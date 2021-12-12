https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

Биолог назвал ранние признаки деменции

Биолог назвал ранние признаки деменции - РИА Новости, 12.12.2021

Биолог назвал ранние признаки деменции

В мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Причины этого синдрома и способы его профилактики в интервью радио Sputnik назвал кандидат биологических... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:15

2021-12-12T02:15

2021-12-12T04:14

общество

здоровье

деменция

россия

семен голошейкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671402_0:415:2560:1855_1920x0_80_0_0_cc98c1c6e465bd11553737cd48cbc760.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Причины этого синдрома и способы его профилактики в интервью радио Sputnik назвал кандидат биологических наук Семен Голошейкин.По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, деменция диагностирована более чем у 55 миллионов людей. Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.Подобные нарушения могут быть вызваны разными заболеваниями, отметил Голошейкин. В частности, к деменции ведут нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга — наиболее частые причины возникновения этого синдрома, сказал он.При этом некоторые факторы могут повышать риск развития деменции, продолжил биолог."Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни", — уточнил Голошейкин.Заметить первые признаки деменции очень сложно, их зачастую принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма, добавил он.По его словам, медикам пока не известны действенные способы лечения деменции. Поэтому особенно важно вовремя начинать ее профилактику."Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления", — сказал Голошейкин.Снизить риск развития деменции может также изучение иностранных языков и активное общение."Были исследования, показавшие снижение риска заболеваемости у людей, говорящих на двух и более языках. Большое значение придается должному уровню социального взаимодействия. Существуют рекомендации по применению различных БАДов, однако их эффективность и целесообразность все еще дискутируются в научном сообществе. Мое личное предпочтение — рекомендовать практику медитации", — заключил Голошейкин.

https://ria.ru/20211207/zhir-1762567944.html

https://ria.ru/20211128/dementsiya-1761097350.html

https://ria.ru/20211122/dementsiya-1760184881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, деменция, россия, семен голошейкин