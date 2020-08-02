Названы способы существенно снизить риск деменции

Также ученые обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.