пожилых важна антиатеросклеротическая направленность пищевого режима, употребление пищи, богатой витаминами В6, В12, С. Немаловажную роль играет глубокий и спокойный сон, а также своевременный прием лекарственных препаратов по назначению врача.

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https://rsport.ria.ru/20220505/kardio-1787042129.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/produkt-1804806224.html

https://ria.ru/20220328/aritmiya-1780498672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/1790666610.html

https://ria.ru/20210223/davlenie-1598623369.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, сердце, профилактика