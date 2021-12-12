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Биолог назвал ранние признаки деменции
Биолог назвал ранние признаки деменции - РИА Новости, 12.12.2021
Биолог назвал ранние признаки деменции
В мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Причины этого синдрома и способы его профилактики в интервью радио Sputnik назвал кандидат биологических... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T02:15
2021-12-12T04:14
общество
здоровье
деменция
россия
семен голошейкин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Причины этого синдрома и способы его профилактики в интервью радио Sputnik назвал кандидат биологических наук Семен Голошейкин.По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, деменция диагностирована более чем у 55 миллионов людей. Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.Подобные нарушения могут быть вызваны разными заболеваниями, отметил Голошейкин. В частности, к деменции ведут нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга — наиболее частые причины возникновения этого синдрома, сказал он.При этом некоторые факторы могут повышать риск развития деменции, продолжил биолог."Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни", — уточнил Голошейкин.Заметить первые признаки деменции очень сложно, их зачастую принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма, добавил он.По его словам, медикам пока не известны действенные способы лечения деменции. Поэтому особенно важно вовремя начинать ее профилактику."Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления", — сказал Голошейкин.Снизить риск развития деменции может также изучение иностранных языков и активное общение."Были исследования, показавшие снижение риска заболеваемости у людей, говорящих на двух и более языках. Большое значение придается должному уровню социального взаимодействия. Существуют рекомендации по применению различных БАДов, однако их эффективность и целесообразность все еще дискутируются в научном сообществе. Мое личное предпочтение — рекомендовать практику медитации", — заключил Голошейкин.
https://ria.ru/20211207/zhir-1762567944.html
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общество, здоровье, деменция, россия, семен голошейкин
02:15 12.12.2021 (обновлено: 04:14 12.12.2021)
 
Биолог назвал ранние признаки деменции

Биолог Голошейкин: забывчивость и снижение концентрации — ранние признаки деменции

© Фото : American Heart AssociationМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : American Heart Association
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В мире более 55 миллионов человек страдают деменцией. Причины этого синдрома и способы его профилактики в интервью радио Sputnik назвал кандидат биологических наук Семен Голошейкин.
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, деменция диагностирована более чем у 55 миллионов людей. Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.
Подобные нарушения могут быть вызваны разными заболеваниями, отметил Голошейкин. В частности, к деменции ведут нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, метаболические нарушения, нехватка определенных витаминов. Болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга — наиболее частые причины возникновения этого синдрома, сказал он.
При этом некоторые факторы могут повышать риск развития деменции, продолжил биолог.
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"Это в том числе гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни", — уточнил Голошейкин.
Заметить первые признаки деменции очень сложно, их зачастую принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма, добавил он.
"Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления. Ведется дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска ее возникновения", — предупредил биолог.
По его словам, медикам пока не известны действенные способы лечения деменции. Поэтому особенно важно вовремя начинать ее профилактику.
"Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддержание умеренного уровня физической нагрузки, регулярную тренировку когнитивных навыков и способностей с помощью игр и хобби, требующих интенсивного вовлечения памяти и логики мышления", — сказал Голошейкин.
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Снизить риск развития деменции может также изучение иностранных языков и активное общение.
"Были исследования, показавшие снижение риска заболеваемости у людей, говорящих на двух и более языках. Большое значение придается должному уровню социального взаимодействия. Существуют рекомендации по применению различных БАДов, однако их эффективность и целесообразность все еще дискутируются в научном сообществе. Мое личное предпочтение — рекомендовать практику медитации", — заключил Голошейкин.
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