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Названы способы существенно снизить риск деменции
Ученые из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T19:45
великобритания
лондон
наука
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
великобритания, лондон, наука

Названы способы существенно снизить риск деменции

19:33 02.08.2020 (обновлено: 19:45 02.08.2020)
15657
© Depositphotos / MonkeybusinessПожилые люди за едой
Пожилые люди за едой
© Depositphotos / Monkeybusiness
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона перечислили основные причины развития деменции и рассказали о методах профилактики. Результаты работы опубликовал журнал Lancet.
По итогам аналогичного исследования, проводившегося в 2017 году, специалисты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия:
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16 июля, 14:29РИА Наука
Ученые нашли ключевой фактор замедления старения
низкий уровень образования;
повышенное давление;
нарушения слуха;
курение;
ожирение;
депрессия;
недостаток физической активности;
диабет;
недостаток общения.
Теперь же к ним добавили еще три причины:
чрезмерное употребление алкоголя;
травматические повреждения мозга;
загрязненный воздух.
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26 мая, 16:48Распространение нового коронавируса
Ген деменции повышает риск осложнений при коронавирусе, сообщили ученые
По словам ученых, развитие деменции можно избежать, если соблюдать следующие рекомендации:
поддерживать артериальное давление на уровне 130 мм ртутного столба;
не бояться прибегать к помощи слуховых аппаратов в случае необходимости;
воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное;
выбирать более экологически чистые места для проживания;
избегать травм головы;
снизить потребление алкоголя;
часто гулять и в меру нагружать себя физически;
сбросить вес.
В статье отмечается, что соблюдение этих советов может снизить угрозу развития заболевания на 40 процентов.
Также ученые обратили внимание, что пандемия создала особые трудности для людей с деменцией. Многие из них просто не могут соблюдать дистанцию в силу неспособности осознать суть этого правила. Помимо этого, нехватка общения, с которой они сталкиваются в условиях самоизоляции или карантина, также может способствовать ухудшению их состояния.
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86271218419
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