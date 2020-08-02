https://ria.ru/20200802/1575280774.html
Названы способы существенно снизить риск деменции
Ученые из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T19:33
2020-08-02T19:45
великобритания
лондон
наука
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РИА Новости
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великобритания, лондон, наука
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости
. Ученые из Университетского колледжа Лондона
перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал журнал Lancet
.
По итогам аналогичного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия:
—
низкий уровень образования;
—
недостаток физической активности;
Теперь же к ним добавили еще три причины:
—
чрезмерное употребление алкоголя;
—
травматические повреждения мозга;
По словам ученых, развитие деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:
—
поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба;
—
не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости;
—
воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное;
—
выбирать более экологически чистые места для проживания;
—
снизить потребление алкоголя;
—
часто гулять и в меру нагружать себя физически;
В статье отмечается, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40 процентов.
Также ученые обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.